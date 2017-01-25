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175 лет назад 2016
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Известные хоккейные родственники, Афиногенов, Хабибулин, КХЛ, НХЛ
Фото: instagram.com/sashakhabibulin
Текст: Роман Соловьёв

Хоккейные родственники, о которых вы никогда не знали

Какой шведский хоккеист женился на дочке Николая Хабибулина и что общего между Максимом Афиногеновым и Максом Пачьоретти?
25 января 2017, среда. 15:30. Хоккей
Что может быть интереснее, чем разбираться в родственных связях? Сегодня поговорим о неожиданном родстве между хоккеистами. Конечно, есть всем известные примеры, например между Максимом Афиногеновым и Максом Пачьоретти, но вряд ли кто знает, как связаны между собой шведы Никлас Перссон, Роберт Нильсон и Николай Хабибулин.

Мэтт Мулсон и Джонатан Куик


Майк Бэкмэн провёл в НХЛ всего 18 матчей в начале 80-х годов прошлого столетия. Его сын Шон почти всю свою профессиональную карьеру проводит в АХЛ и в свои 30 лет не сыграл ни одного матча в главной североамериканской лиге. Славу семейству приносят зятья Майка — форвард «Баффало» Мэтт Мулсон и голкипер «Лос-Анджелеса» Джонатан Куик. Всё дело в том, что оба женились на дочерях Бэкмэна-старшего: Мэтт – на Алише, а Джонатан – на Жаклин.

Дмитрий Юдин и Вадим Хлопотов


Юдин и Хлопотов родились в Нижнем Тагиле, в школе местного «Спутника» начали заниматься хоккеем. Вадим выпустился уже из школы ярославского «Локомотива», а Юдина на драфте КХЛ в 2012 году выбрала ханты-мансийская «Югра» под общим 10-м номером. В Ханты-Мансийске Дмитрий поиграл всего несколько месяцев, а затем его обменяли в петербургский СКА на Дениса Гребешкова. Хлопотов в этом сезоне перешёл из московского ЦСКА в новосибирскую «Сибирь». Оба хоккеиста в одно время вызывались в молодёжную сборную России, где Юдин рассказал о своём троюродном брате Хлопотове.

Илья Зиновьев и Евгений Кузнецов


Оба хоккеиста вышли из школы челябинского «Трактора». Евгений старше Ильи на четыре года, но именно Зиновьев первым из них отправился за океан и выступал в Главной юниорской лиге Квебека. Именно в конце того сезона Евгений Кузнецов пересёк Атлантику и стал выступать за «Вашингтон». Что же их объединяет? Кузнецов женился на сестре Зиновьева Анастасии и сейчас помогает советами своему шурину.

Линус Умарк и Даниэль Хенрикссон


Линус — самый младший из братьев Умарк. Старший Урбан чуть поиграл на высшем уровне, а сейчас тренирует юниорскую команду шведского клуба МОДО. Средний Йорген во втором по силе шведском дивизионе провёл всего 12 матчей и в 33 года завершил карьеру. Самыми талантливыми в семействе оказались младший брат Линус, который успешно выступает в КХЛ, и их кузен голкипер Даниэль Хенрикссон, выигравший чемпионат Швеции и Австрии. В сезоне-2007/08 Хенрикссон выступал за новосибирскую «Сибирь».

Йозеф Вашичек и Томаш Ванек


Чех Вашичек погиб 7 сентября 2011 года в авиакатастрофе вместе со всеми одноклубниками по ярославскому «Локомотиву». Австриец Томаш Ванек в этом сезоне выступает за «Детройт Ред Уингз». Их роднит то, что родная сестра Вашичека несколько лет назад вышла замуж за брата Ванека.

>>> Новосельцев: в том, что не раскрылся в НХЛ, виню только себя

Вячеслав Козлов, Евгений и Владислав Наместниковы, Иван Новосельцев


Известный в прошлом хоккеист Евгений Наместников женился на Марине, сестре двукратного обладателя Кубка Стэнли Вячеслава Козлова. Сын Евгения и Марины Владислав сейчас выступает за клуб НХЛ «Тампа-Бэй», а также за сборную России. Ещё одним дядей Владислава является Иван Новосельцев, выступавший в прошлом в НХЛ, а сейчас тренирующий любительскую команду.

Шейн Доан, Кэри Прайс, Китон Эллерби


Доан – уникальный хоккеист, всю свою профессиональную карьеру он проводит в одном клубе – «Аризона Койотис» — и с 2003 года является капитаном этой команды. Двоюродным братом Доана является защитник Китон Эллерби, в прошлом сезоне выступавший в КХЛ за астанинский «Барыс». Основной страж ворот «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс приходится им троюродным братом.

Александр Селиванов, Фил и Тони Эспозито


Во время выступления в Северной Америке Александр Селиванов познакомился с дочкой легендарного канадского хоккеиста, участника Суперсерии-72 Фила Эспозито. В тех матчах против советских хоккеистов Фил играл вместе со своим братом Тони. Жена Селиванова Кэрри Эспозито трагически погибла в январе 2012 года.

Майк Кинэн и Джо Нуиндайк


Единственный тренер, выигравший Кубок Стэнли и Кубок Гагарина, Майк Кинэн тренировал олимпийского чемпиона Нуиндайка сначала в «Калгари», а потом во «Флориде». Родственниками же они стали, когда один из кузенов Железного Майка женился на сестре Джо.

Мика Пюёряля и Пекка Ринне


Мика Пюёряля почти всю свою карьеру проводит в европейских чемпионатах, в сезоне-2012/13 он провёл несколько месяцев в КХЛ в хабаровском «Амуре». У многолетнего стража ворот «Нэшвилла» Пекки Ринне, как оказалось, есть сестра-близнец, и именно на ней женился Пюёряля

Максим Афиногенов и Макс Пачьоретти


Пожалуй, самая известная хоккейная родственная связь. Американец Пачьоретти женился на сестре Афиногенова Екатерине. Макс и Безумный Макс регулярно общаются между собой, Афиногенов рассказывает своему шурину про КХЛ, про Россию. Может быть, в один день они даже поиграют друг с другом в КХЛ, но для этого 37-летнему Максиму придётся поиграть как минимум лет пять. Екатерина несколько лет назад занималась теннисом, а женой Афиногенова стала известная теннисистка Елена Дементьева.


Никлас Перссон, Роберт Нильссон, Николай Хабибулин


Перссон провёл четыре качественных сезона в России, выступая за нижнекамский «Нефтехимик» и московский ЦСКА. В составе сборной Швеции он выиграл чемпионат мира. Роберт Нильссон с уфимским «Салаватом Юлаевым» выиграл Кубок Гагарина, а затем в России ещё поиграл в нефтекамском «Торосе» и нижегородском «Торпедо». Оба шведа приходятся друг другу кузенами. При чём тут Николай Хабибулин? Ещё в ВХА он выступал вместе с отцом Роберта Нильссона Кентом. Затем в «Эдмонтоне» он успел сыграть с самим Робертом, который в итоге женился на его дочери Саше.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Евгений Кузнецов — хоккей Йозеф Вашичек Кэри Прайс Линус Умарк Майк Кинэн Макс Пачьоретти Максим Афиногенов Пекка Ринне Фил Эспозито
Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
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