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175 лет назад 2016
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Кирилл Капризов
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Дарья Тубольцева

Капризов побил рекорд Кузнецова, «Спартак» остался без плей-офф

Рекорд Капризова не спас «Салават», Шипачёв получил травму, «Сибирь» вырвала очки в Казани, а «Спартак» лишился шансов на плей-офф.
25 января 2017, среда. 23:00. Хоккей
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Осечка «Авангарда» в Тольятти


Один из лидеров Востока неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером. Хоккеисты «Лады» бодро начали встречу и в середине первого периода Василий Стрельцов точно поразил ворота Олега Шилина.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
3 : 1 1:0, 2:1, 0:0
Авангард
Омская область
1:0 – Стрельцов (Зернов, Бочаров) – 11:30 (5x5), 1:1 – Лемтюгов (Соботка) – 22:36 (5x5), 2:1 – Бочаров (Стрельцов, Зернов) – 24:49 (5x5), 3:1 – Комаров (Гуркин, Рыбин) – 39:36 (5x4)

После перерыва омский клуб отыгрался стараниями Лемтюгова, однако хозяева не растерялись и ещё дважды забили во втором периоде. Как не старались игроки «Авангарда», обострить игру у ворот тольяттинцев им не удалось. «Лада» прервала серию из четырёх поражений подряд.

«Трактор» исправился после разгрома в Москве


После разгрома от московского «Динамо» челябинцы быстро сделали выводы. В Ярославле «Трактор» забил уже на 38-й секунде встречи. На этом гости не остановились и в первом периоде Максим Якуценя оформил дубль. «Локомотив» же оказался ровно в той же ситуации, как и «Трактор» двумя днями ранее. 0:3 после 20 минут звучали как приговор.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
1 : 3 0:3, 1:0, 0:0
Трактор
Челябинск
0:1 – Шаров (Пестунов, Кольцов) – 00:38 (5x5), 0:2 – Якуценя (Щехура, Кольцов) – 06:37 (5x5), 0:3 – Якуценя (Кручинин) – 11:45 (5x5), 1:3 – Красковский (Осипов, Полунин) – 27:46 (5x5)

Во втором отрезке встречи «железнодорожники» отыграли одну шайбу, однако несмотря на огромный перевес по количеству бросков сравнять счёт команде Кудашова не удалось. «Локомотив» рискует потерять третью строчку на Западе, «Торпедо» и московское «Динамо» дышат в спину ярославцам.

Два очка Назарова


Победная серия «Кузни» длилась недолго. После удачной игры в Тольятти «Металлург» проиграл «Нефтехимику». Команда Назарова активнее начала встречу, но после перерыва «Металлург» прибавил и дважды сравнивал счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
3 : 2 1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Йюнге (Секстон, Огурцов) – 07:08 (5x5), 1:1 – Фаткуллин (Вихарев, Семёнов) – 26:49 (5x4), 2:1 – Огурцов (Йюнге, Секстон) – 33:32 (5x5), 2:2 – Семёнов (Скороходов, Скутар) – 36:43 (5x4), 3:2 – Коньков – 65:00 ( ПБ)

В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов зрителей ждало жаркое противостояние двух вратарей. Интересный факт, что ещё в прошлом году Андрей Кареев защищал ворота «Кузни», а Рафаэль Хакимов — «Нефтехимика». Сейчас же голкиперы поменялись местами. В серии послематчевых бросков удачливее оказались подопечные Назарова, а решающий буллит на счету Сергея Конькова.

«Сибирь» сдала экзамен в Казани


«Ак Барс» не сломил сопротивление отчаянно нуждавшейся в очках «Сибири». В первом периоде гости дважды не сумели реализовать численное большинство, а после перерыва хозяева уже в равенстве открыли счёт.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
1 : 2 0:0, 1:0, 0:1, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
1:0 – Варнаков (Малыхин, Обухов) – 25:14 (5x5), 1:1 – Игнатович (Бойчак, Наумов) – 47:54 (5x4), 1:2 – Миловзоров (Окулов) – 64:50 (4x4)

Новосибирцы изо всех пытались поразить ворота Эмиля Гарипова, что удалось лишь в середине третьего периода — Игнатович реализовал большинство. А за десять секунд до конца дополнительного время Егор Миловзоров забил гол и принёс «Сибири» два очка.

