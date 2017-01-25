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175 лет назад 2016
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Андрей Скабелка, ХК «Сибирь»
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

«Сибирь» не наберёт очков в Казани, Уфа проиграет 5-й матч кряду

«Салават» проиграет пятый матч подряд, «Сочи» вытеснит «Слован» из кубковой восьмёрки на Западе, а ЦСКА победит в Нижнем Новгороде.
25 января 2017, среда. 10:30. Хоккей

«Лада» — «Авангард»


«Лада», которая до перерыва проиграла три матча подряд, в понедельник встречалась у себя дома с «Кузней», и в этой встрече, казалось бы, «автозаводцы» обязаны были побеждать.
Но не сложилось: тольяттинцы проиграли по буллитам, а главный тренер команды Артис Аболс отметил, что его подопечные играли боязливо. Наверняка после такого они будут настроены дать бой омичам перед родными трибунами, даже несмотря на то что по сути для них уже всё потеряно. «Авангард» же спокойно готовится к плей-офф. Грандов в соперниках у сибирского клуба до конца регулярного чемпионата не предвидится, зато придётся встретиться с командами, которые борются за плей-офф на Востоке, что обеспечит необходимый градус борьбы.

Наш прогноз: «Авангард» победит в Тольятти.

«Нефтехимик» — «Металлург» (Новокузнецк)


«Кузня» на днях одержала гостевую победу над «Ладой», прервав свою 12-матчевую безвыигрышную серию, чем наверняка создала для себя благодатный психологический настрой на ближайшие игры. Настрой «Нефтехимика» же заключается в другом: команде Назарова нужны очки для попадания в восьмёрку. Последние четыре встречи она проиграла, осложнив до предела эту задачу, а новокузнечан, пусть они и в хорошем настроении, нижнекамцы у себя дома переигрывать обязаны.

Наш прогноз: «Нефтехимик» выиграет.
Подопечные Билялетдинова настроены на то, чтобы и сегодня порадовать своих болельщиков. И это у них получится.

«Ак Барс» — «Сибирь»


Ещё одна команда с Востока, которой срочно необходимы очки для попадания в плей-офф, — это «Сибирь». Правда, соперник у подопечных Скабелки куда более серьёзный — им предстоит сыграть с «Ак Барсом», притом в гостях. Казанская команда недавно выиграла в овертайме со счётом 6:5 потрясающий матч в рамках «зелёного дерби» с «Салаватом», проигрывая по ходу встречи 2:4, так что подопечные Билялетдинова настроены на то, чтобы и сегодня порадовать своих болельщиков. И это у них получится.

Наш прогноз: «Ак Барс» выиграет и осложнит до предела задачу попадания в плей-офф для «Сибири».

«Локомотив» — «Трактор»


Получив на днях звонкую пощёчину в виде поражения от магнитогорского «Металлурга», «Локомотив» сегодня примет другую команду из челябинского региона — «Трактор», которая в последнее время начинает забывать вкус побед. Проиграв у себя дома «Автомобилисту» и «Куньлуню», подопечные Гатиятулина отправились в Москву, где крупно уступили «Динамо». Очки челябинцам нужны, ведь они борются за четвёртую позицию, дающую на первой стадии плей-офф преимущество домашней площадки. Но добыть их в этом матче будет крайне сложно.

Наш прогноз: подопечные Кудашова реабилитируются за встречу с «Магниткой» и победят.
«Динамо» к концу регулярного чемпионата превратилось в серьёзную силу, которой под силу решать максимальные задачи, поэтому в этой встрече оно будет фаворитом.

«Торпедо» — ЦСКА


Предыдущие матчи для команд, встречавшихся между собой в прошлом розыгрыше Кубка Гагарина, оказались абсолютно разными по содержанию. «Армейцы» без проблем разобрались в московском дерби со «Спартаком», а вот торпедовцы оказались биты у себя дома в матче с «Северсталью». После игры главный тренер нижегородцев Петерис Скудра предположил, что, даже играй его команда «10 на 5», успеха она бы не добилась. Такие слова наставника должны мотивировать игроков на то, чтобы дать бой москвичам.

Наш прогноз: «Торпедо» будет упорно сопротивляться, но ЦСКА победит.

«Витязь» — «Металлург» (Магнитогорск)


Волевая победа над «Салаватом» придаст подопечным недавно отметившего 50-летний юбилей Валерия Белова дополнительный импульс. Но хватит ли его на то, чтобы добиться победного результата в игре с «Магниткой»? Вряд ли «Металлург» отдаст третий период, как это сделали уфимцы, эта команда хорошо умеет цепляться за нужный для себя результат. Но и «Витязь» в этом сезоне убедительно выступает на домашней площадке, так что игра получится захватывающей.

Наш прогноз: в упорной борьбе победят гости.

«Динамо» (Москва) — «Салават Юлаев»


Уфимцы в недавнем матче в Подольске упустили победу, выигрывая со счётом 3:0, чем изрядно испортили настроение себе и болельщикам. Вдобавок к этому встречу с «Динамо» пропустит центральный нападающий Евгений Бодров, что создаёт для команды большие проблемы в нападении, учитывая и так целый отряд травмированных форвардов. «Динамо» же к концу регулярного чемпионата превратилось в серьёзную силу, которой под силу решать максимальные задачи, поэтому в этой встрече оно будет фаворитом.

Наш прогноз: «Динамо» нанесёт уфимцам пятое поражение подряд.
Проходной игра для сочинцев не получится, но победа для них необходима, и они её добьются.

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«Спартак» — СКА


Серьёзный разговор по душам, состоявшийся в воскресенье между фанатами и игроками в их раздевалке, результата не возымел — красно-белые в понедельник были разгромлены своими извечными противниками из ЦСКА в московском дерби со счётом 1:6. С трудом верится, что сегодня болельщики «Спартака» увидят что-то принципиально иное. Победа, причём крупная, в этом противостоянии достанется питерцам.

Наш прогноз: СКА выиграет, и, скорее всего, с большим разрывом в счёте.

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ХК «Сочи» — «Северсталь»


В гости к сочинцам, которым кровь из носу нужно побеждать для того, чтобы войти в кубковую восьмёрку, приедет ничем особо не мотивированная «Северсталь». Тем не менее это не мешает подопечным Александра Гулявцева обыгрывать более сильные команды (речь о «Сибири» и «Торпедо»). Так что проходной игра для сочинцев не получится, но победа для них необходима, и они её добьются.

Наш прогноз: подопечные Буцаева порадуют победой своих поклонников.


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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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