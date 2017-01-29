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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Александр Овечкин и Павел Дацюк
Фото: instagram.com/capitals
Текст: Роман Соловьёв

Фантастическая четвёрка россиян в топ-100 лучших хоккеистов НХЛ

НХЛ включила четырёх российских хоккеистов в список ста лучших за всю историю. Рассказываем о них и почему туда не попал Евгений Малкин.
29 января 2017, воскресенье. 15:00. Хоккей
В текущем сезоне Национальная хоккейная лига празднует 100-летие. С самого первого дня года, в который состоялся матч «Столетней классики» между «Торонто» и «Детройтом», лига рассказывает о лучших игроках и моментах столетия. В тот день были названы 33 величайших игрока эпохи с 1917 по 1966 год.

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27 января в Лос-Анджелесе во время звёздного уик-энда был оглашён полный список лучших игроков лиги за всю историю. Окончательная сотня вызвала большое удивление тем, что в ней отсутствуют такие игроки, как Евгений Малкин и Джо Торнтон. Из действующих хоккеистов в этот список попали лишь Сидни Кросби, Яромир Ягр, Данкан Кит, Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз, Александр Овечкин и Павел Дацюк.

Выбрать 100 лучших игроков из нескольких тысяч хоккеистов довольно трудно занятие. При этом нужно отдать должное и пионерам этой игры, хоккеисты первых 50 лет вообще получили только треть мест в окончательном списке.
Плюс нужно учитывать тот фактор, что не всегда всё оценивается только лишь кубками, трофеями, но важно и самое влияние на игру, на общество, харизматичность, поэтому в списке только четыре российских хоккеиста, которых невозможно спутать ни с кем, и поэтому там нет Александра Могильного, Малкина и других великих игроков.

Малкин всё время был где-то в тени — то Овечкина, то своего партнёра по «Питтсбургу» Сидни Кросби. Возможно, всему виной определённая медийная закрытость: лишь недавно, после женитьбы на Анне Кастеровой, Евгений стал активнее вести себя в социальных сетях, начал раскручиваться его образ человека, который не говорит по-английски и ничего не понимает. Но это всё началось несколько лет назад.

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Вообще НХЛ отдала не так много мест в «сотке» европейцам. Четыре представителя Швеции — Никлас Лидстрём, Петер Форсберг, Матс Сундин, Бёрье Сальминг, два финна – Теему Селянне и Яри Курри, два чеха – Яромир Ягр и Доминик Гашек. И в этом случае не скажешь, что какую-то из этих стран обделили: вряд ли на ум придёт хотя бы ещё один достойный, но «забытый» игрок. Может удивить отсутствие только словака Здено Хары.

Сергей Фёдоров


Единственный представитель «русской пятёрки» «Детройта» 90-х годов прошлого столетия, кто попал в список 100 лучших игроков НХЛ. До недавнего времени Фёдоров был лучшим снайпером среди россиян в лиге, пока его не обошёл Александр Овечкин. Сейчас за Сергеем остались рекорды по передачам и очкам в регулярных чемпионатах, которые в ближайшем будущем могут быть побиты Малкиным и Овечкиным.

Фёдоров стал олицетворением эры экспансии советских и российских игроков в НХЛ. В свой первый же год он стал вторым в споре за приз лучшему новичку лиги, а в сезоне-1993/94 был признан самым ценным игроком «регулярки», и это при том, что Уэйн Гретцки продолжал выступать в лиге! Этот же сезон стал лучшим и по очкам для Фёдорова – 120 (56+64) баллов. Лучше него «регулярку» среди россиян проводил только Могильный, набравший годом ранее 127 (76+51) очков.

Сергей Фёдоров прославился тем, что умел эффективно действовать в обороне и эффектно играть в атаке. Партнёр по «Детройту» Стив Айзерман как-то назвал Фёдорова «самым талантливым парнем, которого когда-либо видел», а Лидстрём отмечал, что Сергей «мог делать вещи на такой скорости, как никто другой». В середине 90-х годов Фёдоров стал лицом Nike и помогал в производстве коньков, когда этот бренд пришёл в хоккей. С «красными крыльями» Фёдоров выиграл три Кубка Стэнли.

Павел Буре


Своё прозвище «Русская ракета» Буре получил с самых первых матчей за «Ванкувер». Он всех поразил своей скоростью, нацеленностью на ворота и броском. Болельщики любят таких хоккеистов, и в этом западном канадском городке Павел стал настоящим кумиром. С «касатками» Буре однажды дошёл до финала Кубка Стэнли, а спустя какое-то время попросил обмен. Его отправили во «Флориду», где он смог поиграть со своим братом Валерием.

В этой южной команде Буре дважды смог стать лучшим снайпером сезона НХЛ и выиграть «Морис Ришар Трофи». Последний матч в НХЛ Павел сыграл незадолго до своего 32-летия. Всему виной травмы колен, которые прервали славную карьеру Буре. Отношения с «Ванкувером» были восстановлены совсем недавно, клуб вывел его 10-й номер из обращения, а болельщики до сих пор считают его лучшим хоккеистом, когда-либо игравшим за команду.

Павел Дацюк


Самый яркий и неординарный хоккеист НХЛ начала XXI века. Его именем называли все самые удивительные голы, передачи, обводки, за которые Дацюка просто прозвали Волшебником. Майк Бэбкок, проработавший с Дацюком почти 10 лет в «Детройте», считает его лучшим двухсторонним хоккеистом в мире. Помимо атакующих умений Дацюк великолепно отрабатывал и в защите, за что трижды признавался лучшим нападающим оборонительного плана в лиге.


Практически каждый его необычный гол взрывал Интернет, люди пересматривали ролики раз за разом и восхищались. Дацюк дважды выиграл с «Детройтом» Кубок Стэнли. Его влияние на игру трудно переоценить, возможно, именно он открыл дорогу в лигу маленьким и техничным игрокам, которых сейчас становится всё больше. Он разрушил стереотип о том, что в НХЛ могут играть только крупные и крепкие ребята.

Александр Овечкин


Первый сезон Овечкина в НХЛ стал настоящей сенсацией: не все ожидали, что 20-летний парень сможет сразу забросить 52 шайбы и вдобавок набрать 106 очков. Он быстро влюбил в себя Вашингтон — именно с его приходом команда начала подниматься с низов и становиться грозной силой. На четвёртый год его уже назначали капитаном команды. Овечкин шесть раз выигрывал снайперскую гонку «регулярки» и трижды признавался лучшим игроком первой части чемпионата.

Овечкина называют одним из лучших снайперов в истории НХЛ, но известен он не только этим. Если вы хотите знать, что такое попасть под силовой приём Ови, то представьте, что в вас врезается грузовик. В этом сезоне он набрал 1000-е очко в НХЛ и сейчас пытается догнать Сергея Фёдорова в споре за звание лучшего российского бомбардира в истории лиги. Овечкина сложно спутать с кем-то другим, он особенный хоккеист, как Фёдоров, Буре и Дацюк.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Евгений Малкин Павел Буре Павел Дацюк Сергей Фёдоров НХЛ
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