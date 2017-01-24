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175 лет назад 2016
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Александр Лукашенко
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Лукашенко раскритиковал «Динамо», Паре отправили в Швейцарию

Лукашенко отругал «Динамо», «Слован» мчится в плей-офф, «Медвешчак» отправил Паре в Швейцарию, «Йокерит» рискует не попасть в плей-офф.
24 января 2017, вторник. 23:30. Хоккей
>>> «Йокерит» поможет «Салавату», «Автомобилист» проиграет в Минске

«Слован» выиграл седьмой матч подряд


Хоккеисты Милоша Ржиги одержали седьмую победу подряд. В Хабаровске был обыгран «Амур». Гости нанесли всего 19 бросков в створ ворот Юхи Метсолы, но этого хватило для успеха. Несмотря на травмы ведущих хоккеистов (Дялоги, Недороста), братиславцы не оставляют шансов попасть в восьмёрку на Западе. Борьба за плей-офф получается жаркой, так как сзади подпирают «Йокерит» и «Сочи». То, как «Слован» собрался и преодолел все свои проблемы, заслуживает уважения. Раньше мы слышали много критики в адрес словацкого клуба. Теперь главное не растерять заработанное. Дальневосточное турне «орлов» продолжается, а в конце чемпионата их ждут две встречи с «Медвешчаком», где надо брать шесть очков.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
1 : 2 0:1, 0:0, 1:1
Слован
Братислава
0:1 – Таффе (Серсен, Чичу) – 06:19 (5x5), 0:2 – Вопелка (Росандич, Шварны) – 42:34 (5x5), 1:2 – Ли (Ушенин Владислав, Камалов) – 49:31 (5x5)

Победные дубли Саболича и Макаренко


«Адмирал» довольно легко расправился с «Медвешчаком», которому в очередной раз не нужно ничего, кроме заработка денег. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы клуб из Загреба в КХЛ не увидим, так как команды, не ставящие перед собой спортивных результатов и занимающиеся массовой распродажей, лиге не нужны. Сразу после Матча звёзд руководство загребского клуба под шумок оцепило своего лучшего бомбардира Франсиса Паре, который отправился доигрывать сезон в Швейцарию, в клуб «Женева-Серветт». Ну а у «моряков», стабильно идущих в зоне плей-офф, дубли в свой актив записали форварды Роберт Саболич и Павел Макаренко. Ворота защищал Никита Серебряков, так как Игорь Бобков только вернулся с Матча звёзд. 21-летний голкипер отыграл достойно, пропустив лишь единожды.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 12:30 МСК
Адмирал
Владивосток
4 : 1 1:0, 3:1, 0:0
Медвешчак
Загреб
1:0 – Саболич (Блум, Ткачёв) – 08:44 (5x4), 1:1 – Лессио (Безина, Крейчик) – 21:05 (5x4), 2:1 – Саболич (Ткачёв, Саюстов) – 22:08 (5x5), 3:1 – Макаренко (Блум, Бартулис) – 30:21 (5x5), 4:1 – Макаренко – 36:02 (5x5)

Батька устроил нагоняй «Динамо»


Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем наблюдательного совета клуба Игорем Шуневичем в жёсткой форме раскритиковал минское «Динамо». «Так, как вы себя вели на площадке, играя с рижским «Динамо», — это ни в какие ворота не лезет. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа», — отметил президент. Видимо, критика подействовала на хоккеистов и тренеров, так как команда Крэйга Вудкрофта, пусть и в непростой борьбе, одолела «Автомобилист». Всё решилось в овертайме, когда решающую атаку «зубров» завершил защитник Марк-Андре Граньяни. Развлекли публику нападающий минского «Динамо» Данила Карабань и защитник «Автомобилиста» Томми Кивистё, организовавшие кулачный поединок.

>>> Лукашенко: стыдно было смотреть на игру минского «Динамо» в матче с рижанами
КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
5 : 4 2:1, 2:2, 0:1, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Лисовец (Петтерссон, Эллисон) – 06:44 (5x5), 1:1 – Гареев (Журавлёв, Коукал) – 09:02 (5x5), 2:1 – Эллисон (Петтерссон) – 16:12 (5x4), 2:2 – Чайковски (Гареев) – 24:41 (5x3), 2:3 – Михнов (Мегалинский, Чайковски) – 24:59 (5x4), 3:3 – Палушай (Эллисон, Граньяни) – 30:29 (5x4), 4:3 – Граборенко (Петтерссон, Граньяни) – 37:19 (5x5), 4:4 – Торченюк (Симаков) – 58:14 (5x5), 5:4 – Граньяни (Петтерссон) – 60:29 (3x3)

«Йокерит» не перестаёт удивлять


Увы, со знаком минус. Команда Юкки Ялонена, у которого совсем не получается работа с клубом из Хельсинки, уступила «Барысу», ведя в счёте 3:1. Но Бойд, Доус и Боченски знают своё дело, а «джокеры» не только провалили игру в меньшинстве, но и допустили оплошность в овертайме. Команду подвёл Марко Анттила, заработавший две минуты. В итоге Даллмэн и Боченски совместными усилиями переиграли Райана Запольски. Если при таком качестве хоккея «Йокерит» всё же сможет заползти в плей-офф, это будет очень удивительно. Похоже, финны в нынешнем сезоне настраиваются только на СКА. Может, они и хотят занять именно восьмое место?
КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
3 : 4 2:1, 1:0, 0:2, 0:1
Барыс
Астана
1:0 – О'Нилл (Йенсен) – 02:47 (5x5), 2:0 – Регин (О'Нилл, Йормакка) – 12:05 (5x5), 2:1 – Бойд (Доус, Боченски) – 15:00 (5x4), 3:1 – Ниеми – 33:36 (4x5), 3:2 – Доус (Боченски, Даллмэн) – 41:48 (5x4), 3:3 – Кучин (Пушкарёв) – 55:42 (5x5), 3:4 – Боченски (Даллмэн) – 62:19 (4x3)

Буллитное противостояние в Риге


«Динамо» и «Югра», уже ни на что в нынешнем сезоне особо не претендующие, решили выявить сильнейшего в серии буллитов, так как основное время закончилось вничью – 1:1. Овертайм успеха тоже не принёс, а в серии послематчевых бросков победу одержали хозяева. Единственным, кто смог отличиться, стал российский нападающий динамовцев Филипп Толузаков, переигравший Александра Шарыченкова. Латвийский клуб добился третьей победы подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
24 января 2017, вторник. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 1 0:0, 0:0, 1:1, 0:0, 1:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Гиллис (Ерофеев, Толузаков) – 43:57 (5x5), 1:1 – Егор Иванов (Кулик, Курьянов) – 54:02 (5x4), 2:1 – Толузаков – 65:00 ( ПБ)

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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24 января 2017, вторник
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