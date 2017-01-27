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Хоккей. Итоги дня. 27 января 2017 года
Фото: photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

Уфа рискует не попасть в плей-офф, «Торпедо» не испугалось СКА

Мозякин побил личный рекорд результативности в «регулярке», ЦСКА приблизился к Питеру, «Салават» проиграл шестой матч кряду.
27 января 2017, пятница. 23:15. Хоккей

Крутое пике «Салавата» продолжается


В последнее время много и небезосновательно говорится о кризисе в стане «Салавата Юлаева». Команда проиграла пять матчей подряд, и по такой игре её перспективы в плей-офф выглядят туманными. Тем не менее в Ярославле у уфимцев получилось навязать серьёзную борьбу. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:1. Тальбо в начале второй трети матча вывел хозяев вперёд, но затем их подвела недисциплинированность. Всё тот же Тальбо и Пашнин удалились с разницей в восемь секунд, и Умарк воспользовался этим шансом. На этом хорошие события в этом матче для «Салавата» закончились. Илья Любушкин, Павел Коледов и Андрей Локтионов принесли Ярославлю победу, а Уфе – шестое поражение кряду. Победив в основное время, «Локомотив» гарантировал себе место в плей-офф.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
5 : 3 1:1, 2:1, 2:1
Салават Юлаев
Уфа
1:0 – Кадейкин (Лугин, Мурыгин) – 04:13 (5x5), 1:1 – Лазарев (Нестеров, Коротков) – 9:24 (5x5), 2:1 – Тальбо (Козун, Осипов) – 20:38 (5x4), 2:2 – Умарк (Лепистё, Логинов) – 25:08 (5x3), 3:2 – Любушкин (Красковский, Полунин) – 33:48 (5x5), 4:2 – Коледов (Тальбо, Осипов) – 46:04 (5x4), 4:3 – Арзамасцев (Лазарев, Коротков) – 49:17 (5x5), 5:3 – Локтионов (Лугин, Кадейкин) – 50:30 (5x5)

Скудра удалён, но «Торпедо» не сломлено. Нижегородцы переиграли СКА


Главным событием матча в Нижнем стало не первое в этом сезоне удаление до конца игры главного тренера торпедовцев Петериса Скудры. Наставник был отправлен со скамейки запасных после первого периода
за оскорбление судей. К тому моменту питерцы усилиями Ковальчука вели со счётом 1:0. Правда, во второй двадцатиминутке хозяева положение выравняли. Точным броском отметился Николай Жердев. После этого нижегородцы три минуты играли в большинстве, минуту из которых они провели в формате «5 на 3». Шансом своим они не воспользовались, за что были наказаны точным броском Каблукова. В начале заключительной трети поединка Владимир Галузин вновь сделал счёт равным. А Джон Норман впервые в этом матче вывел хозяев вперёд. Питерцы полетели вперёд отыгрываться, но за две минуты до конца пропустили в пустые ворота.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
4 : 2 0:1, 1:1, 3:0
СКА
Санкт-Петербург
0:1 – Ковальчук (Хафизуллин) – 11:07 (5x5), 1:1 – Жердев (Эштон, Грачёв) – 24:22 (5x5), 1:2 – Каблуков (Рыков, Широков) – 36:52 (5x5), 2:2 – Галузин (Ураков, Осипов) – 40:44 (5x5), 3:2 – Норман (Ураков) – 47:33 (5x5), 4:2 – Кулёмин (Желдаков) – 58:18 (en)

