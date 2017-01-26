Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Самые громкие высказывания и критика в адрес судей КХЛ
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Павел Панышев

«Надели майки СКА и ездят по льду». Громкие наезды на судей в КХЛ

Назаров посылал судей на три буквы, Скудра называл их работу хамством, Дыбленко делал заявление о майках СКА, а Разин придумал фамилию Гей.
26 января 2017, четверг. 15:20. Хоккей
Защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко после матча со СКА (1:2) в резкой форме раскритиковал работу арбитров Сергея Кулакова и Максима Сидоренко, обслуживавших домашнюю встречу красно-белых с «армейцами». Мы решили вспомнить другие громкие высказывания в адрес арбитров со стороны игроков, тренеров и функционеров.

→ Капризов побил рекорд Кузнецова, «Спартак» остался без плей-офф

«Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду»


После матчей со СКА достаётся многим. Не только хоккеистам и тренерским штабам проигравших команд, но и обслуживавшим матч арбитрам. Порой по делу, а иногда критика носит неоправданный характер.

«Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и всё, записывают колющие удары непонятные, с таким подходом невозможно ничего сделать», — отметил защитник «Спартака» Ярослав Дыбленко, вступившийся за партнёра по команде Вадима Бердникова, схлопотавшего матч-штраф за фол на тёзке Шипачёве.

Матчем ранее Дыбленко самого удаляли до конца игры за толчок на борт форварда ЦСКА Джеффа Плэтта.

«Штраф на Плэтте в матче с ЦСКА? Человек подгибает ножки перед силовым приёмом, не понимаю этого. Не толкал его в голову, не убивал его, если человек сам боится, то ничего с ним не поделаешь», — сказал Ярослав.

«По игре нужно узнать у судей, помогать такой команде, как СКА, не надо»


Никогда не был равнодушным к судейству и генеральный директор московского «Динамо» Андрей Сафронов. Свои 300 000 штрафа он тоже заплатил после игры бело-голубых со СКА. 9 ноября 2016 года динамовцы проиграли дома «армейцам» со счётом 2:3.
Дыбленко: Судьи хорошо сработали, надели майки СКА и ездят по льду у нас. Вот и всё, записывают колющие удары непонятные.
«По игре нужно у судей спросить – это моё мнение. Не зря болельщики кричат, что судья… Что есть на самом деле. Скажу так: такой команде, как СКА, помогать не надо. Думаю, что нужно играть в настоящий, жёсткий, русский хоккей. Больше сказать нечего – результат на табло», — выпалил Сафронов.

«А что, удара в голову не было?»


Конечно, нельзя обойтись без Андрея Назарова. Если вспоминать все истории, в которых он кого-то куда-то посылал, то суток точно не хватит. Так что мы вспомним последнюю на сегодняшний день. 26 ноября 2016 года главный тренер «Нефтехимика» был удалён до конца матча с «Сибирью». Наставнику нижнекамского клуба выписали дисциплинарный штраф до конца игры на 16-й минуте первого периода после того, как Евгений Артюхин подрался с Никитой Квартальновым.

«А что, удара в голову ты не видел, его не было? Да у тебя … во рту торчит! Иди на … отсюда!» — именно в таком ключе проходила беседа Назарова с одним из главных арбитров той встречи Николаем Акузовским.

Назарову, как и отличившемуся в тот же день Скудре, выписали денежный штраф. Петерис после схватки с минским «Динамо» был дисквалифицирован на два матча, а Назаров – на три, так как слова Андрея Викторовича попали в эфир.

Посмотреть видео удаления Назарова вы можете, перейдя по данной ссылке.

«У судьи хватило наглости подъехать к скамейке и сказать, что это несчастный случай»


Можно вспомнить и резкую критику Петериса Скудры в адрес арбитров матча «Спартак» — «Торпедо», состоявшегося 24 октября 2016 года и завершившегося победой москвичей со счётом 3:0.

«Хочу сказать о судействе. Коле Жердеву на чистом льду клюшкой с двух рук разбили лицо, а у судьи — ноль реакции, хотя стоит рядом. Потом хватило наглости подъехать к скамейке и сказать, что это несчастный случай», — отметил Скудра.

