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175 лет назад 2016
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Кирилл Капризов
Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru
Текст: Илья Ермаков

По стопам Кузнецова. Как Кирилл Капризов покоряет КХЛ

Уфимец Кирилл Капризов установил новый рекорд результативности КХЛ для игроков U20. Что общего у него с предыдущим рекордсменом Кузнецовым?
26 января 2017, четверг. 17:00. Хоккей
Набрав два очка в игре с московским «Динамо», форвард «Салавата Юлаева» Кирилл Капризов побил рекорд челябинца Евгения Кузнецова по количеству очков в «регулярке» для игроков не старше 20 лет. 5 лет назад Кузнецов набрал 41 очко в 49 матчах регулярного чемпионата, у Капризова же их уже 42 при 43 проведённых играх. Мы решили сравнить карьеру двух молодых талантов в КХЛ и нашли в их становлении немало общего.

Первый сезон в КХЛ: раскачка в Челябинске и Новокузнецке


Евгений Кузнецов
Сезон-2009/10, «Трактор», 35 игр, 8 (2+6) очков

К сезону-2009/10 Евгений Кузнецов успел поиграть за вторую команду родного «Трактора», а также заявить о себе на юниорском уровне в международных соревнованиях. В своём дебютном сезоне 17-летний Евгений совмещал выступление в КХЛ и МХЛ, сыграв 35 игр за «Трактор» и 9 за «Белых Медведей». На молодёжном уровне Кузнецов уже был состоявшимся лидером, а вот в главной команде первый сезон, что логично, ушёл на «пристрелку».

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Кирилл Капризов
Сезон-2014/15, «Металлург» Нк, 31 игра, 8 (4+4) очков

В первых сезонах Капризова и Кузнецова прослеживаются любопытные числовые совпадения: оба дебютировали на высшем уровне в 17 лет, оба набрали по 8 очков в первом сезоне, да и количество игр несильно различается, у Кирилла их лишь на четыре меньше. По итогам дебютного сезона в Новокузнецке Капризов был вызван в юниорскую сборную, за которую выступал весьма успешно, будучи при этом ассистентом капитана.
На молодёжном уровне Кузнецов уже был состоявшимся лидером, а вот в главной команде первый сезон, что логично, ушёл на «пристрелку».
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Второй сезон в КХЛ: время «выстрелить» в родных стенах


Евгений Кузнецов
Сезон-2010/11, «Трактор», 44 игры, 32 (17+15) очка

Второй сезон в КХЛ Евгений Кузнецов провёл уже в статусе одного из лидеров своей команды, которую возглавил Валерий Белоусов. Тем обиднее, что огранки его таланта на уровне плей-офф не случилось: «Трактор» не пробился в весенний этап соревнований, и в плей-офф Кузнецов играл уже за «Белых Медведей». Именно в этом сезоне уроженец Челябинска стал лидером молодёжной сборной, отдал три результативных передачи в финале с Канадой, а также впервые был вызван во взрослую национальную команду и принял участие в трёх матчах Евротура, где забил две шайбы.

Кирилл Капризов
Сезон-2015/16, «Металлург» Нк, 53 игры, 27 (11+16) очков

По сравнению с первым сезоном в КХЛ у Капризова также случился качественный рывок в результатах. Разница ещё и в том, что «Трактор» во второй сезон Кузнецова хоть и не попал в плей-офф, но всё же занял 9-е место на Востоке, в то время как «Кузня» такими результатами похвастать не может. Так что 11 шайб в Новокузнецке – это великолепное достижение. Благодаря прошлому сезону о Капризове всерьёз заговорили как о будущей звезде российского хоккея. Понятно, что в Новокузнецке у Кирилла было не много перспектив перейти на новый уровень. В межсезонье состоялся трансфер в «Салават Юлаев».
Понятно, что в Новокузнецке у Кирилла было не много перспектив перейти на новый уровень.

Третий сезон в КХЛ: из лидеров клуба – в лидеры лиги


Евгений Кузнецов
Сезон-2011/12, «Трактор», 49 игр, 41 (19+22) очко

В третий сезон Кузнецов «выстрелил» при поддержке всего «Трактора». Команда Валерия Белоусова блестяще провела «регулярку», а в плей-офф дошла до финала конференции. Кузнецов наконец-то получил серьёзный опыт в играх на вылет, где продолжал вести за собой команду, забив 7 шайб в 12 играх. Сыграл молодой форвард и на чемпионате мира, где провёл 10 игр, набрал 6 очков и завоевал золото в составе сборной Зинэтулы Билялетдинова. Наверняка Евгений мог бы уже в тот момент продолжить карьеру в НХЛ, однако по ряду причин он остался по эту сторону океана, в следующем сезоне вышел с «Трактором» в финал КХЛ, а ещё через год уехал покорять сильнейшую лигу мира.
Первый в карьере переезд, новый город, новая команда, новые требования – со всем этим Кириллу Капризову пришлось столкнуться минувшим летом.

Кирилл Капризов
Сезон-2016/17, «Салават Юлаев», 43 игры, 42 (20+22) очка (на 26.01.2017)

Первый в карьере переезд, новый город, новая команда, новые требования – со всем этим Кириллу Капризову пришлось столкнуться минувшим летом. Некоторое время ему понадобилось на раскачку в Уфе, затем был «прорывной» хет-трик «Медвешчаку», и вот сейчас Капризов – лидер «Салавата Юлаева», важнейший элемент, без которого зелёный механизм функционирует с заметными перебоями.

Помимо этого, Капризов великолепно проявил себя на молодёжном чемпионате мира, где, будучи капитаном команды Валерия Брагина, наколотил 9 шайб в 7 играх турнира. Менее чем через месяц Кириллу Капризову предстоит новое испытание – сыграть в плей-офф КХЛ. Насколько в дальнейшем карьера Капризова пойдёт по успешным лекалам Кузнецова, покажет время.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Евгений Кузнецов — хоккей Кирилл Капризов
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