Рекорд Капризова, катастрофа «Салавата»


Весёлый хоккей увидели зрители на «ВТБ Арене». К четвёртой минуте встречи с «Салаватом» бело-голубые вели со счётом 2:0. Затем в игру вступил Кирилл Капризов, забив гол и отдав передачу, 19-летний хоккеист набрал 42-е очко и побил рекорд Евгения Кузнецова по очкам в регулярных чемпионатах для игроков не старше 20 лет. Сергей Орешкин немедленно усадил на скамейку Ерёменко, а его сменщик Лазушин больше не пропускал. На последней минуте первого периода хозяева забили третью шайбу.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
6 : 2 3:2, 1:0, 2:0
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Кашпар (Вишневский, Карсумс) – 00:24 (5x5), 2:0 – Галимов (Цветков, Хиетанен) – 03:26 (5x5), 2:1 – Капризов (Лепистё, Умарк) – 08:08 (5x4), 2:2 – Григоренко (Капризов, Гончаров) – 10:18 (5x5), 3:2 – Брюквин (Хиетанен) – 19:16 (5x5), 4:2 – Кашпар (Терещенко, Карсумс) – 23:17 (5x5), 5:2 – Карсумс – 52:33 (5x5), 6:2 – Фёдоров (Цветков) – 58:12 (5x4)

Лукаш Кашпар в начале второго периода сделал счёт 4:2, после чего соперники стали осторожнее действовать в обороне. Под занавес встречи «Динамо» ещё дважды поразило ворота уфимцев. «Салават» терпит пятое подряд поражение.

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КХЛ оштрафовала «Спартак» на 600 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА


Континентальная хоккейная лига оштрафовала московский «Спартак» на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче регулярного чемпионата с московским ЦСКА (1:6).

«Во время проведения матча «Спартак» — ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении. Со стороны фанатов ХК «Спартак», находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения. В связи с этим, на ХК «Спартак» налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении лиги.

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Волевая победа СКА, травма Шипачёва


После разгрома «Сочи» СКА с менее скромным счётом обыграл красно-белых. «Армейцы» прогнозируемо сильнее начали встречу, однако «Спартак» постепенно выравнил игру, а после перерыва Лещенко даже вывел хозяев вперёд.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 19:30 МСК
Спартак
Москва
1 : 2 0:0, 1:1, 0:1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 – Лещенко (Бердников, Мирнов) – 27:29 (5x5), 1:1 – Шипачёв (Дадонов) – 34:05 (5x3), 1:2 – Ковальчук (Дацюк, Дадонов) – 43:14 (5x5)

Удаления вновь сломали игру «Спартака», на 34-й минуте Бердников нанёс удар клюшкой в пах Шипачёву и отправился отдыхать до конца матча. В итоге красно-белые остались на несколько минуту втроём и Шипачёв незамедлительно счётом сравнял. В третьем периоде Илья Ковальчук забил вторую шайбу в ворота «Спартака». Подопечные Ярушкина проиграли десятый раз кряду и окончательно потеряли шансы на выход в плей-офф.

«Тяжёлая игра получилась для нас, кроме третьего периода выделить и нечего. Шипачёва увезли после второго периода, пока не знаем, что случилось. Травмы пошли, четыре звена всего, это беспокоит», — отметил после победы главный тренер СКА, Олег Знарок.

Четвёртое поражение «Торпедо»


Команда из Нижнего Новгорода не сумела сломить сопротивление ЦСКА. В первом периоде «армейцы» перебросали хозяев почти в три раза (14 против 5) и закономерно вышли вперёд.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
1 : 3 0:1, 0:0, 1:2
ЦСКА
Москва
0:1 – Скотт (Кугрышев, Денисов) – 15:47 (5x4), 0:2 – Кузьменко (Науменков) – 44:38 (5x5), 0:3 – Скотт – 52:36 (5x5), 1:3 – Шуленин (Мозер) – 59:15 (5x5)

В третьем периоде ЦСКА забило ещё две шайбы, а Грег Скотт оформил дубль. На последней минуте встречи Илья Сорокин лишился «сухаря», пропустив от Дмитрия Шуленина. Победа над «Торпедо» обеспечила московским «армейцам» победу в дивизионе Тарасова.

Афиногенов принёс «Витязю» победу над «Магниткой»


В предыдущей очной встрече в Магнитогорске соперники на двоих забросили девять шайб, тогда хозяева победили со счётом 5:4. В Подольске зрители увидели чуть меньше голов. Дважды хозяева вырывались вперёд, «Магнитка» же всякий раз в течение нескольких минут счёт сравнивала.

Победная шайба оказалась на счету Максима Афиногенова. «Витязь» одержал пятую победу подряд.

«Сочи» рвётся в плей-офф


За два дня сочинцы сумели выкинуть из головы ужасный матч со СКА и заработали три очка с принципиальным соперником. Иван Захарчук открыл счёт на 59-й секунде, но «Северсталь» сумела сравнять. Долгое время на табло так и горело 1:1, но за несколько минут до финальной сирены Илья Крикунов забил победную шайбу. Победа над командой из Череповца позволила «Сочи» подняться на восьмое место в турнирной таблице.
КХЛ - регулярный чемпионат
25 января 2017, среда. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
2 : 1 1:1, 0:0, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Захарчук (Александров) – 00:59 (4x5), 1:1 – Вовченко (Трубачёв) – 17:07 (5x5), 2:1 – Крикунов (Игнатушкин) – 56:59 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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