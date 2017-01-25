Поднял Бучу. В Нью-Йорке восходит неожиданная русская звезда

Уже давно никто не покорял Большое яблоко так резво, как Павел Бучневич.

Настроения, с которыми болельщики и специалисты отправляли Бучневича за океан, были насквозь пропитаны скепсисом.

На счету Бучневича уже шесть голов в сезоне, и что поражает, так это эффективность бросков – 25%.

Ох и давно же на «Мэдисон Сквер Гарден» не произносили русскую фамилию с таким придыханием. Легендарный дворец видел успех 1994 года, когдастали первыми россиянами, взявшими Кубок Стэнли. На закате своей карьеры за «Рейнджерс» выступали. Но когда это было? Считай — в прошлой жизни. Можно вспомнить и, который на определённом этапе выходил в первом звене вместе с Габориком и Степаном. И ведь неплохо смотрелся. Однако уже давно никто не покорял Большое яблоко так резво, какЕсли посмотреть на голые цифры Бучневича, то 14 очков – не бог весть какой результат. Да только набрал он их в 16 матчах, то есть график Павла почти «очко за игру». Для сравнения — из россиян эту гроссмейстерскую схему выдерживают разве что звёзды первой величины:. Если представить, что Бучневич не пропустил бы столько игр из-за травмы спины и сохранил набранную скорость набора очков, в споре бомбардиров среди новичков он бы сейчас обходил и, и. Чем-то это напоминает историю Панарина, который в споре за «Колдер Трофи» обошёл куда более раскрученного«Колдер» Бучневичу, конечно, не светит. Причина на поверхности – недостаточно игр. Пусть Лайне с Мэттьюсом распилят приз лучшему новичку лиги, а Павлу для начала будет достаточно негласного титула главной надежды «Рейнджерс». В Нью-Йорке с восторгом говорят о старте россиянина, который что до травмы, что после исправно набирает очки сериями. Также резво стартовал в НХЛ один из нынешних лидеров нью-йоркцев Дерек Степан, который в декабре 2010-го забивал в четырёх играх подряд. Бучневич свой декабрь провёл в лазарете, зато в январе раскрылся во всей красе. Особенно ему удался матч с «Далласом»: гол, две передачи и рекордные 18 минут в НХЛ! Жаль, этим летом в Россию вернулся его сверстник Валерий Ничушкин. Могла бы получиться впечатляющая дуэль бывших напарников по юниорской и молодёжной сборной.Казалось бы, в этом взлёте Бучневича нет ничего неожиданного. Ещё в 17 лет его в основе «Северстали» начал выпускать Андрей Назаров, который даже заиграл совсем ещё зелёного парня в плей-офф. Всего к 21 году Павел отыграл среди мужиков четыре сезона – достаточный плацдарм для того, чтобы подняться на ступень выше. То, что перед отъездом в НХЛ он перебрался из скромного провинциального клуба в СКА, заставляет проводить параллели с Панариным и Тарасенко. Но если отмотать плёнку всего на полгода, станет ясно: настроения, с которыми болельщики и специалисты отправляли Бучневича за океан, были насквозь пропитаны скепсисом.«Бучневич должен получать удовольствие от хоккея. Ему доверяют, дают много игрового времени, он в большинстве выходит – есть все возможности, чтобы расти. Он должен кайфовать в такой ситуации, а по нему этого не видно. Он иногда не играет, не бегает, а просто ползает. У Павла настроение, что всё хорошо. Я не вижу, чтобы он стремился стать лучшим», — так жёстко по молодому нападающему прошёлся эксперт Сергей Гимаев. Сегодня можно говорить, что эти слова подстегнули Бучневича, взбодрили. Перебравшись в большой клуб, Павел не начал рвать и метать с огнём в глаза, а напротив – выглядел на льду отстранённо. Сложно было не заметить его апатию, которая вылилась в затяжную безголевую серию. Первый гол за СКА он забил в 13-м матче против… родной «Северстали».Уезжал в НХЛ Бучневич не в статусе будущей русской звезды, а одним из многих, кто пробует свои силы за океаном. Мало ли парней за последние два года пересекли Атлантику, чтобы попытать счастье в сильнейшей лиге мира?более-менее раскрыться помог только переход в «Аризону», один из героев последнего МЧМс трудом привыкал даже к АХЛ, ахоть и зацепился за состав «Филадельфии», предсказуемо находится на вторых, а то и третьих ролях. Казалось, что Бучневичу уготована та же роль. Сказывалась не только смазанная концовка прошлого сезона, но и бытовые проблемы. Павел, за год прокатившийся по маршруту Череповец – Санкт-Петербург – Нью-Йорк, кардинально изменил свою жизнь, не зная при этом английского языка и являясь достаточно скромным парнем. «Рейнджерс» поначалу даже рассматривали вариант приглашения ещё одного русского игрока, только ради того, чтобы ускорить адаптацию Бучневича.