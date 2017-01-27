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175 лет назад 2016
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НХЛ
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Ерыкалов

Из Барбашева в НХЛ лепят чекера, а из Любимова – клатчера?

Барбашев дебютировал в НХЛ, Нестерова обменяли в «Монреаль», Любимов забил первый победный гол, а Овечкин – 28-й снайпер в истории.
27 января 2017, пятница. 09:30. Хоккей

Овечкин 28-й снайпер в истории! Мишель Гуле, подвиньтесь


Новый день – новый рекорд. Александру Овечкину в матче с «Нью-Джерси» удалось подвинуть очередную легенду прошлого. Счёт он открыл уже на седьмой минуте встречи. Капитан «Вашингтона» сам отобрал шайбу, моментально прорвался к воротам и с неудобной руки поразил ворота «Дэвилз». Этот гол стал для него 548-м в заокеанской карьере. Овечкин не только помог своей команде одержать выездную победу, но и поравнялся с Мишелем Гулье. Теперь он делит 28-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с одним из самых стабильных левых крайних форвардов 80-х. Форвард, выступавший преимущественно за «Квебек Нордикс», знаменит тем, что в составе сборной Канады выходил в одном звене с Марио Лемье и Уэйном Гретцки.
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НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
2 : 5 0:2, 2:2, 0:1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 – Овечкин – 06:14 (5x5), 0:2 – Бураковски – 18:28 (5x4), 1:2 – Ноэсен (Заха, Юсефсон) – 23:19 (5x5), 1:3 – Эллер (Орлов, Бураковски) – 28:29 (5x5), 1:4 – Кузнецов (Орлов, Овечкин) – 30:19 (5x4), 2:4 – Хенрик (Каммальери, Паренто) – 38:16 (5x4), 2:5 – Кузнецов – 58:07 (en)

Для победы над «Нью-Джерси» потрудился не один Овечкин, но и другие российские легионеры «Вашингтона». Дмитрий Орлов отдал две голевые передачи, а Евгений Кузнецов и вовсе сотворил небольшой шедевр. Челябинец в последнее время всё чаще начал находить пути к воротам. В последних пяти матчах на его счету четыре гола. Получив пас от Орлова, он изящно ушёл от защитника и так прокинул шайбу мимо щитков Кейту Кинкейду, что вокруг никто не понял, что произошло. Настолько неуловимым было движение рук Кузнецова. Кинкейда после такого унижения сменили, но «Нью-Джерси» это не помогло. Евгений нам это не остановился и поразил пустые ворота, тем самым оформив дубль.


Барбашев дебютировал в НХЛ, а Тарасенко забил спустя восемь игр


Воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашев, однажды решивший попытать счастья в лиге Квебека, дождался шанса проявить себя в НХЛ. Центральный нападающий проводит за океаном пятый сезон, и за его плечами уже более сотни матчей в АХЛ. По сравнению с прошлым сезоном Барбашев заметно прибавил и является третьим бомбардиром «Чикаго Вулвз». Не случайно именно его вызвал из фарм-клуба Кен Хичкок, когда стало известно о травме Кайла Бродзяка. Иван начал свою карьеру в НХЛ с четвёртого звена, где его партнёрами стали Райан Ривз и Скотт Апшолл. Казалось бы, как можно проявить себя в компании чекеров? Однако ирония в том, что оба отметились голами в предыдущем матче «Сент-Луиса». Выходит, что Барбашева поставили к двум самым «горячим» форвардам команды.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 1 0:0, 3:1, 2:0
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 – Хаула (Паризе, Поминвилль) – 20:23 (5x5), 1:1 – Тарасенко (Шварц, Лехтеря) – 24:47 (5x5), 2:1 – Грейовак (Нидеррайтер, Дамба) – 32:19 (5x5), 3:1 – Койву (Гранлунд, Нидеррайтер) – 39:49 (5x4), 4:1 – Нидеррайтер (Стаал, Койл) – 41:29 (5x5), 5:1 – Гранлунд (Спаржон, Цукер) – 42:11 (5x5)

Барбашев в своём первом матче в НХЛ провёл на льду 10 минут (меньше только у Ривза), но при этом провёл четыре силовых приёма – больше, чем у кого-либо из «Сент-Луиса». Воротам Иван практически не угрожал, нанеся один бросок по воротам. Настоящий чекер. Зато Владимиру Тарасенко наконец-то удалось забить! Больно уж затянулась безголевая серия лидера «Блюз». До визита в Сент-Пол россиянин уходил со льда без заброшенной шайбы на протяжении восьми игр подряд. Прервать эту чёрную серию Тарасенко удалось благодаря хитрой скидки Йори Лехтеря, которая вывела его один на один с вратарём. А вот Наилю Якупову места в составе «Блюз» в очередной раз не нашлось, но если Хичкок видит в нём причину всех бед команды, то напрасно. «Сент-Луис» потерпел очередное поражение.


