Звёзды сошлись. Тарасенко «прокатили», сын Кеслера забил буллит

Эстафета мастерства
Центральный дивизион – 1:44.03, Тихоокеанский дивизион – 2:03.12.
Атлантический дивизион – 1:39.69, Столичный дивизион – 1:21.70.
Данный конкурс состоял из пяти этапов, на которых игрокам надо было сначала бросать в касание, затем бросать подкидкой в маленькие воротца, после этого объезжать конусы и обводить шайбой специальные метки, а завершали эстафету броски голкиперов по пустым воротам через всю площадку. Первый курьёз случился уже в самом начале, когда защитник сборной Центрального дивизиона Райан Сутер очень долго не мог попасть бросками в касание по пустым воротам. Несмотря на то что у оборонца «Уайлд» был не самый острый угол для обстрела незащищённой «рамки», он сделал пять выстрелов в «молоко», после чего арбитры решили быстро перейти к следующему этапу эстафеты, чтобы не затягивать происходившее, а заодно не делать из Сутера посмешище.
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Тем самым они лишили участия в конкурсах Владимира Тарасенко, который должен был бросать третьим. Дальнейший ход Superskills не дал возможности Тарасенко проявить себя: в финальный раунд, где пробивали буллиты, команда россиянина не попала, а на другие конкурсы Тарасенко удивительным образом заявлен не был.
Впрочем, трудности в эстафете мастерства испытал не только Сутер, но и другой звёздный защитник — Дрю Даути, который долго не мог попасть в маленькие воротца, куда надо было бросать подкидкой через небольшое препятствие. Никите Кучерову в соперники по контролю шайбы достался Остон Мэттьюс, и россиянин с заданием справился достойно, но его команда после первого конкурса уступила Столичному дивизиону, захватившему лидерство.
Испытание четырьмя линиями
Тихоокеанский дивизион – 23 очка, Столичный – 1, Центральный – 1, Атлантический – 0.
Этот конкурс был новинкой, которая заменила полюбившуюся многим забаву по выполнению творческих буллитов. Задание состояло в том, что игроки бросали по воротам от четырёх разных линий – от своей и чужой синей, от красной линии и линии противоположных ворот. В саму «рамку» установили защитный экран с различными отверстиями, куда необходимо было попадать, причём для каждой дистанции их конфигурация менялась. Сложнее всего было голкиперам: их заставили бросать с самой дальней точки, открыв в воротах лишь маленькое отверстие в нижней части по самому центру.
Такое попадание оценивалось наибольшим количеством баллов, но казалось, что точно бросить со столь дальнего расстояния просто невозможно. Однако одному человеку это сделать удалось: голкипер «Аризоны» Майк Смит стал одним из героев вечера, точно прицелившись в заветное отверстие. Этот гол принёс Тихоокеанскому дивизиону победу в конкурсе, а по итогам двух соревнований ситуация была следующая: Столичная сборная – 2 очка, Центральная – 1, Тихоокеанская – 1, Атлантическая – 0.
Броски на точность
«Стрельба по тарелочкам» стала настоящим бенефисом Сидни Кросби, который в очередной раз доказал всем превосходную точность своего кистевого броска. Для наилучшего результата требовалось поразить четыре мишени, расположенные в углах ворот, за наименьшее количество секунд. В первом раунде представитель Атлантики Кайл Окпосо в одну калитку вынес своего бывшего одноклубника Джона Тавареса, у которого броски не задались, а Коннор Макдэвид был точнее Патрика Лайне, принеся один балл сборной Тихоокеанского дивизиона.
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Во втором раунде в дело пошла тяжёлая артиллерия. Главным соперничеством стал поединок Кросби и Остона Мэттьюса, которые показали лучшие секунды. Мэттьюс, бросавший первым, справился с заданием шестью бросками за 12,2 секунды, что было намного лучше всех остальных результатов. Но затем на авансцену вышел Кросби и выбил четыре из пяти за 10,7 секунды, на деле показав своё мастерство.
После трёх конкурсов Столичный дивизион был лидером (4 очка), опережая Тихоокеанский (3), Центральный и Атлантический (по 1), но этот успех стал для команды Кросби и Овечкина последним.
Самый быстрый конькобежец
Ориентиром для тех, кто участвовал в забегах на скорость, был рекорд форварда «Детройта» Дилана Ларкина, составлявший 13,172 секунды. Результаты, которые были показаны в этом конкурсе лет 10-15 назад, учитывать не было смысла – траекторию бега организаторы изменили, и вместо полного круга вдоль борта нынче хоккеисты несутся по замысловатым кривым.
Фаворитом в этом состязании считался Коннор Макдэвид, который легко оправдал статус «ветра на льду». Никите Кучерову удалось пробежать очень неплохо (13.160), но Макдэвид перебил его достижение (13.020), выведя вперёд Тихоокеанский дивизион (5 очков). Столичный в этом соревновании баллов не набрал, оставшись с четырьмя очками, а Атлантический благодаря Кучерову вышел на третье место (3).
Самый сильный бросок
Этот конкурс считался вотчиной защитника «Монреаля» Ши Уэбера, который в отсутствие словацкого гиганта Здено Хары не нашёл себе достойного соперника. Единственным, кто кроме Уэбера смог превзойти скорость броска в 100 миль в час, оказался Патрик Лайне (101.7), но до результата монреальца (102.8) ему дотянуться не удалось. Овечкин, бросавший в паре с Уэбером, шансов победить не имел (97.8), и лишь одно набранное очко оставило Столичную сборную вне финала, куда пробились Тихоокеанский дивизион (6 очков после пяти конкурсов) и Атлантический (5).
Стоит добавить, что для Уэбера победа в данном конкурсе стала третьей подряд, но до личного рекорда (108,5 мили в час два года назад) Ши прилично не дотянул.
Финальные буллиты
Конкурс финальных буллитов разыгрывался между двумя сборными: Столичный дивизион вместе с Овечкиным и Кросби, а также Центральный, где скучал Тарасенко, в данной забаве участия не принимали. Каждая команда выставила на конкурс по 9 полевых игроков и двух вратарей, но очки подсчитывались достаточно хитро: 1 балл начислялся за простой гол, а 2 очка доставалось той команде, которой удавалось забить особой зелёной шайбой. Победитель получал право выбрать соперника по первому полуфиналу во время турнира всех звёзд.
Главным героем буллитов стал шестилетний сын Райана Кеслера, которому отец доверил одну из попыток. Мальчишка уверенно выкатился к воротам Кэри Прайса и смог забросить звёздному вратарю в «домик», но для Тихоокеанской команды это был единственный забитый гол. Атлантический дивизион выиграл буллитное соревнование со счётом 4:1 (забросили Маршан, Уэбер и двухочковый Кросби), а вместе с ним команда Никиты Кучерова на первом месте завершила конкурсное безумие.
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