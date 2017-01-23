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175 лет назад 2016
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Игорь Захаркин
Фото: Ильнар Тухбатов, photo.khl.ru
Текст: Дарья Тубольцева

«Салават» идёт навстречу «Ак Барсу», «Сибирь» обошла Назарова

«Кузня» прервала серию неудач, ЦСКА разгромил «Спартак», «Витязь» совершил камбэк, «Сибирь» обошла Назарова, а СКА крупно выиграл в Сочи.
23 января 2017, понедельник. 23:00. Хоккей

«Кузня» прервала серию из 12 поражений


Новокузнецкий клуб преподнёс неприятный сюрприз тольяттинскому клубу. 20-летний Никита Лямкин вывел вперёд гостей уже на четвёртой минуте встречи. «Кузня» неожиданно сильно провела первый период, имея ещё несколько шансов отличиться.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
1 : 2 0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1
Металлург Нк
Новокузнецк
0:1 – Лямкин – 03:48 (5x5), 1:1 – Андрей Иванов (Филатов, Валуйский) – 29:45 (5x5), 1:2 – Лебедев – 65:00 ( ПБ)
Однако в середине второй двадцатиминутки «Лада» счёт сравняла. За оставшееся время команды голов не забили, не дождались зрители изменения счёта и в овертайме. Первую победу в последних 13 встречах «Кузне» принёс буллит Кирилла Лебедева. Тольяттинская команда всё дальше от первой восьмёрки.

«Сибирь» обошла Назарова


В этот вечер в Нижнекамске развязался настоящий бой за попадание в плей-офф на Востоке. Победителями вышли гости. Степан Санников открыл счёт в самом начале первого периода. После пропущенной шайбы хозяева понеслись в атаку, но новосибирцы уверенно держали оборону.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
0 : 3 0:1, 0:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Санников (Кемппайнен, Игнатович) – 06:10 (5x5), 0:2 – Полашек (Алексеев) – 36:35 (5x4), 0:3 – Санников (Наумов) – 44:59 (5x5)
А во втором периоде подопечные Скабелки второй раз поразили ворота Кареева, на 45-й минуте Санников оформил дубль. У Тейлора же пятый «сухарь» в сезоне. Благодаря сегодняшней победе «Сибирь» обошла в турнирной таблице «Нефтехимик».

Третье поражение «Торпедо» подряд


«Северсталь» не теряет надежды на плей-офф, обыграв в гостях нижегородскую команду. Подопечные Александра Гулявцева с первых минут завладели инициативой, и в ворота Ильи Проскурякова залетело две шайбы. Хозяева, правда, сумели сократить счёт.Точку в матче поставил Максим Трунёв. «Торпедо» после яркого выступления в начале месяца терпит третье поражение подряд.

«Магнитка» победила в Ярославле


«Магнитка» прервала пятиматчевую победную серию «Локомотива». В первом периоде соперники присматривались друг к другу, и голов зрители не увидели. Зато после перерыва команды сломя голову понеслись вперёд — хоккеисты «Магнитки» трижды поразили ворота Мурыгина, на что ярославцы смогли ответить лишь одной заброшенной шайбой.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 4 0:0, 1:3, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 – Сёмин (Ли) – 21:17 (5x5), 1:1 – Кадейкин – 31:43 (5x5), 1:2 – Терещенко (Тимкин, Филиппи) – 32:07 (5x5), 1:3 – Коварж (Антипин, Мозякин) – 33:51 (5x5), 1:4 – Тимкин – 59:52 (en)
В конце матча «железнодорожники» остались в большинстве, однако численное преимущество реализовать не сумели. Евгений Тимкин забил четвёртый гол в пустые ворота «Локомотива» за восемь секунд до финальной сирены.

Камбэк «Витязя»


Одержав победу в воскресном Матче звёзд в составе дивизиона Чернышёва, Кирилл Капризов
продолжил феерить на льду — теперь в Подольске. Капитан молодёжной сборной России уже на четвёртой минуте встречи забросил шайбу в ворота «Витязя». После перерыва Капризов оформил дубль, отличился у «Салавата» ещё один участник Матча звёзд — Захар Арзамасцев.

