Такое не понравится только занудам! 10 выводов из Матча звёзд КХЛ

Неделя хоккея – лучшее, что придумала команда Чернышенко
Когда-то наверняка мы скажем спасибо Дмитрию Чернышенко за то, что он волевым решением снизил потолок зарплат. Не исключаем, что только на пользу лиге пойдёт её возможное сокращение. Знающие люди говорят, что с приходом «олимпийской» команды лига оптимизировала расходы и стала жить по средствам. Этому можно было бы только порадоваться, но широкому зрителю внутренняя бухгалтерия вряд ли интересна. А вот Матч звёзд впервые с момента рокировки Медведева – Чернышенко стал визитной карточкой лиги. Здесь и выигрышный на 100% выбор места проведения, и грамотный подход к визуальной части вроде дизайна формы, и удачные реформы. Но главное – это сам формат Недели звёзд хоккея, который КХЛ применила впервые за девять лет существования. Даже непонятно, почему раньше мы не пришли к тому, что разные мероприятия всех подконтрольных лиг можно объединить под одной крышей и устроить праздник длиной в неделю. Все, кто был в столице Башкирии в эти дни, подтвердят, что на «Уфа-Арене» и вокруг неё царила шикарная атмосфера.
В новом формате куда больше настоящего хоккея
Нашу лигу часто обвиняют в заимствовании идей у НХЛ, но если в случае с драфтом российская специфика действительно не учитывалась, то формат Матча звёзд – это то, что не нужно бояться перенимать. За океаном быстрее осознали, что счета 15:13 утомляют зрителей и превращают Матчи звёзд в фарс. Да и сами игроки при таком формате ходят пешком. Деление на сборные дивизионов и организация мини-турнира решила многие вопросы. Когда есть два полуфинала и финал гораздо легче себя мотивировать, а 20-минутный хронометраж матчей не даёт устать от однообразия того, что происходит на льду. Да и то, что игры проводились в формате «4 на 4», пошло звёздному матчу на пользу: динамики точно добавилось. В итоге ни одна из трёх игр не напоминала показательные выступления ветеранов, к чему в последние годы скатился Матч звёзд.
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Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Молодёжь на Матче звёзд – главная находка КХЛ
Если видоизменённый формат матча лига позаимствовала у своего заокеанского конкурента, то появление молодёжи среди признанных звёзд – настоящая находка кахаэловского руководства. Раз в структуре КХЛ есть молодёжная лига, этим нужно пользоваться! Раньше КХЛ и МХЛ шли параллельными курсами, которые редко пересекались, то теперь Кубок Вызова стал эдаким мостиком к Матчу звёзд. Всего пару недель назад мало кто знал Андрея Алтыбармакяна, а кто знал – с трудом произносил его фамилию. Теперь у всех хоккейных болельщиков она словно скороговорка отскакивает от зубов. Молодой паренёк из «Серебряных Львов» сначала стал MVP Кубка вызова, а затем оказался автором победного броска в финале «большого» Матча звёзд! Что это, если не самый короткий путь к славе? В этой задумке есть и практическая сторона вопроса: Сергей Гимаев прямо на лавке отчитал Антона Ковалёва, переигравшего смену, объясняя молодому форварду, что так он в основе «Авангарда» не закрепится. Но главное то, что четыре молодых пацана попали в настоящую сказку, получив несколько часов славы.
Матч звёзд – это трогательно
Когда ещё за одну команду будут переживать болельщики «Авангарда» и «Сибири», «Амура» и «Адмирала», ЦСКА и «Динамо»? Если не брать в расчёт сборную России, то Матч звёзд – это то объединяющее событие, когда самые принципиальные соперники оказываются в одной лодке. Милыми выглядели и обнимашки игроков со своим маскотами на представлении составов, а особенно жаркими были объятия Коня-Огня, в которые он заключил Илью Ковальчука. Матч звёзд – это неваляшка, подаренная судьями молодому отцу Ивану Телегину. Трогательный до дрожи поступок совершили и арбитры: на матч они вышли в форме с фотографиями ушедшего из жизни коллеги Рафаэля Кадырова.
Комментаторы-тренеры расшевелили даже Знарка с Квартальновым
Ещё одна чисто кахаэловская находка – помощники главных тренеров, которыми стали действующие комментаторы. И если Александр Гуськов с Алексеем Бадюковым совсем недавно выходили на лёд, а за плечами у Сергея Гимаева и вовсе немало лет тренерской практики, то Денис Казанский играет в хоккей лишь на любительском уровне. Однако именно Казанский органичнее остальных вжился в роль и своим артистизмом украсил Матч звёзд. Денис активно общался с игроками, перед матчем жарко спорил с Гимаевым, а тайм-аутом воспользовался для того, чтобы сделать… командное фото! В общем, Дмитрию Квартальнову с помощником повезло. Гуськов запомнился тем, как давал установку магнитогорской тройке, показывая на примере бутылок с водой, как им взломать оборону соперника. Ну и, конечно, хорош был Сергей Наилич, который и судей «поддушивал», и молодых учил уму-разуму, и, что не менее важно, раскрепостил Олега Знарка.
