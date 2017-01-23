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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

Шведы, финны и словаки. Чем сейчас занимаются звёзды Суперлиги

Вратари-долгожители, эксперт на телевидении, спортивный директор женской команды. Чем ещё занимаются бывшие игроки Суперлиги?
23 января 2017, понедельник. 18:15. Хоккей
Ранее мы рассказали о знаменитых чешских хоккеистах, выступавших в Суперлиге. Сегодня речь пойдёт о европейских легионерах из дальнего зарубежья и о том, чем они занимаются.

>>> Легендарные чехи. Чем сейчас занимаются бывшие звёзды Суперлиги

Теро Лехтеря (Финляндия), 44 года


Карьера в России: Теро Лехтеря — дядя известного финского хоккеиста Йори Лехтеря, выступавшего в КХЛ за новосибирскую «Сибирь», а сейчас защищающего цвета клуба НХЛ «Сент-Луис». Теро приехал в Россию в 2003 году в нижнекамский «Нефтехимик», в Татарстане он выступал полтора года. Завершил российский этап своей карьеры в нижегородском «Торпедо», которое тогда выступало в Высшей лиге.

Чем занимается сейчас: последние сезоны Лехтеря работал тренером в системе финского клуба «Эспоо Блюз», начиная с юниорских команд. В итоге поднялся до главной команды, где был ассистентом. По окончании сезона-2015/16 клуб был признан банкротом, сейчас Теро работает экспертом на финском телевидении.
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Юсси Маркканен (Финляндия), 41 год


Карьера в России: Маркканен вырос в приграничных городах с Россией. В 2004 году во время локаута в НХЛ голкипер отправился в тольяттинскую «Ладу и дошёл с ней до финала плей-офф. В следующий раз он выступал в России за московский ЦСКА уже во времена КХЛ: в первом раунде они выбили «Ладу», а затем проиграли московскому «Динамо».

Чем занимается сейчас: в этом году Юсси исполнится 42 года, а он всё ещё продолжает свою спортивную карьеру, выступая за финскую «СайПу».

Юкка Хентунен (Финляндия), 42 года


Карьера в России: Хентунен отыграл два сезона в казанском «Ак Барсе»: один ещё в Суперлиге, а другой уже в КХЛ.
В первый год финский форвард выиграл Континентальный кубок, а на следующий – Кубок Гагарина. В 2009 году стал лучшим снайпером первого розыгрыша плей-офф КХЛ.

Чем занимается сейчас: последние два сезона Юкка работает помощником главного тренера молодёжной команды финской «КалПы».

Йони Пуурула (Финляндия), 34 года


Карьера в России: финский голкипер приехал в Россию в 2004 году в молодом возрасте и относительно неплохо выступал за уфимский «Салават Юлаев». Следующий сезон Йони начал в хабаровском «Амуре», но с ним довольно быстро расстались после одной игры.

Чем занимается сейчас: после выступления за «Амур» в Высшей лиге Пуурула успел поиграть в чемпионате Дании, Казахстана, Италии, Польши, а в этом сезоне играет во второй французской лиге.

Ян Бенда (Германия), 44 года


Карьера в России: немецкий форвард Бенда три сезона выступал за казанский «Ак Барс», а во время локаута в НХЛ в сезоне-2004/05 играл в «Северстали» и «Химике». В 2002 году он вывел «Ак Барс» в финал плей-офф Суперлиги, реализовав решающий буллит в серии с омским «Авангардом».

Чем занимается сейчас: после России Бенда уехал играть на историческую родину своих родителей – в Чехию, а затем перебрался в Германию. Карьеру он ещё не завершил и продолжает выступать в четвёртой немецкой лиге, попутно работая тренером этой же команды.
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru

Мартин Штрбак (Словакия), 42 года


Карьера в России: Штрбак впервые оказался в России перед плей-офф сезона-2001/02 и усилил ярославский «Локомотив». Через пару месяцев Мартин уже стал чемпионом России. После этого он успел только в Суперлиге поиграть за московский ЦСКА и магнитогорский «Металлург». В КХЛ он дошёл до финала Кубка Гагарина с ХК МВД, а потом успел примерить свитера московского «Динамо» и попрадского «Льва».

Чем занимается сейчас: играет за словацких ветеранов, а на последнем Кубке мира помогал генменеджеру сборной Европы Мирославу Шатану.

Томаш Староста (Словакия), 35 лет


Карьера в России: Староста приехал в Россию во время локаутного сезона в НХЛ и шесть лет выступал за нижнекамский «Нефтехимик» За это время он отлично выучил язык, что сделало его адаптацию в «Салавате Юлаеве» и «Югре», куда проще. В сезоне-2010/11 в составе уфимской команды он стал обладателем Кубка Гагарина, и это его главное спортивное достижение в карьере.

Чем занимается сейчас: уже третий сезон выступает за братиславский «Слован».

Рихард Капуш (Словакия), 43 года


Карьера в России: Капуш стал первым словацким легионером в омском «Авангарде». Пришёл он в команду по ходу сезона-2003/04, но до плей-офф не доиграл и уехал в Швецию. Той весной омичи стали чемпионами России. Через год он присоединился к новокузнецкому «Металлургу» и демонстрировал неплохую статистику. С появлением КХЛ Рихард вернулся в «Кузню», но довольно быстро его результативность упала, и он покинул нашу лигу.

Чем занимается сейчас: работает помощником главного тренера в юниорских командах системы братиславского «Слована».

Ян Лашак (Словакия), 37 лет


Карьера в России: Лашак стал игроком петербургского СКА в 2003 году, после того как у него не получилась карьера в НХЛ. Ян провёл за «армейцев» 34 матча, а команда чуть было не вылетела из Суперлиги. Возвращение в Россию произошло спустя пять лет, когда его позвал к себе подмосковный «Атлант». В КХЛ Лашак успел поиграть ещё за хабаровский «Амур» и московский «Спартак».

Чем занимается сейчас: Яну всего 37 лет, и он продолжает выступать, защищая цвета либерецких «Белых Тигров» в чемпионате Чехии.

Андреас Юханссон (Швеция), 43 года


Карьера в России: в отличие от Лашака, Юханссон застал времена, когда в СКА появились деньги и клуб начал скупать всех подряд. Андреас выступал в Петербурге за год до появления КХЛ, в «регулярке» он стал вторым бомбардиром команды, но в плей-офф команда вылетела уже во втором раунде.

Чем занимается сейчас: последние два сезона работает главным тренером шведского клуба МОДО, выступающего во второй по силе лиге.

Петер Нюландер (Швеция), 41 год


Карьера в России: брат Микаэля и дядя двух талантливых нападающих Вильяма и Александера, начал выступать в России ещё в начале «нулевых» годов. Первым его российским клубом был СКА. За два сезона он ничем не запомнился, поэтому отправился домой. В 2007 году хабаровский «Амур» позвал Нюландера в самую восточную хоккейную точку России. В Хабаровске он отыграл 2,5 года.

Чем занимается сейчас: с текущего сезона Петер работает главным тренером молодёжной команды шведского клуба АИК.

Нильс Экман (Швеция), 40 лет


Карьера в России: Экман приехал в Росси после того, как понял, что карьера в НХЛ у него не задалась. В сезоне-2007/08 в мытищинском «Химике» он выступал вместе с Сергеем Мозякиным и Яном Булисом. Через год мастеровитого шведа позвал к себе петербургский СКА. На берегах Невы Экман провёл всего два сезона и отправился в Швецию.

Чем занимается сейчас: работает спортивным директором женской команды шведского «Юргордена».
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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