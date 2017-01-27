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175 лет назад 2016
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КХЛ
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

5 тренеров, которые выведут «Спартак» в плей-офф в новом сезоне

Московский «Спартак» в очередной раз не вышел в плей-офф КХЛ. Разбираемся, кто может возглавить команду в следующем сезоне.
27 января 2017, пятница. 18:15. Хоккей
25 января московский «Спартак» потерпел 10-е поражение подряд в регулярном чемпионате КХЛ, уступив СКА со счётом 1:2. После этой неудачи команда лишилась любых шансов на попадание в плей-офф. Последний раз красно-белые бились за Кубок Гагарина в сезоне-2010/11. С 10 октября 2016 года исполняющим обязанности главного тренера команды является Алексей Ярушкин, сменивший на этом посту Германа Титова. Руководители клуба дали возможность специалисту доработать сезон до конца, но в межсезонье «Спартак», безусловно, ждут перемены. Рассматриваем варианты, кто мог бы качественно усилить «Спартак» в новом сезоне и наконец вывести клуб в плей-офф.

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Олег Браташ


Браташ сейчас возглавляет олимпийскую сборную России, его контракт истечёт лишь весной 2018 года. После увольнения Титова именно он назывался главным кандидатом на пост тренера «Спартака». Но стороны договориться не смогли, так как у Браташа, даже несмотря на не самый насыщенный график олимпийской сборной, нет возможности совмещения работы. Тренер в этом сезоне помогал Валерию Брагину в молодёжной сборной России и вместе с ней завоевал бронзовую награду чемпионата мира.

Приход Браташа обрадует требовательных спартаковских болельщиков. С этим тренером связан последний громкий успех команды — в сезоне-2013/14 Олег Владимирович привёл молодёжную команду красно-белых к победе в Кубке Харламова. Эта победа случилась в тот момент, когда клуб терпел финансовое бедствие после отзыва лицензии у генерального спонсора Инвестбанка.
В сезоне-2013/14 Олег Браташ привёл молодёжную команду красно-белых к победе в Кубке Харламова.

Виталий Прохоров


Воспитанник «Спартака» Прохоров долгие годы выступал за команду мастеров. Его свитер поднят под своды домашней арены «Спартака». При этом тренерскую карьеру он начал в системе подмосковного «Витязя», после чего возглавил юниорскую сборную России, где работал с ребятами 1998 года рождения.

В сезоне-2015/16 он запустил один из самых громких проектов в российском хоккее. Юниорская сборная России была заявлена в чемпионат МХЛ, лучшие игроки в возрасте до 18 лет вместе тренировались в течение всего года с целью поездки на юниорский чемпионат мира. Но сборная туда не поехала — команда употребляла мельдоний, который с 2016 года стал запрещённым препаратом. Из-за боязни, что игроков поймают на допинге, было принято решение отправить на мундиаль ребят годом младше. В настоящее время Прохоров продолжает работать президентом «Центра подготовки юношеских сборных России по хоккею имени В.В. Тихонова».
Фото: spartak.ru

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Милош Ржига


Войти в одну реку дважды? Сейчас Ржига возглавляет «Слован», причём этот приход в словацкую команду стал для него третьим в карьере. В «Спартаке» пан Милош проработал целых три сезона, и именно с ним связаны главные успехи команды в КХЛ. Два сезона подряд москвичи выходили во второй раунд плей-офф, а искренняя и нацеленная на атаку игра команды завоёвывала сердца людей.

Из минусов приглашения Ржиги можно отметить, что из-за своего характера ему придётся трудно с нынешним руководством команды. Несмотря на то что Милош отлично говорит по-русски, он остаётся иностранным специалистом. На легионеров в российских клубах существует негласный запрет. Но только у Ржиги будет самый большой кредит доверия со стороны спартаковских фанатов. Будет ли он таким же у руководства?
Фото: Новикова Юлия, photo.khl.ru

Вадим Епанчинцев


Воспитанник орского хоккея Епанчинцев начал делать первые шаги в профессиональной карьере именно в «Спартаке». Из стана красно-белых в 1997 году он уехал в Северную Америку, где провёл всего один сезон. Лучшие по очкам сезоны в карьере Епанчинцев провёл при этом в московском ЦСКА. В «Спартак» Вадим вернулся в 2011 году в качестве тренера главной команды. В сезоне-2013/14 усилил тренерский штаб Браташа, вместе с которым они привели МХК «Спартак» к победе в Кубке Харламова.
Епанчинцев начал делать первые шаги в профессиональной карьере именно в «Спартаке». Лучшие по очкам сезоны в карьере он провёл при этом в московском ЦСКА.

После банкротства главной команды специалист продолжил работу в молодёжной команде. Но когда «Спартак» вернулся в КХЛ, Епанчинцев отправился работать в Казахстан – в карагандинскую «Сарыарку», выступающую в ВХЛ. В первый сезон казахская команда вылетела в полуфинале плей-офф, а в этом регулярном чемпионате идёт на третьем месте и уже гарантировала себе участие в очередном походе за «Братиной».

Горди Дуайер


Свой лучший результат в КХЛ «Медвешчак» показал в первый сезон, когда командой руководил канадец Марк Френч. Тогда хорваты вышли в плей-офф. Единственным тренером, проработавшим с командой два сезона, стал другой канадец — Горди Дуайер. В клубе им довольны больше, чем Френчем в своё время. Причины кроются в том, что команда играет в агрессивный хоккей, а «Медвешчак» с не самым сильным составом бьётся в каждой игре и даже в этом сезоне имел возможность выйти в плей-офф.
Единственным препятствием на пути Дуайера в российский клуб может стать негласный запрет на тренеров-легионеров.

Дуайер умеет находить правильный подход к игрокам, он может их мотивировать. Поэтому бывший форвард команды Франсис Паре как-то назвал команду «бандой головорезов», которые хотят шокировать лигу. Единственным препятствием на пути Дуайера в российский клуб может стать негласный запрет на тренеров-легионеров, но один клуб в этом сезоне уже пытался его обойти, почему бы не попробовать это сделать кому-то ещё?
Фото: Кузьмин Юрий, photo.khl.ru
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Спартак Алексей Ярушкин Вадим Епанчинцев Виталий Прохоров Горди Дуайер Милош Ржига Олег Браташ
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