Смейся, пока в сознании. Самые громкие угрозы в хоккее

2013. Мартин Шевц и Вячеслав Козлов

2014. Милан Лучич и Алексей Емелин

2009. Александр Овечкин и болельщик «Питтсбурга»

2006. Илья Ковальчук и Дон Черри

2015. Ник Ледди и угрозы из Интернета

В сентябре 2013 года после матча «Спартака» и ныне не существующего пражского «Льва» с неожиданными угрозами в адрес ветерана красно-белыхвыступил защитник чехов. В разговоре в подтрибунном помещении при большом скоплении свидетелей Шевц пообещал сломать Козлову руку. Примечательно, что чешский оборонец не отличался солидными габаритами (180 см, 80 кг), а Козлов, в конце 1990-х прошедший школу легендарных боёв «Детройта» и «Колорадо», вряд ли бы стушевался перед таким оппонентом. Обещание осталось невыполненным, и «Льву» пришлось извиняться за своего хоккеиста.«Всё это только слова. У нас нет никаких веских доказательств того, что защитник «Льва» угрожал нанести увечье Козлову. А Шевц может спокойно сказать, что не говорил ничего подобного в адрес игрока «Спартака». Поэтому на заседании СДК мы не рассматривали этот эпизод", — так в интервью ТАСС охарактеризовал эпизод глава спортивно-дисциплинарного комитетаВесной 2014 года во втором раунде заокеанского плей-офф сошлись два колючих и давних соперника – «Бостон Брюинз», в тот год выигравший регулярный чемпионат, и возрождавшийся «Монреаль». И для НХЛ, и для болельщиков дуэль была сродни путешествию в прошлое, перенеся зрителей из нынешних «плюшевых» времён в олдскульную сверхжёсткую игру. В составе обеих команд было как минимум по одному «игроку-крысе», чья жёсткая игра и мощные силовые приёмы прилично раздражали соперников, и противостояние защитника «хабов»и форварда «мишек»не завершилось даже после того, как «Монреаль» выиграл ту нервную и полную эмоций серию (4-3).В седьмом матче серии Емелин сделал 7 силовых приёмов, а когда команды выстроились на традиционное рукопожатие, он услышал примерно следующее: «I’m going to f*ing kill you next year» («Я убью тебя в следующем сезоне»). Нынче Лучич играет в «Эдмонтоне» и в плей-офф может встретиться с Емелиным только в финале Кубка Стэнли.В мае 2009 года во время полуфинала Восточной конференции между «Вашингтоном» и «Питтсбургом» неожиданные угрозы стал получать капитан «столичных». На форуме официального сайта «Пингвинз» стали появляться сообщения такого содержания: «Я убью Овечкина. Пусть я сяду в тюрьму, но это не важно». Оба клуба выступили с официальным осуждением подобных высказываний, все необходимые службы были предупреждены и приведены в состояние повышенной готовности. Чуть позже выяснилось, что угрозы в адрес лучшего снайпера лиги и главного обидчика «Питтсбурга» (пять голов в трёх матчах того сезона с «Пингвинз») поступали от 17-летнего жителя штата Пенсильвания. Его имя в прессу не попало, о потенциальном аресте либо административном наказании также публично не сообщалось. Овечкин набрал в том плей-офф 21 очко в 14 матчах, но его команда уступила «Питтсбургу» (3-4), который стал обладателем Кубка Стэнли.В 2006 году поступила угроза и тогдашнему форварду «Атланты», причём её автором был авторитетный канадский телеведущий. Во время матча с «Питтсбургом» россиянин подразнил, показав пальцем на получившего штраф Сидни: именно его удаление Илья смог реализовать мощнейшим броском в касание. 87-й номер «пингвинов» тогда ещё не обладал могучим авторитетом, но получил мощную защиту в лице Черри, который не стерпел обиды в адрес главного канадского центрфорварда. «Я многое повидал на своём веку, но чтобы кто-то указывал пальцем на оштрафованного игрока? Кто-то должен был сломать Ковальчуку руку. Но никто из «Питтсбурга» почему-то не сделал этого», – выпалил Черри. Всё это не помешало седовласому телевизионному герою Канады впоследствии заявлять, что Ковальчук – один из его любимых хоккеистов.Видео с моментом Ковальчука и Кросби можно посмотреть здесь В марте 2015 года объектом анонимных угроз стал защитник «Айлендерс». На этот раз было не глупое поведение школьника, болеющего за другой клуб, а весьма серьёзные неприятности, расследовать которые взялось ФБР . От лица неизвестного аккаунта в «Твиттере» в адреспоступили угрозы в применении насилия, но, что ещё страшнее, также были опубликованы фотографии его водительских прав и кредитной карты. За некоторое время до этого Ледди подписал новый контракт с «Айлендерс» на семь лет и $ 38,5 млн. Чуть позже представители «Айлендерс» подчеркнули, что с Ледди и его семьёй всё в порядке, а год спустя Ник установил новый личный рекорд результативности (40 очков в 81 матче).27 января 2017 года в Нижнекамске в матче между «Нефтехимиком» и «Авангардом» повздорили форвард хозяев Никита Квартальнов и нападающий омичей Николай Лемтюгов . По словам источника, знакомого с ситуацией, первое столкновение произошло на раскатке — Квартальнов бросил в Лемтюгова шайбой, за что получил в ответ удар клюшкой. Уже в ходе игры Квартальнов пообещал Лемтюгову разобраться с ним и его семьёй в Москве. Именно эти слова послужили причиной драки между хоккеистами в конце второго периода, победу в которой одержал Лемтюгов. На скамейке штрафников Квартальнов продолжал угрожать форварду «Авангарда».Скорее всего, эта история вряд ли получит продолжение и не перерастёт в серьёзный конфликт. По словам самих хоккеистов, схожие случаи на ледовых площадках происходят достаточно часто. «Когда, будучи хоккеистом, я выходил на лёд, чего мы только друг другу ни говорили — уши трубочкой сворачивались! Но после игры жали руки — это хоккей», — сказал главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров