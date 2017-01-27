Уфа рискует не попасть в плей-офф, «Торпедо» не испугалось СКА

Крутое пике «Салавата» продолжается

Скудра удалён, но «Торпедо» не сломлено. Нижегородцы переиграли СКА

Разгром в Казани

Мозякин побил личный рекорд в «регулярках»

«Сибирь» по-прежнему в гонке

Чудо-гол Огурцова и драка Квартальнова с Лемтюговым

«Спартак» прервал серию из поражений

ЦСКА выиграл в Сочи и приблизился к СКА

«Витязь» приближается к плей-офф

В последнее время много и небезосновательно говорится о кризисе в стане «Салавата Юлаева». Команда проиграла пять матчей подряд, и по такой игре её перспективы в плей-офф выглядят туманными. Тем не менее в Ярославле у уфимцев получилось навязать серьёзную борьбу. На первый перерыв команды ушли при счёте 1:1. Тальбо в начале второй трети матча вывел хозяев вперёд, но затем их подвела недисциплинированность. Всё тот же Тальбо и Пашнин удалились с разницей в восемь секунд, и Умарк воспользовался этим шансом. На этом хорошие события в этом матче для «Салавата» закончились.принесли Ярославлю победу, а Уфе – шестое поражение кряду. Победив в основное время, «Локомотив» гарантировал себе место в плей-офф.Главным событием матча в Нижнем стало не первое в этом сезоне удаление до конца игры главного тренера торпедовцев. Наставник был отправлен со скамейки запасных после первого периодаза оскорбление судей. К тому моменту питерцы усилиями Ковальчука вели со счётом 1:0. Правда, во второй двадцатиминутке хозяева положение выравняли. Точным броском отметился. После этого нижегородцы три минуты играли в большинстве, минуту из которых они провели в формате «5 на 3». Шансом своим они не воспользовались, за что были наказаны точным броском Каблукова. В начале заключительной трети поединкавновь сделал счёт равным. Авпервые в этом матче вывел хозяев вперёд. Питерцы полетели вперёд отыгрываться, но за две минуты до конца пропустили в пустые ворота.Ничего не решал матч в Казани между «Ак Барсом» и «Кузней»: одни уже гарантировали себе выход в плей-офф, а другие давно не решают никаких задач. В итоге дело закончилось разгромом. Четыре шайбы были отправлены в ворота, а ещё две забили— именно он защищал ворота новокузнечан в третьем периоде. Отыграть на нольне позволил, отличившийся за 31 секунду до сирены. Казанцы банально расслабились, и в следующем туре их ждёт татарстанское дерби с «Нефтехимиком».В случае победы в основное время московское «Динамо» могло гарантировать себе выход в плей-офф Кубка Гагарина, однако гости из Магнитогорска были иного мнения на сей счёт. Динамовцы привычно резво начали и поразили воротана старте первого периода, когда отличился Подшендялов. Затем «металлурги» пришли в себя, начали проводить больше времени в чужой зоне. За дело взялся Мозякин. Сначала Сергей забил в первом периоде, эффектно обыграв Фёдорова и хлёстко поразив цель. А затем капитан порадовал болельщиков «Металлурга» в третьей двадцатиминутке. Таким образом, Мозякин побил личный рекорд в «регулярках» КХЛ, набрав 77 (40+37) очков. По 76 очков он набирал в сезонах-2008/09 и 2012/13. Рекорд Радулова составляет 80 очков. Бело-голубые отчаянно пытались выравнять положение, имели шансы в большинстве, но не дожали соперника. 2:1 в пользу «Магнитки», которой теперь играть с ЦСКА.Важнейшие три очка в Тольятти набрала «Сибирь». Коллективвыиграл у «Лады», продолжая отчаянную борьбу за плей-офф. Однако добраться до восьмого места пока не получается. Первыми в отчётной встрече отличились Шалунов и Игнатович, реализовавший большинство. Во втором периоде Шенфельд одну шайбу отыграл, однако Миловзоров, поразивший пустые ворота, поставил точку в противостоянии.заменил, но риск, как видим, не оправдался. Теперь новосибирцев ждёт домашняя серия с командами с Дальнего Востока, и там просто нельзя оступаться. Всё в руках «Сибири».Неожиданно завершилась встреча в Нижнекамске. Нет, мы предполагали, что «Нефтехимик» даст бой «Авангарду», так как командепросто нужнее очки. Но чтобы так! Омичи были разбиты в пух и прах, а первый гол в ворота Доминика Фурха получился шедевральным. Габаритный защитникпроехал всю площадку и эффектно переиграл чеха. Не обошлось и без драки. В концовке второго периода сцепились Никита Квартальнов, ставший автором третьего гола, и Николай Лемтюгов. Квартальнову серьёзно досталось, а зачинщиком драки стал именно Лемтюгов. В третьем периоде зрители заброшенных шайб не увидели, 4:0 – победа татарстанского клуба.в третий раз отыграл на ноль, отразив 29 бросков.Незадолго до этого матча спартаковцы окончательно потеряли все шансы попасть в плей-офф. Игру, в которой обоим соперникам, по большому счёту, ничего не было нужна, украсила церемония поднятия свитера прославленного в прошлом защитника красно-белых, выступавшего за клуб с 1963 по 1970 год. При равной игре к первому перерыву в счёте вели спартаковцы –отметился заброшенной шайбой.Но это преимущество в начале второй двадцатиминутки нивелировал. Этот счёт держался довольно долго, практически до самой финальной сирены третьего периода. А вот концовка в матче получилась по-настоящему ударной:на 59-й минуте вывел вперёд «Спартак», но Юрий Трубачёв спас череповчан, за 12 секунд до конца переведя встречу в овертайм, где красно-белые оказались сильнее своих оппонентов благодаря шайбеПобеда над «армейцами» в предпоследнем домашнем матче сезона могла здорово помочь сочинцам в битве за попадание в плей-офф. Но началась встреча не так, как того хотелось бы хозяевам.вывел гостей вперёд. Он же в середине третьего периода установил окончательный счёт в матче. ЦСКА одержал победу на берегах Чёрного моря и вплотную приблизился к СКА. Разрыв между двумя «армейскими» коллективами теперь составляет всего одно очко.Долгое время счёт в этом матче оставался нулевым. Нарушил молчание на 30-й минуте игры форвард подмосковной команды. Арбитры целых 13 минут разбирали этот эпизод, пришлось даже прибегнуть к услугам видеогол-судьи, но в конце концов старания нападающего и его команды были вознаграждены и шайбу засчитали. Однако основной голевой запас команды предпочли расстрелять в концовке. У «Витязя» отличились Макеев и Афиногенов, а за «Трактор» забил. «Витязь» победил, и теперь его преимущество над идущим девятым «Йокеритом» составляет семь очков. Подмосковная команда становится всё ближе к своему первому в истории плей-офф.