Но всё же главной проблемой Бучневича считалось не незнание языка, а сложный характер. Поговаривали, что ещё будучи молодым игроком «Северстали», он буквально выторговывал уигровое время. Зная суровый нрав экс-наставника череповчан, отдадим должно смелости Павла. Сложная история отношений связывает Бучневича с. Четыре года назад, на юниорском чемпионате мира в Сочи, Павел был ассистентом капитана, но наставник сборной России прямо по ходу турнира разжаловал одного из лидеров. Там же, в олимпийской столице, он прославился как игрок с длинным языком, когда перед игрой со сборной Германии не к месту завёл разговор о 1941 годе. Позже, когда на драфте «Рейнджерс» выбрали Бучневича в третьем раунде, всё тот же Кравчук характеризовал своего бывшего подопечного как талантливого, но неуравновешенного молодого человека.Сейчас от того Бучневича, что без эмоций катался в форме СКА, бил в пах Апалькова в серии с «Локомотивом» и недовольно ворчал себе под нос, словно ничего и не осталось. В его новом клубе даже по прошествии нескольких месяцев настаивают на том, чтобы Павел быстрее учил язык и больше общался с прессой. В НХЛ, мол, молчунов не любят. Но всё это дело наживное. Как рассказывает сам россиянин, в команде ему сильно помогает швед– тот самый, что в 2012 году отнял у «молодёжки» Брагина золотые медали в овертайме финала чемпионата мира. Третьим в их звене выходит не кто-нибудь, а Рик Нэш. Бучневич называет его «старшаком» и также отмечает его помощь. Главное лишний раз не напоминать старине Рику, как в далёком 2008 году в Квебеке он совершил одно неосторожное движение, за которое ему очень благодарны в России.Партнёры – важная, но не единственная причина, по которой фамилия Бучневича не сходит с уст поклонников «Рейнджерс». Достаточно вспомнить, как Никите Филатову однажды поставили в тройку к Спецце и Альфредссону, но это не помогло ему заиграть в «Оттаве». Скорее уместно говорить о том, что Павел попал в правильную команду, где развивают его сильные качества, не придумывая для него искусственные испытания. Ален Виньо ещё со времён работы в «Ванкувере» известен как приверженец атакующего стиля, тогда как Бучневич – типичный русский крайний нападающий с хорошим катание, мягкими руками и развитым игровым мышлением. В звене с Нэшем и Зибанежад он хоть и выходит на краю, но выполняет роль плеймейкера. Сказывается опыт игры на позиции центрфорварда. Как и Панарин, он попал в команду с высокой конкуренцией за место в составе, но идеально подходящей для него моделью игры.На счету Бучневича уже шесть голов в сезоне, и что поражает, так это эффективность бросков – 25%. С одной стороны, это характеризует Павла как прирождённого снайпера, а с другой – обнажает проблему, о которой публично говорить Виньо. Главный тренер нью-йоркцев просит новичка чаще бросать, пусть даже в ущерб комбинационной игре. Один-два броска в среднем за матч – это не те показатели, что должны быть у одного из ведущего форварда. В звене, где есть достаточно прямолинейный Нэш, россиянин всякий раз пытается изящно сыграть в подыгрыше. Начнёт Бучневич больше бросать – придут и голы. Овечкин подтвердит. Пока же он пользуется выбором позиции и часто оказывается в нужное время и в нужном месте. Ну а самым ярким моментом в недолгой энхаэловской карьере 21-летнего череповчанина остаётся ноябрьский гол в ворота «Виннипега».Посмотрите на этот шедевр! На первый взгляд – гол в стиле. Но это только кажется. Если экс-форвард «Далласа» знаменит силовыми проходами, то Бучневич прошёл по той же дуге за счёт совсем иных качеств. Приглядитесь: на пути к воротам Павел не то что не продавливал защитника, он даже в физический контакт с ним толком не вступал! Открылся под синюю линию, быстро подыграл себе коньком, а потом за счёт обманного движения плеч и катания облапошил игрока «Джетс». Забил он тоже изящно, взяв мхатовскую паузу вместо ничушкинского тачдауна. В этом голе весь Бучневич. Эдакий концентрат всех его талантов кроме, разве что, диспетчерского.Незнание языка и излишняя зацикленность на передачах – не единственные недостатки Бучневича. Над чем молодому форварду «Рейнджерс» стоит поработать, так это над физической готовностью. Речь как о мышечной массе (в нём нет и 90 кг, что для игрока с его ростом маловато), так и о выносливости. Виньо считает, что травма спины, которая выбила Павла из строя на два месяца, следствие недостаточно закаченной верхней части тела. Да и играть по 20 минут, что вполне естественно для партнёра Нэша, ему пока тяжеловато. Не обладая большим объёмом катание, Бучневич быстро устаёт. Если в регулярном чемпионате это проявляется не так явно, то в плей-офф может вылезти наружу. Впрочем, любой недостаток – это точка роста. Важно, что в НХЛ на Бучневича посмотрели свежим взглядом, отбросив в сторону все ярлыки, навешанные на него в России…