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Больше всех пришлось пахать вратарям
Мы уже отмечали, что новый формат Матча звёзд добавил огня и заставил больше двигаться всех игроков без исключения. Однако особенно прибавилось работы у вратарей. И ведь не скажешь, что они были лишними на этом празднике. С одной стороны, стражи ворот всегда были в тонусе, а с другой, их не разрывали издевательскими передачами, как в случае, если бы команды играли «5 на 5». Особенно ярко проявили себя Илья Сорокин и Игорь Бобков. «Армеец» стал творцом победы своей команды в западном полуфинале, а «моряк» и вовсе наиграл на приз MVP Матча звёзд. Жаль лишь, что при изготовлении памятной таблички организаторы перепутали Бобкова с другим вратарём «Адмирала» Никитой Серебряковым. Как потом объяснять детям, почему в далёком 2017 году их папа выглядел несколько по-другому?
Без подготовки конкурс на зрелищный буллит не нужен
Стоило НХЛ отменить конкурс на самый зрелищный буллит, как подобные разговоры поползли среди российских болельщиков. Масла в огонь подлил Павел Дацюк, высказавшийся за то, чтобы отказаться от одного из самых популярных конкурсов. Самая распространённая претензия сводится к тому, что буллиты, призванные демонстрировать мастерство игроков, превратились в костюмированное представление. Однако этот Матч звёзд показал, что технический арсенал игроков достаточно ограничен (в основном это жонглирование шайбой или броски из-под ноги). Тогда как костюмы вроде рыбьей головы Миловзорова запомнились надолго. В Уфу же большинство буллитёров прибыли, не зная, в каких конкурсах им предстоит участвовать. Оттого взятка, выданная Бобкову Гилроем, стала верхом креатива. Определённо, игрокам нужно время, чтобы подготовиться к такому конкурсу. Иначе от него и вправду лучше отказаться.
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Фото: РИА Новости
Всех спорных «звёзд» выбрали сами болельщики
Не все участники Матча звёзд в Уфе казались уместными на этом празднике и соответствовали звёздному статусу. Однако Энвер Лисин попал на Матч звёзд вместо приболевшего одноклубника Линуса Умарка. То же самое относится и к Алексею Потапову, который заменил другого форварда «Торпедо». Клубный принцип стоит того, чтобы его соблюдать. А вот в том, что в Уфу приехали нападающие со статистикой, уместной скорее для игроков обороны, виноваты только сами болельщики. Ведь именно они выбрали Ивана Телегина, у которого всего 10 (2+8) очков в 36 играх, и Анатолия Голышева, который проваливает этот сезон и даже успел поиграть в Высшей лиге. Это в очередной раз подтверждает, что далеко не всегда стоит доверяться выбору народа. Это касается голосования как за названия и эмблемы клубов, так и за участников Матчей звёзд.
Конкурсом «хоккейный биатлон» КХЛ помогает конкуренту
На этом Матче звёзд презентовали пару новых конкурсов, среди которых стоит особняком «хоккейный биатлон». Нет смысла пересказывать его суть: кто видел, тот знает, о чём идёт речь. Он достаточно сложный для понимания самими игроками, но при этом довольно интересный. Проблема в другом. Самое название «хоккейный биатлон» играет на руку главному конкуренту КХЛ и всего вида спорта. Только и оставалось, что позвать Дмитрия Губерниева и дать ему в руки микрофон. В то время, когда хоккей ожесточённо борется за рейтинги с биатлоном, лига добровольно раскручивает враждебный вид спорта. Стоит ли потом удивляться, что на федеральном канале вместо хоккейного матча покажут очередной провальный для сборной России этап Кубка мира по биатлону?
Ущемлёнными остались только маскоты
Единственная претензия к организаторам, если не считать вдруг потерявшийся свитер Энвера Лисина, это отношение к прибывшим в столицу Башкирии маскотам. Мы привыкли, что талисманы – неотъемлемая часть Матча звёзд. Помните, как они зажигали всего год назад в Москве? Чего только их кураж на Красной площади стоит! Однако на этот раз маскотов отчего-то гоняли по подтрибунным помещениям и запретили драться. Им, конечно, уделили внимание в предматчевом шоу, но потенциал злобного снеговика, лося, ястреба и другой живности явно не был использован в полной мере.
Владивосток должен принять следующий Матч звёзд
Кто примет следующий Матч звёзд? Некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Прекрасными аренами обладают «Барыс» и «Йокерит», но руководители этих клубов не спешат трубить о своём неуёмном желании принять Неделю звёзд хоккея. Символичной, учитывая особые отношения между республиками, могла бы стать передача эстафеты от Башкирии Татарстану, но пока фаворитом видится Владивосток. Не секрет, что в нашей стране при выборе места проведения крупных спортивных мероприятий на первый план выходит заинтересованность первых лиц. То, что заявку Владивостока представлял лично губернатор Владимир Миклушевский, говорит о высоких шансах города. На стороне дальневосточников и интересы сборной России. Почему бы не совместить Матч звёзд и сборы национальной команды перед Олимпиадой в Корее?
Фото: Голованов Андрей, photo.khl.ru