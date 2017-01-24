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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Русский Лидстрём восхитил Овечкина! «Вашингтон» — фаворит сезона

Два гола защитника Дмитрия Орлова помогли «Вашингтону» разгромить «Каролину», а Александр Бурмистров вновь результативно сыграл за «Койотс».
24 января 2017, вторник. 09:30. Хоккей

Снайпер Орлов набирает высоту


НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 03:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
6 : 1 2:1, 2:0, 2:0
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Стаал (Линдхольм, Ахо) – 04:39 (5x4), 1:1 – Орлов (Кузнецов, Бураковски) – 11:49 (5x4), 2:1 – Уильямс (Алзнер, Нисканен) – 17:05 (5x5), 3:1 – Орлов (Коннолли, Бураковски) – 28:06 (5x5), 4:1 – Кузнецов (Алзнер, Уильямс) – 38:40 (5x5), 5:1 – Оши (Овечкин, Бекстрём) – 53:30 (5x5), 6:1 – Эллер (Шмидт, Бураковски) – 57:13 (6x5)

Dmitry Scorlov – так шутливо прозвала российского защитника «Вашингтона» пресс-служба «столичных», которая ведёт клубный твиттер. Домашний матч с «Каролиной», неудачно проводящей последний отрезок, позволил «Кэпиталз» продолжить ряд очень результативных встреч, а его главным героем стал именно Орлов – третий российский легионер «Вашингтона», который, как правило, остаётся в тени Овечкина и Кузнецова. Атакующий потенциал «Дмитрия Забивалова» признаётся многими экспертами, но преобразовать его в заброшенные шайбы и голевые передачи защитнику удаётся не так часто: приоритетом остаётся надёжная игра в своей зоне, да и конкуренция за место в первой паре обороны у «столичных» достаточно высока.

На этот раз все карты сложились в пользу новокузнечанина. «Ураганы» забили в самом начале, реализовав удаление Оши, но «Вашингтон» быстро ликвидировал отставание, когда Орлов мощнейшим броском в касание заставил капитулировать Кэма Уорда. После этого игра для «столичных» пошла по приятной накатанной колее: голы в сетку ворот «Харрикейнз» залетали один за другим, а Дмитрий, войдя во вкус, решился на ещё одну вылазку к чужим воротам, также завершившуюся успешно.

«У Орлова великолепный бросок. Мы всегда ему твердим, чтобы он бросал почаще. По игре он очень похож на Никласа Лидстрёма, это русский Лидстрём! Конечно, когда забиваешь пять голов, то соперник, наверное, уже перестаёт играть в полную силу. Но это даёт нам больше свободы», — сказал после матча Овечкин. «У «Каролины» хорошая команда, и наша задача состояла в том, чтобы не терять шайбу и играть быстро. Холтби действовал очень надёжно, мы проделали хорошую работу. Вот, собственно, и всё. Голы – это приятно, но в первую очередь защитники думают об обороне собственных ворот. Тренеры постоянно говорят нам об этом, и мы сами стараемся не допускать ошибок, не оказываться в неправильной позиции. Лучше сыграть попроще, надёжней», — добавил Орлов.

Таким образом, «Вашингтон» до 14 матчей продлил серию, в которых команда Барри Тротца зарабатывала минимум одно очко. В 11 из 13 последних встреч «столичных» забросили в ворота соперника более четырёх шайб, а что особенно приятно болельщикам, у «Кэпиталз» начало работать большинство: в последних восьми матчах команда девять раз реализовывала лишнего. Эта победа стала для «Вашингтона» третьей подряд, и «столичные» стали первой командой в текущем регулярном чемпионате, кто добрался до отметки в 70 очков. Привычное первое место в лиге, лучшая разница шайб и уверенная игра лидеров – всё это даёт дополнительную порцию оптимизма для поклонников «Кэпиталз» перед решающим отрезком сезона.

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Бурмистров нашёл свою команду


НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2 : 5 0:1, 1:0, 1:4
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Бёрнс (Шлемко, Кутюр) – 19:00 (5x5), 1:1 – Игинла (Григоренко, Задоров) – 30:02 (5x4), 1:2 – Марло (Власич, Бёдкер) – 42:53 (5x5), 1:3 – Марло (Кутюр, Бёрнс) – 45:57 (5x5), 1:4 – Марло (Павелски, Бёрнс) – 50:35 (5x5), 2:4 – Мартинсен (Комо, Задоров) – 51:57 (5x5), 2:5 – Марло (Власич) – 56:23 (5x5)

Нападающий Александр Бурмистров после всех злоключений, пережитых в нынешнем сезоне, похоже, обрёл и свою команду, и свою игру. В домашнем матче с «Флоридой» российской форвард «койотов» вновь сыграл очень уверенно, отблагодарив наставника «Аризоны» Дэйва Типпетта за доверие и хорошее игровое время (16:21). Бурмистров отдал две голевые передачи, организовав, в том числе, и победную шайбу Тобиаса Ридера в овертайме. Россиянин поборолся за шайбу в чужой зоне, выждал мастерскую паузу, а когда партнёр освободился от опеки и выбрался на чистый лёд, последовал точный пас. В пяти матчах за «Койотс» на счету Бурмистрова 5 (0+5) очков, и решение генменеджера Джона Чайки забрать Александра с уэйвера уже можно считать удачным.


