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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Панарин, Радулов, Кузнецов, Орлов, Комаров — в обзоре соцсетей НХЛ
Фото: instagram.com/radulov22
Текст: Дарья Тубольцева

Пельмени и друзья у Радулова и «Гоп-стоп» от Панарина

Панарин знакомил Америку с музыкой Розенбаума, Комаров отмечал юбилей, а Радулов по России соскучился — в обзоре соцсетей НХЛ.
25 января 2017, среда. 17:15. Хоккей

Дюшен вспомнил детство


У Мэтта Дюшена не слишком хорошо идут дела в «Колорадо». Поговаривают, что клуб может обменять 26-летнего нападающего. Мэтт падать духом не собирается и в свободное от хоккея время развлекается с детьми. «Все приятели должны знать эту игру», — написал в «Инстаграме» Дюшен.

Радостные Оши


У форварда «Вашингтона» выдалась неплохая неделя. Ти Джей Оши набрал 6 (3+3) очков в трёх матчах и помог своей команде набрать пять из возможных шести очков. Вдохновением для хоккеиста служит его красавица-супруга Лорен и любимые детки.

Канадский Розенбаум


Артемий Панарин буквально взорвал Интернет своим постом в «Инстаграме». Российский нападающий «Чикаго» выложил видео вместе со своим одноклубником защитником Данканом Китом, который исполняет известную песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп». А у Данкана, между прочим, получилось не хуже, чем у певца!

>>> Панарин с другом и подарок семье Малкиных

Кулёмины с ветерком


Семья Кулёминых ждёт пополнения, а пока Наталья с Николаем с ветерком катаются на одном из катков Нью-Йорка. С таким спутником ничего не страшно!

Радулов соскучился по родине


Чего больше всего русским людям не хватает за границей? Конечно же, борща и пельменей! Оказавшись в Нью-Йорке, Александр Радулов первым делом отправился в русский ресторан на встречу с друзьями.

>>> Радулов вернулся: дубль и удаление, лишившее Прайса «сухаря»

Юбилей Комарова


23 января 30-й день рождения рождения отпраздновал Лео Комаров. «Как здорово победить в этот день! Спасибо за такие добрые поздравления!» — написал хоккеист «Торонто» в «Инстаграме».

Гальченюк на стиле


Форвард «Монреаля» не сыграет в ближайших матчах из-за рецидива травмы колена. Но это вовсе не повод унывать! Можно попозировать для фото вместе со своим модным другом.

Кузнецовы в сборе


В Вашингтон к Евгению прилетели его родители. «Родные на местности», — написал довольный нападающий. Теперь дела в «Вашингтоне» у 24-летнего хоккеиста должны пойти ещё лучше!

Орлов с подарком встретил супругу


В матче с «Каролиной» Дмитрий Орлов сделал голевой дубль. Больше всех на стадионе радовалась супруга российского защитника, только что прилетевшая из Новокузнецка. «Вот это я понимаю — встретил меня. Лучший подарок», — написала счастливая Варвара.

>>> Русский Лидстрём восхитил Овечкина! «Вашингтон» — фаворит сезона
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Радулов Артемий Панарин Дмитрий Орлов Евгений Кузнецов — хоккей Леонид Комаров Николай Кулёмин Ти Джей Оши Фото
Новости. Хоккей
25 января 2017, среда
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