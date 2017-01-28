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175 лет назад 2016
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Петерис Скудра
Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru
Текст: Максим Замятин

Новая «отсидка» для Скудры, «Югра» осталась без плей-офф

«Югра» потеряла шансы на плей-офф, Скудра получил новую дисквалификацию, а в КХЛ может появиться ещё один клуб из Китая.
28 января 2017, суббота. 22:15. Хоккей

Йормакка оставил «Югру» без плей-офф


КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Йокерит
Хельсинки
6 : 5 1:1, 3:2, 2:2
Югра
Ханты-Мансийск
0:1 – Двуреченский (Акмальдинов, Егор Иванов) – 07:14 (5x5), 1:1 – Регин (Дженовей, О'Нилл) – 19:02 (5x5), 1:2 – Анкудинов (Беляев, Погоришный) – 22:07 (5x5), 2:2 – Йормакка – 31:39 (5x5), 3:2 – Марьямяки (Талая, Лауридсен) – 33:47 (5x5), 4:2 – Йормакка (Йоэнсуу, О'Нилл) – 35:52 (5x4), 4:3 – Варфоломеев (Купцов, Лапенков) – 37:44 (5x4), 5:3 – Лаюнен (Яакола, Регин) – 47:24 (5x3), 5:4 – Акмальдинов (Курьянов) – 50:58 (5x5), 5:5 – Лапенков (Варфоломеев) – 56:25 (6x3), 6:5 – Йормакка (Йенсен, О'Нилл) – 58:09 (5x4)

В матче в Хельсинки с «Йокритом» команде Андрея Разина необходимо было избежать поражения в основное время, чтобы продлить собственную борьбу за кубковую путёвку. Начало встречи не предвещало особых неприятностей: Никита Двуреченский открыл счёт в середине первого периода, и даже шайба Регина, заброшенная перед перерывом, не сломила настроя гостей. В середине второй двадцатиминутки у «Югры» последовал провал, завершившийся тремя пропущенными голами, но спасение почти удалось. Акмальдинов и Лапенков, казалось, совершили невозможное, ликвидировав отставание в две шайбы за три с половиной минуты до конца основного времени, но перевести матч в овертайм гостям всё-таки не удалось. За 109 секунд до сирены Пекка Йормакка оформил хет-трик и принёс «Йокериту» вторую победу в девяти последних матчах. За счёт набранных очков «шуты» поднялись на последнюю кубковую ступеньку Западной конференции, обойдя на два балла «Сочи».

«Адмирал» не отдал очки «Словану»


КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 10:00 МСК
Адмирал
Владивосток
2 : 1 2:0, 0:1, 0:0
Слован
Братислава
1:0 – Сигарёв (Райт, Моррисонн) – 15:15 (5x5), 2:0 – Саюстов (Фисенко, Гавриленко) – 15:41 (5x5), 2:1 – Штястны (Еглич, Чипчура) – 21:09 (5x5)

И дальневосточники, и братиславцы ведут отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, и каждое набранное очко имело для этих команд особую ценность. «Слован», выиграв семь из восьми предыдущих матчей, неудачно провёл первый период, что стоило команде Ржиги результата. В конце стартовой двадцатиминутки с интервалом в 26 секунд «Адмирал» забросил две шайбы, и это преимущество оказалось решающим. Во второй половине матча братиславцы перехватили игровую инициативу, но ни бросковая активность, ни удаления хозяев не помогли «Словану» догнать соперников, у которых победный гол записал на свой счёт Дмитрий Саюстов.

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Любитель «сухарей» Кархунен


КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 12:30 МСК
Куньлунь Ред Стар
Пекин
5 : 0 3:0, 0:0, 2:0
Медвешчак
Загреб
1:0 – Виделль (Коллинз) – 00:40 (5x5), 2:0 – Вярн (Поникаровский, Беллемор) – 15:51 (5x4), 3:0 – Поникаровский (Виделль) – 18:03 (5x5), 4:0 – Саллинен (Бакош, Яласваара) – 53:34 (5x4), 5:0 – Коллинз (Виделль, Юйэнь) – 59:58 (5x5)

«Куньлунь» очень уверенно провёл последний в нынешнем регулярном чемпионате домашний матч, одержав 15-ю победу на своей площадке. Ни один из 24 бросков «Медвешчака» не поразил ворота голкипера «драконов» Томи Кархунена, который второй раз подряд отыграл на ноль. Ключевым отрезком игры стал первый период, за который команда Юрзинова смогла трижды забить, обеспечив себе весьма уверенное преимущество. В турнирной таблице Востока «Куньлунь» продолжает идти на седьмой строчке, но впереди у китайской команды сложнейший шестиматчевый выезд.

«Барыс» не сумел продлить серию выездных побед


КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 17:00 МСК
Динамо Мн
Минск
2 : 1 1:0, 1:1, 0:0
Барыс
Астана
1:0 – Павлович (Матерухин, Степанов) – 10:24 (5x5), 2:0 – Мицкевич (Степанов, Ковыршин) – 33:50 (5x5), 2:1 – Боченски (Доус, Даллмэн) – 38:54 (5x4)

Перед встречей в Минске у «Барыса» была активная четырёхматчевая победная серия, причём три выигрыша добыты командой Занковца в выездных поединках в Новокузнецке, Хельсинки и Риге. «Барыс» не смог продлить удачный отрезок, виной чему стала низкая результативность. Пробить вратаря минчан Скривенса удалось только Брэндону Боченски, который реализовал большинство в концовке второго периода, но к тому времени «Динамо» уже вело со счётом 2:0. Несмотря на поражение, «Барыс» сохраняет шансы начать первый раунд плей-офф на своей площадке: от четвёртой строчки на Востоке казахстанский клуб отделяет шесть очков при одной игре в запасе.

