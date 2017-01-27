Всевластие Захаркина как роковая ошибка «Салавата Юлаева»

Всевластие тренеров ничем не лучше агентов и менеджеров
Если вы свято верите, что менеджеры и агенты – главное зло российского хоккея, то у нас есть для вас плохие новости. В сказки про откаты того или иного руководителя верится охотно. Они ведь те же чиновники, только от спорта, а к чиновникам простой народ тёплых чувств не питает. Менталитет, ничего не поделаешь. Агенты – это вообще отдельная история. Как представителей этой профессии только не демонизируют! Мол, они и маму родную готовы продать, и молодых ребят вывезут в Америку за кусок «Биг Мака», и вообще – трава не расти, дай выгодный контракт подписать. Конечно, есть и циничные агенты, и нечистоплотные руководители, вот только безраздельная власть тренера нынче не менее губительна, чем вмешательство коммерсантов от хоккея.
То и дело приходится читать стенания тренеров о том, каково им работать под руководством случайных людей, дорвавшихся до управления хоккейными клубами. Подобным интервью после увольнения из «Нефтехимика» разродился Николай Соловьёв. Тренер, сделавший себе имя в 90-х, негодовал, как человек его профессии может зависеть от менеджеров и игроков. Ветеран тренерского цеха выглядел искренне разочарованным в ремесле, которому отдал 30 лет. Николаю Дмитриевичу, конечно, можно посочувствовать, а также заметить, что Виктор Левицкий – отнюдь не образцовый генменеджер, но в сложившейся ситуации виноват сам Соловьёв. Как и многие его сверстники, он застрял в прошлом веке, когда тренер для игроков был и царь, и бог, и бухгалтер. Вот только времена, когда люди с планшетками решали, кому выдать квартиру, а кому – «Волгу», ушли безвозвратно.
По инициативе Захаркина трансферы не только совершались, но и блокировались.
То, что происходит сегодня в Уфе, ещё одно подтверждение тезиса о том, что каждый должен заниматься своим делом. Тренеры – готовить команду, менеджеры – подбирать состав, согласуя кандидатуры с наставником. Согласовывать, а не потакать, ставя подписи. Если в прошлом сезоне Игорь Захаркин жаловался, что подбор игроков не соответствует его модели игры, то теперь это от начала и до конца его команда. После относительно успешного первого сезона в качестве главного тренера он получил карт-бланш от высшего руководства и, по большому счёту, перетянул на себя часть функций Леонида Вайсфельда. К чему привело это единовластие, можно наглядно проследить по турнирной таблице. «Салават Юлаев» терпит одно болезненное поражение за другим, рискуя не попасть в плей-офф.
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Захаркин сам пригласил старых знакомых и оставил Сведберга
Практически все ключевые трансферы «Салавата Юлаева» в этом году – личная инициатива Захаркина. Это он позвал в Уфу «сбитых лётчиков» Константина Корнеева и Дениса Куляша, которые оказались не нужны своим бывшим клубам. То, что главный тренер юлаевцев хорошо знал их по совместной работе с ЦСКА, перевесило их сегодняшнее состояние. Как результат – «-14» на двоих, и если Куляш приносит пользу команде в атаке, то в выступлении Корнеева сложно найти даже ложку мёда. Дмитрий Воробьёв – ещё одна креатура Захаркина, которая не сказать что выстрелила. Уже по ходу сезона под его крыло перебрался Денис Паршин. Прошлой весной, когда «Салават» столкнулся в плей-офф с «Авангардом», Игорь Владимирович рассыпался в комплиментах форварду. Паршин, считающийся классическим вингером для модели Быкова-Захаркина, не набирает очков уже больше 10 матчей. Стоит ли этому удивляться, если такие периоды были у Дениса и в прошлом клубе?
По инициативе Захаркина трансферы не только совершались, но и блокировались. Ключевым решением всего межсезонья стало сохранение Никласа Сведберга. В столице Башкирии всерьёз взвешивали все «за» и «против», изучали статистику, но в итоге решили дать шведу второй шанс. И это при том, что в качестве альтернативы рассматривалась кандидатура Якуба Коваржа – вратаря, хорошо знакомого Вайсфельду по работе в «Автомобилисте». Оставив Сведберга, уфимцы обрекли себя на самогипноз, мол, к плей-офф нестабильный страж ворот станет настоящим первым номером. Шли недели, месяцы, а стабильность так и не стала вторым именем Никласа.
