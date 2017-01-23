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175 лет назад 2016
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«Спартак» – ЦСКА — 1:6
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

«Меняйте коньки на балетки». Как ЦСКА разгромил «Спартак»

Московский «Спартак» за день до дерби с ЦСКА пообещал фанатам быть другой командой, но в итоге был разгромлен «армейцами» со счётом 1:6.
23 января 2017, понедельник. 22:10. Хоккей
→ Фоторепортаж с матча «Спартак» — ЦСКА

Общение с фанатами на повышенных тонах


За день до дерби раздевалку московского «Спартака» посетили активные болельщики клуба, которые в жёсткой форме пообщались с игроками команды, частью тренерского штаба и частью руководства клуба.

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Первым слово взял один из самых авторитетных болельщиков команды Амир Хуслютдинов, известный по прозвищу Профессор. В декабре во время матча РФПЛ между «Спартаком» и казанским «Рубином» он
пережил инсульт. В своей речи он попросил команду отдать все силы для победы и рассказал об ультрас клуба, которые ходят «с пластинами в голове» и создавали славу спартаковским фанатам. Этим он хотел обратить внимание игроков на то, что люди, которые не получают зарплату от клуба, готовы жертвовать своей жизнью ради ромбика и клубных цветов.

Кроме Хуслютдинова ещё несколько фанатов взяли слово — один в грубой форме наехал на травмированного Артёма Воронина, лидера по числу матчей за «Спартак» среди игроков нынешнего состава, назвав его «безногим». Игроки оправдывали серию поражений психологической ямой, на что фанаты отметили, что это отмазки для девушек, а в клубе замечательные условия и прекрасное руководство.

Слово взял и заместитель генерального менеджера клуба Дмитрий Хворых. Он рассказал про то, как было всё в «Спартаке» 20 лет назад, когда игроки не хотели выходить на матчи, а он искал для этого деньги. И что для него хуже, чем этот сезон, даже в подмосковном «Витязе» не было. Игроки команды Максим Потапов и Константин Глазачев признались, что им стыдно за результат и всем ребятам тяжело смотреть в глаза болельщикам. Глазачев пообещал, что в дерби все увидят другой «Спартак».
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 6 0:1, 0:4, 1:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Да Коста (Петров, Ничушкин) – 07:31 (5x4), 0:2 – Андронов – 27:56 (5x5), 0:3 – Попов (Петров, Ничушкин) – 32:25 (5x5), 0:4 – Денисов (Кузьменко) – 32:46 (5x5), 0:5 – Да Коста (Блажиевский, Кузьменко) – 38:04 (5x5), 1:5 – Глазачев (Васильев) – 46:53 (5x5), 1:6 – Кутузов (Кузьменко) – 53:18 (5x5)
В понедельник КХЛ выступила с заявлением по поводу видео этой встречи, которое попало в социальные сети. Лигу, в частности, удивило то, что «вызывает крайнее удивление акция болельщиков «Спартака», в грубой и нецензурной форме высказавших своё неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба». Было бы более странным, если бы руководство и сотрудники клуба не были в курсе намечающейся встречи, и именно они пустили фанатов в раздевалку.

Посмотреть видео можно, перейдя по данной ссылке. На записи присутствует ненормативная лексика.

«Танцы на льду. Меняйте коньки на балетки»


Что касается матча, то уже на шестой минуте встречи спартаковец Ярослав Дыбленко получил удаление до конца матча. ЦСКА лишь однажды смог поразить ворота Маркуса Свенссона за эту пятиминутку, причём отличился француз Стефан Да Коста, проводивший свой первый матча за три месяца. «Спартак» пытался сопротивляться, но игра в большинстве совсем не шла. Во втором периоде ЦСКА деклассировал спартаковцев. Четыре безответные шайбы — и счёт 5:0 после двух периодов.
Игроки команды Максим Потапов и Константин Глазачев признались, что им стыдно за результат и всем ребятам тяжело смотреть в глаза болельщикам.
Болельщики красно-белых ожидали увидеть совсем другую команду, и началась реакция. В частности, они вспомнили футбольный хит «Наше имя выше денег», который был популярен в конце «нулевых» на соседней арене с МСА «Лужники». В ход пошли и несанкционированные баннеры, болельщики на несколько секунд вывесили полотна со следующим содержанием: «Танцы на льду», «Меняйте коньки на балетки», «Под какие задачи набирали состав?», а также «За «Спартак» играть — честь, а клюшки и в гольфе есть». Один из этих баннеров сорвали представители полиции, из-за чего чуть не случилась потасовка.

В третьем периоде «Спартак» воспрял духом, форвард Константин Глазачев «с мясом» затолкал шайбу в ворота Андрея Филоненко, после чего подъехал к трибуне болельщиков и жестом показал, что ему не всё равно происходящее в клубе. Драка Максима Потапова и Артёма Сергеева лишь украсила очередное дерби. Но «Спартак» не избежал разгрома — за 6,5 минуты до конца Александр Кутузов восстановил разницу в пять шайб. Красно-белые были разгромлены в принципиальном матче и не смогли предстать другой командой, потерпев девятое поражение подряд.
Баннер болельщиков «Спартака»
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"

Баннер болельщиков «Спартака»

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Спартак ХК ЦСКА Болельщики - Хоккей
Новости. Хоккей
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