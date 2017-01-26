Самая яркая хоккейная форма европейских клубов

«Кассель Хаскис» (Германия)

Фото: facebook.com/kasselhuskies/

Фото: facebook.com/loewenfrankfurt/

«Крефельд Пингвин» (Германия)

Фото: facebook.com/KR.Pinguine/

«Айсбэрэн Берлин» (Германия)

«Ильвес» (Финляндия)

Фото: facebook.com/ilveshockey/

«Йукурит» (Финляндия)

Фото: facebook.com/MikkelinJukurit/

«Стьернен» (Норвегия)

«Лион» (Франция)

Фото: facebook.com/lhc.les.lions/

«Шеллефтео» (Швеция)

Фото: facebook.com/skellefteaaikhockey/

«Фрёлунда» (Швеция)

Во второй немецкой лиге в начале сентября проводится необычный матч — на открытом воздухе. Сопутствующие украшения на форме в виде пальм у игроков «Кассель Хаскис» присутствуют.У клуба-соперника «Лоуэн Франкфурт» классическая форма, но «цветочный» вариант для разминки можно увидеть справа.В главной немецкой лиге тоже есть место оригинальности. Так, клуб из Крефельда использует изображение злобного пингвина внизу игровой формы.Форма одного из самых известных немецких хоккейных клубов «Айсбэрэна» уже много лет остаётся неизменной, разве что рекламы стало побольше.В Финляндии во время матчей на открытом воздухе рекламу на форме практически не используют. В этом сезоне клуб «Ильвес» провёл два таких матча, и никакие наклейки не могли затмить традиционную рысь.Клуб «Йукурит» с этого сезона выступает в главной финской лиге. Наверняка вы раньше не встречались с этим викингом на форме.Ещё один матч из разряда «зимней классики» был сыгран в Норвегии, причём первый в истории этой скандинавской страны. «Стьернен» вышел на лёд в одном из классических видов формы.Рекорд посещаемости французской лиги был побит на матче между «Лионом» и «Греноблем», который прошёл на футбольном стадионе. Форма «Лиона» чем-то похожа на одну из тех, в которой играют команды Ночной хоккейной лиги.В чемпионате Швеции форма клубов остаётся классической и легко узнаваемой.Это касается и клуба из Гётеборга «Фрёлунда». Хоккеисты этой команды продолжают выходить на лёд в красно-зелёной форме с изображением индейца на груди.