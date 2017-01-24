«Йокерит» поможет «Салавату», «Автомобилист» проиграет в Минске

«Амур» — «Слован»

«Адмирал» — «Медвешчак»

«Динамо» Мн – «Автомобилист»

«Йокерит» — «Барыс»

«Динамо» (Рига) – «Югра»

Дальневосточные клубы продолжают домашние серии, а значит хоккей будет радовать своих поклонников практически с самого утра. В Хабаровск пожалует «Слован», который буксовал большую часть «регулярки», а затем сделал очковый рывок и вот уже является реальным претендентом на попадание в плей-офф. Рваный темп выезда (четыре дня между играми в Нижнекамске и Хабаровске) не пойдёт на пользу гостям, зато у «Слована» есть некоторые кадровые резервы благодаря пополнению во время череды травм. «Амур» сейчас решает локальные задачи и уже не имеет серьёзной турнирной мотивации.: «Слован» победит и продолжит сражение за восьмёрку.Ещё один европейский гость пожалует во Владивосток. «Адмирал» балансирует на грани зоны плей-офф, совсем недалеко от «моряков» сразу несколько клубов, которые поджидают их ошибки.В предыдущей игре здорово проявил себя Игорь Бобков, сделавший «сухарь», но противостоять ему будет не кто иной, как Майкл Гарнетт. Хорваты играют в своё удовольствие, и это у них получается весьма неплохо. С другой стороны, «мишки» — очень домашняя команда и чувствуют себя неуверенно на гостевых площадках, особенно когда речь идёт о дальних выездах.: домашняя победа «Медвешчака».Календарь этого сезона для минского «Динамо» составлен таким образом, что белорусы всё время оказываются в положении, когда они провели на несколько игр меньше соперников. Сначала это объяснялось поздним стартом «зубров», затем участием в Кубке Шпенглера. Так что, несмотря на солидное преимущество по потерянным очкам, по факту «Динамо» опережает девятый клуб Запада лишь на пять очков. Зная Крэйга Вудкрофта, после поражения от рижских одноклубников в предыдущем матче минчан наверняка ждал серьёзный разбор полётов. На этом фоне интересно будет посмотреть на встречу с «Автомобилистом», который не демонстрирует стабильности, но в отдельных матчах показывает нацеленность на результат. В случае победы екатеринбуржцам до зоны плей-офф останется три очка – не лучшая ли это мотивация?: злое на себя «Динамо» победит в основное время.Пятиматчевый провал «Йокерита» вновь поставил финнов в шаткое положение. Команда Юкки Ялонена проведёт четыре домашних матча в режиме «через день», и от результатов в них будет зависеть судьба «джокеров». В первой встрече «Йокериту» будет противостоять «Барыс». Безусловно, у финнов имеется моральный подъём после победы в Санкт-Петербурге, однако после этого успеха прошло уже четыре дня. «Барыс» же имеет реальный шанс обеспечить себе встречу с «Трактором» вместо «Ак Барса» в первом раунде: по потерянным очкам астанинцы уже опережают «Салават Юлаев». Пока в Хельсинки «Барыс» не выигрывал, проиграв в предыдущих сезонах обе встречи в две шайбы.: в упорной борьбе сильнее окажутся хозяева.Под конец сезона рижане и югорчане радуют своих болельщиков. При отсутствии турнирной мотивации у команд словно открылось второе дыхание, и они стали достаточно регулярно отнимать очки у соперников, борющихся за плей-офф. Андрей Разин со своей новой командой в прошлом матче обыграл «Автомобилист», что должно обеспечить тренерскому штабу команды, а вместе с ним и игрокам, моральный подъём. Рижане же, несмотря на 8 набранных очков, не демонстрировали стабильности на выезде. А домашние стены им в этом году не сильно помогают.: «Югра» одержит победу за пределами основного времени.