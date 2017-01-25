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175 лет назад 2016
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Обзор игрового дня НХЛ. 24 января 2017 года. Радулов забил «Калгари»
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Радулов вернулся: дубль и удаление, лишившее Прайса «сухаря»

Голевой дубль Александра Радулова помог «Монреалю» разгромить «Калгари», а «Тампа» одержала редкую для себя победу над «Чикаго».
25 января 2017, среда. 09:25. Хоккей

Огненный Радулов: страсть, голы и удаления


НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
5 : 1 1:0, 2:0, 2:1
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 – Шоу (Андригетто, Питри) – 19:17 (5x5), 2:0 – Плеканец – 24:53 (4x5), 3:0 – А. Радулов (Больё, Уэбер) – 29:02 (5x4), 4:0 – Карр (Митчелл, Прайс) – 48:08 (5x5), 5:0 – А. Радулов (Плеканец, Шоу) – 56:07 (5x4), 5:1 – Беннетт (Ткачук, Хэмилтон) – 59:58 (5x4)

«Когда я работал в России, многие восхищались игрой Ковальчука, Панарина, Мозякина, но объём их работы не был максимальным. Радулов был лучше, чем они. Я был очень впечатлён его работоспособностью. Когда он получал шайбу, то на высокой скорости организовывал опасную атаку. При спокойном катании он постоянно менял траекторию движения, легко обыгрывал один в один. Он был самым полезным хоккеистом в КХЛ», —
комментарий известного специалиста Дэйва Кинга к нынешним успехам Александра в «Монреале». До домашнего матча с «Калгари» Радулов не забивал на протяжении восьми встреч, но пользу своей команде приносил вполне исправно, отдавая голевые передачи и заряжая партнёров своей неиссякаемой энергией.

В игре с «огоньками» этот внутренний огонь Тасманского Дьявола преобразовался в заброшенные шайбы, по которым болельщики «Канадиенс» уже начали скучать. «Калгари» очень неудачно провёл первую половину матча, пропустив гол на последних секундах стартовой двадцатиминутки, и после перерыва «хабы» без особого труда смогли развить преимущество. В начале второго периода ветеран «канадцев» Томаш Плеканец отличился в меньшинстве, а затем пришло время Радулова. Хозяева мастерски реализовали удаление Мэтта Стэйджана, а 47-й номер «Монреаля» эффектным броском в касание преобразовал в гол передачу Натана Больё.


После этого счёт стал 3:0 в пользу «Канадиенс», и попытки хоккеистов «Флэймз» нагрузить Кэри Прайса бросками не принесли особого успеха. Всё, на что оказались способны «огоньки», — это подмочить звёздному вратарю «сухарь», забив за две секунды до конца матча, реализовав удаление Радулова. Сам россиянин к тому времени отличился ещё раз, совершив сольный проход на пятачок из угла чужой зоны, и этот гол Александра стал шестой шайбой россиянина, заброшенной в большинстве в нынешнем сезоне. В трёх последних матчах на счету Радулова 5 (2+3) очков, и руководству Национальной хоккейной лиги впору пожалеть, что они не выбрали энергичного россиянина участником Всезвёздного уик-энда.

«Очень жаль, что мы не удержали этот шат-аут для Прайса, он его заслуживал. Получили несколько глупых удалений и позволили сопернику забить. Что поделать, нужно будет провести работу над ошибками и не допустить, чтобы это повторилось в будущем. У нас есть травмированные игроки, сочетания меняются, но это не имеет большого значения. Все тройки стараются внести свой вклад в результат команды, это здорово. Голы – это хорошо, но не всегда удаётся забивать красиво. Иногда помогает случайный отскок, а эффектные вещи не срабатывают», — сказал Радулов после матча. В 47 играх за «Монреаль» на его счету 37 (12+25) очков и 46 минут штрафа.

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Ожившие «молнии»


НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 5 1:1, 1:0, 0:4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Тэйвз (Паник, Хартман) – 10:23 (5x5), 1:1 – Бойл (Фильппула) – 18:35 (5x5), 2:1 – Кит (Панарин, Тэйвз) – 21:26 (5x5), 2:2 – Нестеров (Бойл) – 42:47 (5x5), 2:3 – Джонсон (Киллорн, Фильппула) – 46:14 (5x5), 2:4 – Джонсон (Киллорн, Василевский) – 46:44 (5x5), 2:5 – Кучеров – 57:55 (en)

«Тампа» прервала серию из трёх поражений, удачно сыграв на выезде с набравшим ход «Чикаго». В четырёх из пяти предыдущих матчей «молнии» не смогли забить более двух голов, что вызвало критические замечания в адрес нападающих у главного тренера южан Джона Купера – под огонь попал и лучший бомбардир команды Никита Кучеров.

