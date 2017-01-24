Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
КХЛ
Фото: Вадим Китаев, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Что творится с «Салаватом»? Магии Захаркина приходит конец

«Салават Юлаев» всё реже радует уфимских болельщиков, проигрывая матч за матчем. Сможет ли Игорь Захаркин подготовить команду в плей-офф?
24 января 2017, вторник. 18:15. Хоккей
Шутка ли, но в 2017 году «Салават Юлаев» победил всего дважды. В восьми проведённых матчах коллектив Игоря Захаркина с трудом по буллитам выиграл у «Ак Барса» в Казани, а также едва не оступился дома с доигрывающим сезон московским «Спартаком», который нынче обыгрывают все подряд. Повезло, что «Спартак» сам отдал тот матч. Если вспомнить концовку 2016 года, то и там юлаевцам похвастать нечем: отрезок из пяти поражений говорит сам за себя. Что происходит с «зелёным» механизмом и почему магия Игоря Захаркина перестала действовать на соперника?

>>> Захаркин: с «Ак Барсом» сложнее, но «Трактор» может быть угрозой

Если серьёзно, то дело здесь совершенно не в магии и чарах. Уфа испытывает в какой-то степени схожие со «Спартаком» проблемы, просто они, в силу более мастеровитого состава, меньше бросаются в глаза. Кризис тренерского жанра заметен, да и усиление перед закрытием трансферного окна получилось скудным. Поэтому вопросы предъявляют не только Захаркину, но и генеральному менеджеру Леониду Вайсфельду. Место в зоне плей-офф вносит хоть какой-то позитив в сердца требовательной башкортостанской публики. Но такими темпами дело может дойти до форс-мажорных обстоятельств. Конечно, непопадание в восьмёрку сильнейших станет для «Салавата Юлаева» катастрофой. А в теории подобный вариант развития событий возможен.
Кризис тренерского жанра заметен, да и усиление перед закрытием трансферного окна получилось скудным. Поэтому вопросы предъявляют не только Захаркину, но и генеральному менеджеру Леониду Вайсфельду.

Посмотрите на календарь уфимского клуба в концовке регулярного чемпионата. Из семи оставшихся игр «Салавату» предстоит встретиться с главными фаворитами Запада – СКА и ЦСКА. 25 января играть с окрепшим московским «Динамо», следом лететь в Ярославль, в гости к третьей команде конференции. Сражаться дома в «зелёном дерби» с «Ак Барсом». Более-менее проходными можно назвать разве что матчи с «Северсталью» и «Ладой», но и здесь расслабиться не дадут. Тем более учитывая участившуюся способность коллектива Захаркина проваливать третьи периоды, о чём сам главный тренер завил на пресс-конференции после проигранной встречи в Подольске. Так что набирать очки придётся со скрипом.

Из объективных причин кризиса стоит отметить буквально замучившие команду травмы. Всё началось с того, что на длительные сроки выбыли форварды первого звена Григоренко и Энгквист. Со шведом позднее вынужденно пришлось расторгнуть контракт.
После череды сотрясений можно завершить карьеру, такие случаи известны. Проблемы со зрением долго мешали выходу на лёд Григоренко, ещё одному ключевому хоккеисту. Сейчас Игорь играет, но до оптимальной формы далеко.

Серьёзную травму получил один из лучших снайперов «Салавата» Теему Хартикайнен. Его очень не хватает. Будет не хватать и Томаша Мертла, которого взяли прямо перед дедлайном на место ушедшего Энгквиста. У чеха, как и у его предшественника, диагностировано сотрясение. После матча с «Витязем» на МРТ отправили Евгения Бодрова. В случае неутешительного диагноза уфимцы потеряют ещё одного центрального нападающего. И это станет катастрофой. Пока точно известно, что с «Динамо» Бодров не сыграет. Давно находится на больничном Игорь Макаров.

Ещё одной причиной уфимского кризиса стала нестабильная игра первого номера среди вратарей Никласа Сведберга. Мы с коллегами долго общались с Игорем Захаркиным во время Недели звёзд в Уфе. Тренер подробно рассказывал, что Сведберг хорош в плей-офф и поэтому с ним сотрудничают, но психологические проблемы зачастую мешают скандинаву проявлять свои лучшие качества на регулярной основе. Сменщик в лице Андрея Гаврилова возложить на себя бремя лидера не готов. Захаркин свободно владеет шведским языком, часто разговаривает со Сведбергом, но особого толку от этого не видно. Большие претензии и к тренеру вратарей Кириллу Коренькову. Почему у него не играют оба голкипера?
Захаркин свободно владеет шведским языком, часто разговаривает со Сведбергом, но толку от этого мы не видим. Большие претензии и к тренеру вратарей Кириллу Коренькову.

Из причин субъективных нельзя не обратить внимание на не самые дружеские отношения внутри клуба. Недопонимание между Леонидом Вайсфельдом и Игорем Захаркиным было и есть. И это давно не секрет. Захаркин прежде всего недоволен селекционной работой генменеджера. Ведь боеспособного, топового состава у тренерского штаба нет на протяжении всего сезона. Кто-то травмируется, другой не впишется в модель игры, третий не готов. Не получилось подписать на самом флажке дозаявочной кампании центрального форварда Патрика Закриссона, выступающего за швейцарский «Лугано». Именно его, а не Мертла главный тренер видел в одной тройке с Умарком и Капризовым. Сделка сорвалась в самый последний момент. Захаркин, кстати, по ходу сезона мог покинуть команду и был готов подать в отставку, но хоккеисты вступились за тренера и попросили остаться. Поговаривают также, что после недавнего разгромного поражения от «Торпедо» (1:6) Игорь Владимирович снова мог уйти. Но не ушёл. Начатую работу нужно доделать.

