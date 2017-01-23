Шведы, финны и словаки. Чем сейчас занимаются звёзды Суперлиги

Теро Лехтеря (Финляндия), 44 года

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Юсси Маркканен (Финляндия), 41 год

Юкка Хентунен (Финляндия), 42 года

Йони Пуурула (Финляндия), 34 года

Ян Бенда (Германия), 44 года

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Мартин Штрбак (Словакия), 42 года

Томаш Староста (Словакия), 35 лет

Рихард Капуш (Словакия), 43 года

Ян Лашак (Словакия), 37 лет

Андреас Юханссон (Швеция), 43 года

Петер Нюландер (Швеция), 41 год

Нильс Экман (Швеция), 40 лет

Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Ранее мы рассказали о знаменитых чешских хоккеистах, выступавших в Суперлиге. Сегодня речь пойдёт о европейских легионерах из дальнего зарубежья и о том, чем они занимаются.: Теро Лехтеря — дядя известного финского хоккеиста Йори Лехтеря, выступавшего в КХЛ за новосибирскую «Сибирь», а сейчас защищающего цвета клуба НХЛ «Сент-Луис». Теро приехал в Россию в 2003 году в нижнекамский «Нефтехимик», в Татарстане он выступал полтора года. Завершил российский этап своей карьеры в нижегородском «Торпедо», которое тогда выступало в Высшей лиге.: последние сезоны Лехтеря работал тренером в системе финского клуба «Эспоо Блюз», начиная с юниорских команд. В итоге поднялся до главной команды, где был ассистентом. По окончании сезона-2015/16 клуб был признан банкротом, сейчас Теро работает экспертом на финском телевидении.: Маркканен вырос в приграничных городах с Россией. В 2004 году во время локаута в НХЛ голкипер отправился в тольяттинскую «Ладу и дошёл с ней до финала плей-офф. В следующий раз он выступал в России за московский ЦСКА уже во времена КХЛ: в первом раунде они выбили «Ладу», а затем проиграли московскому «Динамо».: в этом году Юсси исполнится 42 года, а он всё ещё продолжает свою спортивную карьеру, выступая за финскую «СайПу».: Хентунен отыграл два сезона в казанском «Ак Барсе»: один ещё в Суперлиге, а другой уже в КХЛ.В первый год финский форвард выиграл Континентальный кубок, а на следующий – Кубок Гагарина. В 2009 году стал лучшим снайпером первого розыгрыша плей-офф КХЛ.: последние два сезона Юкка работает помощником главного тренера молодёжной команды финской «КалПы».: финский голкипер приехал в Россию в 2004 году в молодом возрасте и относительно неплохо выступал за уфимский «Салават Юлаев». Следующий сезон Йони начал в хабаровском «Амуре», но с ним довольно быстро расстались после одной игры.: после выступления за «Амур» в Высшей лиге Пуурула успел поиграть в чемпионате Дании, Казахстана, Италии, Польши, а в этом сезоне играет во второй французской лиге.: немецкий форвард Бенда три сезона выступал за казанский «Ак Барс», а во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 играл в «Северстали» и «Химике». В 2002 году он вывел «Ак Барс» в финал плей-офф Суперлиги, реализовав решающий буллит в серии с омским «Авангардом».: после России Бенда уехал играть на историческую родину своих родителей – в Чехию, а затем перебрался в Германию. Карьеру он ещё не завершил и продолжает выступать в четвёртой немецкой лиге, попутно работая тренером этой же команды.: Штрбак впервые оказался в России перед плей-офф сезона-2001/02 и усилил ярославский «Локомотив». Через пару месяцев Мартин уже стал чемпионом России. После этого он успел только в Суперлиге поиграть за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». В КХЛ он дошёл до финала Кубка Гагарина с ХК МВД, а потом успел примерить свитера московского «Динамо» и попрадского «Льва».: играет за словацких ветеранов, а на последнем Кубке мира помогал генменеджеру сборной Европы Мирославу Шатану.: Староста приехал в Россию во время локаутного сезона в НХЛ и шесть лет выступал за нижнекамский «Нефтехимик» За это время он отлично выучил язык, что сделало его адаптацию в «Салавате Юлаеве» и «Югре», куда проще. В сезоне-2010/11 в составе уфимской команды он стал обладателем Кубка Гагарина, и это его главное спортивное достижение в карьере.: уже третий сезон выступает за братиславский «Слован».: Капуш стал первым словацким легионером в омском «Авангарде». Пришёл он в команду по ходу сезона-2003/04, но до плей-офф не доиграл и уехал в Швецию. Той весной омичи стали чемпионами России. Через год он присоединился к новокузнецкому «Металлургу» и демонстрировал неплохую статистику. С появлением КХЛ Рихард вернулся в «Кузню», но довольно быстро его результативность упала, и он покинул нашу лигу.: работает помощником главного тренера в юниорских командах системы братиславского «Слована».: Лашак стал игроком петербургского СКА в 2003 году, после того как у него не получилась карьера в НХЛ. Ян провёл за «армейцев» 34 матча, а команда чуть было не вылетела из Суперлиги. Возвращение в Россию произошло спустя пять лет, когда его позвал к себе подмосковный «Атлант». В КХЛ Лашак успел поиграть ещё за хабаровский «Амур» и московский «Спартак».: Яну всего 37 лет, и он продолжает выступать, защищая цвета либерецких «Белых Тигров» в чемпионате Чехии.: в отличие от Лашака, Юханссон застал времена, когда в СКА появились деньги и клуб начал скупать всех подряд. Андреас выступал в Петербурге за год до появления КХЛ, в «регулярке» он стал вторым бомбардиром команды, но в плей-офф команда вылетела уже во втором раунде.: последние два сезона работает главным тренером шведского клуба МОДО, выступающего во второй по силе лиге.: брат Микаэля и дядя двух талантливых нападающих Вильяма и Александера, начал выступать в России ещё в начале «нулевых» годов. Первым его российским клубом был СКА. За два сезона он ничем не запомнился, поэтому отправился домой. В 2007 году хабаровский «Амур» позвал Нюландера в самую восточную хоккейную точку России. В Хабаровске он отыграл 2,5 года.: с текущего сезона Петер работает главным тренером молодёжной команды шведского клуба АИК.: Экман приехал в Росси после того, как понял, что карьера в НХЛ у него не задалась. В сезоне-2007/08 в мытищинском «Химике» он выступал вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Булисом. Через год мастеровитого шведа позвал к себе петербургский СКА. На берегах Невы Экман провёл всего два сезона и отправился в Швецию.: работает спортивным директором женской команды шведского «Юргордена».