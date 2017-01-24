Выбери самого яркого маскота Восточной конференции КХЛ

>>> Выбери самого яркого маскота Западной конференции КХЛ
В Уфе завершилась Неделя звёзд КХЛ. Талисманы хоккейных клубов от души повеселились в столице Башкортостана. Они с ветерком прокатались на брендированном рейсовом автобусе, сыграли в хоккей на открытой площадке, а также побывали около памятника Салавату Юлаеву – главному герою республики. На Матче звёзд маскоты радовали болельщиков зажигательными танцами.
В воскресенье «Чемпионат» познакомил читателей с талисманами команд Западной конференции КХЛ. Теперь пришло время Востока. Выбираем самого лучшего талисмана Восточной конференции, три из которых затем поборются за звание «самого яркого маскота КХЛ» вместе с талисманами минского «Динамо», «Локомотива» и «Северстали», финишировавшими первыми в голосовании на Западе.
Голосование завершится 27 января в 15.00 мск. Финал стартует 30 января.
Также вы можете проголосовать по ссылке — https://www.playbuzz.com/championat10/1-22-2017-9-55-43-am