«Тампа» обменяла Нестерова и проиграла


Эпопея под названием «Нестеров и то, как его ущемляли в Тампе», подошла к концу. Никита весь прошлый сезон курсировал между запасом и основной, летом получил не самый выгодный контракт, а в последнее время ходили упорные слухи о возможном возвращении защитника на родину. Даже то, что в кризисной «Тампе» россиянин выглядел чуть ли не светлым пятном и имел приличную статистику, не убеждало Джона Купера в его необходимости команде. Нестеров всё же покинул стан «молний», но не вернулся в родной Челябинск, а отправился в Монреаль. «Канадиенс» выложили за него сверстника и коллегу по амплуа Джонатана Расина, а также выбор в 6-м раунде драфта-2017. Никита Нестеров стал четвёртым российским защитником «Монреаля» после Андрея Маркова, Алексея Емелина и Михаила Сергачёва. Добавьте в эту компанию Александра Радулова и получите базовый клуб сборной России.
>>> Кулёмин, Куликов, Нестеров: кого обменяют перед дедлайном? Восток
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
3 : 1 1:0, 0:1, 2:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Лэдд (де Хаан, Ледди) – 13:07 (5x5), 1:1 – Уэбер (Шоу, Больё) – 34:09 (5x4), 2:1 – Лэдд (Таварес, Ледди) – 47:20 (4x4), 3:1 – Бейли (Ли, Таварес) – 55:13 (5x4)

Впрочем, дебют Нестерова за «Канадинес» — дело ближайшего будущего. Пока же подопечные Мишеля Террьена без него и травмированного Андрея Маркова (ветеран вернётся в строй к понедельнику) проиграли в Нью-Йорке набирающим ход «Айлендерс». «Лайтнинг», избавившись от Нестерова, играли во Флориде и также потерпели неудачу. В первом матче после обмена своего приятеля голом отметился Никита Кучеров, чей точный бросок в касание позволил «Тампе» реализовать большинство. Других героев в составе «молний» в этот вечер не нашлось, а в овертайме удача была на стороне «Флориды». Символично, что победный бросок нанёс Джонатан Маршессо, в недавнем прошлом игрок «Тампы». Что-то нам подсказывает, что и Нестеров при первой же встрече напомнит Куперу с Айзерманом о себе.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 03:30 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 1 1:1, 0:0, 0:0, 1:0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 – Йокинен (Трочек, Яндл) – 09:55 (4x5), 1:1 – Кучеров (Друен, Киллорн) – 11:33 (5x4), 2:1 – Маршессо (Яндл, Йокинен) – 61:49 (4x3)

Любимов впервые принёс победу «Филадельфии»


В свой первый сезон в НХЛ Роману Любимову удалось главное – закрепиться в основном составе. За «Филадельфию» он играет регулярно, пусть и не помногу. 8-10 минут – норма российского нападающего «лётчиков». Вот и в матче с «Торонто» Любимову не хватило 12 секунд, чтобы дотянуть до десятиминутной отметки. Однако воспитаннику ЦСКА этого оказалось достаточно, чтобы стать главным героем матча. Он вообще действовал в атаке активнее, чем обычно, а в концовке встречи при счёте 1:1 проявил настойчивость и принёс «Флайерз» победу! Сыграв вторым темпом, он вонзил шайбу в ближний угол. Эта шайба стала для Романа всего четвёртой в сезоне и первой победной. Особенно любопытно в этой ситуации следующее: россиянин забивает пусть и не часто, но исключительно в третьих периодах. То есть в наиболее напряжённые моменты игры. Таких парней за океаном называют клатчерами. Что не менее важно, «Филадельфия» ещё ни разу не проиграла, когда в протоколе отмечался Любимов.
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2 : 1 1:0, 0:1, 1:0
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
1:0 – Симмондс (Конечны) – 12:15 (5x5), 1:1 – Нюландер (Кадри, Комаров) – 35:35 (5x5), 2:1 – Любимов (Штрайт, Гудас) – 57:23 (5x5)

Бурмистров начал не только отдавать за «Аризону», но и забивать


Если разбираться в причинах преображения Александра Бурмистрова, то можно прийти и к более глубинным выводам, но есть то, что лежит на поверхности. Речь, разумеется, об игровом времени и доверии. Всё это появилось у казанца после перехода из «Виннипега» в «Аризону». Бурмистров спокойно проводит за «койотов» по 16, а то и 20 минут за матч, отплачивая тренеру результативной игрой. В последних шести играх на его счету шесть очков, а во встрече с «Ванкувером» Александр вышел за рамки диспетчера и открыл счёт своим голам в этом сезоне. Каким бы ни был беспомощным соперник (за первый период по воротам «Аризоны» гости не нанесли ни одного броска), это не делает первый гол Бурмистрова после возвращения в НХЛ менее знаковым событием. Реализовав большинство в третьем периоде он, по сути, снял вопросы о результате матча. Казалось бы, Александру только и надо было, что дождаться, когда к нему придёт шайба и хорошенько прицелиться, но когда ты не забиваешь 28 матчей – даже это может показаться сверхзадачей.


НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
3 : 0 0:0, 1:0, 2:0
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 – Круз (Уайт, Экман-Ларссон) – 32:56 (5x5), 2:0 – Бурмистров – 44:29 (5x4), 3:0 – Ридер (Врбата, Ганзал) – 59:26 (en)

Анисимов и Панарин провалили матч с неудобным «Виннипегом»


Существует ли такое понятие, как неудобный соперник? Спросите у Джоэля Кенневилля и он без запинки назовёт такую команду для «Чикаго». Несмотря на то, что «ястребы» обитают на верхних этажах Западной конференции, а «Виннипег» даже в плей-офф не попадает, в этом сезоне все очные встречи заканчиваются в пользу команды Пола Мориса. Четыре матча – четыре победы «Виннипега»! Очередного успеха «Джетс» добились на выезде, а одним из его творцов стал Патрик Лайне. Финн, пропускавший какое-то время из-за сотрясения, проводил всего второй матч после возвращения на лёд. Два дня назад он ограничился передачей, зато теперь разродился голом. Стоило «Чикаго» удалиться, как Лайне пустил в дело свой убийственный бросок в касание. Впоследствии «Блэкхоукс» были даже близки к победе и к середине матча вели в счёте, но последняя пятиминутка перевернула всё с ног на голову. Кенневилль снова не смог переиграть Мориса, а «-3» у Панарина и Анисимова намекают, кому больше других досталось в раздевалке от рулевого «Чикаго».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
3 : 5 1:2, 2:0, 0:3
Виннипег Джетс
Виннипег
0:1 – Лайне (Литтл, Элерс) – 06:16 (5x4), 0:2 – Мэттьяс (Троуба) – 06:58 (5x5), 1:2 – Кит (Сибрук, Анисимов) – 13:07 (5x4), 2:2 – Шмальц – 24:00 (5x5), 3:2 – Керо (Кейн, ван Римсдайк) – 36:37 (5x5), 3:3 – Копп (Моррисси, Шайфли) – 55:57 (5x5), 3:4 – Литтл (Троуба, Лайне) – 56:29 (5x5), 3:5 – Шайфли (Копп, Уилер) – 57:57 (en)

«Коламбус» проигрывает с Бобровским, а «Питтсбург» без Малкина


Если кто-то ненароком подумал, что Евгений Малкин решил откосить от Матча звёзд, выдумав повреждение, то зря. У лидера «Пингвинз» действительно травма, которая помешала ему выйти на матч с «Бостоном». Без Малкина серьёзно просело большинство «Питтсбурга»: пять попыток и все насмарку. Неплохо начав матч, подопечные Майка Салливана напрочь провалили второй период и в итоге уступили «Бостону». Не смог разжиться очками и «Коламбус», хотя российская звезда «Блю Джекетс» приложила все усилия для победы. Сергей Бобровский совершил 32 сейва, но не смог остановить «Нэшвилл».
НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
4 : 3 0:2, 3:0, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 – Шульц – 07:37 (5x5), 0:2 – Кессел (Кросби, Шульц) – 11:26 (5x5), 1:2 – Маршан (Бержерон, Миллер) – 21:38 (4x5), 2:2 – Маршан (Пастрняк, Карло) – 26:27 (5x5), 3:2 – Нэш (Круг, Мур) – 30:25 (5x5), 4:2 – Бержерон (Пастрняк, Спунер) – 40:51 (5x4), 4:3 – Хёрнквист (Куниц) – 50:35 (5x5)

НХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
4 : 3 0:1, 2:0, 2:2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 – Саад (Джонс, Фолиньо) – 09:25 (5x5), 1:1 – Ернкрок (Уилсон, Фишер) – 25:41 (5x4), 2:1 – Золнерчик (Сиссонс, Маклеод) – 29:01 (5x5), 3:1 – Смит (Экхольм, Суббэн) – 46:02 (5x5), 3:2 – Веренски (Дубински, Джонс) – 49:12 (4x4), 4:2 – Смит (Экхольм, Фишер) – 51:18 (5x5), 4:3 – Мюррей (Веренски, Карлссон) – 57:09 (5x5)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Артём Анисимов Артемий Панарин Владимир Тарасенко Евгений Кузнецов — хоккей Никита Нестеров Роман Любимов
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