Однако хозяева сумели переломить ход встречи, отыграв три шайбы. Овертайм прошёл без голов, а в серии буллитов верх одержал «Витязь». Это поражение стало для уфимцев четвёртым подряд, и с учётом потерянных очков они уже уступают «Барысу».
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
4 : 3 0:1, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Капризов (Куляш, Умарк) – 03:54 (5x5), 0:2 – Арзамасцев – 22:21 (4x4), 0:3 – Капризов (Умарк) – 23:16 (5x5), 1:3 – Аалтонен (Копейкин) – 26:17 (5x4), 2:3 – Ержабек (Копейкин) – 46:36 (5x4), 3:3 – Копейкин (Аалтонен) – 50:30 (5x5), 4:3 – Выглазов – 65:00 ( ПБ)


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Московское «Динамо» разгромило «Трактор» и рвётся в четвёрку


Команда Сергея Орешкина в январе набрала неплохой ход и имеет отличные шансы по итогам «регулярки» попасть в четвёрку сильнейших на Западе, тем самым получив преимущество своей площадки в плей-офф. Победа над «Трактором» позволила бело-голубым сравняться по очкам с «Торпедо».
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
6 : 2 3:0, 2:1, 1:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Кашпар (Карсумс, Терещенко) – 05:37 (5x4), 2:0 – Хиетанен (Терещенко, Кашпар) – 08:56 (5x4), 3:0 – Фёдоров (Цветков) – 16:31 (5x4), 3:1 – Якуценя (Щехура, Рой) – 27:38 (5x5), 4:1 – Карпов (Брюквин) – 28:05 (5x5), 5:1 – Подшендялов (Горовиков, Рылов) – 38:15 (5x5), 6:1 – Хиетанен (Галимов) – 47:29 (4x4), 6:2 – Петров – 59:49 (4x5)
В матче с челябинцами «Динамо» блестяще играло в неравных составах. Все три шайбы в первом периоде были заброшены в большинстве. После перерыва челябинцы отыграли одну шайбу, а спустя полминуты пропустили четвёртую. Под занавес второго периода Рылов забил пятый гол в ворота «Трактора». В оставшееся время у «Динамо» отличился Юусо Хиетанен, а у гостей — Юрий Петров.

КХЛ раскритиковала поведение болельщиков «Спартака»


Континентальная хоккейная лига опубликовала заявление, в котором осудила поведение болельщиков ХК «Спартак». Фанаты красно-белых провели встречу с хоккеистами в раздевалке клуба, где в нецензурной форме критиковали игроков. Лига рассмотрит возможность привлечения клуба к ответственности за поведение болельщиков.

«Лига ведёт последовательную борьбу с проявлениями агрессии на матчах и других мероприятиях чемпионата, с использованием болельщиками ненормативной лексики во время игр, делает всё возможное для создания на играх чемпионата и вокруг них атмосферы взаимного уважения.

Приоритетом является привлечение на матчи зрителей с детьми, поэтому КХЛ считает подобное поведение болельщиков неприемлемым, порочащим имидж лиги и хоккея как семейного вида спорта. Регламентом КХЛ предусмотрена ответственность клубов за не соответствующее цивилизованным нормам поведение болельщиков», — говорится в заявлении.

Фанаты не спасли «Спартак» от разгрома


Видео со встречи фанатов красно-белых с хоккеистами клуба наделало немало шума. Напряжение на дерби с ЦСКА витало с первых минут встречи. Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко в первом периоде грубо сыграл против Джеффа Плэтта, за что получил большой штраф за толчок на борт и дисциплинарный до конца игры штраф. «Армейцы» незамедлительно реализовали большинство.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 6 0:1, 0:4, 1:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Да Коста (Петров, Ничушкин) – 07:31 (5x4), 0:2 – Андронов – 27:56 (5x5), 0:3 – Попов (Петров, Ничушкин) – 32:25 (5x5), 0:4 – Денисов (Кузьменко) – 32:46 (5x5), 0:5 – Да Коста (Блажиевский, Кузьменко) – 38:04 (5x5), 1:5 – Глазачев (Васильев) – 46:53 (5x5), 1:6 – Кутузов (Кузьменко) – 53:18 (5x5)
Спартаковцы отчаянно пытались сравнять счёт, но проводящий второй матч в сезоне за ЦСКА Андрей Филоненко уверенно смотрелся в воротах. Команда Квартальнова же останавливаться не собиралась и ещё, и ещё огорчала «Спартак». Александр Попов забил 100-ю шайбу в КХЛ.

Периодически режиссёр трансляции матча показывал трибуны Лужников, на которых дети в красно-белых шарфах не могли сдержать слёз. Их команда так и не может победить в 2017 году.

