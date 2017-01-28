Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2016 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Australian Open 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Билеты на спорт Фэнтези футбол Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы Допинг Купить билет на Кубок Легенд!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
НХЛ
Фото: instagram.com/nhlonnbcsports
Текст: Дарья Тубольцева

«Хоккей встречает Голливуд!». Звёзды НХЛ стали героями фильмов

В Лос-Анджелесе стартует звёздный уик-энд, Кучеров стал Бондом, Овечкин — участником «Поля чудес», а Кросби — героем криминальной драмы.
28 января 2017, суббота. 13:15. Хоккей
>>> Овечкин зажжёт на матче лучших НХЛ, Панарин до звёзд не добрался

Уже сегодня, 28 января, в Городе Ангелов стартует звёздный уик-энд НХЛ. Слоган хоккейного праздника прост: «Хоккей встречает Голливуд!». В первый день состоятся традиционные конкурсы, но без зрелищных буллитов. Сам матч пройдёт 29 января.



Накануне Матча всех звёзд — 2017 НХЛ представила промо-ролик торжества. По сюжету хоккеисты проходят кинопробы, чтобы понравиться режиссёру и его ассистентке. Ярче всех проявил себя нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отказавшийся в последний момент от поездки в Лос-Анджелес из-за травмы. Россиянин просто вышел к жюри и заявил: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда». Евгению удалось удивить режиссёра! «О, мне нравится этот типаж. Такой насыщенный образ!» — восторженно воскликнул художник.




Всего же в Матче звёзд примут участие четверо россиян: Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко. Они, как и остальные участники предстоящего мероприятия, стали героями ярких плакатов к известным фильмам. Ведь неслучайно всё проходит в Голливуде. Вручат ли победителям «Оскара»?

Александр Овечкин, фильм «Поле чудес»


Капитан «Вашингтона» был представлен главным героем фантастической драмы 1989 года — «Поле чудес». Простой фермер из Айовы по имени Рей Кинселла работает на своём кукурузном поле, пока однажды он не начинает слышать голос, который настоятельно советует свернуть работу в сельском хозяйстве и построить на месте кукурузного поля бейсбольное.

Кино о мистике и о спорте, о том, что нужно всегда следовать за мечтой. Чем не история Александра Великого?


>>> «Шляпник» Малкин и советчик Овечкин. Неделя наших в НХЛ

Никита Кучеров, сага о Джеймсе Бонде


«Меня зовут Кучеров… Никита Кучеров». А вы уже представили российского нападающего «Тампы» в образе агента 007? На постере красуется московский Кремль и написано: «Из России с любовью». Нет сомнений, в этот уик-энд у Дэниела Крейга появится серьёзный конкурент в борьбе за главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.



Сергей Бобровский и Джон Торторелла, фильм «А как же Боб?»


Героем какого ещё фильма, как не комедии «А как же Боб?», мог стать лучший на сегодняшний день российский голкипер? Сергей выступил в роли неуравновешенного Боба, а наставник «Коламбуса» изобразил психиатра Лео Марвина. Картина об отношениях доктора и больного и о взаимопонимании людей.

К сожалению, за несколько дней до Матча звёзд Торторелла отказался от участия из-за больной собаки сына. «Мне нужно несколько дней во время Матча звёзд, чтобы ухаживать за очень важным членом нашей семьи», — заявил Джон.



Владимир Тарасенко, фильм «???»


А вот в каком фильме снялся российский форвард «Сент-Луиса», узнать не удалось. Фанаты «блюзменов» в социальных сетях ломали голову, кем же может быть Владимир. Будем считать, что 25-летний хоккеист изображает самого себя.


Брэйден Холтби, мультфильм «Красавица и чудовище»


К лучшему голкиперу прошлого сезона организаторы Матча звёзд отнеслись сурово, сделав его главным героем легендарного мультика «Красавица и чудовище». Найдёт ли вратарь «Вашингтона» свою красавицу Белль?



Синди Кросби, фильм «Лицо со шрамом»


Капитан «Питтсбурга» был представлен в образе главного героя криминальной драмы «Лицо со шрамом». Жестокость преступников, торговля наркотиками, кровавые убийства — Америка 1980-х бескомпромиссна. В кинокартине кубинца Тони Монтана сыграл непревзойдённый Аль Пачино. Справится ли с этой ролью Кросби?


Тэйлор Холл, фильм «Волк с Уолл-стрит»


Нападающий «Нью-Джерси» бросил вызов одному из самых популярных актёров современности — Леонардо Ди Каприо. Культовый фильм Скорсезе о миллиардере Джордане Белфорте несколько лет назад покорил весь мир. Тэйлор напомнит хоккейным фанатам, кто такой волк с Уолл-стрит.



Патрик Лайне, фильм «Волчонок»


Юный финский нападающий предстал перед публикой в роли главного героя комедийного фильма «Волчонок» 1985 года. История Скотта Ховарда чем-то напоминает биографию Патрика Лайне. Обычный парень однажды становится оборотнем и превращается в звезду школы. Вот только Патрику не нужны клыки, чтобы покорять сердца миллионов любителей хоккея.


