Лукашенко раскритиковал «Динамо», Паре отправили в Швейцарию

«Слован» выиграл седьмой матч подряд
Хоккеисты Милоша Ржиги одержали седьмую победу подряд. В Хабаровске был обыгран «Амур». Гости нанесли всего 19 бросков в створ ворот Юхи Метсолы, но этого хватило для успеха. Несмотря на травмы ведущих хоккеистов (Дялоги, Недороста), братиславцы не оставляют шансов попасть в восьмёрку на Западе. Борьба за плей-офф получается жаркой, так как сзади подпирают «Йокерит» и «Сочи». То, как «Слован» собрался и преодолел все свои проблемы, заслуживает уважения. Раньше мы слышали много критики в адрес словацкого клуба. Теперь главное не растерять заработанное. Дальневосточное турне «орлов» продолжается, а в конце чемпионата их ждут две встречи с «Медвешчаком», где надо брать шесть очков.
Победные дубли Саболича и Макаренко
«Адмирал» довольно легко расправился с «Медвешчаком», которому в очередной раз не нужно ничего, кроме заработка денег. Будем надеяться, что в следующем сезоне мы клуб из Загреба в КХЛ не увидим, так как команды, не ставящие перед собой спортивных результатов и занимающиеся массовой распродажей, лиге не нужны. Сразу после Матча звёзд руководство загребского клуба под шумок оцепило своего лучшего бомбардира Франсиса Паре, который отправился доигрывать сезон в Швейцарию, в клуб «Женева-Серветт». Ну а у «моряков», стабильно идущих в зоне плей-офф, дубли в свой актив записали форварды Роберт Саболич и Павел Макаренко. Ворота защищал Никита Серебряков, так как Игорь Бобков только вернулся с Матча звёзд. 21-летний голкипер отыграл достойно, пропустив лишь единожды.
Батька устроил нагоняй «Динамо»
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко во время рабочей встречи с председателем наблюдательного совета клуба Игорем Шуневичем в жёсткой форме раскритиковал минское «Динамо». «Так, как вы себя вели на площадке, играя с рижским «Динамо», — это ни в какие ворота не лезет. То, что вы сейчас потеряете, потом кровью надо добывать, чтобы выйти в плей-офф и там достойно выступить. Вы же не для меня играете, а для людей, для народа», — отметил президент. Видимо, критика подействовала на хоккеистов и тренеров, так как команда Крэйга Вудкрофта, пусть и в непростой борьбе, одолела «Автомобилист». Всё решилось в овертайме, когда решающую атаку «зубров» завершил защитник Марк-Андре Граньяни. Развлекли публику нападающий минского «Динамо» Данила Карабань и защитник «Автомобилиста» Томми Кивистё, организовавшие кулачный поединок.
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«Йокерит» не перестаёт удивлять
Увы, со знаком минус. Команда Юкки Ялонена, у которого совсем не получается работа с клубом из Хельсинки, уступила «Барысу», ведя в счёте 3:1. Но Бойд, Доус и Боченски знают своё дело, а «джокеры» не только провалили игру в меньшинстве, но и допустили оплошность в овертайме. Команду подвёл Марко Анттила, заработавший две минуты. В итоге Даллмэн и Боченски совместными усилиями переиграли Райана Запольски. Если при таком качестве хоккея «Йокерит» всё же сможет заползти в плей-офф, это будет очень удивительно. Похоже, финны в нынешнем сезоне настраиваются только на СКА. Может, они и хотят занять именно восьмое место?
Буллитное противостояние в Риге
«Динамо» и «Югра», уже ни на что в нынешнем сезоне особо не претендующие, решили выявить сильнейшего в серии буллитов, так как основное время закончилось вничью – 1:1. Овертайм успеха тоже не принёс, а в серии послематчевых бросков победу одержали хозяева. Единственным, кто смог отличиться, стал российский нападающий динамовцев Филипп Толузаков, переигравший Александра Шарыченкова. Латвийский клуб добился третьей победы подряд.