>>> Капризов: команда не хотела, чтобы Захаркин уходил из «Салавата»

Отдельный разговор о Кирилле Капризове. Так уж получилось, что «Салават Юлаев» в его нынешнем состоянии тащит на себе 19-летний хоккеист, ставший в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром недавнего чемпионата мира в Канаде. Возвращения Капризова и другого талантливого нападающего – Михаила Воробьёва – ждали в «Салавате» словно манны небесной. Увы, Воробьёв испытывает проблемы со здоровьем после удара коньком по голове, пропуская выезд, а вот Капризов уже догнал по заброшенным шайбам Хартикайнена. Фактор того, что клуб так сильно зависим от форварда-вундеркинда, безусловно, говорит о большом мастерстве и прогрессе Кирилла как спортсмена. Но ещё это говорит о неготовности или неспособности других хоккеистов показывать столь же современный и результативный хоккей. В один ряд с Капризовым сейчас можно поставить разве что Линуса Умарка. Лично я вообще считаю Умарка лучшим легионером в КХЛ. Не только по игровым, но и по человеческим качествам.
Отдельный разговор о Кирилле Капризове. Так уж получилось, что «Салават Юлаев» в его нынешнем состоянии тащит на себе 19-летний хоккеист, ставший в составе молодёжной сборной России бронзовым призёром недавнего чемпионата мира в Канаде.

Делаем вывод из всего вышесказанного. Ситуация в «Салавате Юлаеве» если не критическая, то очень непростая. Есть над чем всерьёз задуматься, однако принимать какие-то кардинальнее меры уже поздно. Надеяться, похоже, остаётся на пресловутую магию Захаркина, удачу и харизму игроков. Хоть малейшего проявления безволия им не простят.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Салават Юлаев Игорь Захаркин Леонид Вайсфельд
Новости. Хоккей
24 января 2017, вторник
19:18 Шуневич: минское «Динамо» сделает всё, что выйти в плей-офф и дать там бой
18:53 Защитник московского «Динамо» Мэт Робинсон выбыл до начала марта
18:22 Занковец: сборной Казахстана по силам оставаться в элите, это объективное мнение
18:08 Московское «Динамо» проведёт оставшиеся домашние матчи сезона в ретроформе
17:54 Лукашенко: стыдно было смотреть на игру минского «Динамо» в матче с рижанами
17:45 Ли: «Амур» должен был играть мобилизованно, агрессивно, но проспал первый период
17:26 Защитник «Витязя» Алексей Семёнов дисквалифицирован на один матч
17:00 «Колорадо» – «Сан-Хосе»: Дюшейн пропустил матч из-за болезни
16:39 Доус: не прыгать на стекло? Обещать не буду
16:27 Андриевский: для «Адмирала» было очень важно выиграть, причём взять 3 очка
16:18 Дуайер: «Медвешчак» боролся до конца
16:15 Саболич: я мог сегодня четыре шайбы забросить, но две так две
16:04 Серебряков: Волченков всё, что можно было, на себя поймал
16:00 «Колорадо» проиграл в 8 из 9 матчей в 2017 году
15:39 Вудкрофт: «Динамо» понимает, насколько важно бороться за победу в каждом матче
15:36 Соботка и Хохряков отбыли с «Авангардом» на выезд
15:31 Мартемьянов: «Амур» вошёл в игру только со второго периода
15:31 Ржига: сегодня «Слован» заслуженно победил
15:00 Минское «Динамо» выиграло в голосовании за самого яркого маскота Запада
14:55 Палушай: минское «Динамо здорово поработало в последние несколько дней
14:52 «Адмирал» одолел «Медвешчак», это 2-я победа кряду, у Макаренко и Саболича дубли
14:40 «Слован» победил «Амур», это 7-я победа кряду и 10-й матч с набранными очками
14:36 Форвард «Салавата Юлаева» Бодров пропустит матч с московским «Динамо»
14:31 Дерлюк: игра «Торпедо» была далека от идеала, мягко говоря
14:15 Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»
14:03 «Автомобилист» взял на выезд пятерых игроков молодёжной команды
13:38 Читатели: следующий Матч звёзд КХЛ должен пройти в Астане
13:29 Тихонов: всегда приятно, когда не пропускаешь
13:21 Величкин: Вольски очень хочет остаться в «Магнитке», и мы были бы рады
13:16 ЖХЛ презентовала календарь с хоккеистками лиги
13:00 Зимин: решение дать Ярушкину доработать до конца сезона — правильное
12:26 «Торонто» – «Калгари»: Джиордано подрался с Комаровым
12:20 «Виннипег» – «Анахайм»: Ватанен пропустил матч по решению тренеров
11:59 Дэйв Кинг: Радулов был самым полезным игроком в КХЛ
11:29 «Оттава» подписала 4-летний контракт с Заком Смитом на $ 13 млн
11:22 «Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: Кляйн подрался с Макнэббом
11:21 Радил: понимаем, болельщики злы на игроков «Спартака», поэтому страха не было
11:15 Форвард «Рейнджерс» Хэйс пропустит 2-3 недели
11:11 Ярушкин и весь тренерский штаб «Спартака» доработают нынешний сезон
11:06 «Бостон» – «Детройт». Ванек не сыграет, Миллер вызван из АХЛ
11:00 Бобров: речь идёт не о плей-офф, здесь для «Спартака» уже всё
10:53 Бучневич: я ожидал, что мне будет тяжелее в НХЛ
10:48 Серсен: «Слован» будет бороться за плей-офф до последнего тура
10:41 ДеБур: покер Марло – исключительный подвиг
10:38 Филоненко: ЦСКА сыграл хорошо, реализовал свои моменты
Все новости RSS
Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+