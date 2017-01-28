«Хоккей встречает Голливуд!». Звёзды НХЛ стали героями фильмов

Уже сегодня, 28 января, в Городе Ангелов стартует звёздный уик-энд НХЛ. Слоган хоккейного праздника прост: «Хоккей встречает Голливуд!». В первый день состоятся традиционные конкурсы, но без зрелищных буллитов. Сам матч пройдёт 29 января.
Накануне Матча всех звёзд — 2017 НХЛ представила промо-ролик торжества. По сюжету хоккеисты проходят кинопробы, чтобы понравиться режиссёру и его ассистентке. Ярче всех проявил себя нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин, отказавшийся в последний момент от поездки в Лос-Анджелес из-за травмы. Россиянин просто вышел к жюри и заявил: «Я не разговариваю по-английски. Я ухожу отсюда». Евгению удалось удивить режиссёра! «О, мне нравится этот типаж. Такой насыщенный образ!» — восторженно воскликнул художник.
Всего же в Матче звёзд примут участие четверо россиян: Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко. Они, как и остальные участники предстоящего мероприятия, стали героями ярких плакатов к известным фильмам. Ведь неслучайно всё проходит в Голливуде. Вручат ли победителям «Оскара»?
Александр Овечкин, фильм «Поле чудес»
Капитан «Вашингтона» был представлен главным героем фантастической драмы 1989 года — «Поле чудес». Простой фермер из Айовы по имени Рей Кинселла работает на своём кукурузном поле, пока однажды он не начинает слышать голос, который настоятельно советует свернуть работу в сельском хозяйстве и построить на месте кукурузного поля бейсбольное.
Кино о мистике и о спорте, о том, что нужно всегда следовать за мечтой. Чем не история Александра Великого?
>>> «Шляпник» Малкин и советчик Овечкин. Неделя наших в НХЛ
Никита Кучеров, сага о Джеймсе Бонде
«Меня зовут Кучеров… Никита Кучеров». А вы уже представили российского нападающего «Тампы» в образе агента 007? На постере красуется московский Кремль и написано: «Из России с любовью». Нет сомнений, в этот уик-энд у Дэниела Крейга появится серьёзный конкурент в борьбе за главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде.
Сергей Бобровский и Джон Торторелла, фильм «А как же Боб?»
Героем какого ещё фильма, как не комедии «А как же Боб?», мог стать лучший на сегодняшний день российский голкипер? Сергей выступил в роли неуравновешенного Боба, а наставник «Коламбуса» изобразил психиатра Лео Марвина. Картина об отношениях доктора и больного и о взаимопонимании людей.
К сожалению, за несколько дней до Матча звёзд Торторелла отказался от участия из-за больной собаки сына. «Мне нужно несколько дней во время Матча звёзд, чтобы ухаживать за очень важным членом нашей семьи», — заявил Джон.
Владимир Тарасенко, фильм «???»
А вот в каком фильме снялся российский форвард «Сент-Луиса», узнать не удалось. Фанаты «блюзменов» в социальных сетях ломали голову, кем же может быть Владимир. Будем считать, что 25-летний хоккеист изображает самого себя.
Брэйден Холтби, мультфильм «Красавица и чудовище»
К лучшему голкиперу прошлого сезона организаторы Матча звёзд отнеслись сурово, сделав его главным героем легендарного мультика «Красавица и чудовище». Найдёт ли вратарь «Вашингтона» свою красавицу Белль?
Синди Кросби, фильм «Лицо со шрамом»
Капитан «Питтсбурга» был представлен в образе главного героя криминальной драмы «Лицо со шрамом». Жестокость преступников, торговля наркотиками, кровавые убийства — Америка 1980-х бескомпромиссна. В кинокартине кубинца Тони Монтана сыграл непревзойдённый Аль Пачино. Справится ли с этой ролью Кросби?
Тэйлор Холл, фильм «Волк с Уолл-стрит»
Нападающий «Нью-Джерси» бросил вызов одному из самых популярных актёров современности — Леонардо Ди Каприо. Культовый фильм Скорсезе о миллиардере Джордане Белфорте несколько лет назад покорил весь мир. Тэйлор напомнит хоккейным фанатам, кто такой волк с Уолл-стрит.
Патрик Лайне, фильм «Волчонок»
Юный финский нападающий предстал перед публикой в роли главного героя комедийного фильма «Волчонок» 1985 года. История Скотта Ховарда чем-то напоминает биографию Патрика Лайне. Обычный парень однажды становится оборотнем и превращается в звезду школы. Вот только Патрику не нужны клыки, чтобы покорять сердца миллионов любителей хоккея.
Уэйн Симмондс, фильм «Девушка в поезде»
Ради нападающего «Филадельфии» организаторы изменили название триллера Тейта Тейлора. «Уэйн в поезде» звучит интригующе. Удивит ли Симмондс на льду арены в Лос-Анджелесе? Узнаем совсем скоро.
>>> Тест. Сколько зарабатывают россияне в НХЛ?