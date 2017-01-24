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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

«Йокерит» поможет «Салавату», «Автомобилист» проиграет в Минске

«Слован» и «Медвешчак» сыграют на Дальнем Востоке, «Барыс» попытается «расколдовать» Хельсинки, а «Автомобилист» приедет в Минск.
24 января 2017, вторник. 10:30. Хоккей
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«Амур» — «Слован»


Дальневосточные клубы продолжают домашние серии, а значит хоккей будет радовать своих поклонников практически с самого утра. В Хабаровск пожалует «Слован», который буксовал большую часть «регулярки», а затем сделал очковый рывок и вот уже является реальным претендентом на попадание в плей-офф. Рваный темп выезда (четыре дня между играми в Нижнекамске и Хабаровске) не пойдёт на пользу гостям, зато у «Слована» есть некоторые кадровые резервы благодаря пополнению во время череды травм. «Амур» сейчас решает локальные задачи и уже не имеет серьёзной турнирной мотивации.

Наш прогноз: «Слован» победит и продолжит сражение за восьмёрку.

«Адмирал» — «Медвешчак»


Ещё один европейский гость пожалует во Владивосток. «Адмирал» балансирует на грани зоны плей-офф, совсем недалеко от «моряков» сразу несколько клубов, которые поджидают их ошибки.
В предыдущей игре здорово проявил себя Игорь Бобков, сделавший «сухарь», но противостоять ему будет не кто иной, как Майкл Гарнетт. Хорваты играют в своё удовольствие, и это у них получается весьма неплохо. С другой стороны, «мишки» — очень домашняя команда и чувствуют себя неуверенно на гостевых площадках, особенно когда речь идёт о дальних выездах.

Наш прогноз: домашняя победа «Медвешчака».

«Динамо» Мн – «Автомобилист»


Календарь этого сезона для минского «Динамо» составлен таким образом, что белорусы всё время оказываются в положении, когда они провели на несколько игр меньше соперников. Сначала это объяснялось поздним стартом «зубров», затем участием в Кубке Шпенглера. Так что, несмотря на солидное преимущество по потерянным очкам, по факту «Динамо» опережает девятый клуб Запада лишь на пять очков. Зная Крэйга Вудкрофта, после поражения от рижских одноклубников в предыдущем матче минчан наверняка ждал серьёзный разбор полётов. На этом фоне интересно будет посмотреть на встречу с «Автомобилистом», который не демонстрирует стабильности, но в отдельных матчах показывает нацеленность на результат. В случае победы екатеринбуржцам до зоны плей-офф останется три очка – не лучшая ли это мотивация?

Наш прогноз: злое на себя «Динамо» победит в основное время.

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«Йокерит» — «Барыс»


Пятиматчевый провал «Йокерита» вновь поставил финнов в шаткое положение. Команда Юкки Ялонена проведёт четыре домашних матча в режиме «через день», и от результатов в них будет зависеть судьба «джокеров». В первой встрече «Йокериту» будет противостоять «Барыс». Безусловно, у финнов имеется моральный подъём после победы в Санкт-Петербурге, однако после этого успеха прошло уже четыре дня. «Барыс» же имеет реальный шанс обеспечить себе встречу с «Трактором» вместо «Ак Барса» в первом раунде: по потерянным очкам астанинцы уже опережают «Салават Юлаев». Пока в Хельсинки «Барыс» не выигрывал, проиграв в предыдущих сезонах обе встречи в две шайбы.

Наш прогноз: в упорной борьбе сильнее окажутся хозяева.

«Динамо» (Рига) – «Югра»


Под конец сезона рижане и югорчане радуют своих болельщиков. При отсутствии турнирной мотивации у команд словно открылось второе дыхание, и они стали достаточно регулярно отнимать очки у соперников, борющихся за плей-офф. Андрей Разин со своей новой командой в прошлом матче обыграл «Автомобилист», что должно обеспечить тренерскому штабу команды, а вместе с ним и игрокам, моральный подъём. Рижане же, несмотря на 8 набранных очков, не демонстрировали стабильности на выезде. А домашние стены им в этом году не сильно помогают.

Наш прогноз: «Югра» одержит победу за пределами основного времени.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Амур ХК Барыс ХК Динамо Минск ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Медвешчак ХК Слован ХК Югра
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