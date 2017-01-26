По стопам Кузнецова. Как Кирилл Капризов покоряет КХЛ

Первый сезон в КХЛ: раскачка в Челябинске и Новокузнецке

На молодёжном уровне Кузнецов уже был состоявшимся лидером, а вот в главной команде первый сезон, что логично, ушёл на «пристрелку».

Второй сезон в КХЛ: время «выстрелить» в родных стенах

Понятно, что в Новокузнецке у Кирилла было не много перспектив перейти на новый уровень.

Третий сезон в КХЛ: из лидеров клуба – в лидеры лиги

Первый в карьере переезд, новый город, новая команда, новые требования – со всем этим Кириллу Капризову пришлось столкнуться минувшим летом.

Набрав два очка в игре с московским «Динамо», форвард «Салавата Юлаева»побил рекорд челябинцапо количеству очков в «регулярке» для игроков не старше 20 лет. 5 лет назад Кузнецов набрал 41 очко в 49 матчах регулярного чемпионата, у Капризова же их уже 42 при 43 проведённых играх. Мы решили сравнить карьеру двух молодых талантов в КХЛ и нашли в их становлении немало общего.К сезону-2009/10 Евгений Кузнецов успел поиграть за вторую команду родного «Трактора», а также заявить о себе на юниорском уровне в международных соревнованиях. В своём дебютном сезоне 17-летний Евгений совмещал выступление в КХЛ и МХЛ, сыграв 35 игр за «Трактор» и 9 за «Белых Медведей». На молодёжном уровне Кузнецов уже был состоявшимся лидером, а вот в главной команде первый сезон, что логично, ушёл на «пристрелку».В первых сезонах Капризова и Кузнецова прослеживаются любопытные числовые совпадения: оба дебютировали на высшем уровне в 17 лет, оба набрали по 8 очков в первом сезоне, да и количество игр несильно различается, у Кирилла их лишь на четыре меньше. По итогам дебютного сезона в Новокузнецке Капризов был вызван в юниорскую сборную, за которую выступал весьма успешно, будучи при этом ассистентом капитана.Второй сезон в КХЛ Евгений Кузнецов провёл уже в статусе одного из лидеров своей команды, которую возглавил Валерий Белоусов. Тем обиднее, что огранки его таланта на уровне плей-офф не случилось: «Трактор» не пробился в весенний этап соревнований, и в плей-офф Кузнецов играл уже за «Белых Медведей». Именно в этом сезоне уроженец Челябинска стал лидером молодёжной сборной, отдал три результативных передачи в финале с Канадой, а также впервые был вызван во взрослую национальную команду и принял участие в трёх матчах Евротура, где забил две шайбы.По сравнению с первым сезоном в КХЛ у Капризова также случился качественный рывок в результатах. Разница ещё и в том, что «Трактор» во второй сезон Кузнецова хоть и не попал в плей-офф, но всё же занял 9-е место на Востоке, в то время как «Кузня» такими результатами похвастать не может. Так что 11 шайб в Новокузнецке – это великолепное достижение. Благодаря прошлому сезону о Капризове всерьёз заговорили как о будущей звезде российского хоккея. Понятно, что в Новокузнецке у Кирилла было не много перспектив перейти на новый уровень. В межсезонье состоялся трансфер в «Салават Юлаев».В третий сезон Кузнецов «выстрелил» при поддержке всего «Трактора». Команда Валерия Белоусова блестяще провела «регулярку», а в плей-офф дошла до финала конференции. Кузнецов наконец-то получил серьёзный опыт в играх на вылет, где продолжал вести за собой команду, забив 7 шайб в 12 играх. Сыграл молодой форвард и на чемпионате мира, где провёл 10 игр, набрал 6 очков и завоевал золото в составе сборной Зинэтулы Билялетдинова. Наверняка Евгений мог бы уже в тот момент продолжить карьеру в НХЛ, однако по ряду причин он остался по эту сторону океана, в следующем сезоне вышел с «Трактором» в финал КХЛ, а ещё через год уехал покорять сильнейшую лигу мира.Первый в карьере переезд, новый город, новая команда, новые требования – со всем этим Кириллу Капризову пришлось столкнуться минувшим летом. Некоторое время ему понадобилось на раскачку в Уфе, затем был «прорывной» хет-трик «Медвешчаку», и вот сейчас Капризов – лидер «Салавата Юлаева», важнейший элемент, без которого зелёный механизм функционирует с заметными перебоями.Помимо этого, Капризов великолепно проявил себя на молодёжном чемпионате мира, где, будучи капитаном команды Валерия Брагина, наколотил 9 шайб в 7 играх турнира. Менее чем через месяц Кириллу Капризову предстоит новое испытание – сыграть в плей-офф КХЛ. Насколько в дальнейшем карьера Капризова пойдёт по успешным лекалам Кузнецова, покажет время.