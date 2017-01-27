Из Барбашева в НХЛ лепят чекера, а из Любимова – клатчера?

Овечкин 28-й снайпер в истории! Мишель Гуле, подвиньтесь
Новый день – новый рекорд. Александру Овечкину в матче с «Нью-Джерси» удалось подвинуть очередную легенду прошлого. Счёт он открыл уже на седьмой минуте встречи. Капитан «Вашингтона» сам отобрал шайбу, моментально прорвался к воротам и с неудобной руки поразил ворота «Дэвилз». Этот гол стал для него 548-м в заокеанской карьере. Овечкин не только помог своей команде одержать выездную победу, но и поравнялся с Мишелем Гулье. Теперь он делит 28-е место в списке лучших снайперов в истории НХЛ с одним из самых стабильных левых крайних форвардов 80-х. Форвард, выступавший преимущественно за «Квебек Нордикс», знаменит тем, что в составе сборной Канады выходил в одном звене с Марио Лемье и Уэйном Гретцки.
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Для победы над «Нью-Джерси» потрудился не один Овечкин, но и другие российские легионеры «Вашингтона». Дмитрий Орлов отдал две голевые передачи, а Евгений Кузнецов и вовсе сотворил небольшой шедевр. Челябинец в последнее время всё чаще начал находить пути к воротам. В последних пяти матчах на его счету четыре гола. Получив пас от Орлова, он изящно ушёл от защитника и так прокинул шайбу мимо щитков Кейту Кинкейду, что вокруг никто не понял, что произошло. Настолько неуловимым было движение рук Кузнецова. Кинкейда после такого унижения сменили, но «Нью-Джерси» это не помогло. Евгений нам это не остановился и поразил пустые ворота, тем самым оформив дубль.
Барбашев дебютировал в НХЛ, а Тарасенко забил спустя восемь игр
Воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашев, однажды решивший попытать счастья в лиге Квебека, дождался шанса проявить себя в НХЛ. Центральный нападающий проводит за океаном пятый сезон, и за его плечами уже более сотни матчей в АХЛ. По сравнению с прошлым сезоном Барбашев заметно прибавил и является третьим бомбардиром «Чикаго Вулвз». Не случайно именно его вызвал из фарм-клуба Кен Хичкок, когда стало известно о травме Кайла Бродзяка. Иван начал свою карьеру в НХЛ с четвёртого звена, где его партнёрами стали Райан Ривз и Скотт Апшолл. Казалось бы, как можно проявить себя в компании чекеров? Однако ирония в том, что оба отметились голами в предыдущем матче «Сент-Луиса». Выходит, что Барбашева поставили к двум самым «горячим» форвардам команды.
Барбашев в своём первом матче в НХЛ провёл на льду 10 минут (меньше только у Ривза), но при этом провёл четыре силовых приёма – больше, чем у кого-либо из «Сент-Луиса». Воротам Иван практически не угрожал, нанеся один бросок по воротам. Настоящий чекер. Зато Владимиру Тарасенко наконец-то удалось забить! Больно уж затянулась безголевая серия лидера «Блюз». До визита в Сент-Пол россиянин уходил со льда без заброшенной шайбы на протяжении восьми игр подряд. Прервать эту чёрную серию Тарасенко удалось благодаря хитрой скидки Йори Лехтеря, которая вывела его один на один с вратарём. А вот Наилю Якупову места в составе «Блюз» в очередной раз не нашлось, но если Хичкок видит в нём причину всех бед команды, то напрасно. «Сент-Луис» потерпел очередное поражение.
«Тампа» обменяла Нестерова и проиграла
Эпопея под названием «Нестеров и то, как его ущемляли в Тампе», подошла к концу. Никита весь прошлый сезон курсировал между запасом и основной, летом получил не самый выгодный контракт, а в последнее время ходили упорные слухи о возможном возвращении защитника на родину. Даже то, что в кризисной «Тампе» россиянин выглядел чуть ли не светлым пятном и имел приличную статистику, не убеждало Джона Купера в его необходимости команде. Нестеров всё же покинул стан «молний», но не вернулся в родной Челябинск, а отправился в Монреаль. «Канадиенс» выложили за него сверстника и коллегу по амплуа Джонатана Расина, а также выбор в 6-м раунде драфта-2017. Никита Нестеров стал четвёртым российским защитником «Монреаля» после Андрея Маркова, Алексея Емелина и Михаила Сергачёва. Добавьте в эту компанию Александра Радулова и получите базовый клуб сборной России.
