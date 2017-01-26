«Надели майки СКА и ездят по льду». Громкие наезды на судей в КХЛ

→ Капризов побил рекорд Кузнецова, «Спартак» остался без плей-офф
«Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду»
После матчей со СКА достаётся многим. Не только хоккеистам и тренерским штабам проигравших команд, но и обслуживавшим матч арбитрам. Порой по делу, а иногда критика носит неоправданный характер.
«Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и всё, записывают колющие удары непонятные, с таким подходом невозможно ничего сделать», — отметил защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко, вступившийся за партнёра по команде Вадима Бердникова, схлопотавшего матч-штраф за фол на тёзке Шипачёве.
Матчем ранее Дыбленко самого удаляли до конца игры за толчок на борт форварда ЦСКА Джеффа Плэтта.
«Штраф на Плэтте в матче с ЦСКА? Человек подгибает ножки перед силовым приёмом, не понимаю этого. Не толкал его в голову, не убивал его, если человек сам боится, то ничего с ним не поделаешь», — сказал Ярослав.
«По игре нужно узнать у судей, помогать такой команде, как СКА, не надо»
Никогда не был равнодушным к судейству и генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов. Свои 300 000 штрафа он тоже заплатил после игры бело-голубых со СКА. 9 ноября 2016 года динамовцы проиграли дома «армейцам» со счётом 2:3.
Дыбленко: Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и всё, записывают колющие удары непонятные.«По игре нужно у судей спросить – это моё мнение. Не зря болельщики кричат, что судья… Что есть на самом деле. Скажу так: такой команде, как СКА, помогать не надо. Думаю, что нужно играть в настоящий, жёсткий, русский хоккей. Больше сказать нечего – результат на табло», — выпалил Сафронов.
«А что, удара в голову не было?»
Конечно, нельзя обойтись без Андрея Назарова. Если вспоминать все истории, в которых он кого-то куда-то посылал, то суток точно не хватит. Так что мы вспомним последнюю на сегодняшний день. 26 ноября 2016 года главный тренер «Нефтехимика» был удалён до конца матча с «Сибирью». Наставнику нижнекамского клуба выписали дисциплинарный штраф до конца игры на 16-й минуте первого периода после того, как Евгений Артюхин подрался с Никитой Квартальновым.
«А что, удара в голову ты не видел, его не было? Да у тебя … во рту торчит! Иди на … отсюда!» — именно в таком ключе проходила беседа Назарова с одним из главных арбитров той встречи Николаем Акузовским.
Назарову, как и отличившемуся в тот же день Скудре, выписали денежный штраф. Петерис после схватки с минским «Динамо» был дисквалифицирован на два матча, а Назаров – на три, так как слова Андрея Викторовича попали в эфир.
Посмотреть видео удаления Назарова вы можете, перейдя по данной ссылке.
«У судьи хватило наглости подъехать к скамейке и сказать, что это несчастный случай»
Можно вспомнить и резкую критику Петериса Скудры в адрес арбитров матча «Спартак» — «Торпедо», состоявшегося 24 октября 2016 года и завершившегося победой москвичей со счётом 3:0.
«Хочу сказать о судействе. Коле Жердеву на чистом льду клюшкой с двух рук разбили лицо, а у судьи — ноль реакции, хотя стоит рядом. Потом хватило наглости подъехать к скамейке и сказать, что это несчастный случай», — отметил Скудра.
«Такого судейского беспредела я в жизни не видел, мне просто стыдно»
Но эталоном высказывания Скудры о судействе является серия плей-офф со СКА образца конца февраля – начала марта 2015 года. Тогда командой с берегов Невы руководил Вячеслав Быков, а «армейцы» выиграли свой первый в истории Кубок Гагарина.
Назаров: А что, удара в голову ты не видел, его не было? Да у тебя … во рту торчит! Иди на … отсюда!«Честно говоря, мне даже стыдно обсуждать этот матч. Такого беспредела, судейского хамства в плей-офф сложно ожидать. Это просто неуважение к игре. Если мы здесь с этой командой играем… У Питера и так команда сильная. Если так нужно выйти во второй раунд, мы можем просто пропустить их. Они и сами могут выиграть, но зачем нужно вот так вот делать? Мы можем просто пропустить.
