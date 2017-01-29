Овечкин и Снуп Дог, Селянне и Бибер. Матч звёзд – в соцсетях

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Фанат Овечкина
На Всезвёздный уик-энд в Голливуд заглянул известный американский рэпер. Снуп Дог побывал в раздевалках команд и, конечно же, не мог не сделать фото с капитаном «Вашингтона».
«Папа Федс, я скучаю»
За день до конкурсов Superskills состоялась церемония «100 лучших игроков в истории НХЛ». В сотню сильнейших вышли четверо россиян: Павел Буре, Сергей Фёдоров, Павел Дацюк и Александр Овечкин. Нападающий «Вашингтона» после мероприятия рассказал, что ему не хватает Сергея Фёдорова, который сейчас работает в московском ЦСКА. «Папа Федс, я скучаю по тебе в Вашингтоне», — написал Овечкин в «инстаграме».
Поддержка любимых
Жёны российских хоккеистов, получивших приглашение на Матч всех звёзд, просто не могли пропустить такое яркое событие. Пока мужья набирались сил перед конкурсами, Анастасия Шубская, Яна Тарасенко и Ольга Бобровская гуляли по музеям Лос-Анджелеса.
Ужин в хорошей компании
Нагулявшись по городу и хорошо потренировавшись, можно и в ресторан сходить. Так и сделали Тарасенко и Бобровский. По ходу сезона Сергей и Владимир видятся не так часто, в Лос-Анджелесе им было что обсудить.
Malkin team
Российский нападающий «Питтсбурга» из-за травмы нижней части тела не смог принять участия в Матче звёзд. Но в Голливуде про Малкина не забыли. Самые ярые фанаты Евгения подготовили плакат: «Malkin team is here». Хоккеист поддержку оценил.
«Красная машина» в Голливуде
В Матче всех звёзд приняли участие четверо россиян: Сергей Бобровский, Александр Овечкин, Никита Кучеров и Владимир Тарасенко. «Самые крутые парни лиги» — восторгались в комментариях. А ведь не поспоришь!
Два будущих члена Зала славы
На церемонию «100 лучших игроков в истории НХЛ» специально прилетел Павел Дацюк. «Легенды НХЛ и российского хоккея» — прокомментировали в «инстаграме» совместное фото Дацюка и Овечкина. И никто не удивится, если в скором времени оба игрока попадут в Зал хоккейной славы.
Будущий вратарь
В семье Кэри Прайса подрастает смена. Нет сомнений, что его сын захочет идти по стопам отца и в скором времени уже встанет на коньки. Так, маленький Прайс вчера стал участником конкурсов на Матче звёзд.
Хоккеист Джастин Бибер
Не мог пропустить Звёздный уик-энд и кумир миллионов подростков по всему миру. В компании таких ребят Джастин Бибер быстро встанет на коньки.
Шутник Селянне
«И этот канадец может играть в хоккей», — не удержался от шутки великий финн Теему Селянне под фотографией с Бибером.
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