Кто лучший игрок в истории «Авангарда»? От Вьюхина до Ягра

Вслед за материалом о лучших игроках «Ак Барса» продолжаем наш сериал голосованием среди болельщиков «Авангарда». Расцвет омского хоккея пришёлся на вторую половину 90-х годов, когда по итогам сезона-1995/96 «ястребы» завоевали свои первые медали чемпионата страны. Вслед за бронзой в 2001 году сибиряки взяли серебро, а спустя ещё три года впервые в своей истории стали чемпионами России. Наивысшим достижением омского клуба за историю КХЛ является выход в финал Кубка Гагарина — 2012. «Авангард» одним из первых в стране начал приглашать высококлассных легионеров, а стиль игры «ястребов» традиционно считался комбинационным и остроатакующим. Отсюда и обилие ярких форвардов в нашем списке. В десятку лучших игроков, по мнению «Чемпионата», не попали такие нападающие, как