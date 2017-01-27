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5 тренеров, которые выведут «Спартак» в плей-офф в новом сезоне

Московский «Спартак» в очередной раз не вышел в плей-офф КХЛ. Разбираемся, кто может возглавить команду в следующем сезоне.