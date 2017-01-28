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КХЛ. Превью игрового дня. 28 января 2017 года
Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru
Текст: Филипп Майков

«Куньлунь» и «Адмирал» оторвутся от «Сибири», напугают «Салават»

«Слован» отложит мечты о плей-офф, «Динамо» и «Барыс» подарят зрителям атакующий хоккей, а «Йокерит» вернётся в восьмёрку на Западе.
28 января 2017, суббота. 09:15. Хоккей

«Адмирал» — «Слован»


Семиматчевая победная серия словаков прервалась в игре с «Куньлунем», что не позволило клубу из Братиславы подняться на 8-е место на Западе. На данный момент подопечные Ржиги находятся на 10-й позиции, и дальнейший календарь у них отнюдь не простой: после встречи с «Адмиралом» сплошь игры с крепкими клубами Запада. Сами дальневосточники продолжают погоню за «Куньлунем», уступая им всего два очка, и шанс подняться повыше наверняка прельщает игроков «Адмирала». В упорной и академичной борьбе ни одна из команд не будет иметь явного преимущества, но всё же победа останется за «моряками», не исключено, что и за пределами 60 минут чистого времени.

Наш прогноз: «Адмирал» сумеет победить за пределами основного времени.
Сами дальневосточники продолжают погоню за «Куньлунем», уступая им всего два очка, и шанс подняться повыше наверняка прельщает игроков «Адмирала».

«Куньлунь Ред Стар» — «Медвешчак»


После небольшого постновогоднего спада «Куньлунь» провёл два очень мощных матча против «Трактора» и «Слована», доказав, что клуб из Поднебесной не зря находится в зоне плей-офф. Что касается хорватов, то их удел на оставшуюся часть сезона — отбирать очки у совсем уж малоимущих клубов типа «Югры» и «Северстали». Даже игра с примерно равным по силе «Амуром» была полностью провалена игроками Горди Дуайера. Китайцы почти наверняка не испытают проблем и уверенно победят в основное время.

Наш прогноз: «Медвешчак» завершит дальневосточное турне с нулём очков в копилке.

«Динамо» (Минск) — «Барыс»


Встреча между Минском и Астаной станет, пожалуй, главной вывеской игрового дня. По итогам предыдущих матчей хозяева закрепились на шестой строчке Запада, оторвавшись от «Витязя» на одно очко, а гости и вовсе сумели подняться на пятую строчку Востока, потеснив оттуда «Салават Юлаев». Оба клуба мощно играют в атаке, поэтому мы вправе ожидать результативной игры. Понятно, что «Барыс» будет играть более осторожно, что и может создатьим проблемы в этом матче. Минчане будут владеть преимуществом и наверняка смогут воплотить его в результат

Наш прогноз: в главном матче дня победу одержат хозяева.

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«Йокерит» — «Югра»


Финский клуб провёл один из самых слабых матчей сезона против «Автомобилиста», чем не преминул воспользоваться «Сочи», потеснивший «Йокерит» с восьмой строчки на Западе. «Югра» же свой последний матч против минского «Динамо» провела откровенно слабо, а потому команда Ялонена по ходу игры будет владеть большим преимуществом. Наверняка игроки «Йокерита» получили хорошую встряску после оплеухи от Екатеринбурга, что должно сыграть на самолюбии игроков. Дальнейший календарь у финнов едва ли не самый простой среди всех конкурентов за место в плей-офф на Западе, и всё же клуб умудряется уступить в 8 из 10 последних матчей, одержав две победы над СКА. Финнам пора срочно исправлять положение.

Наш прогноз: скатившийся на девятое место «Йокерит» обыграет «Югру» и вернётся в зону плей-офф.

«Динамо» (Рига) — «Автомобилист»


Гости приятно удивили в последнем матче, без шансов обыграв многострадальный «Йокерит». А если ещё и учесть, что после Риги клуб завершит сезон шестью домашними матчами подряд, то отставание в пять очков от «Адмирала» не кажется таким уж безнадёжным. «Динамо», впрочем, тоже не промах и может навязать борьбу любому, особенно в родных стенах. Последние две встречи этих команд заканчивались за пределами основного времени, и не исключено, что такое может повториться. Вот только, в отличие от тех игр, победу будут праздновать уже игроки Крикунова.

Наш прогноз: «Автомобилист» обыграет Ригу за пределами основного времени и продолжит погоню за «Адмиралом».

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Куньлунь Ред Стар ХК Автомобилист ХК Адмирал ХК Барыс ХК Динамо Минск ХК Динамо Рига ХК Йокерит ХК Медвешчак ХК Слован ХК Югра
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