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175 лет назад 2016
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Хоккей итоги дня 26 января 2017 года. Обзор матчей, видео
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Роман Соловьёв

Варламов выбыл до конца сезона, а КХЛ опять оштрафовала «Спартак»

«Амур» провёл последний домашний матч, Варламов и Костин выбыли до конца сезона, а «Спартак» получил ещё один штраф – в итогах дня.
26 января 2017, четверг. 23:00. Хоккей

«Амур» завершил сезон в Хабаровске победой


26 января «Амур» провёл последний домашний матч в текущем регулярном чемпионате. Команда ещё может вернуться в Хабаровск, если чудом попадёт в плей-офф, ведь математические шансы не потеряны. «Медвешчак» тоже доигрывает чемпионат и продолжает распродавать своих лидеров. Тем не менее, в этом матче хорваты дважды смогли догнать «Амур» в счёте, но в итоге проиграли. У хозяев по два очка набрали Ян Коларж, Игорь Руденков и Антон Крысанов, а у гостей дебютную шайбу в КХЛ забросил Самсон Махбод.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2017, четверг. 12:30 МСК
Амур
Хабаровск
4 : 2 1:0, 1:1, 2:1
Медвешчак
Загреб
1:0 – Коларж (Крысанов, Руденков) – 01:54 (5x5), 1:1 – Махбод (Воронин, Крейчик) – 20:54 (5x5), 2:1 – Руденков (Крысанов, Коларж) – 36:22 (5x5), 2:2 – Глумац (Махбод) – 41:06 (5x5), 3:2 – Камалов (Бывальцев) – 48:35 (5x5), 4:2 – Литовченко – 58:03 (5x4)


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Кархунен остановил «Слован» в Пекине


Восьмиматчевая победная серия «Слована» прервалась в Пекине в матче с местным клубом «Куньлунь Ред Стар». Это была вторая встреча между командами в этом месяце, ранее китайский коллектив обыграл словаков в Братиславе со счётом 2:1 в овертайме. После того поражения и началась победная серия «Слована». Шайбами в составе победителей в отчётном матче отметились Шон Коллинз и Алексей Поникаровский, голкипер Томи Кархухен отразил 29 бросков по своим воротам и третий раз в сезоне сыграл на ноль.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2017, четверг. 14:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
2 : 0 1:0, 0:0, 1:0
Слован
Братислава
1:0 – Коллинз (Ярвинен, Мянтюля) – 17:27 (5x3), 2:0 – Поникаровский (Беллемор, Марцинко) – 57:23 (5x5)


Сезон для Костина и Варламова завершён


Один из самых талантливых российских игроков 1999 года рождения Клим Костин завершил текущий сезон из-за травмы. Несколько недель назад он съездил в Германию, где ему сделали операцию. Московское «Динамо», за которое Клим сыграл восемь матчей в текущем чемпионате КХЛ, продлило срок нахождения его в списке травмированных до 18 июля 2017 года. По рейтингу скаутского бюро НХЛ Костин является лучшим полевым игроком за пределами Северной Америки перед ближайшим драфтом лиги.

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Голкипера «Колорадо Эвеланш» Семёна Варламова в этом сезоне беспокоят травмы. Отец хоккеиста Александр сообщил «Р-Спорт», что Семён в ближайшее время перенесёт операцию и уже не сыграет в нынешнем сезоне. Варламов провёл 24 матча в текущем регулярном чемпионате НХЛ, в среднем пропуская 3,38 шайбы за игру при 89,8% отражённых бросков.

Ещё 300 тысяч штрафа для «Спартака»


Московский «Спартак» по итогам матча с московским ЦСКА (1:6), который состоялся 23 января, был оштрафован лигой на 600 тысяч рублей за поведение болельщиков. Ещё один штраф подоспел после встречи с петербургским СКА (1:2) 25 января. После этой игры защитник красно-белых Ярослав Дыбленко раскритиковал действия арбитров встречи, сказав, что они в этом матче надели майки СКА. Как итог, клуб был оштрафован ещё на 300 тысяч рублей.

