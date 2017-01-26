«Барыс» обгонит «Салават», «Слован» выиграет 8-й матч подряд

«Амур» — «Медвешчак»
Оба клуба существенно отстают от зоны плей-офф, и понятно, что в нынешнем сезоне рассчитывать на продолжение борьбы им не приходится. Исходя из того, что обе команды сезон попросту доигрывают, можно предположить, что нас ждёт довольно открытая игра. «Амур» захочет порадовать зрителей ударной игрой в атаке, но здесь палка о двух концах: если «Медвешчак» одна из самых пропускающих команд лиги, то «Амур» наоборот одна из самых малорезультативных. «Медвешчак» ужасно играет в гостях в этом сезоне, но в то же время за хорватов играет тот фактор, что в очной встрече в начале января они смотрелись куда предпочтительнее хабаровчан. Скорее всего, как бы ни старались хозяева, а победа останется за гостями.
Наш прогноз: «Медвешчак» одержит победу с минимальным преимуществом.
«Куньлунь Ред Стар» — «Слован»
«Слован» ценой героических усилий подобрался на расстояние одного очка от «Йокерита», и попасть в заветную восьмёрку на Западе подопечным Ржиге вполне реально. «Куньлунь» же почти наверняка останется в зоне плей-офф на Востоке, но повысить свои позиции до шестого места был бы явно не против, учитывая то, что «Адмирал» уже опережает его на одно очко. После возвращения на пекинскую арену из Шанхая дела у клуба в домашних матчах идут из рук вон плохо: после серии из трёх побед подопечные Юрзинова-младшего проиграли в 6 из 7 следующих домашних матчах. «Слован» почувствовал вкус крови после семи побед подряд и по заявлению капитана Михала Серсена будет бороться за плей-офф до последнего тура. Словаки уже разогрелись на «Амуре», теперь на очереди «Куньлунь».
Наш прогноз: «Слован» победит и продолжит борьбу за плей-офф.
«Динамо» (Минск) — «Югра»
Матч между этими клубами входит как раз в ту категорию игр, которыми регулярный чемпионат изобилует к концу сезона. Перед минчанами чёткая задача — сохранить шестую позицию на Западе, перед Югрой же никаких задач уже не стоит. «Динамо» играет дома крайне нестабильно: взять хотя бы трудовую победу над СКА и проигрыш скромной «Северстали» через два дня после этого. Весомое преимущество «Динамо» — три матча в запасе перед ближайшими преследователями в лице «Витязя» и «Йокерита», а потому терять очки в таких играх, как эта, игроки Вудкрофта не имеют права.
Наш прогноз: минчане переиграют «Югру» в основное время.
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«Йокерит» — «Автомобилист»
Интрига на Западе разрастается с каждым матчем: на данный момент целых пять клубов не могут гарантировать себе место в плей-офф. Один из них — «Йокерит», который доигрался до того, что прыгает с 8-го на 9-е место на Западе почти после каждого игрового дня. Отставание «Автомобилиста» уже не позволяет всерьёз говорить о шансах на плей-офф, а потому мотивированный «Йокерит» выглядит куда предпочтительнее. Дальнейший календарь финнам вполне благоволит: до конца «регулярки» из серьёзных соперников у них только «Ак Барс», «Барыс» и минское «Динамо», остальные — команды, уже потерявшие шансы на плей-офф. Самое время для штурма.
Наш прогноз: подопечные Ялонена победят в основное время.
«Динамо» (Рига) — «Барыс»
Пожалуй, угнаться за «Трактором» и «Салаватом» у астанчан не получится, поэтому им просто необходимо как минимум сохранить шестую строчку на Востоке. Задача непростая, ведь в спину дышат «Адмирал» и «Куньлунь», также желающие подняться повыше. «Барыс» очень недурно играет в гостях, в то время как Рига дома может сыграть на удивление мощно и преподнести сенсацию, что пару раз уже случалось в этом сезоне. В любом случае матч с рижанами для «Барыса» лёгкой прогулкой не станет. Даже несмотря на относительно лёгкий календарь до конца регулярного чемпионата, «Барыс» должен набирать очки в Риге, ведь свято место пусто не бывает и после пары осечек клуб из Астаны вполне может оказаться на задворках Востока.
Наш прогноз: «Барыс» победит с небольшим преимуществом.
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