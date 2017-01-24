Это не футбол. Зачем «Спартак» пустил фанатов в раздевалку?

Капитану «Детройта» Хенрику Зеттербергу ничего не остаётся, кроме как оправдывать неудачи психологической ямой. «Excuses are for bitches!» — тут же слышит в свой адрес легендарный форвард. «Ты что, не можешь повести за собой, безногий? Что смеёшься? Ты столько лет в команде», — пеняют фанаты одному из старожилов «Ред Уингз» Даррену Хельму. Нападающий виновато соглашается. «Завтра матч с cruds, и мы надеемся, что вы докажете, что совесть у вас есть», — настраивает игроков на матч с «Чикаго» один из самых авторитетных фанатов. Генменеджер «Ред Уингз» Кен Холланд в тот же день даёт интервью с улыбкой на лице: «Куда мы без мата? Иногда слов не хватает. Но там ничего жёсткого не было. Никто никого не унижал. Это был крик души болельщиков».
Представили? Мы – с трудом.
К хоккею, будь то канадскому, шведскому или русскому, подобные взаимодействия «болельщик – игрок» не имеют никакого отношения.
А теперь замените «Детройт» на один московский клуб, благо даже цвета у них одни на двоих, Зеттерберга на Потапова, Хельма на Воронина, Холланда на Жамнова, «Детройт Пистонс» на футбольный «Спартак» и получите реальность, которая подступила к нам вплотную. Реальность эта, от кончиков волос до пят, футбольная. Помните, как фанаты футбольного «Динамо» несколько лет назад приехали на базу и угрожали наказать тех, кого увидят в ночном клубе? К хоккею, будь то канадскому, шведскому или русскому, подобные взаимодействия «болельщик – игрок» не имеют никакого отношения.
Посмотреть видео можно, перейдя по данной ссылке. На записи присутствует ненормативная лексика.
Главная беда тех людей, которые по непонятным причинам оказались в раздевалке хоккейного клуба, – заблуждение. Глубокое заблуждение в том, что «Спартак» в его нынешнем состоянии обязан попадать в плей-офф. Не меньшим заблуждением видится и то, что традиции, ромбик и ветераны автоматически делают клуб великим здесь и сейчас, а матч с ЦСКА – событием всероссийского масштаба. Социальные сети хороши тем, что коллеги из Континентальной хоккейной лиги всегда могут подсказать, какое дерби в 2017 году действительно главное.
Но всё же самое ключевое заблуждение, которое и сделало возможным нашумевшую встречу, это то, что фанаты «Спартака» (а вместе с ними их коллеги из «Динамо» и ЦСКА) от раза к разу путают хоккей с футболом. Они вовсю используют на хоккейных стадионах футбольные кричалки, в которых проводят вербальный половой акт с теми, кто располагается на противоположном фан-секторе. Редко, но метко проносят на арены файера, словно забывая, что над головой не голубое небо, а крыша, которая чуть что – приведёт к задымлению, какое было в первый сезон КХЛ на матче «Динамо» — «Ак Барс». В конце концов, меряют хоккейный «Спартак» по тем стандартам, которые применимы к «Спартаку» футбольному. Отдельной строкой идёт околофутбол – явление, которое сложно объяснить обывателю и свойственное одному-единственному виду спорта.
Чертовски интересно, что чувствовали хоккеисты «Спартака», когда вынуждены были слушать истории про массовые драки стенка на стенку, титановые пластины в головах и травмы, «которые вы никогда не получите на площадке». С последним утверждением, думается, многие могут поспорить. Будьте уверены, даже ребята из нынешнего состава «Спартака» нередко играли с травмами, на уколах. Выходить на лёд с трещинами, переломами – их работа, особенно когда за окном кубковая весна. Повторили бы все эти слова фанаты «Спартака», если бы видели, какую страшную травму в совершенно безобидной ситуации получил Войтек Вольски? Перелом шейных позвонков, ушиб спинного мозга – это тот диагноз, что можно получить в любой момент, просто играя в хоккей.
Обращает на себя внимание то, что в переписке в «Твиттере» аккаунт «Дневник фаната» открыто говорит, что выложить видео их «попросили». Кто именно?
То, что произошло в раздевалке «Спартака», стало возможным не просто с молчаливого согласия руководства. Возможно, что оно эту «беседу» и инициировало. На это указывают сразу несколько «маячков». Во-первых, интервью Жамнова, который не то что не видит в наездах на игроков ничего плохого, а чуть ли не одобряет тон фанатов. Во-вторых, присутствие на встрече его заместителя Дмитрия Хворых, который толкнул не менее зажигательную речь, которую невозможно воспроизвести без пометки «+18». Ещё одна деталь – неестественно лестная фраза одного из фанатов про «прекрасное руководство», хотя к менеджменту сегодняшнего «Спартака» должно быть не меньше претензий, чем к самим игрокам. Потолок команды, где в лучшем случае половина состава соответствует уровню КХЛ, борьба за плей-офф. Можно ли требовать с игроков, набранных Жамновым, победы над блестяще укомплектованным ЦСКА?
Один из ключевых вопросов этой истории заключается в том, почему видео с вроде бы закрытой встречи оказалось в свободном доступе. Говорить о случайной утечке бессмысленно, запись выложена на Youtube-канале фанатов «Спартака». Была ли договорённость, что всё сказанное в раздевалке останется в раздевалке – доподлинно неизвестно, но по слухам некоторые игроки очень удивились тому, что столь жёсткий разговор ушёл в народ. Не в курсе публикации была и пресс-служба «Спартака». Обращает на себя внимание то, что в переписке в «твиттере» аккаунт «Дневник фаната» открыто говорит, что выложить видео их «попросили». Кто именно?
Имеют ли право фанаты спрашивать с игроков за результат и самоотдачу, которые в разгар борьбы за плей-офф проиграли восемь матчей подряд? Да, безусловно. Ведь ради зрителей и существует весь профессиональный спорт. Имеют ли право фанаты оскорблять игроков, отчитывая их как нашкодивших детей? Нет, нет, и ещё раз нет. Лучший способ показать своё отношение к происходящему – проголосовать ногами, оставив на трибунах только сквозняк. Есть масса цивилизованных способов поднять команду из окопов, не называя никого при этом безногим или безруким. Отличный пример тому – «Сибирь», чьи болельщики написали команде письмо, которое потом на тренировке зачитал партнёрам капитан. Там не было ничего ни про пластины в головах, ни про то, что психологические ямы – это отмазки для лиц противоположного пола.
>>> «Меняйте коньки на балетки». Как ЦСКА разгромил «Спартак»
То, что произошло в раздевалке «Спартака», стало возможным не просто с молчаливого согласия руководства. Возможно, что оно эту «беседу» и инициировало.
Хоккей сколько угодно может проигрывать футболу в популярности, то есть численности болельщиков, но он всегда выигрывал в качестве. По крайней мере в нашей стране. Вместо исконно хоккейных атрибутов — семейные походы на уютные арены и Матчи звёзд, где болельщики даже самых непримиримых соперников переживают за сборную одного дивизиона. Всё это легко растерять, если пускать к себе в дом чужаков. Так, как это сделал хоккейный «Спартак». Теперь, после разгрома от ЦСКА со счётом 1:6, игрокам московского клуба только и остаётся, что ходить и оглядываться, чтобы не получить такую же пластину во лбу, как у их преданных фанатов.