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Впрочем, дебют Нестерова за «Канадинес» — дело ближайшего будущего. Пока же подопечные Мишеля Террьена без него и травмированного Андрея Маркова (ветеран вернётся в строй к понедельнику) проиграли в Нью-Йорке набирающим ход «Айлендерс». «Лайтнинг», избавившись от Нестерова, играли во Флориде и также потерпели неудачу. В первом матче после обмена своего приятеля голом отметился Никита Кучеров, чей точный бросок в касание позволил «Тампе» реализовать большинство. Других героев в составе «молний» в этот вечер не нашлось, а в овертайме удача была на стороне «Флориды». Символично, что победный бросок нанёс Джонатан Маршессо, в недавнем прошлом игрок «Тампы». Что-то нам подсказывает, что и Нестеров при первой же встрече напомнит Куперу с Айзерманом о себе.
Любимов впервые принёс победу «Филадельфии»
В свой первый сезон в НХЛ Роману Любимову удалось главное – закрепиться в основном составе. За «Филадельфию» он играет регулярно, пусть и не помногу. 8-10 минут – норма российского нападающего «лётчиков». Вот и в матче с «Торонто» Любимову не хватило 12 секунд, чтобы дотянуть до десятиминутной отметки. Однако воспитаннику ЦСКА этого оказалось достаточно, чтобы стать главным героем матча. Он вообще действовал в атаке активнее, чем обычно, а в концовке встречи при счёте 1:1 проявил настойчивость и принёс «Флайерз» победу! Сыграв вторым темпом, он вонзил шайбу в ближний угол. Эта шайба стала для Романа всего четвёртой в сезоне и первой победной. Особенно любопытно в этой ситуации следующее: россиянин забивает пусть и не часто, но исключительно в третьих периодах. То есть в наиболее напряжённые моменты игры. Таких парней за океаном называют клатчерами. Что не менее важно, «Филадельфия» ещё ни разу не проиграла, когда в протоколе отмечался Любимов.
Бурмистров начал не только отдавать за «Аризону», но и забивать
Если разбираться в причинах преображения Александра Бурмистрова, то можно прийти и к более глубинным выводам, но есть то, что лежит на поверхности. Речь, разумеется, об игровом времени и доверии. Всё это появилось у казанца после перехода из «Виннипега» в «Аризону». Бурмистров спокойно проводит за «койотов» по 16, а то и 20 минут за матч, отплачивая тренеру результативной игрой. В последних шести играх на его счету шесть очков, а во встрече с «Ванкувером» Александр вышел за рамки диспетчера и открыл счёт своим голам в этом сезоне. Каким бы ни был беспомощным соперник (за первый период по воротам «Аризоны» гости не нанесли ни одного броска), это не делает первый гол Бурмистрова после возвращения в НХЛ менее знаковым событием. Реализовав большинство в третьем периоде он, по сути, снял вопросы о результате матча. Казалось бы, Александру только и надо было, что дождаться, когда к нему придёт шайба и хорошенько прицелиться, но когда ты не забиваешь 28 матчей – даже это может показаться сверхзадачей.
Анисимов и Панарин провалили матч с неудобным «Виннипегом»
Существует ли такое понятие, как неудобный соперник? Спросите у Джоэля Кенневилля и он без запинки назовёт такую команду для «Чикаго». Несмотря на то, что «ястребы» обитают на верхних этажах Западной конференции, а «Виннипег» даже в плей-офф не попадает, в этом сезоне все очные встречи заканчиваются в пользу команды Пола Мориса. Четыре матча – четыре победы «Виннипега»! Очередного успеха «Джетс» добились на выезде, а одним из его творцов стал Патрик Лайне. Финн, пропускавший какое-то время из-за сотрясения, проводил всего второй матч после возвращения на лёд. Два дня назад он ограничился передачей, зато теперь разродился голом. Стоило «Чикаго» удалиться, как Лайне пустил в дело свой убийственный бросок в касание. Впоследствии «Блэкхоукс» были даже близки к победе и к середине матча вели в счёте, но последняя пятиминутка перевернула всё с ног на голову. Кенневилль снова не смог переиграть Мориса, а «-3» у Панарина и Анисимова намекают, кому больше других досталось в раздевалке от рулевого «Чикаго».
«Коламбус» проигрывает с Бобровским, а «Питтсбург» без Малкина
Если кто-то ненароком подумал, что Евгений Малкин решил откосить от Матча звёзд, выдумав повреждение, то зря. У лидера «Пингвинз» действительно травма, которая помешала ему выйти на матч с «Бостоном». Без Малкина серьёзно просело большинство «Питтсбурга»: пять попыток и все насмарку. Неплохо начав матч, подопечные Майка Салливана напрочь провалили второй период и в итоге уступили «Бостону». Не смог разжиться очками и «Коламбус», хотя российская звезда «Блю Джекетс» приложила все усилия для победы. Сергей Бобровский совершил 32 сейва, но не смог остановить «Нэшвилл».