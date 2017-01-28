Новая «отсидка» для Скудры, «Югра» осталась без плей-офф

Йормакка оставил «Югру» без плей-офф
В матче в Хельсинки с «Йокритом» команде Андрея Разина необходимо было избежать поражения в основное время, чтобы продлить собственную борьбу за кубковую путёвку. Начало встречи не предвещало особых неприятностей: Никита Двуреченский открыл счёт в середине первого периода, и даже шайба Регина, заброшенная перед перерывом, не сломила настроя гостей. В середине второй двадцатиминутки у «Югры» последовал провал, завершившийся тремя пропущенными голами, но спасение почти удалось. Акмальдинов и Лапенков, казалось, совершили невозможное, ликвидировав отставание в две шайбы за три с половиной минуты до конца основного времени, но перевести матч в овертайм гостям всё-таки не удалось. За 109 секунд до сирены Пекка Йормакка оформил хет-трик и принёс «Йокериту» вторую победу в девяти последних матчах. За счёт набранных очков «шуты» поднялись на последнюю кубковую ступеньку Западной конференции, обойдя на два балла «Сочи».
«Адмирал» не отдал очки «Словану»
И дальневосточники, и братиславцы ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, и каждое набранное очко имело для этих команд особую ценность. «Слован», выиграв семь из восьми предыдущих матчей, неудачно провёл первый период, что стоило команде Ржиги результата. В конце стартовой двадцатиминутки с интервалом в 26 секунд «Адмирал» забросил две шайбы, и это преимущество оказалось решающим. Во второй половине матча братиславцы перехватили игровую инициативу, но ни бросковая активность, ни удаления хозяев не помогли «Словану» догнать соперников, у которых победный гол записал на свой счёт Дмитрий Саюстов.
>>> Всевластие Захаркина как роковая ошибка «Салавата Юлаева»
Любитель «сухарей» Кархунен
«Куньлунь» очень уверенно провёл последний в нынешнем регулярном чемпионате домашний матч, одержав 15-ю победу на своей площадке. Ни один из 24 бросков «Медвешчака» не поразил ворота голкипера «драконов» Томи Кархунена, который второй раз подряд отыграл на ноль. Ключевым отрезком игры стал первый период, за который команда Юрзинова смогла трижды забить, обеспечив себе весьма уверенное преимущество. В турнирной таблице Востока «Куньлунь» продолжает идти на седьмой строчке, но впереди у китайской команды сложнейший шестиматчевый выезд.
«Барыс» не сумел продлить серию выездных побед
Перед встречей в Минске у «Барыса» была активная четырёхматчевая победная серия, причём три выигрыша добыты командой Занковца в выездных поединках в Новокузнецке, Хельсинки и Риге. «Барыс» не смог продлить удачный отрезок, виной чему стала низкая результативность. Пробить вратаря минчан Скривенса удалось только Брэндону Боченски, который реализовал большинство в концовке второго периода, но к тому времени «Динамо» уже вело со счётом 2:0. Несмотря на поражение, «Барыс» сохраняет шансы начать первый раунд плей-офф на своей площадке: от четвёртой строчки на Востоке казахстанский клуб отделяет шесть очков при одной игре в запасе.
>>> 5 тренеров, которые выведут «Спартак» в плей-офф в новом сезоне
«Автомобилист» оступился в Риге
Для продолжения погони за кубковым билетом уральской команде необходимо было выигрывать у рижского «Динамо» в основное время. Однако вместо ожидаемого уверенного матча «Автомобилист» был вынужден на протяжении всего основного времени постоянно отыгрываться, а за 67 секунд до конца овертайма пропустил роковую атаку рижан. Гол Микса Индрашиса принёс победу хозяевам, на 10 очков отстающим от предпоследней строчки в Западной конференции. От зоны плей-офф «Автомобилист» отделяет 8 набранных очков.
В КХЛ может появиться ещё один китайский клуб
Член правления Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал об идеях расширения КХЛ.
«Уверен, придёт время, когда появится ещё один китайский клуб. Может появиться и корейский клуб. Вот эта идея о Тихоокеанском дивизионе, в котором играли бы и наши команды, и иностранные. Очень интересная идея. Пусть китайцы ещё не привыкли к хоккею, но в Пекине зрителей больше, чем в Шанхае. Известно, что шанхайцы недолюбливают пекинцев, поэтому и не хотели ходить на «Куньлунь», — сказал Медведев, добавив, что была возможность привлечения в КХЛ шведского клуба «АЕК». Известно, что вступлению шведских клубов в Континентальную хоккейную лигу активно противится федерация хоккея этой страны.
>>> Казань – Уфа в 1/8 финала. Если бы плей-офф КХЛ начинался сейчас
Скудра, Лемтюгов и Н. Квартальнов дисквалифицированы
В субботу сразу трое представителей разных команд получили от СДК КХЛ дисквалификации различной длительности. Так, наставник «Торпедо» Петерис Скудра получил четыре суммарных матча «отсидки» и денежный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче со СКА.
Подравшийся форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов и нападающий «Нефтехимика» Никита Квартальнов также получили наказания: Лемтюгов — два матча дисквалификации, так как его пятиминутный штраф за драку стал уже вторым в текущем сезоне, а его соперник по «танцу» Никита Квартальнов – один.
>>> «Надели майки СКА и ездят по льду». Громкие наезды на судей в КХЛ