«Такого судейского беспредела я в жизни не видел, мне просто стыдно»


Но эталоном высказывания Скудры о судействе является серия плей-офф со СКА образца конца февраля – начала марта 2015 года. Тогда командой с берегов Невы руководил Вячеслав Быков, а «армейцы» выиграли свой первый в истории Кубок Гагарина.
Назаров: А что, удара в голову ты не видел, его не было? Да у тебя … во рту торчит! Иди на … отсюда!
«Честно говоря, мне даже стыдно обсуждать этот матч. Такого беспредела, судейского хамства в плей-офф сложно ожидать. Это просто неуважение к игре. Если мы здесь с этой командой играем… У Питера и так команда сильная. Если так нужно выйти во второй раунд, мы можем просто пропустить их. Они и сами могут выиграть, но зачем нужно вот так вот делать? Мы можем просто пропустить.

Я не могу не уважать игру. И мне просто стыдно было быть на лавке и участвовать в этой игре. Это просто беспредел. Я такого в своей жизни ещё не видел. Мы просто ради интереса отправим в лигу все моменты – удары в голову.

Как в третьем периоде Пепеляева бьют, а Буланов стоит в метре. Это вообще цирк!» — отчеканил Петерис, из глаз которого едва не сыпались искры.

«Судьям хорошо заряжаете. Молодцы»


Слова главного тренера «Сибири» Андрея Скабелки после поражения от «Витязя» (2:3 ОТ) в конце сентября 2016 года не попали в эфир федеральных СМИ и диктофоны пишущей прессы, но журналисты телеканала «360» сообщили об инциденте у себя на сайте. Говорят, что соответствующая запись была и в протоколе одного из официальных лиц матча.

«Судьям хорошо заряжаете. Молодцы!» — сказал Скабелка, проходя мимо президента «Витязя» Михаила Головкова, который давал интервью.

Позднее Андрей Скабелка был оштрафован лигой, но сильно эту конфликтную ситуацию старались не раскручивать.

«Не удаление Секача убило нашу игру, а судьи убили «Ак Барс»


Нападающий «Ак Барса» Владимир Ткачёв остался недоволен работой арбитров в матче казанцев с «Салаватом Юлаевым» (2:4), прошедшем 12 ноября 2016 года. Форвард выразил отношение к пятиминутному удалению Иржи Секача, которое тот получил в концовке третьего периода при счёте 2:2.
Скудра: Честно говоря, мне даже стыдно обсуждать этот матч. Такого беспредела, судейского хамства в плей-офф сложно ожидать. Это просто неуважение к игре.
«Нельзя сказать, что сегодня у нас ничего не получилось. Получилось сегодня у судей. Конечно, мы согласны с решением арбитров. Арбитры молодцы, сегодня здорово отработали, к ним вообще никаких вопросов. Можно ли сказать, что удаление в концовке убило игру «Ак Барса»? Судьи убили «Ак Барс», — отметил Ткачёв.

«Странно судили. Потом они будут извиняться или ещё что-то делать»


Нападающий «Сочи» Илья Крикунов был замечен в обсуждении судейской темы после встречи южан с «Витязем» в Подольске. 17 сентября прошлого года коллектив Вячеслава Буцаева потерпел поражение со счётом 3:4.

«Жалко, что не выиграли, два гола наших не засчитали. Считаю, что последнюю шайбу нужно было засчитывать, там никакого движения ногой не было. Странно судьи судили, конечно, как и обычно. Много к ним вопросов, потом они будут извиняться или что-то еще делать. Надо было хотя бы вничью сыграть в основное время, было бы уже лучше, а так — не повезло», — добавил Крикунов.

Вскоре в «Сочи» пришло уведомление о наложении штрафа в размере 300 000 рублей.

«Судья по фамилии Гей просто лучший!»


Сарказм Андрея Разина не знает границ. Он, как и Назаров со Скудрой, неоднократно участвовал в разносах судейского корпуса. Наиболее «тёплые» отношения Разин испытывал к бывшему главному арбитру КХЛ Владимиру Плющеву, а также в судье Евгению Гамалею.