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«Автомобилист» оступился в Риге


КХЛ - регулярный чемпионат
28 января 2017, суббота. 18:00 МСК
Динамо Р
Рига
4 : 3 2:0, 0:1, 1:2, 1:0
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 – Бичевскис (Индрашис) – 09:09 (5x5), 2:0 – Кулда (Головков) – 14:05 (5x5), 2:1 – Чайковски (Василевский) – 30:00 (5x3), 3:1 – Толузаков (Индрашис, Галвиньш) – 44:02 (5x5), 3:2 – Тичар (Голышев, Чайковски) – 51:21 (5x5), 3:3 – Коукал (Чесалин) – 59:54 (6x5), 4:3 – Индрашис (Галвиньш, Дарзиньш) – 63:53 (3x3)

Для продолжения погони за кубковым билетом уральской команде необходимо было выигрывать у рижского «Динамо» в основное время. Однако вместо ожидаемого уверенного матча «Автомобилист» был вынужден на протяжении всего основного времени постоянно отыгрываться, а за 67 секунд до конца овертайма пропустил роковую атаку рижан. Гол Микса Индрашиса принёс победу хозяевам, на 10 очков отстающим от предпоследней строчки в Западной конференции. От зоны плей-офф «Автомобилист» отделяет 8 набранных очков.

В КХЛ может появиться ещё один китайский клуб


Член правления Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал об идеях расширения КХЛ.

«Уверен, придёт время, когда появится ещё один китайский клуб. Может появиться и корейский клуб. Вот эта идея о Тихоокеанском дивизионе, в котором играли бы и наши команды, и иностранные. Очень интересная идея. Пусть китайцы ещё не привыкли к хоккею, но в Пекине зрителей больше, чем в Шанхае. Известно, что шанхайцы недолюбливают пекинцев, поэтому и не хотели ходить на «Куньлунь», — сказал Медведев, добавив, что была возможность привлечения в КХЛ шведского клуба «АЕК».
Известно, что вступлению шведских клубов в Континентальную хоккейную лигу активно противится федерация хоккея этой страны.

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Скудра, Лемтюгов и Н. Квартальнов дисквалифицированы


В субботу сразу трое представителей разных команд получили от СДК КХЛ дисквалификации различной длительности. Так, наставник «Торпедо» Петерис Скудра получил четыре суммарных матча «отсидки» и денежный штраф за оскорбление судей и неспортивное поведение в матче со СКА.

Подравшийся форвард «Авангарда» Николай Лемтюгов и нападающий «Нефтехимика» Никита Квартальнов также получили наказания: Лемтюгов — два матча дисквалификации, так как его пятиминутный штраф за драку стал уже вторым в текущем сезоне, а его соперник по «танцу» Никита Квартальнов – один.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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28 января 2017, суббота
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23:31 Маршан: люди никогда не будут любить меня, ну и ладно
23:18 Таварес: я бы хотел продлить контракт с «Айлендерс»
23:10 Кастерова: список НХЛ — условности, Малкин давно доказал, что он топовый игрок
22:42 Клинкхаммер: в некоторых моментах я был неуклюж, мне ещё надо набрать форму
22:16 Брызгалов поработал журналистом и взял интервью у Овечкина и Бобровского на МВЗ
21:57 Вудкрофт: будем работать над тем, чтобы «Динамо» не отходило от плана на игру
21:19 Занковец: «Динамо» лучше «Барыса» воспользовалось своими моментами
20:42 «Автомобилист» отыгрался на последних секундах, но в ОТ уступил «Динамо» Р
20:38 Йоэнсуу силовым приёмом отправил Купцова на скамейку запасных «Йокерита»
20:14 Лемтюгов получил дисквалификацию на два матча, Н. Квартальнов — на один
20:06 С. Фёдоров вошёл в команду Лемье на матч знаменитостей на Звёздном уик-энде НХЛ
19:50 Петерис Скудра дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судей
19:44 «Югра» не спаслась от поражения в Хельсинки и потеряла шансы выйти в плей-офф
19:23 Минское «Динамо» прервало победную серию «Барыса»
19:15 Результаты игрового дня МХЛ
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18:25 Назаров: когда я играл, чего мы только ни говорили — уши трубочкой сворачивались
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17:35 Даути: формат «3 на 3» для Матча звёзд — повод играть с максимальной выкладкой
17:08 П. Буре: список 100 лучших игроков НХЛ — более эксклюзивный, чем Зал славы
16:53 А. Медведев: контракты Ковальчука, Шипачёва и Дадонова обсудим в конце сезона
16:44 В КХЛ может появиться ещё один китайский клуб, а также корейский
16:30 Н. Квартальнов угрожал семье Лемтюгова по ходу матча в Нижнекамске
16:28 А. Медведев: будет неплохо, если Путин сыграет в матче с ветеранами «Флайерз»
16:22 Мальгин: вопрос со сборной России закрыт, планирую играть за Швейцарию
15:59 Кросби: я немало времени провёл с Лемье, видел Ягра, это помогает ценить историю
15:48 Беднар: задача состоит в том, чтобы Варламов мог играть много матчей подряд
15:25 С. Фёдоров: более серьёзного успеха, чем включение в 100 лучших, у меня не было
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13:49 Рыспаев: несмотря на громкие публикации, в КХЛ я травм никому не наносил
13:30 Овечкин: папа Федс, я скучаю по тебе в Вашингтоне!
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12:59 Ягр: если бы играл с Кросби, наверное, сумел бы забросить больше шайб
12:36 Кожевников: в «Салавате» между тренером и командой происходят какие-то вещи
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