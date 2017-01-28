Казань – Уфа в 1/8 финала. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас

СКА (1) – ХК «Сочи» (8)
Сочинцы за два предыдущих года своих выступлений в КХЛ неизменно выходили в плей-офф, но также неизменно проигрывали все матчи в первом раунде и вылетали. Пока что наиболее вероятным их соперником видится питерский СКА. «Армейцы» в последнее время могут позволить себе проиграть «Торпедо» или «Йокериту», но в плей-офф подопечные Знарка наверняка сведут вероятность подобных результатов к минимуму. На данный момент СКА очевидно сильнее команды Вячеслава Буцаева.
ЦСКА (2) — «Витязь» (7)
Другой «армейский» клуб пока что попадает на открытие этого сезона — подмосковный «Витязь», который в текущем чемпионате заставил всех посмотреть на себя по-другому, как на команду, умеющую добиваться серьёзных результатов. Как и одноклубники из Санкт-Петербурга, ЦСКА смотрится в своей паре предпочтительнее соперника, но не настолько его превосходит. «Витязь» в этом году выглядит сильнее сочинцев или «Йокерита», да и не стоит забывать, что по личным встречам в «регулярке» между этими соперниками царит паритет — 1:1.
При более-менее равных составах у ярославцев выделяется легионерское звено, благодаря которому они смотрятся предпочтительнее соперника.
«Локомотив» (3) — «Динамо» (Минск) (6)
В этой паре соотношение сил более равное, чем в выше перечисленных. Минчане, в отличие от прошлого года, с неплохим запасом проходят в плей-офф и пока что попадают на «Локомотив», который в этом сезоне временами лихорадило, но в целом команда выступила для себя нормально. При более-менее равных составах у ярославцев выделяется легионерское звено, благодаря которому они смотрятся предпочтительнее соперника.
«Торпедо» (4) — «Динамо» (Москва) (5)
Самая непредсказуемая пара Запада. Возможное противостояние торпедовцев и динамовцев в этом году обещает быть ещё круче, чем их сшибка в Кубке Гагарина 2012 года, когда бело-голубые переиграли нижегородцев со счётом 4:2. У «Торпедо» Скудры сложилась репутация рабоче-крестьянской команды, которая не даёт спуску никому, но по последним играм сильнейшими в этой паре выглядят подопечные Сергея Орешкина, набравшие отличный ход. Хотя «Локомотив», «Торпедо» и «Динамо» ещё могут поменяться местами.
Возможное противостояние торпедовцев и динамовцев в этом году обещает быть ещё круче, чем их сшибка в Кубке Гагарина 2012 года.
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«Металлург» (Магнитогорск) (1) — «Адмирал» (8)
Если текущее положение дел в турнирной таблице сохранится до конца регулярного чемпионата, то «Магнитке» придётся начать защиту Кубка Гагарина с поездки на Дальний Восток. «Адмирал» в этом сезоне довольно симпатичен. В октябре подопечные Андриевского даже обыграли «Магнитку» со счётом 3:0, но в рамках противостояния из нескольких матчей действующему обладателю главного трофея КХЛ дальневосточники серьёзными соперниками вряд ли станут.
«Авангард» (2) — «Куньлунь Ред Стар» (7)
Как и в случае с «Адмиралом», пока рановато говорить о гарантированном попадании «Куньлуня» в плей-офф, но если это случится, для китайской команды, дебютировавшей в этом году в КХЛ, этот результат можно будет признать успешным. Претензии омичей несоизмеримо выше, они традиционно являются одной из сильнейших команд на Востоке, поэтому «Куньлунь» может стать для них проходимым соперником.
«Ак Барс» (3) — «Салават Юлаев» (6)
Как бы хотелось, чтобы «зелёное дерби» состоялось ближе к финалу! Но если исходить из тех раскладов, которые мы имеем сейчас, оно может случиться уже в первом раунде. И если тренерский штаб уфимцев во главе с Игорем Захаркиным не найдёт пути выхода команды из игрового кризиса, то однозначно сильнейшим в этом противостоянии будет казанский клуб. Лишнее доказательство тому — недавняя победа подопечных Билялетдинова в матче с принципиальным соперником.
Если тренерский штаб уфимцев не найдёт пути выхода команды из игрового кризиса, то однозначно сильнейшим в этом противостоянии будет казанский клуб.
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«Трактор» (4) — «Барыс» (5)
Как и на Западе, на Востоке противостояние между четвёртой и пятой командами пока что вырисовывается самым непредсказуемым и загадочным. В этом году команды одержали друг над другом по одной победе с одинаковым счётом 4:3, а значит, борьба между этими соперниками в плей-офф, возможно, будет идти до последнего. Трудно назвать сильнейший коллектив из этой пары, но по составу чуть более солидно выглядит «Трактор».