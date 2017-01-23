«Меняйте коньки на балетки». Как ЦСКА разгромил «Спартак»

Общение с фанатами на повышенных тонах

«Танцы на льду. Меняйте коньки на балетки»

Игроки команды Максим Потапов и Константин Глазачев признались, что им стыдно за результат и всем ребятам тяжело смотреть в глаза болельщикам.

Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат" Баннер болельщиков «Спартака»

За день до дерби раздевалку московского «Спартака» посетили активные болельщики клуба, которые в жёсткой форме пообщались с игроками команды, частью тренерского штаба и частью руководства клуба.Первым слово взял один из самых авторитетных болельщиков команды, известный по прозвищу Профессор. В декабре во время матча РФПЛ между «Спартаком» и казанским «Рубином» онпережил инсульт. В своей речи он попросил команду отдать все силы для победы и рассказал об ультрас клуба, которые ходят «с пластинами в голове» и создавали славу спартаковским фанатам. Этим он хотел обратить внимание игроков на то, что люди, которые не получают зарплату от клуба, готовы жертвовать своей жизнью ради ромбика и клубных цветов.Кроме Хуслютдинова ещё несколько фанатов взяли слово — один в грубой форме наехал на травмированного, лидера по числу матчей за «Спартак» среди игроков нынешнего состава, назвав его «безногим». Игроки оправдывали серию поражений психологической ямой, на что фанаты отметили, что это отмазки для девушек, а в клубе замечательные условия и прекрасное руководство.Слово взял и заместитель генерального менеджера клуба. Он рассказал про то, как было всё в «Спартаке» 20 лет назад, когда игроки не хотели выходить на матчи, а он искал для этого деньги. И что для него хуже, чем этот сезон, даже в подмосковном «Витязе» не было. Игроки командыпризнались, что им стыдно за результат и всем ребятам тяжело смотреть в глаза болельщикам. Глазачев пообещал, что в дерби все увидят другой «Спартак».В понедельник КХЛ выступила с заявлением по поводу видео этой встречи, которое попало в социальные сети. Лигу, в частности, удивило то, что «вызывает крайнее удивление акция болельщиков «Спартака», в грубой и нецензурной форме высказавших своё неудовольствие игрой команды, а также то, что данная акция была проведена в присутствии сотрудников клуба». Было бы более странным, если бы руководство и сотрудники клуба не были в курсе намечающейся встречи, и именно они пустили фанатов в раздевалку.Посмотреть видео можно,. На записи присутствует ненормативная лексика.Что касается матча, то уже на шестой минуте встречи спартаковецполучил удаление до конца матча. ЦСКА лишь однажды смог поразить воротаза эту пятиминутку, причём отличился француз, проводивший свой первый матча за три месяца. «Спартак» пытался сопротивляться, но игра в большинстве совсем не шла. Во втором периоде ЦСКА деклассировал спартаковцев. Четыре безответные шайбы — и счёт 5:0 после двух периодов.Болельщики красно-белых ожидали увидеть совсем другую команду, и началась реакция. В частности, они вспомнили футбольный хит «Наше имя выше денег», который был популярен в конце «нулевых» на соседней арене с МСА «Лужники». В ход пошли и несанкционированные баннеры, болельщики на несколько секунд вывесили полотна со следующим содержанием: «Танцы на льду», «Меняйте коньки на балетки», «Под какие задачи набирали состав?», а также «За «Спартак» играть — честь, а клюшки и в гольфе есть». Один из этих баннеров сорвали представители полиции, из-за чего чуть не случилась потасовка.В третьем периоде «Спартак» воспрял духом, форвард Константин Глазачев «с мясом» затолкал шайбу в ворота, после чего подъехал к трибуне болельщиков и жестом показал, что ему не всё равно происходящее в клубе. Дракалишь украсила очередное дерби. Но «Спартак» не избежал разгрома — за 6,5 минуты до конца Александр Кутузов восстановил разницу в пять шайб. Красно-белые были разгромлены в принципиальном матче и не смогли предстать другой командой, потерпев девятое поражение подряд.