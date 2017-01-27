«Динамо» продолжит побеждать, «Локомотив» обыграет «Салават»

«Лада» — «Сибирь»

«Нефтехимик» — «Авангард»

«Ак Барс» — «Металлург» Нк

Игорь Захаркин продолжает терпеливо объяснять причины неудач своей команды, но с каждым новым поражением в чудесное уфимское преображение в преддверии решающих матчей верится всё меньше.

«Локомотив» — «Салават Юлаев»

«Торпедо» — СКА

«Витязь» — «Трактор»

Валерию Белову удалось собрать весьма симпатичную команду, хоккей в исполнении которой нравится болельщикам.

«Динамо» М – «Металлург» Мг

«Спартак» — «Северсталь»

ХК «Сочи» – ЦСКА

Игровой день начнётся в Тольятти, куда к местной «Ладе» приедет новосибирская «Сибирь». Тольяттинцы достаточно неожиданно смогли обыграть «Авангард» и наверняка настроены продлить победную серию. Вот только новосибирцы, в отличие от омичей, будут сверхмотивированны, горя желанием пробиться в плей-офф.: «Сибирь» продолжит победный выезд и увезет из Тольятти три очка.Нижнекамцы ещё совсем недавно казались фаворитами в борьбе за восьмое место на Востоке, но ряд поражений откинул команду Андрея Назарова на несколько позиций. Очки и заброшенные шайбы даются команде со скрипом, да и Андрей Кареев уже не выглядит волшебником на последнем рубеже. «Авангард», по заявлениям из клуба, продолжает борьбу за первое место на Востоке, но в Тольятти команда выглядела достаточно невзрачно, а Фёдор Канарейкин назвал тот матч худшим в сезоне.: «Нефтехимику» очки нужнее, но и «Авангард» захочет реабилитироваться перед своими болельщиками, поэтому спрогнозируем ничью в основное время, а затем «ястребы» продолжат шестилетнюю традицию побед в Нижнекамске.«Кузня» немного оправилась от кошмарной серии поражений и набирает очки в двух матчах подряд. Сергей Бердников утверждает, что теперь его ребята раскрепощены и их ничего не сковывает. Казанцы же планомерно готовятся к плей-офф, в таблице их положение останется неизменным до конца регулярного чемпионата.: отсутствие мотивации у казанцев нивелирует разницу в классе, рискнём поставить на раскрепощенную «Кузню».В Ярославле встретятся команды, которые в последнее время не оправдывают ожиданий своих болельщиков. Но если в пассиве «Локомотива» лишь серия из двух поражений, то «Салават» находится в затяжном пике. Уфимцы в последних 17 матчах одержали лишь одну победу в основное время, и за этот период превратились из команды, претендующей на второе место Востока, в коллектив, ведущий борьбу за место в плей-офф. Игорь Захаркин продолжает терпеливо объяснять причины неудач своей команды, но с каждым новым поражением в чудесное уфимское преображение в преддверии решающих матчей верится всё меньше, даже несмотря на потрясающую игру Кирилла Капризова.: Капризов снова наберёт очки, но «Салават» проиграет в шестой раз подряд.Нижегородское «Торпедо» продолжает борьбу за третью строчку на Западе, но хроническая нестабильность сильно мешает команде Петериса Скудры. После удачного начала календарного года «Торпедо» проиграло четыре встречи кряду и очутилось на пятом месте в конференции. СКА продолжает штамповать победы и на всех парах мчится к победе в регулярном чемпионате. Оптимизма Олегу Знарку добавила информация о несерьёзном характере травмы Вадима Шипачёва.: «Торпедо» будет сражаться, но разница в классе позволит добыть СКА очередную победу.Подольский «Витязь» в этом сезоне как никогда близок к попаданию в кубковую восьмёрку. Валерию Белову удалось собрать весьма симпатичную команду, хоккей в исполнении которой нравится болельщикам, причём не только подмосковной команды. «Витязю» удалось дома последовательно обыграть «Салават» и «Магнитку», что позволило им закрепиться на седьмом месте Западной конференции. В гости в Подольск приедет челябинский «Трактор», решающий свои задачи: подопечным Анвара Гатиятулина важно застолбить за собой четвёртое место на Востоке, чтобы начинать плей-офф дома. Серьёзным подспорьем в решении этой задачи стала победа, добытая в Ярославле. По словам главного тренера, к челябинцам вернулась уверенность в собственных силах.: в упорной борьбе команды разделят очки, а за пределами основного времени «Витязь» продлит серию побед.Пожалуй, главный матч игрового дня состоится в Москве в «ВТБ Ледовый дворец», где московское «Динамо», набравшее впечатляющий ход, будет принимать действующего чемпиона. Коллектив Сергея Орешкина нынче сметает практически всё на своём пути и является фаворитом в борьбе за третье место на Западе. При этом последняя игра с восточным грандом завершилась поражением динамовцев от «Ак Барса». «Металлург» уже гарантировал себе первое место на Востоке, но проблемы команды Ильи Воробьёва лежат в другой плоскости: серьёзную травму получил Томми Сантала, и «металлурги» рискуют подойти к играм на вылет не в полном составе.: «Динамо» одержит очередную победу и возьмёт реванш за унизительное ноябрьское поражение в Магнитогорске.На другом московском стадионе «Спартак» примет череповецкую «Северсталь». После резонансного общения с болельщиками дела красно-белых не улучшились, зато Алексей Ярушкин получил кредит доверия, по крайней мере до конца нынешнего сезона. Череповчане, не обременённые заботами о турнирном положении, в последних матчах чередуют победы и поражения, стараясь хоть как-то порадовать своих болельщиков.: «Спартак» одержит долгожданную победуСочинцы продолжают заочный спор с целой группой команд за место в плей-офф на Западе и наверняка с воодушевлением восприняли результат матча в Пекине, где «Слован», наступающий на пятки команде Вячеслава Буцаева, проиграл «Куньлуню». Чтобы чувствовать себя увереннее, ХК «Сочи» нужно выигрывать самому, но в гости к нему пожалуют московские «армейцы». Коллектив Дмитрия Квартальнова всё так же надёжен в обороне, а под конец сезона в строй вернулись легионеры, и атака сразу стала мощнее и разнообразнее.: ЦСКА победит и продолжит погоню за СКА.Пройти опрос также можно