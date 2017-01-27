Проклятый сезон Варламова. Травмы, неудачи и возможный обмен

Без Руа жизнь не та
«Этим летом я много думал, как мне сделать команду лучше, увеличить глубину состава и поднять её на новый уровень. Чтобы этого добиться, видение главного тренера должно идеально совпадать с видением руководства организации. У него также должно быть право голоса в тех решениях, которые влияют на успех команды. Этих условий в «Колорадо» сейчас нет. Я принял решение покинуть «Колорадо». Меня это печалит, но я тщательно обдумал своё решение и уверен в нём», — заявил в минувшем августе Патрик Руа, уходя с поста главного тренера «лавин». Игра «Колорадо» в текущем регулярном чемпионате, общий тонус команды и обстановка вокруг неё подтвердили справедливость неожиданного решения импульсивного наставника. Руа оказался прав, а «Колорадо», раздираемый противоречиями и страдающий от травм и недопонимания, опустился на последнее место в лиге.
Уже никто не вспоминает о сезоне трёхлетней давности, когда денверцы блестяще выиграли свой дивизион, но неожиданно уступили в первом раунде плей-офф – тот год считался основным этапом возрождения прежней славы «Эвеланш». Тогда Руа получил заслуженный «Джек Адамс Трофи» — приз лучшему тренеру НХЛ, а голкипер Семён Варламов вошёл в пятёрку финалистов голосования на «Везину». Нынешнее положение дел в клубе заставляет болельщиков «Колорадо» завидовать той досадной неудаче в серии первого раунда с «Миннесотой»: сейчас даже просто борьба за кубковую строчку для «лавин» оказалась слишком сложной задачей.
«Если бы Руа по-настоящему верил, что команда попадёт в плей-офф в предстоящем сезоне, то разве он ушёл бы? Я в это не верю, и никто этому не поверит. Руа уже 50 лет, а в этом возрасте человек начинает понимать, что его время на этой земле ограничено. Ничто не длится вечно, а терпение, которое казалось добродетелью, может поставить вас на один шаг ближе к могиле. У Руа просто нет времени, чтобы ждать», — писал в августе обозреватель Denver Post Майк Кишла. Четыре месяца сезона-2016/17 показали правильность и этих оценок. «Колорадо» на 8 очков отстаёт от предпоследней команды НХЛ, имеет ужасную разницу шайб (-62), а между главным тренером Джаредом Беднаром и ведущими хоккеистами растёт недопонимание.
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Дюшейн, Беднар и травмы
23 января «Колорадо» безвольно уступил «Сан-Хосе» (2:5), позволив ветерану «Шаркс» Патрику Марло забросить четыре шайбы, что составило четверть его голевого актива за весь текущий сезон. Ко всем сугубо игровым неудачам на «Эвеланш» навалилась череда травм: в той игре с «акулами» денверцы вышли на лёд без четырёх ведущих хоккеистов, общая стоимость контрактов которых превышает $ 20 млн. Центрфорвард Мэтт Дюшейн ($ 6 млн в год) попал в лазарет незадолго до начала встречи, а кроме него в списке травмированных значатся защитники Тайсон Бэрри ($ 5 млн) и Эрик Джонсон ($ 6 млн), а также вратарь Семён Варламов ($ 5,9 млн). Кроме этого, свой второй матч подряд из-за травмы пропустил нападающий Рене Бурк ($ 650 тыс.), а если учесть условия обмена нападающего Коди Маклеода ($ 533 тыс. продолжающей выплачиваться зарплаты) и предсезонный выкуп контракта защитника Брэда Стюарта ($ 3,6 млн продолжают числиться в платёжке), то финансовые потери клуба начинают выглядеть угрожающе. Упомянутый матч с «Шаркс» «Колорадо» провёл с почти 40-процентным минусом по отношению к текущему фонду заработной платы – все эти деньги не принесли пользы команде.
«Травмы – это часть хоккея, через это проходит каждая команда. Мы не пытаемся искать оправданий, но у нас есть хоккеисты, которые должны активизироваться в таких ситуациях. Надо найти способ получать хорошие результаты на разных отрезках», — сказал наставник Беднар, чья команда проиграла 11 матчей из предыдущих 12. Очевидно, что одним из тех, кто должен был, по мнению тренера, проявлять большее усердие, считался нападающий Мэтт Дюшейн, который попал в список травмированных чрезвычайно неожиданно.
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В список запасных перед матчем с «Сан-Хосе» Дюшейн был внесён буквально за несколько минут, и среди заокеанских инсайдеров быстро родилась идея о том, что форварда будут обменивать в другой клуб. «Мэтт болен. Ему стало хуже после того, как он приехал на арену. Он не участвовал в дополнительной утренней тренировке», — прокомментировал президент «Колорадо» Жан Мартино, но прессу подобное объяснение не удовлетворило.
Варламов и «лавины»: роман окончен?
Ещё одним хоккеистом, для которого текущий сезон может стать последним в форме «Колорадо», является Семён Варламов. После недавнего поражения от «Чикаго», в котором он пропустил пять шайб после 26 бросков, Варламов получил травму паха и выбыл на несколько недель. Согласно недавним заявлениям клуба, на этот раз повреждение Семёна носит серьёзный характер, и ждать его возвращения можно лишь после того, как завершится перерыв на Матч всех звёзд. Однако согласно последней информации, полученной «Р-Спорт» от отца хоккеиста, Варламову необходима операция, которая не позволит Семёну выйти на лёд в текущем сезоне.
Игра Варламова в текущем регулярном чемпионате вряд ли заслуживает положительных отзывов. При всех недостатках обороны «Эвеланш» и отсутствии должной игровой дисциплины, Семён слишком часто получал оценку, которую мягко называют словосочетанием «не выручил». В 23 матчах нынешнего сезона он одержал лишь 6 побед, пропуская 3,38 гола в среднем за матч, а его процент отражённых бросков недотягивает до отметки в 90%. При годовом окладе в $ 5,9 млн статистика Варламова выглядит хуже, чем у сменщиков Келвина Пикара и новичка Мартина Спенсера, которые на двоих не зарабатывают даже половины от контракта Семёна.
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«В середине января Варли сыграл три матча подряд, хотя его цифры были хуже, чем у Пикара. Возможно, это было предпродажной подготовкой, попыткой показать товар лицом перед приближающимся дедлайном. Варламов – главный кандидат на то, чтобы поменять прописку, потому что на предстоящем летом драфте расширения клуб может потерять его без всякой компенсации. Пикар почти доказал, что может в будущем стать первым номером команды, но появление Спенсера Мартина, вызванного из фарм-клуба, вновь отправило Келвина на скамейку запасных. Пикар не из тех, кто будет жаловаться на отсутствие игрового времени и его дуэт с Мартином вполне может стать рабочим вариантом для «Колорадо». Отношения между этими вратарями будут нормальными, здоровыми. Кроме того, оба не стесняются разговаривать с прессой после утренних тренировок перед матчами, чего не скажешь про Варламова», — отмечает Майк Чемберс из Denver Post.
С такими оценками становится понятна текущая обстановка в команде и психологическая атмосфера вокруг неё. Очевидно, что вскоре руководство «Эвеланш» решится на резкие шаги по отношению к кадровому составу «лавин», и самому Семёну, возможно, не стоит отказываться от варианта сменить обстановку.