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По граблям Белоусова и «Трактора»
Ситуация, которая сложилась в сегодняшнем «Салавате Юлаеве», не нова. История циклична. Челябинск. Лето 2013 года. «Трактор» проводит межсезонье в статусе финалиста Кубка Гагарина. Совсем недавно челябинцы уступили в решающей серии московскому «Динамо», но для своих болельщиков они остались героями. А главным творцом серебряного успеха считался покойный ныне Валерий Белоусов. Тренер, и без того пользовавшийся безмерным уважением во властной верхушке, получил полный карт-бланш. Стоит ли напоминать, чем всё это закончилось? Команду, которая ещё вчера боролась за главный трофей, весь сезон бросало то в жар, то в холод, а по его итогу «Трактор» остался без плей-офф.
Белоусову дали работать сезон, после чего попрощались с мэтром. Как поступят с Захаркиным, который прогуливается по тем же граблям?
Начиналось в Челябинске всё точно так же, как в Уфе. Белоусов взвалил на себя селекцию, начав приглашать хорошо ему знакомых игроков или просто отыгравших своё ветеранов. С Алексеем Бондаревым он был знаком по «Авангарду», там же легендарный специалист работал с Александром Гуськовым и Антоном Курьяновым. Да только те самые «надёжные и проверенные», на которых так любят опираться тренеры, Валерия Константиновича в итоге и подвели. Бондарев закончил сезон с ужасающим показателем полезности «-19», Гуськов покинул «Трактор» по прошествии 15 матчей, а выступление Курьянова в Челябинске кроме как сплошным мучением не назовёшь. Все попытки – в молоко. Белоусову тогда дали работать сезон, после чего попрощались с мэтром. Как поступят с Захаркиным, который прогуливается по тем же граблям?
Карт-бланш приведёт Захаркина к отставке?
Бойтесь своих желаний. Многие тренеры, работая в упряжке с генеральным менеджером, мечтают втереться в доверие губернатору, мэру иди президенту республики, чтобы решать вопросы без посредников. Да только случаев, когда это приносило результат, не так много. Захаркин всегда стремился к независимости от менеджмента, и иногда ему с Вячеславом Быковым давали такую возможность. Однако, как показала практика, как только Игорь Владимирович оказывается в условиях ограниченного бюджета, а нынешний «Салават Юлаев» не ровня самому себе образца чемпионского сезона, начинаются проблемы. Отодвинув на задний план Вайсфельда, главный тренер уфимцев подпилил ножку стула, на котором сидел. В чём в чём, а в оценке потенциала игрока, его текущего состояния, а не восьмилетней давности, генеральному менеджеру «Салавата» среди коллег практически нет равных.
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Если перед Новым годом в кулуарах ходили разговоры о возможном уходе из клуба Вайсфельда, то теперь на каждом углу говорят об отставке Захаркина. Он избежал увольнения после домашнего разгрома от «Торпедо», но если уфимцы потерпят ещё одно-два поражения – к плей-офф команду может готовить уже другой тренер. Впрочем, увидят ли в этом году в Уфе плей-офф – вопрос по-прежнему открытый. Нераскрытой остаётся и роль Валерия Нургутдинова, с приходом которого на пост генерального директора клуба поползли вниз результаты не только главной команды республики, но и «Толпара» с «Торосом». С управленца, который долгое время поддерживал Захаркина, не стоит снимать ответственность за то свободное падение, в которое отправился «Салават Юлаев» этой зимой.
Если перед Новым годом в кулуарах ходили разговоры о возможном уходе из клуба Вайсфельда, то теперь на каждом углу говорят об отставке Захаркина.
Чем бы ни завершилась эта история, она должна послужить уроком как для руководителей, готовых щедро одарить тренеров расширенными полномочиями, так и для самих тренеров, которые порой берут на себя непосильную ношу. В условиях длительных перелётов и игр через день порой не удаётся выстроить нормальный тренировочный процесс, не говоря уж об изучении рынка. Те самые менеджеры и агенты, так активно критикуемые в болельщицкой среде, в этом разбираются куда лучше и приносят пользу. Разумеется, до тех пор, пока не залезают на территорию тренеров.