Разгром в Казани


Ничего не решал матч в Казани между «Ак Барсом» и «Кузней»: одни уже гарантировали себе выход в плей-офф, а другие давно не решают никаких задач. В итоге дело закончилось разгромом. Четыре шайбы были отправлены в ворота Владислава Подъяпольского, а ещё две забили Рафаэлю Хакимову — именно он защищал ворота новокузнечан в третьем периоде. Отыграть на ноль Станиславу Галимову не позволил Константин Пархоменко, отличившийся за 31 секунду до сирены. Казанцы банально расслабились, и в следующем туре их ждёт татарстанское дерби с «Нефтехимиком».
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
6 : 1 1:0, 3:0, 2:1
Металлург Нк
Новокузнецк
1:0 – Лукоянов (Ткачёв) – 03:54 (5x5), 2:0 – Захарчук (Свитов) – 20:22 (5x5), 3:0 – Секач (Йордан, Ткачёв) – 33:49 (5x4), 4:0 – Йордан (Свитов) – 35:38 (5x5), 5:0 – Глинкин (Мусин) – 45:11 (5x5), 6:0 – Архипов (Токранов) – 57:43 (5x5), 6:1 – Пархоменко (Земченко) – 59:29 (5x5)

Мозякин побил личный рекорд в «регулярках»


В случае победы в основное время московское «Динамо» могло гарантировать себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, однако гости из Магнитогорска были иного мнения на сей счёт. Динамовцы привычно резво начали и поразили ворота Василия Кошечкина на старте первого периода, когда отличился Подшендялов. Затем «металлурги» пришли в себя, начали проводить больше времени в чужой зоне. За дело взялся Мозякин. Сначала Сергей забил в первом периоде, эффектно обыграв Фёдорова и хлёстко поразив цель. А затем капитан порадовал болельщиков «Металлурга» в третьей двадцатиминутке. Таким образом, Мозякин побил личный рекорд в «регулярках» КХЛ, набрав 77 (40+37) очков. По 76 очков он набирал в сезонах-2008/09 и 2012/13. Рекорд Радулова составляет 80 очков. Бело-голубые отчаянно пытались выравнять положение, имели шансы в большинстве, но не дожали соперника. 2:1 в пользу «Магнитки», которой теперь играть с ЦСКА.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
1 : 2 1:1, 0:0, 0:1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Подшендялов (Кокарев, Горовиков) – 01:30 (5x5), 1:1 – Мозякин (Казионов, Коварж) – 09:16 (5x5), 1:2 – Мозякин (Ли, Береглазов) – 44:23 (5x5)

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«Сибирь» по-прежнему в гонке


Важнейшие три очка в Тольятти набрала «Сибирь». Коллектив Андрея Скабелки выиграл у «Лады», продолжая отчаянную борьбу за плей-офф. Однако добраться до восьмого места пока не получается. Первыми в отчётной встрече отличились Шалунов и Игнатович, реализовавший большинство. Во втором периоде Шенфельд одну шайбу отыграл, однако Миловзоров, поразивший пустые ворота, поставил точку в противостоянии. Артис Аболс заменил Илью Ежова, но риск, как видим, не оправдался. Теперь новосибирцев ждёт домашняя серия с командами с Дальнего Востока, и там просто нельзя оступаться. Всё в руках «Сибири».
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 18:00 МСК
Лада
Тольятти
1 : 3 0:0, 1:2, 0:1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 – Шалунов (Санников, Кемппайнен) – 25:39 (5x5), 0:2 – Игнатович (Миловзоров) – 26:25 (5x4), 1:2 – Шенфельд (Андрей Иванов) – 31:06 (5x4), 1:3 – Миловзоров – 59:22 (en)

Чудо-гол Огурцова и драка Квартальнова с Лемтюговым


Неожиданно завершилась встреча в Нижнекамске. Нет, мы предполагали, что «Нефтехимик» даст бой «Авангарду», так как команде Андрея Назарова просто нужнее очки. Но чтобы так! Омичи были разбиты в пух и прах, а первый гол в ворота Доминика Фурха получился шедевральным. Габаритный защитник Дмитрий Огурцов проехал всю площадку и эффектно переиграл чеха. Не обошлось и без драки. В концовке второго периода сцепились Никита Квартальнов, ставший автором третьего гола, и Николай Лемтюгов. Квартальнову серьёзно досталось, а зачинщиком драки стал именно Лемтюгов. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели, 4:0 – победа татарстанского клуба. Андрей Кареев в третий раз отыграл на ноль, отразив 29 бросков.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
4 : 0 3:0, 1:0, 0:0
Авангард
Омская область
1:0 – Огурцов (Якимов, Столяров) – 03:24 (5x5), 2:0 – Полыгалов (Лямин) – 06:23 (5x4), 3:0 – Квартальнов (Хайруллин) – 12:30 (5x5), 4:0 – Шиксатдаров (Якимов, Здунов) – 37:27 (5x5)

