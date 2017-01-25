Пельмени и друзья у Радулова и «Гоп-стоп» от Панарина

Дюшен вспомнил детство
У Мэтта Дюшена не слишком хорошо идут дела в «Колорадо». Поговаривают, что клуб может обменять 26-летнего нападающего. Мэтт падать духом не собирается и в свободное от хоккея время развлекается с детьми. «Все приятели должны знать эту игру», — написал в «Инстаграме» Дюшен.
Радостные Оши
У форварда «Вашингтона» выдалась неплохая неделя. Ти Джей Оши набрал 6 (3+3) очков в трёх матчах и помог своей команде набрать пять из возможных шести очков. Вдохновением для хоккеиста служит его красавица-супруга Лорен и любимые детки.
Канадский Розенбаум
Артемий Панарин буквально взорвал Интернет своим постом в «Инстаграме». Российский нападающий «Чикаго» выложил видео вместе со своим одноклубником защитником Данканом Китом, который исполняет известную песню Александра Розенбаума «Гоп-стоп». А у Данкана, между прочим, получилось не хуже, чем у певца!
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Кулёмины с ветерком
Семья Кулёминых ждёт пополнения, а пока Наталья с Николаем с ветерком катаются на одном из катков Нью-Йорка. С таким спутником ничего не страшно!
Радулов соскучился по родине
Чего больше всего русским людям не хватает за границей? Конечно же, борща и пельменей! Оказавшись в Нью-Йорке, Александр Радулов первым делом отправился в русский ресторан на встречу с друзьями.
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Юбилей Комарова
23 января 30-й день рождения рождения отпраздновал Лео Комаров. «Как здорово победить в этот день! Спасибо за такие добрые поздравления!» — написал хоккеист «Торонто» в «Инстаграме».
Гальченюк на стиле
Форвард «Монреаля» не сыграет в ближайших матчах из-за рецидива травмы колена. Но это вовсе не повод унывать! Можно попозировать для фото вместе со своим модным другом.
Кузнецовы в сборе
В Вашингтон к Евгению прилетели его родители. «Родные на местности», — написал довольный нападающий. Теперь дела в «Вашингтоне» у 24-летнего хоккеиста должны пойти ещё лучше!
Орлов с подарком встретил супругу
В матче с «Каролиной» Дмитрий Орлов сделал голевой дубль. Больше всех на стадионе радовалась супруга российского защитника, только что прилетевшая из Новокузнецка. «Вот это я понимаю — встретил меня. Лучший подарок», — написала счастливая Варвара.
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