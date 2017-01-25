Капризов побил рекорд Кузнецова, «Спартак» остался без плей-офф

Осечка «Авангарда» в Тольятти

«Трактор» исправился после разгрома в Москве

Два очка Назарова

«Сибирь» сдала экзамен в Казани

Рекорд Капризова, катастрофа «Салавата»

КХЛ оштрафовала «Спартак» на 600 тысяч рублей по итогам матча с ЦСКА

Волевая победа СКА, травма Шипачёва

Четвёртое поражение «Торпедо»

Афиногенов принёс «Витязю» победу над «Магниткой»

«Сочи» рвётся в плей-офф

Один из лидеров Востока неожиданно потерял очки в матче с аутсайдером. Хоккеисты «Лады» бодро начали встречу и в середине первого периода Василий Стрельцов точно поразил ворота Олега Шилина.После перерыва омский клуб отыгрался стараниями Лемтюгова, однако хозяева не растерялись и ещё дважды забили во втором периоде. Как не старались игроки «Авангарда», обострить игру у ворот тольяттинцев им не удалось. «Лада» прервала серию из четырёх поражений подряд.После разгрома от московского «Динамо» челябинцы быстро сделали выводы. В Ярославле «Трактор» забил уже на 38-й секунде встречи. На этом гости не остановились и в первом периоде Максим Якуценя оформил дубль. «Локомотив» же оказался ровно в той же ситуации, как и «Трактор» двумя днями ранее. 0:3 после 20 минут звучали как приговор.Во втором отрезке встречи «железнодорожники» отыграли одну шайбу, однако несмотря на огромный перевес по количеству бросков сравнять счёт команде Кудашова не удалось. «Локомотив» рискует потерять третью строчку на Западе, «Торпедо» и московское «Динамо» дышат в спину ярославцам.Победная серия «Кузни» длилась недолго. После удачной игры в Тольятти «Металлург» проиграл «Нефтехимику». Команда Назарова активнее начала встречу, но после перерыва «Металлург» прибавил и дважды сравнивал счёт.В овертайме голов забито не было, а в серии буллитов зрителей ждало жаркое противостояние двух вратарей. Интересный факт, что ещё в прошлом году Андрей Кареев защищал ворота «Кузни», а Рафаэль Хакимов — «Нефтехимика». Сейчас же голкиперы поменялись местами. В серии послематчевых бросков удачливее оказались подопечные Назарова, а решающий буллит на счету Сергея Конькова.«Ак Барс» не сломил сопротивление отчаянно нуждавшейся в очках «Сибири». В первом периоде гости дважды не сумели реализовать численное большинство, а после перерыва хозяева уже в равенстве открыли счёт.Новосибирцы изо всех пытались поразить ворота Эмиля Гарипова, что удалось лишь в середине третьего периода — Игнатович реализовал большинство. А за десять секунд до конца дополнительного время Егор Миловзоров забил гол и принёс «Сибири» два очка.Весёлый хоккей увидели зрители на «ВТБ Арене». К четвёртой минуте встречи с «Салаватом» бело-голубые вели со счётом 2:0. Затем в игру вступил Кирилл Капризов, забив гол и отдав передачу, 19-летний хоккеист набрал 42-е очко и побил рекорд Евгения Кузнецова по очкам в регулярных чемпионатах для игроков не старше 20 лет. Сергей Орешкин немедленно усадил на скамейку Ерёменко, а его сменщик Лазушин больше не пропускал. На последней минуте первого периода хозяева забили третью шайбу.Лукаш Кашпар в начале второго периода сделал счёт 4:2, после чего соперники стали осторожнее действовать в обороне. Под занавес встречи «Динамо» ещё дважды поразило ворота уфимцев. «Салават» терпит пятое подряд поражение.Континентальная хоккейная лига оштрафовала московский «Спартак» на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков в матче регулярного чемпионата с московским ЦСКА (1:6).«Во время проведения матча «Спартак» — ЦСКА, состоявшегося 23 января 2017 года, было зафиксировано нарушение правил поведения в спортсооружении. Со стороны фанатов ХК «Спартак», находившихся на фанатском секторе, в течение матча неоднократно допускались скандирования оскорбительного характера, содержавшие нецензурные выражения. В связи с этим, на ХК «Спартак» налагается штраф согласно пп. 49.4.1 п. 49 ст. 31 дисциплинарного регламента КХЛ», — говорится в сообщении лиги.После разгрома «Сочи» СКА с менее скромным счётом обыграл красно-белых. «Армейцы» прогнозируемо сильнее начали встречу, однако «Спартак» постепенно выравнил игру, а после перерыва Лещенко даже вывел хозяев вперёд.Удаления вновь сломали игру «Спартака», на 34-й минуте Бердников нанёс удар клюшкой в пах Шипачёву и отправился отдыхать до конца матча. В итоге красно-белые остались на несколько минуту втроём и Шипачёв незамедлительно счётом сравнял. В третьем периоде Илья Ковальчук забил вторую шайбу в ворота «Спартака». Подопечные Ярушкина проиграли десятый раз кряду и окончательно потеряли шансы на выход в плей-офф.«Тяжёлая игра получилась для нас, кроме третьего периода выделить и нечего. Шипачёва увезли после второго периода, пока не знаем, что случилось. Травмы пошли, четыре звена всего, это беспокоит», — отметил после победы главный тренер СКА, Олег Знарок.Команда из Нижнего Новгорода не сумела сломить сопротивление ЦСКА. В первом периоде «армейцы» перебросали хозяев почти в три раза (14 против 5) и закономерно вышли вперёд.В третьем периоде ЦСКА забило ещё две шайбы, а Грег Скотт оформил дубль. На последней минуте встречи Илья Сорокин лишился «сухаря», пропустив от Дмитрия Шуленина. Победа над «Торпедо» обеспечила московским «армейцам» победу в дивизионе Тарасова.В предыдущей очной встрече в Магнитогорске соперники на двоих забросили девять шайб, тогда хозяева победили со счётом 5:4. В Подольске зрители увидели чуть меньше голов. Дважды хозяева вырывались вперёд, «Магнитка» же всякий раз в течение нескольких минут счёт сравнивала.Победная шайба оказалась на счету Максима Афиногенова. «Витязь» одержал пятую победу подряд.За два дня сочинцы сумели выкинуть из головы ужасный матч со СКА и заработали три очка с принципиальным соперником. Иван Захарчук открыл счёт на 59-й секунде, но «Северсталь» сумела сравнять. Долгое время на табло так и горело 1:1, но за несколько минут до финальной сирены Илья Крикунов забил победную шайбу. Победа над командой из Череповца позволила «Сочи» подняться на восьмое место в турнирной таблице.