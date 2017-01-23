«Салават» идёт навстречу «Ак Барсу», «Сибирь» обошла Назарова

«Кузня» прервала серию из 12 поражений

«Сибирь» обошла Назарова

Третье поражение «Торпедо» подряд

«Магнитка» победила в Ярославле

Камбэк «Витязя»

Московское «Динамо» разгромило «Трактор» и рвётся в четвёрку

КХЛ раскритиковала поведение болельщиков «Спартака»

Фанаты не спасли «Спартак» от разгрома

СКА не пустил «Сочи» в зону плей-офф

Новокузнецкий клуб преподнёс неприятный сюрприз тольяттинскому клубу. 20-летнийвывел вперёд гостей уже на четвёртой минуте встречи. «Кузня» неожиданно сильно провела первый период, имея ещё несколько шансов отличиться.Однако в середине второй двадцатиминутки «Лада» счёт сравняла. За оставшееся время команды голов не забили, не дождались зрители изменения счёта и в овертайме. Первую победу в последних 13 встречах «Кузне» принёс буллит. Тольяттинская команда всё дальше от первой восьмёрки.В этот вечер в Нижнекамске развязался настоящий бой за попадание в плей-офф на Востоке. Победителями вышли гости.открыл счёт в самом начале первого периода. После пропущенной шайбы хозяева понеслись в атаку, но новосибирцы уверенно держали оборону.А во втором периоде подопечные Скабелки второй раз поразили ворота Кареева, на 45-й минуте Санников оформил дубль. У Тейлора же пятый «сухарь» в сезоне. Благодаря сегодняшней победе «Сибирь» обошла в турнирной таблице «Нефтехимик».«Северсталь» не теряет надежды на плей-офф, обыграв в гостях нижегородскую команду. Подопечныес первых минут завладели инициативой, и в воротазалетело две шайбы. Хозяева, правда, сумели сократить счёт.Точку в матче поставил. «Торпедо» после яркого выступления в начале месяца терпит третье поражение подряд.«Магнитка» прервала пятиматчевую победную серию «Локомотива». В первом периоде соперники присматривались друг к другу, и голов зрители не увидели. Зато после перерыва команды сломя голову понеслись вперёд — хоккеисты «Магнитки» трижды поразили ворота Мурыгина, на что ярославцы смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой.В конце матча «железнодорожники» остались в большинстве, однако численное преимущество реализовать не сумели.забил четвёртый гол в пустые ворота «Локомотива» за восемь секунд до финальной сирены.Одержав победу в воскресном Матче звёзд в составе дивизиона Чернышёва,продолжил феерить на льду — теперь в Подольске. Капитан молодёжной сборной России уже на четвёртой минуте встречи забросил шайбу в ворота «Витязя». После перерыва Капризов оформил дубль, отличился у «Салавата» ещё один участник Матча звёзд —Однако хозяева сумели переломить ход встречи, отыграв три шайбы. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов верх одержал «Витязь». Это поражение стало для уфимцев четвёртым подряд, и с учётом потерянных очков они уже уступают «Барысу».Командав январе набрала неплохой ход и имеет отличные шансы по итогам «регулярки» попасть в четвёрку сильнейших на Западе, тем самым получив преимущество своей площадки в плей-офф. Победа над «Трактором» позволила бело-голубым сравняться по очкам с «Торпедо».В матче с челябинцами «Динамо» блестяще играло в неравных составах. Все три шайбы в первом периоде были заброшены в большинстве. После перерыва челябинцы отыграли одну шайбу, а спустя полминуты пропустили четвёртую. Под занавес второго периода Рылов забил пятый гол в ворота «Трактора». В оставшееся время у «Динамо» отличился, а у гостей —Континентальная хоккейная лига опубликовала заявление, в котором осудила поведение болельщиков ХК «Спартак». Фанаты красно-белых провели встречу с хоккеистами в раздевалке клуба, где в нецензурной форме критиковали игроков. Лига рассмотрит возможность привлечения клуба к ответственности за поведение болельщиков.«Лига ведёт последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает всё возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения.Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков», — говорится в заявлении.Видео со встречи фанатов красно-белых с хоккеистами клуба наделало немало шума. Напряжение на дерби с ЦСКА витало с первых минут встречи. Защитник «Спартака»в первом периоде грубо сыграл против, за что получил большой штраф за толчок на борт и дисциплинарный до конца игры штраф. «Армейцы» незамедлительно реализовали большинство.Спартаковцы отчаянно пытались сравнять счёт, но проводящий второй матч в сезоне за ЦСКАуверенно смотрелся в воротах. Команда Квартальнова же останавливаться не собиралась и ещё, и ещё огорчала «Спартак». Александр Попов забил 100-ю шайбу в КХЛ.Периодически режиссёр трансляции матча показывал трибуны Лужников, на которых дети в красно-белых шарфах не могли сдержать слёз. Их команда так и не может победить в 2017 году.Поражение от «Йокерита» сильно испортило настроение петербургским «армейцам». «СКА нельзя так играть в обороне, если бы не вратарь, счёт был бы 3:10», — жёстко прокомментировал тогда игру своей команды Ковальчук. В следующем матче лидеры чемпионата осечки себе не позволили.В Сочи СКА в первые 20 минут не создал ничего серьёзного, но после перерыва подопечные Знарка прибавили. Счёт голам открыл, а Гусев с Дадоновым преимущество «армейцев» увеличили. Четвёртую шайбу в ворота Барулина забросилсыграл на ноль в своём 150-м матче в «регулярках». СКА не позволил «Сочи» подняться в турнирной таблице.