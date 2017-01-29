«Салават» прервёт серию поражений, СКА не отдаст лидерство ЦСКА

«Северсталь» — «Салават Юлаев»
Ещё недавно казавшийся успешным для «Салавата» регулярный чемпионат грозится обернуться довольно нервной концовкой. Команда потерпела шесть поражений подряд и заметно скатилась в турнирной таблице, а о её кризисе говорит едва ли не каждый. Так, например, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников уверен, что проблемы у клуба из столицы Башкортостана не игрового характера. Но плей-офф уже близко, а значит, самое время эти проблемы преодолевать. Матч с далеко не самой мотивированной «Северсталью» — отличный шанс для этого. Череповецкая команда растеряла шансы на попадание в плей-офф, но эта игра пройдёт на её домашней площадке, и она наверняка постарается порадовать своих болельщиков. Но мотивация на победу у «Салавата» серьёзнее.
Наш прогноз: уфимцы прервут серию из поражений и обыграют хозяев.
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ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск)
Центральная встреча воскресного игрового дня пройдёт в Москве, на Ленинградском проспекте, где между собой сойдутся ЦСКА и «Магнитка». Гости уже решили свою задачу на «регулярку» — они безоговорочно первые на Востоке и теперь спокойно готовятся к кубковым баталиям. Об этом прежде всего свидетельствуют слова вице-президента клуба Геннадия Величкина, который после проигранного матча с «Витязем» сказал, что сейчас команда решает свои задачи. В свою очередь, ЦСКА, по словам главного менеджера по селекции Сергея Фёдорова, постарается достойно завершить регулярный чемпионат. «Достойно» в понимании «армейцев» — на первом месте, тем более что отставание от СКА сократилось до одного очка. Фаворита в этой игре назвать крайне непросто, но матч получится крайне интересным и захватывающим.
Наш прогноз: ЦСКА в упорной борьбе одержит победу.
СКА — «Трактор»
Одновременно с московским стартует матч в Санкт-Петербурге, где СКА сыграет с челябинским «Трактором». Каждая из команд сейчас решает собственные задачи, а значит, будет прикладывать все усилия для достижения победного результата. Подопечные Знарка, во-первых, постараются реабилитироваться за поражение в Нижнем Новгороде, а также создать отрыв от московских одноклубников в случае их неудачи в параллельной встрече с «Магниткой». «Трактор» же сейчас бьётся за четвёртую строчку в Восточной конференции, чтобы начать кубковые баталии с домашних матчей. Фаворитом в этой игре, безусловно, являются питерцы.
Наш прогноз: СКА победит и сохранит за собой первую строчку в таблице.
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