«Кучерову надо больше бросать! Мы с ним постоянно об этом говорим. Уж он-то знает, как отправить шайбу в сетку, но Никита слишком командный игрок и постоянно пытается вывести на бросок партнёров. Когда он получает шайбу, все хотят, чтобы он жал на курок, делал выстрел. Если он начнёт бросать больше, то у него всё наладится», — сказал Купер, комментируя пятиматчевую голевую «засуху» Кучерова.


Во встрече с «Блэкхоукс» призыв наставника бросать услышал не только Кучеров, но и его тёзка Нестеров, ставший автором победной шайбы. В начале третьего периода при счёте 2:2 защитник мощнейшим выстрелом от синей линии пробил Кори Кроуфорда, и этот гол оказался решающим. Кучеров также забил, но уже в пустые ворота, а Андрей Василевский отразил 34 броска и одержал свою 11-ю победу в регулярном чемпионате.

Бобровский: два поражения в трёх матчах


НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
2 : 5 1:1, 1:0, 0:4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Тэйвз (Паник, Хартман) – 10:23 (5x5), 1:1 – Бойл (Фильппула) – 18:35 (5x5), 2:1 – Кит (Панарин, Тэйвз) – 21:26 (5x5), 2:2 – Нестеров (Бойл) – 42:47 (5x5), 2:3 – Джонсон (Киллорн, Фильппула) – 46:14 (5x5), 2:4 – Джонсон (Киллорн, Василевский) – 46:44 (5x5), 2:5 – Кучеров – 57:55 (en)

Один из лидеров лиги «Коламбус», великолепно пройдя декабрь и первую половину января, начал немного спотыкаться на турнирной дистанции. Выездное поражение от «островитян» стало третьим для «мундиров» в семи последних матчах, но лидерство по потерянным очкам команда Джона Тортореллы сохранила, так как синхронную неудачу потерпел и «Вашингтон». Голкипер гостей Сергей Бобровский проиграл вратарскую дуэль Томасу Грайссу, который отразил 21 бросок и принёс «Айлендерс» третью победу в четырёх матчах под руководством нового главного тренера Дага Уэйта. Российский страж ворот «Блю Джекетс» сделал 20 сейвов и потерпел второе поражение в трёх последних матчах.


Свой третий гол в пяти последних поединках забил нападающий «островитян» Николай Кулёмин, удачно сыгравший на добивании на чужом пятачке. Эта шайба оказала солидное влияние на результат игры: после гола россиянина хозяева вышли вперёд и смогли развить своё преимущество.

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Надёжный Кондон засушил «Вашингтон»


НХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 03:55 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
3 : 0 2:0, 1:0, 0:0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 – Келли (Пайят, Клаэссон) – 01:46 (4x5), 2:0 – Райан (Клаэссон, Брассар) – 04:10 (5x5), 3:0 – Смит (Дзингел, Уайдман) – 31:57 (5x4)

«Столичные» в третий раз за сезон не смогли ни разу поразить ворота соперников. В гостевой встрече с «Оттавой» главной звездой на площадке оказался не Овечкин или Кузнецов, а голкипер «сенаторов» Майк Кондон, отразивший 31 бросок по своим воротам и остановивший 14-матчевую очковую серию «Кэпиталз». «Мы просто были не столь хороши, как обычно. Действовали не слишком остро, не было резкости. Пытались получить искру, но ничего не вышло», — признал главный тренер «столичных» Барри Тротц.

«Это был хороший коллективный успех. Мы играем строго от обороны, для нас главное – дисциплина. Приятно видеть расстроенной команду с таким мощным нападением», — отметил довольный Кондон, для которого этот «сухарь» стал четвёртым в карьере.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Вашингтон Кэпиталз Монреаль Канадиенс Оттава Сенаторз Тампа-Бэй Лайтнинг Чикаго Блэкхоукс Александр Овечкин Александр Радулов Никита Кучеров Никита Нестеров
Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
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10:12 Хаттон, Кондон и Айкел – звёзды дня в НХЛ
10:07 Ялонен: удаления лишили «Йокерит» победы, гол в овертайме забит не по правилам
09:45 Л.Канарейкин: «Авангард» будет биться за регулярный титул, соперника не выбираем
09:30 Симмондс: я стал намного сильнее, чем когда был в «Лос-Анджелесе»
09:20 Вратарь Куик сыграет за «Лос-Анджелес» не раньше начала марта
09:16 Галуцен: сегодня «Калгари» был жалким
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06:10 Дубль Радулова позволил «Монреалю» разгромить «Калгари»
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05:50 «Лос-Анджелес» победил «Нью-Джерси»
05:45 Гол Кулёмина помог «Айлендерс» победить «Коламбус» с Бобровским
00:57 Петтерссон: я набрал четыре очка, потому что вся команда играла здорово
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24 января 2017, вторник
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