«Спартак» прервал серию из поражений


Незадолго до этого матча спартаковцы окончательно потеряли все шансы попасть в плей-офф. Игру, в которой обоим соперникам, по большому счёту, ничего не было нужна, украсила церемония поднятия свитера прославленного в прошлом защитника красно-белых Дмитрия Китаева, выступавшего за клуб с 1963 по 1970 год. При равной игре к первому перерыву в счёте вели спартаковцы – Тим Стэплтон отметился заброшенной шайбой.

Но это преимущество в начале второй двадцатиминутки нивелировал Сергей Монахов. Этот счёт держался довольно долго, практически до самой финальной сирены третьего периода. А вот концовка в матче получилась по-настоящему ударной: Лукаш Радил на 59-й минуте вывел вперёд «Спартак», но Юрий Трубачёв спас череповчан, за 12 секунд до конца переведя встречу в овертайм, где красно-белые оказались сильнее своих оппонентов благодаря шайбе Игоря Мирнова.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
3 : 2 1:0, 0:1, 1:1, 1:0
Северсталь
Череповец
1:0 – Стэплтон (Кляузов, Павлюков) – 16:38 (5x5), 1:1 – Монахов (Коварж, Угаров) – 22:25 (5x5), 2:1 – Радил (Глазачев, Гилрой) – 58:35 (5x4), 2:2 – Трубачёв (Кагарлицкий, Вовченко) – 59:48 (6x5), 3:2 – Мирнов (Гилрой) – 63:12 (3x3)

ЦСКА выиграл в Сочи и приблизился к СКА


Победа над «армейцами» в предпоследнем домашнем матче сезона могла здорово помочь сочинцам в битве за попадание в плей-офф. Но началась встреча не так, как того хотелось бы хозяевам. Джефф Плэтт вывел гостей вперёд. Он же в середине третьего периода установил окончательный счёт в матче. ЦСКА одержал победу на берегах Чёрного моря и вплотную приблизился к СКА. Разрыв между двумя «армейскими» коллективами теперь составляет всего одно очко.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:30 МСК
ХК Сочи
Сочи
0 : 2 0:1, 0:0, 0:1
ЦСКА
Москва
0:1 – Плэтт (Скотт, Ожиганов) – 06:33 (5x4), 0:2 – Плэтт (Науменков) – 51:27 (5x5)

«Витязь» приближается к плей-офф


Долгое время счёт в этом матче оставался нулевым. Нарушил молчание на 30-й минуте игры форвард подмосковной команды Алексей Копейкин. Арбитры целых 13 минут разбирали этот эпизод, пришлось даже прибегнуть к услугам видеогол-судьи, но в конце концов старания нападающего и его команды были вознаграждены и шайбу засчитали. Однако основной голевой запас команды предпочли расстрелять в концовке. У «Витязя» отличились Макеев и Афиногенов, а за «Трактор» забил Юрий Петров. «Витязь» победил, и теперь его преимущество над идущим девятым «Йокеритом» составляет семь очков. Подмосковная команда становится всё ближе к своему первому в истории плей-офф.
КХЛ - регулярный чемпионат
27 января 2017, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
3 : 1 0:0, 1:0, 2:1
Трактор
Челябинск
1:0 – Копейкин – 29:28 (5x4), 2:0 – Макеев (Чернов, Горак) – 53:50 (5x5), 2:1 – Петров – 56:46 (5x5), 3:1 – Афиногенов (Горак, Макеев) – 59:23 (en)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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