«Я просто хочу сказать, что судья по фамилии Гей, хотя я в буквах могу и ошибаться, просто лучший. Я не говорю, что он плохо судил. Он лучший! Мне смешно в некоторых моментах. Странно всё. Они, видимо, на Матч звёзд очень хотели. А когда судьи смеются… Подъезжают и смеются. Ну, это просто вызывает негатив. Вот этот Гамалей… Или Гей… Не помню, как его фамилия», — подробно описывал случившееся Разин после матча с «Магниткой» 25 января 2016 года. Тогда, напомним, Андрей Владимирович возглавлял «Автомобилист».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
ХК Спартак Андрей Назаров Андрей Разин Андрей Сафронов Андрей Скабелка Владимир Ткачёв Илья Крикунов Петерис Скудра Ярослав Дыбленко Хоккейное судейство
Новости. Хоккей
26 января 2017, четверг
16:21 Балинскис: у рижского «Динамо» серия побед, мы работаем до последнего
16:00 Вудкрофт: «Югра» — опасная команда, которая не любит долго играть в своей зоне
15:48 Отец Варламова: Семён перенесёт операцию и в нынешнем сезоне уже не сыграет
15:30 Форвард «Магнитки» Томми Сантала сломал ногу
15:12 Изменилось время начала матча «Торпедо» и ХК «Сочи», который состоится 1 февраля
14:56 «Амур» в Хабаровске одержал победу над «Медвешчаком»
14:43 Черкас: жаль «Спартак», команда боролась за плей-офф, а упала на дно таблицы
14:19 Кожевников: уже не верю в «Сибирь» — то неплохая игра, то совсем никакой нет
13:55 Мэйсон, Драйзайтль и Андерсен — лучшие игроки дня в НХЛ
13:30 Сафин: раньше «Салават» играл в бразильский хоккей, а теперь не забивает
13:16 Соловьёв: многое в «Нефтехимике» было упущено на старте сезона
12:58 Маклеллан: в эпизоде с голом 20 партнёров по команде кричали Макдэвиду «Бросай!»
12:32 Блашилл: сейчас я не беспокоюсь об отставании «Детройта» от «Торонто»
12:17 «Ак Барс» поздравил с 70-летним юбилеем своего легендарного форварда Елистратова
11:49 Нападающий московского «Динамо» Клим Костин пропустит полгода из-за травмы
11:41 Андерсен: увидел Сошникова и попытался отдать передачу от борта, получилось
11:25 Салливан: Кросби при своём огромном таланте трудится без устали
11:02 Читатели признали Алексея Морозова лучшим игроком в истории «Ак Барса»
11:00 Ворвётся ли «Слован» в зону плей-офф и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
10:58 Светлов: шок сезона — одна победа Уфы в основное время в последних 17 матчах
10:45 Петров: «Трактору» непринципиально, с кем играть в плей-офф
10:33 Рафиков: у «Локомотива» не в тактике проблема, нужно реализовывать моменты
10:15 Травма Вадима Шипачёва оказалась несерьёзной, игрок вскоре вернётся на лёд
10:12 Стоимость билетов на матчи «Кузни» снижена на 50 процентов
09:57 Кросби: рад приблизиться к 1000 очкам, но это напоминает о том, как летит время
09:38 Бержерон: Раск играет на высочайшем уровне, но мы, форварды, мало ему помогаем
09:17 Раск: всегда держался от прессы подальше, не умею себя продавать
08:41 «Эдмонтон» разгромил «Анахайм», Тальбо оформил «сухарь», Слепышев набрал 1 очко
08:14 «Колорадо» проиграл в 7-й раз подряд, уступив «Ванкуверу», Задоров набрал 1 очко
06:31 «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Мэйсон оформил шат-аут
05:40 Гол Сошникова помог «Торонто» всухую разгромить «Детройт»
00:59 Бердников: просим игроков «Кузни» играть в хоккей, нас уже ничего не сковывает
00:48 Скабелка: турнирная ситуация бывает разная, надеюсь, «Сибирь» станет сильнее
00:44 Назаров: «Нефтехимику» тяжело даются победы, но отпускного настроения нет
00:40 Билялетдинов: «Ак Барс» до плей-офф в таблице уже ни туда, ни сюда
00:21 Аболс: серьёзный противник помогает «Ладе» мобилизоваться
00:09 И. Воробьёв: не смогли реализовать большинство? Мы по нему на первом месте в КХЛ
00:01 Белов: у «Витязя» большое желание продолжить выигрывать
25 января 2017, среда
23:55 Канарейкин: «Авангард» провёл худший матч в сезоне, бесхарактерно и бесхребетно
23:44 Гулявцев: игроков «Северстали» не в чем упрекнуть, допустили на ошибку больше
23:37 Буцаев: «Северстали» тоже нужны были очки, они всё ещё в погоне за плей-офф
23:25 Разбитый нос Капризова — в фоторепортаже матча «Динамо» — «Салават Юлаев»
23:25 Кудашов: стабильность приносит результат, «Локомотиву» нужно набраться терпения
23:16 Капризов: верим, что удачи придут к «СЮ», иначе для чего мы играем?
23:10 Богдан Киселевич вернётся в состав ЦСКА в матче с магнитогорским «Металлургом»
Все новости RSS
Как вы относитесь к видео со встречи между фанатами и хоккеистами «Спартака»?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+