Уэйн Симмондс, фильм «Девушка в поезде»


Ради нападающего «Филадельфии» организаторы изменили название триллера Тейта Тейлора. «Уэйн в поезде» звучит интригующе. Удивит ли Симмондс на льду арены в Лос-Анджелесе? Узнаем совсем скоро.



>>> Тест. Сколько зарабатывают россияне в НХЛ?
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Овечкин Владимир Тарасенко Никита Кучеров Патрик Лайне Сергей Бобровский Сидни Кросби Матч звёзд НХЛ
Новости. Хоккей
28 января 2017, суббота
13:26 Дацюк: считаю, что попал в список 100 лучших игроков НХЛ благодаря партнёрам
12:59 Ягр: если бы играл с Кросби, наверное, сумел бы забросить больше шайб
12:36 Кожевников: в «Салавате» между тренером и командой происходят какие-то вещи
12:32 «Лада» потеряла шансы на выход в плей-офф КХЛ
12:22 «Адмирал» одолел «Слован», одержав третью победу подряд
12:19 Нападающий «Муз Джо» Ян Хоменко стал первой звездой матча WHL
11:52 Нильссон: главная задача вратаря НХЛ — найти время для полноценной тренировки
11:41 Третьяк: попадание россиян в 100 лучших игроков НХЛ — историческое событие
11:17 Морис: сложно сделать так, что бы все три вратаря «Джетс» были готовы играть
10:55 Луонго: расписание у «Флориды» крайне напряжённое, эту проблему надо решать
10:24 Лемье: когда Ягр завершит карьеру, «Питтсбург» выведет его номер из обращения
10:02 Драйзайтль: Макдэвид не жадничает, ему нравится, когда забивают другие
09:44 Кроуфорд: в последней игре ощутил резкость своих движений, двигался быстро
09:20 «Бостон» вызвал вратаря Антона Худобина из фарм-клуба
09:15 Прервёт ли «Йокерит» дома серию неудач и как завершатся другие матчи дня в КХЛ
08:14 Овечкин: я в одном списке с легендарными хоккеистами — это просто невероятно!
07:44 Буре, Фёдоров, Дацюк и Овечкин включены в число 100 лучших игроков в истории НХЛ
02:42 Команда ветеранов «Флайерз» проведёт матчи в Казани, Санкт-Петербурге и Москве
00:52 Огурцов: «Авангард» вышел без мотивации, а мы настроились — вот и результат
00:51 Бердников: к сожалению, «Кузне» не хватает мастерства, но мы стараемся
00:50 Билялетдинов: «Ак Барс» подошёл к игре серьёзно и с уважением к «Кузне»
00:44 «Салават» впервые в КХЛ потерпел шесть поражений подряд
00:23 Белов: «Витязь» играл с большой самоотдачей, а Сапрыкин провёл блестящий матч
00:21 Гатиятулин: «Трактор» подвела реализация и игра в неравных составах
27 января 2017, пятница
23:54 Результаты игрового дня МХЛ
23:54 Знарок: семь игроков СКА травмированы, но будем выбираться, ничего страшного
23:43 Квартальнов: довольны тремя очками, но некоторые вещи в игре ЦСКА не понравились
23:40 Буцаев: ЦСКА — лидер, потому что умеет выжимать максимум из любых моментов
23:32 Величкин: можно писать гадости, что Мозякина надо бить, а попробуйте это сделать
23:24 Назаров: болельщики помогли «Нефтехимику» победить, на поле был шестой игрок
23:23 Канарейкин: «Авангард» проспал начало игры, и так оно и поехало
23:19 «Витязь» установил клубный рекорд в КХЛ, выиграв шесть матчей подряд
23:15 Зарипов: много удалений? Почему бы и нет, «Магнитка» отрабатывает меньшинство
23:00 Бирюков: могли лучше начать матч, но смогли дожать «Динамо»
22:57 Слёзы юного болельщика и радость Мозякина — в фотообзоре «Динамо» — «Металлург»
22:49 Кокарев: давайте доживём до плей-офф, «Динамо» ещё нужно туда попасть
22:49 Бобров: мы боремся за то, чтобы вернуть веру в «Спартак»
22:40 Горовиков: в своём моменте не смог поднять шайбу, Кошечкин сыграл когтями
22:29 Орешкин: почему не играл Ерёменко? Не задавайте таких вопросов, работает команда
22:26 Гулявцев: благодарен хоккеистам «Северстали», что смогли сравнять счёт в конце
22:25 Ярушкин: «Спартаку» была важнее победа, чем очки, в матче с «Северсталью»
22:23 Воробьёв: у Осалы сломалось лезвие конька, а Кошечкина давайте не будем трогать
22:20 Кудашов: установка в атаке была обычной, мы не зажимаем игроков «Локомотива»
22:19 «Спартак» в овертайме одолел «Северсталь», прервав 10-матчевую серию поражений
22:15 Захаркин: если Сведберг сломает психику, мы останемся без головы
Все новости RSS
Как, по вашему мнению, должно поступить руководство «Салавата Юлаева», чтобы выйти из кризиса?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+