Я не могу не уважать игру. И мне просто стыдно было быть на лавке и участвовать в этой игре. Это просто беспредел. Я такого в своей жизни ещё не видел. Мы просто ради интереса отправим в лигу все моменты – удары в голову.
Как в третьем периоде Пепеляева бьют, а Буланов стоит в метре. Это вообще цирк!» — отчеканил Петерис, из глаз которого едва не сыпались искры.
«Судьям хорошо заряжаете. Молодцы»
Слова главного тренера «Сибири» Андрея Скабелки после поражения от «Витязя» (2:3 ОТ) в конце сентября 2016 года не попали в эфир федеральных СМИ и диктофоны пишущей прессы, но журналисты телеканала «360» сообщили об инциденте у себя на сайте. Говорят, что соответствующая запись была и в протоколе одного из официальных лиц матча.
«Судьям хорошо заряжаете. Молодцы!» — сказал Скабелка, проходя мимо президента «Витязя» Михаила Головкова, который давал интервью.
Позднее Андрей Скабелка был оштрафован лигой, но сильно эту конфликтную ситуацию старались не раскручивать.
«Не удаление Секача убило нашу игру, а судьи убили «Ак Барс»
Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв остался недоволен работой арбитров в матче казанцев с «Салаватом Юлаевым» (2:4), прошедшем 12 ноября 2016 года. Форвард выразил отношение к пятиминутному удалению Иржи Секача, которое тот получил в концовке третьего периода при счёте 2:2.
Скудра: Честно говоря, мне даже стыдно обсуждать этот матч. Такого беспредела, судейского хамства в плей-офф сложно ожидать. Это просто неуважение к игре.«Нельзя сказать, что сегодня у нас ничего не получилось. Получилось сегодня у судей. Конечно, мы согласны с решением арбитров. Арбитры молодцы, сегодня здорово отработали, к ним вообще никаких вопросов. Можно ли сказать, что удаление в концовке убило игру «Ак Барса»? Судьи убили «Ак Барс», — отметил Ткачёв.
«Странно судили. Потом они будут извиняться или ещё что-то делать»
Нападающий «Сочи» Илья Крикунов был замечен в обсуждении судейской темы после встречи южан с «Витязем» в Подольске. 17 сентября прошлого года коллектив Вячеслава Буцаева потерпел поражение со счётом 3:4.
«Жалко, что не выиграли, два гола наших не засчитали. Считаю, что последнюю шайбу нужно было засчитывать, там никакого движения ногой не было. Странно судьи судили, конечно, как и обычно. Много к ним вопросов, потом они будут извиняться или что-то еще делать. Надо было хотя бы вничью сыграть в основное время, было бы уже лучше, а так — не повезло», — добавил Крикунов.
Вскоре в «Сочи» пришло уведомление о наложении штрафа в размере 300 000 рублей.
«Судья по фамилии Гей просто лучший!»
Сарказм Андрея Разина не знает границ. Он, как и Назаров со Скудрой, неоднократно участвовал в разносах судейского корпуса. Наиболее «тёплые» отношения Разин испытывал к бывшему главному арбитру КХЛ Владимиру Плющеву, а также в судье Евгению Гамалею.
«Я просто хочу сказать, что судья по фамилии Гей, хотя я в буквах могу и ошибаться, просто лучший. Я не говорю, что он плохо судил. Он лучший! Мне смешно в некоторых моментах. Странно всё. Они, видимо, на Матч звёзд очень хотели. А когда судьи смеются… Подъезжают и смеются. Ну, это просто вызывает негатив. Вот этот Гамалей… Или Гей… Не помню, как его фамилия», — подробно описывал случившееся Разин после матча с «Магниткой» 25 января 2016 года. Тогда, напомним, Андрей Владимирович возглавлял «Автомобилист».