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СКА не пустил «Сочи» в зону плей-офф


Поражение от «Йокерита» сильно испортило настроение петербургским «армейцам». «СКА нельзя так играть в обороне, если бы не вратарь, счёт был бы 3:10», — жёстко прокомментировал тогда игру своей команды Ковальчук. В следующем матче лидеры чемпионата осечки себе не позволили.
КХЛ - регулярный чемпионат
23 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 6 0:1, 0:4, 1:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Да Коста (Петров, Ничушкин) – 07:31 (5x4), 0:2 – Андронов – 27:56 (5x5), 0:3 – Попов (Петров, Ничушкин) – 32:25 (5x5), 0:4 – Денисов (Кузьменко) – 32:46 (5x5), 0:5 – Да Коста (Блажиевский, Кузьменко) – 38:04 (5x5), 1:5 – Глазачев (Васильев) – 46:53 (5x5), 1:6 – Кутузов (Кузьменко) – 53:18 (5x5)
В Сочи СКА в первые 20 минут не создал ничего серьёзного, но после перерыва подопечные Знарка прибавили. Счёт голам открыл Виктор Тихонов, а Гусев с Дадоновым преимущество «армейцев» увеличили. Четвёртую шайбу в ворота Барулина забросил Павел Дацюк. Мико Коскинен сыграл на ноль в своём 150-м матче в «регулярках». СКА не позволил «Сочи» подняться в турнирной таблице.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
23 января 2017, понедельник
23:18 Аалтонен: с «Металлургом» будет хорошая игра, мы можем обыграть этих парней
23:18 Апальков: мы слишком часто давали «Магнитке» шайбу, освободили много льда
23:13 Белов: «Витязь» очень доволен этой победой, мы хорошо сыграли
23:09 Назаров: болельщики гнали «Нефтехимик» вперёд, но результативность у нас хромает
23:05 Захаркин: третий период — ахиллесова пята «Салавата»
23:03 Скабелка: очень довольны победой, «Сибирь» продолжает борьбу
22:50 Ничушкин: плей-офф скоро, надеюсь, сможем там встретиться с питерцами
22:50 В. Сорокин: мы должны были показать, что нам небезразличен «Спартак»
22:43 Васильев: будь я болельщиком «Спартака», то поджидал бы команду где-то за углом
22:41 Хиетанен: «Динамо» эффективно сыграло большинство, а я рад своему дублю
22:36 Ярушкин: сами ломаем голову, почему игроки «Спартака» могут быть равнодушными
22:35 В. Денисов: после травмы чувствую себя хорошо, ещё бы начать выигрывать
22:34 Квартальнов: Телегин не поедет на выезд, дадим время побыть с семьёй
22:30 Гатиятулин: принял решение дать сыграть Демченко, так как Францоуз прилетел с МЗ
22:28 Рылов: думаю, счёт по игре, «Динамо» готовилось к этой встрече
22:28 Да Коста: забил два удачных гола «Спартаку», надеюсь, эта удача не уйдёт
22:28 «Витязь» отыгрался со счёта 0:3 и по буллитам вырвал победу у «Салавата»
22:23 Никулин: 1000 матчей – статистический этап, особых эмоций по этому поводу нет
22:16 Орешкин: игру «Динамо» с «Трактором» предопределил первый период
22:07 Аболс: «Лада» начала матч боязливо, а потом полетела отыгрываться
22:06 Московское «Динамо» обыграло «Трактор», забросив шесть шайб
22:05 Сорванный баннер и драка на льду — в фоторепортаже с матча «Спартак» — ЦСКА
22:03 «Спартак» разгромно проиграл ЦСКА, продлив серию поражений до девяти матчей
21:51 СКА взял верх над «Сочи», Коскинен сыграл на ноль
21:44 Кудашов: в игре с «Магниткой» растворилось не только первое звено «Локомотива»
21:44 «Спартак» — ЦСКА: Максим Потапов подрался с Артёмом Сергеевым
21:41 Воробьёв: готовились к серьёзной битве с «Локомотивом» — так и вышло
21:38 Бердников: это был день вратарей, и Поъяпольский, и Ежов сыграли здорово
21:31 «Торпедо» проиграло «Северстали», потерпев третье поражение кряду
21:31 «Сухарь» Тейлора помог «Сибири» выиграть у «Нефтехимика»
21:28 Нападающий «Рейнджерс» Хейз выбыл на две-три недели
21:25 «Магнитка» прервала победную серию «Локомотива»
20:53 Александр Попов забросил свою 100-ю шайбу в КХЛ
20:46 Болельщик ХК «Спартак»: хотели достучаться до совести игроков
20:38 «Кузня» по буллитам одолела «Ладу» и прервала 12-матчевую серию поражений
20:23 Шири, Грайсс и Оши — звёзды недели в НХЛ
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