Покер Марло и два очка Задорова


НХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 2 0:1, 2:1, 0:0, 1:0
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 – Трочек (Киндл, Маршессо) – 14:22 (5x5), 1:1 – Фишер (Чикран, Бурмистров) – 22:03 (5x5), 2:1 – Уайт (Чикран, Мёрфи) – 22:15 (5x5), 2:2 – Сгарбосса (Севьюр, Маккензи) – 26:34 (5x5), 3:2 – Ридер (Бурмистров, Голигоски) – 60:48 (3x3)

«Колорадо» потерпел шестое поражение подряд, не сумев на своём льду справиться с крепким «Сан-Хосе». До середины второго периода «лавины» оказывали достойное сопротивление, но концовка матча сполна показала слабые места «Эвеланш», хоккеисты которого допускали грубые индивидуальные ошибки и получали не самые оправданные удаления. В деле пополнения своего «штрафного» счёта преуспели и оба российских защитника «Колорадо»: в третьем периоде с интервалом в полминуты на скамейке оштрафованных оказались Никита Задоров и Фёдор Тютин, и игра втроём заметно сбила атакующий порыв хозяев, которые старались отыграться.

Главным голеадором матча стал нападающий «Шаркс» Патрик Марло, оформивший голевой покер. Форварду «акул» удалось стать первым нападающим после Марио Лемье в 1997 году, который забросил четыре шайбы за один период, а кроме этого 37-летний канадец вышел на 10-е место в истории лиги по количеству победных шайб (96): из действующих хоккеистов их больше лишь у Ягра (134) и Игинлы (97).


Задоров смог впервые в сезоне набрать два очка (0+2) за матч, но с показателем полезности «-17» он входит в десятку самых «вредных» хоккеистов сезоне.

Зайцев и «Торонто» хотят в плей-офф


«Кленовые листья» прервали серию из двух поражений, сумев дома «всухую» обыграть «Калгари». 26 сейвов голкипера «Торонто» Фредерика Андерсена принесли датчанину второй шат-аут в сезоне, а кроме вратаря у «Мэйпл Лифс» были заметны Назем Кадри и Никита Зайцев. Форвард записал на свой счёт голевой дубль, а россиянин сначала помог Марнеру открыть счёт, а затем поучаствовал в его «закрытии», когда хозяева реализовали большинство на старте третьего периода. Для Никиты это второй матч в сезоне, в котором он набрал более одного результативного балла. В турнирной таблице Атлантического дивизиона «Торонто» идёт на третьей строчке, дающей право участия в плей-офф.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Аризона Койотс Вашингтон Кэпиталз Каролина Харрикейнз Сан-Хосе Шаркс Торонто Мэйпл Лифс Александр Бурмистров Александр Овечкин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Никита Задоров
Новости. Хоккей
24 января 2017, вторник
09:52 Трушков: «Спартаку» нужно докопаться до истины и побеждать уже
09:40 Алзнер: у Орлова был шанс сделать хет-трик в конце матча
09:37 Угаров: «Северстали» надо выигрывать 8 оставшихся матчей
09:34 Фишер — 1-й игрок в истории «Аризоны», забивавший в 1-м и 2-м матчах в НХЛ
09:31 Марло — 1-й игрок после Марио Лемье в 1997 году, забивший 4 гола за период
09:30 Орлов стал третьей звездой дня в НХЛ
09:25 Бёрнс забил 20 голов в 48 матчах, это рекорд с сезона-1992/93
09:18 Бурмистров после перехода в «Аризону» набрал 5 очков в 5 матчах
09:18 Типпетт: Бурмистров делает нашу игру, у него хороший старт в «Аризоне»
09:15 Овечкин набирает очки на протяжении 8 матчей подряд
09:13 Задоров: «Колорадо» пропускает слишком много лёгких голов
09:12 Кадри забил свой 100-й гол в НХЛ и повторил лучший результат по голам за сезон
09:00 Кузнецов продлил свою результативную серию до 5 матчей
08:02 Орлов: голы – это хорошо, но все защитники сначала думают об обороне
07:49 Две передачи Бурмистрова помогли «Аризоне» вырвать победу у «Флориды» в ОТ
07:44 Овечкин: Орлов – это русский Никлас Лидстрём!
07:40 Покер Марло принёс «Сан-Хосе» победу над «Колорадо», Задоров набрал 2 очка
07:05 «Анахайм» добыл волевую победу над «Виннипегом»
06:14 «Торонто» всухую разгромил «Калгари», Зайцев отдал 2 голевые передачи
05:47 «Лос-Анджелес» уступил в четвёртый раз подряд, проиграв «Рейнджерс»
05:41 «Вашингтон» разгромил «Каролину», Орлов оформил дубль, Кузнецов набрал 2 очка
00:55 Игроки и тренеры «Вашингтона» проведут мастер-классы для детских команд из Китая
00:42 Столяров: каждый следующий гол «Сибири» морально прибивал «Нефтехимик»
00:29 Результаты игрового дня МХЛ
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00:04 Скудра: можно было играть 10 на 5, всё равно «Торпедо» не смогло бы забить
23 января 2017, понедельник
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