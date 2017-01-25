Радулов вернулся: дубль и удаление, лишившее Прайса «сухаря»

Огненный Радулов: страсть, голы и удаления

Ожившие «молнии»

Бобровский: два поражения в трёх матчах

Надёжный Кондон засушил «Вашингтон»

«Когда я работал в России, многие восхищались игрой, но объём их работы не был максимальным.был лучше, чем они. Я был очень впечатлён его работоспособностью. Когда он получал шайбу, то на высокой скорости организовывал опасную атаку. При спокойном катании он постоянно менял траекторию движения, легко обыгрывал один в один. Он был самым полезным хоккеистом в КХЛ», —комментарий известного специалистак нынешним успехам Александра в «Монреале». До домашнего матча с «Калгари» Радулов не забивал на протяжении восьми встреч, но пользу своей команде приносил вполне исправно, отдавая голевые передачи и заряжая партнёров своей неиссякаемой энергией.В игре с «огоньками» этот внутренний огонь Тасманского Дьявола преобразовался в заброшенные шайбы, по которым болельщики «Канадиенс» уже начали скучать. «Калгари» очень неудачно провёл первую половину матча, пропустив гол на последних секундах стартовой двадцатиминутки, и после перерыва «хабы» без особого труда смогли развить преимущество. В начале второго периода ветеран «канадцев»отличился в меньшинстве, а затем пришло время Радулова. Хозяева мастерски реализовали удаление, а 47-й номер «Монреаля» эффектным броском в касание преобразовал в гол передачуПосле этого счёт стал 3:0 в пользу «Канадиенс», и попытки хоккеистов «Флэймз» нагрузитьбросками не принесли особого успеха. Всё, на что оказались способны «огоньки», — это подмочить звёздному вратарю «сухарь», забив за две секунды до конца матча, реализовав удаление Радулова. Сам россиянин к тому времени отличился ещё раз, совершив сольный проход на пятачок из угла чужой зоны, и этот гол Александра стал шестой шайбой россиянина, заброшенной в большинстве в нынешнем сезоне. В трёх последних матчах на счету Радулова 5 (2+3) очков, и руководству Национальной хоккейной лиги впору пожалеть, что они не выбрали энергичного россиянина участником Всезвёздного уик-энда.«Очень жаль, что мы не удержали этот шат-аут для Прайса, он его заслуживал. Получили несколько глупых удалений и позволили сопернику забить. Что поделать, нужно будет провести работу над ошибками и не допустить, чтобы это повторилось в будущем. У нас есть травмированные игроки, сочетания меняются, но это не имеет большого значения. Все тройки стараются внести свой вклад в результат команды, это здорово. Голы – это хорошо, но не всегда удаётся забивать красиво. Иногда помогает случайный отскок, а эффектные вещи не срабатывают», — сказал Радулов после матча. В 47 играх за «Монреаль» на его счету 37 (12+25) очков и 46 минут штрафа.«Тампа» прервала серию из трёх поражений, удачно сыграв на выезде с набравшим ход «Чикаго». В четырёх из пяти предыдущих матчей «молнии» не смогли забить более двух голов, что вызвало критические замечания в адрес нападающих у главного тренера южан– под огонь попал и лучший бомбардир команды«Кучерову надо больше бросать! Мы с ним постоянно об этом говорим. Уж он-то знает, как отправить шайбу в сетку, но Никита слишком командный игрок и постоянно пытается вывести на бросок партнёров. Когда он получает шайбу, все хотят, чтобы он жал на курок, делал выстрел. Если он начнёт бросать больше, то у него всё наладится», — сказал Купер, комментируя пятиматчевую голевую «засуху» Кучерова.Во встрече с «Блэкхоукс» призыв наставника бросать услышал не только Кучеров, но и его тёзка, ставший автором победной шайбы. В начале третьего периода при счёте 2:2 защитник мощнейшим выстрелом от синей линии пробил, и этот гол оказался решающим. Кучеров также забил, но уже в пустые ворота, аотразил 34 броска и одержал свою 11-ю победу в регулярном чемпионате.Один из лидеров лиги «Коламбус», великолепно пройдя декабрь и первую половину января, начал немного спотыкаться на турнирной дистанции. Выездное поражение от «островитян» стало третьим для «мундиров» в семи последних матчах, но лидерство по потерянным очкам командасохранила, так как синхронную неудачу потерпел и «Вашингтон». Голкипер гостейпроиграл вратарскую дуэль, который отразил 21 бросок и принёс «Айлендерс» третью победу в четырёх матчах под руководством нового главного тренера. Российский страж ворот «Блю Джекетс» сделал 20 сейвов и потерпел второе поражение в трёх последних матчах.Свой третий гол в пяти последних поединках забил нападающий «островитян», удачно сыгравший на добивании на чужом пятачке. Эта шайба оказала солидное влияние на результат игры: после гола россиянина хозяева вышли вперёд и смогли развить своё преимущество.«Столичные» в третий раз за сезон не смогли ни разу поразить ворота соперников. В гостевой встрече с «Оттавой» главной звездой на площадке оказался неили, а голкипер «сенаторов», отразивший 31 бросок по своим воротам и остановивший 14-матчевую очковую серию «Кэпиталз». «Мы просто были не столь хороши, как обычно. Действовали не слишком остро, не было резкости. Пытались получить искру, но ничего не вышло», — признал главный тренер «столичных»«Это был хороший коллективный успех. Мы играем строго от обороны, для нас главное – дисциплина. Приятно видеть расстроенной команду с таким мощным нападением», — отметил довольный Кондон, для которого этот «сухарь» стал четвёртым в карьере.