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Разин опять проиграл минскому «Динамо»


Для главного тренера ханты-мансийской «Югры» Андрея Разина минское «Динамо» остаётся неудобной командой. В прошлом сезоне в качестве тренера «Автомобилиста» он дважды проиграл команде из Беларуси, а теперь уже под его руководством потерпела поражение «Югра». Дублем в составе минчан отметился Мэтт Эллисон, а также отличились защитники Роман Граборенко, Кирилл Готовец. Никита Двуреченский стал автором единственной шайбы российской команды, которая стала для него первой за «Югру».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2017, четверг. 19:30 МСК
Динамо Мн
Минск
4 : 1 1:0, 0:1, 3:0
Югра
Ханты-Мансийск
1:0 – Эллисон (Петтерссон) – 02:08 (5x4), 1:1 – Двуреченский – 28:15 (5x5), 2:1 – Эллисон (Петтерссон, Палушай) – 46:26 (5x5), 3:1 – Граборенко (Стась, Матерухин) – 48:49 (5x5), 4:1 – Готовец (Костицын, Ковыршин) – 54:21 (5x5)

«Автомобилист» сделал подарок Крикунову


Владимир Крикунов в Хельсинки проводил свой 1200-й матч в качестве главного тренера в российских чемпионатах. К середине второго периода уральцы вели с комфортным преимуществом в три шайбы. «Джокеры» отыграли две шайбы, но затем «Автомобилист» за 22 секунды забил два гола и вернул преимущество в три шайбы. Точку в матче поставил лучший бомбардир уральцев Артём Гареев броском в пустые ворота. «Йокерит» упустил возможность вернуться в кубковую «восьмёрку», а «Автомобилист» продолжает борьбу за плей-офф.
КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2017, четверг. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
2 : 6 0:1, 1:2, 1:3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 – Чайковски (Чистов, Тичар) – 12:58 (5x5), 0:2 – Романов (Бухтеле, Рассейкин) – 25:29 (5x5), 0:3 – Тимашов (Чайковски) – 33:12 (5x4), 1:3 – Лаюнен (Ниеми, Йоэнсуу) – 34:32 (5x5), 2:3 – Регин (Йенсен) – 49:50 (5x4), 2:4 – Василевский (Тимашов) – 51:47 (5x4), 2:5 – Голышев (Тичар, Чистов) – 52:09 (5x4), 2:6 – Гареев (Михнов) – 59:30 (en)


«Барыс» обошёл «Салават Юлаев»


Астанинский «Барыс» встречался в заключительном матче игрового дня с одним из своих самых удобных соперников в КХЛ. Последний раз рижские динамовцы побеждали казахстанскую команду в основное время в сентябре 2010 года. В отчётном матче «Барыс» открыл счёт ещё в первом периоде усилиями Романа Старченко. Во втором периоде Микс Индрашис сравнял счёт, а затем Найджел Доус забросил свою 35-ю шайбу в сезоне и вывел астанинцев вперёд. Бойд увеличил преимущество своей команды, а на последних минутах матча «Динамо» чуть не ушло от поражения. «Барыс» смог подняться на пятое место в Восточной конференции, обойдя уфимский «Салават Юлаев».
КХЛ - регулярный чемпионат
26 января 2017, четверг. 20:30 МСК
Динамо Р
Рига
2 : 3 0:1, 1:1, 1:1
Барыс
Астана
0:1 – Старченко (Шалапов) – 13:09 (5x4), 1:1 – Индрашис (Липсбергс, Бичевскис) – 27:24 (5x5), 1:2 – Доус (Боченски) – 35:11 (5x4), 1:3 – Бойд (Доус) – 45:54 (5x5), 2:3 – Дарзиньш (Галвиньш, Цибульскис) – 58:45 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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26 января 2017, четверг
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