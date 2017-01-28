Казань – Уфа в 1/8 финала. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас

СКА (1) – ХК «Сочи» (8)

ЦСКА (2) — «Витязь» (7)

При более-менее равных составах у ярославцев выделяется легионерское звено, благодаря которому они смотрятся предпочтительнее соперника.

«Локомотив» (3) — «Динамо» (Минск) (6)

«Торпедо» (4) — «Динамо» (Москва) (5)

Возможное противостояние торпедовцев и динамовцев в этом году обещает быть ещё круче, чем их сшибка в Кубке Гагарина 2012 года.

«Металлург» (Магнитогорск) (1) — «Адмирал» (8)

«Авангард» (2) — «Куньлунь Ред Стар» (7)

«Ак Барс» (3) — «Салават Юлаев» (6)

Если тренерский штаб уфимцев не найдёт пути выхода команды из игрового кризиса, то однозначно сильнейшим в этом противостоянии будет казанский клуб.

«Трактор» (4) — «Барыс» (5)

Сочинцы за два предыдущих года своих выступлений в КХЛ неизменно выходили в плей-офф, но также неизменно проигрывали все матчи в первом раунде и вылетали. Пока что наиболее вероятным их соперником видится питерский СКА. «Армейцы» в последнее время могут позволить себе проиграть «Торпедо» или «Йокериту», но в плей-офф подопечные Знарка наверняка сведут вероятность подобных результатов к минимуму. На данный момент СКА очевидно сильнее команды Вячеслава Буцаева.Другой «армейский» клуб пока что попадает на открытие этого сезона — подмосковный «Витязь», который в текущем чемпионате заставил всех посмотреть на себя по-другому, как на команду, умеющую добиваться серьёзных результатов. Как и одноклубники из Санкт-Петербурга, ЦСКА смотрится в своей паре предпочтительнее соперника, но не настолько его превосходит. «Витязь» в этом году выглядит сильнее сочинцев или «Йокерита», да и не стоит забывать, что по личным встречам в «регулярке» между этими соперниками царит паритет — 1:1.В этой паре соотношение сил более равное, чем в выше перечисленных. Минчане, в отличие от прошлого года, с неплохим запасом проходят в плей-офф и пока что попадают на «Локомотив», который в этом сезоне временами лихорадило, но в целом команда выступила для себя нормально. При более-менее равных составах у ярославцев выделяется легионерское звено, благодаря которому они смотрятся предпочтительнее соперника.Самая непредсказуемая пара Запада. Возможное противостояние торпедовцев и динамовцев в этом году обещает быть ещё круче, чем их сшибка в Кубке Гагарина 2012 года, когда бело-голубые переиграли нижегородцев со счётом 4:2. У «Торпедо» Скудры сложилась репутация рабоче-крестьянской команды, которая не даёт спуску никому, но по последним играм сильнейшими в этой паре выглядят подопечные Сергея Орешкина, набравшие отличный ход. Хотя «Локомотив», «Торпедо» и «Динамо» ещё могут поменяться местами.Если текущее положение дел в турнирной таблице сохранится до конца регулярного чемпионата, то «Магнитке» придётся начать защиту Кубка Гагарина с поездки на Дальний Восток. «Адмирал» в этом сезоне довольно симпатичен. В октябре подопечные Андриевского даже обыграли «Магнитку» со счётом 3:0, но в рамках противостояния из нескольких матчей действующему обладателю главного трофея КХЛ дальневосточники серьёзными соперниками вряд ли станут.Как и в случае с «Адмиралом», пока рановато говорить о гарантированном попадании «Куньлуня» в плей-офф, но если это случится, для китайской команды, дебютировавшей в этом году в КХЛ, этот результат можно будет признать успешным. Претензии омичей несоизмеримо выше, они традиционно являются одной из сильнейших команд на Востоке, поэтому «Куньлунь» может стать для них проходимым соперником.Как бы хотелось, чтобы «зелёное дерби» состоялось ближе к финалу! Но если исходить из тех раскладов, которые мы имеем сейчас, оно может случиться уже в первом раунде. И если тренерский штаб уфимцев во главе с Игорем Захаркиным не найдёт пути выхода команды из игрового кризиса, то однозначно сильнейшим в этом противостоянии будет казанский клуб. Лишнее доказательство тому — недавняя победа подопечных Билялетдинова в матче с принципиальным соперником.Как и на Западе, на Востоке противостояние между четвёртой и пятой командами пока что вырисовывается самым непредсказуемым и загадочным. В этом году команды одержали друг над другом по одной победе с одинаковым счётом 4:3, а значит, борьба между этими соперниками в плей-офф, возможно, будет идти до последнего. Трудно назвать сильнейший коллектив из этой пары, но по составу чуть более солидно выглядит «Трактор».