Самая яркая хоккейная форма европейских клубов

«Кассель Хаскис» (Германия)
Во второй немецкой лиге в начале сентября проводится необычный матч — на открытом воздухе. Сопутствующие украшения на форме в виде пальм у игроков «Кассель Хаскис» присутствуют.
У клуба-соперника «Лоуэн Франкфурт» классическая форма, но «цветочный» вариант для разминки можно увидеть справа.
Фото: facebook.com/kasselhuskies/
Фото: facebook.com/loewenfrankfurt/
«Крефельд Пингвин» (Германия)
В главной немецкой лиге тоже есть место оригинальности. Так, клуб из Крефельда использует изображение злобного пингвина внизу игровой формы.
Фото: facebook.com/KR.Pinguine/
«Айсбэрэн Берлин» (Германия)
Форма одного из самых известных немецких хоккейных клубов «Айсбэрэна» уже много лет остаётся неизменной, разве что рекламы стало побольше.
«Ильвес» (Финляндия)
В Финляндии во время матчей на открытом воздухе рекламу на форме практически не используют. В этом сезоне клуб «Ильвес» провёл два таких матча, и никакие наклейки не могли затмить традиционную рысь.
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Фото: facebook.com/ilveshockey/
«Йукурит» (Финляндия)
Клуб «Йукурит» с этого сезона выступает в главной финской лиге. Наверняка вы раньше не встречались с этим викингом на форме.
Фото: facebook.com/MikkelinJukurit/
«Стьернен» (Норвегия)
Ещё один матч из разряда «зимней классики» был сыгран в Норвегии, причём первый в истории этой скандинавской страны. «Стьернен» вышел на лёд в одном из классических видов формы.
«Лион» (Франция)
Рекорд посещаемости французской лиги был побит на матче между «Лионом» и «Греноблем», который прошёл на футбольном стадионе. Форма «Лиона» чем-то похожа на одну из тех, в которой играют команды Ночной хоккейной лиги.
Фото: facebook.com/lhc.les.lions/
«Шеллефтео» (Швеция)
В чемпионате Швеции форма клубов остаётся классической и легко узнаваемой.
Фото: facebook.com/skellefteaaikhockey/
«Фрёлунда» (Швеция)
Это касается и клуба из Гётеборга «Фрёлунда». Хоккеисты этой команды продолжают выходить на лёд в красно-зелёной форме с изображением индейца на груди.