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175 лет назад 2016
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Хоккей, итоги дня 29 января 2017 года, обзор матчей, видео
Фото: Беззубов Владимир, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

«Салават» продолжил падение. Захаркина могут уволить?

«Салават» продолжает падение, СКА чуть не упустил победу над «Трактором», а ЦСКА с «Магниткой» вспомнили плей-офф – в итогах дня.
29 января 2017, воскресенье. 21:45. Хоккей
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«Салават» проиграл седьмой матч подряд


Казалось бы, поездка в Череповец к немотивированной «Северстали» сулит «Салавату Юлаеву» лёгкие три очка. В подтверждение уже на шестой минуте встречи Линус Умарк в большинстве вывел башкирскую команду вперёд. Но во втором периоде череповчане смогли дважды отличиться, имея на одного игрока больше, и перевернули ход встречи. В ответ «Салават» выравнял положение и мог даже решить исход встречи в конце третьего периода в свою пользу. Однако в овертайме «Северсталь» играла лучше и по праву заслужила победу в этом матче. Уфимцы проиграли в седьмой раз подряд.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2017, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
3 : 2 0:1, 2:0, 0:1, 1:0
Салават Юлаев
Уфа
0:1 – Умарк (Лепистё, Логинов) – 05:59 (5x4), 1:1 – Трунёв (Ежов) – 31:14 (4x3), 2:1 – Чернов (Мазур, Кагарлицкий) – 36:53 (5x4), 2:2 – Макаров (Паршин, Куляш) – 43:13 (5x4), 3:2 – Полак (Вовченко) – 64:24 (3x3)


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ЦСКА и «Магнитка» вспомнили финал Кубка Гагарина


Центральный матч дня прошёл в Москве, где встречались прошлогодние финалисты Кубка Гагарина. «Армейцы» первыми открыли счёт усилиями Джеффа Плэтта. «Магнитка» перевернула ход матча после удаления до конца игры Игоря Ожиганова. В третьем периоде Сергей Мозякин оформил дубль, набрав своё 79-е очко в этой «регулярке». До рекорда Александра Радулова ему остался всего один результативный балл. За 35 секунд до конца третьего периода Джефф Плэтт спас ЦСКА от поражения, оформив свой второй дубль во втором матче подряд. В овертайме победу москвичам принёс Ян Муршак.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2017, воскресенье. 17:00 МСК
ЦСКА
Москва
4 : 3 0:0, 1:2, 2:1, 1:0
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 – Плэтт (Скотт, Светлаков) – 26:02 (5x5), 1:1 – Мозякин (Коварж, Ли) – 30:21 (5x3), 1:2 – Осала (Сёмин) – 32:18 (5x4), 2:2 – Да Коста (Блажиевский) – 41:05 (5x4), 2:3 – Мозякин (Коварж) – 48:48 (5x4), 3:3 – Плэтт (Денисов, Да Коста) – 59:25 (6x5), 4:3 – Муршак (Петров, Попов) – 63:55 (3x3)

СКА чуть не упустил победу над «Трактором»


Эксперт Алексей Бадюков выразил мнение, что с возвращением на лёд Вадима Шипачёва всё в СКА наладится. Шипачёв после травмы, полученной четыре дня назад, вернулся уже в матче с «Трактором». В итоге к 43-й минуте встречи «армейцы» вели со счётом 5:0, дубль оформил Николай Прохоркин, а Вадим стал автором первой шайбы. Но концовку СКА смазал, позволив «Трактору» трижды отличиться. Три очка у уральцев набрал защитник Кирилл Кольцов.
КХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2017, воскресенье. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
5 : 3 2:0, 1:0, 2:3
Трактор
Челябинск
1:0 – Шипачёв (Белов, Гусев) – 14:14 (5x4), 2:0 – Гусев (Дадонов, Белов) – 16:11 (5x4), 3:0 – Прохоркин (Широков, Рыков) – 39:37 (5x5), 4:0 – Прохоркин (Барабанов, Ковальчук) – 40:14 (5x5), 5:0 – Кетов (Войнов, Каблуков) – 42:18 (5x5), 5:1 – Новотны (Губарев, Кольцов) – 47:58 (5x5), 5:2 – Кольцов (Якуценя, Новотны) – 53:33 (5x4), 5:3 – Пеньковский (Кольцов, Шаров) – 55:42 (5x5)

Успешный старт на Универсиаде


29 января в Алма-Ате стартовала 28-я зимняя Универсиада. Во второй игровой день хоккейного турнира женская сборная России провела матч с командой США. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды Алексея Чистякова. Дублем в матче отметилась Анна Шохина, а россиянки перебросали соперниц со счётом 65-9. Мужская сборная сыграет свой первый матч 30 января со сборной Южной Кореи, а девушки в следующий раз выйдут на лёд 2 февраля против сборной Японии.

Тёммернес приедет в КХЛ


Защитник шведского клуба «Фрёлунда» Хенрик Тёммернес может перейти в один из клубов КХЛ в ближайшее межсезонье. 26-летний швед в 39 матчах нынешнего чемпионата набрал 31 (6+25) очко и на данный момент делит первое место в клубном списке бомбардиров с нападающим Юханом Сундстрёмом. Среди возможных вариантов продолжения карьеры шведское издание Expressen называет клуб «Сочи».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХК Металлург Мг ХК Салават Юлаев ХК Северсталь ХК СКА ХК Трактор ХК ЦСКА Обзор главных хоккейных событий дня
Новости. Хоккей
29 января 2017, воскресенье
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23:18 Защитник Джеймс Висневски подписал контракт с клубом АХЛ
22:50 Полак: пропущенный гол подстегнул «Северсталь», мы стали играть как команда
22:23 Бадюков: Яремчук провёл всего три силовых приёма в КХЛ, но третий вышел ярким
21:53 «Коламбус» вернул Корписало из «Кливленда» и отправил в фарм-клуб Форсберга
21:39 Результаты игрового дня МХЛ
21:14 Гулявцев: у «Северстали» был безвольный первый период на прокатах
20:50 Захаркин: игроки «Салавата» бились, сражались, но нас подвели удаления
20:25 Тимкин: обидно, что игроки «Металлурга» не смогли дожать ЦСКА
20:20 Да Коста: такие победы придают ЦСКА уверенности, ведь плей-офф близко
20:07 Сорокин: игру Мозякина как ни разбирай, всё равно каждый раз играет по-разному
20:06 Квартальнов: игроки ЦСКА молодцы, дотерпели и победили «Магнитку»
20:04 Необычная серьга фанатки, победный гол Муршака — в фотообзоре ЦСКА — «Металлург»
20:03 И. Воробьёв: ЦСКА интересно сыграл в овертайме, мы оказались не готовы
19:54 Драка с Войновым, сломанный конёк судьи и другие фото с матча СКА — «Трактор»
19:53 Шипачёв: нога немного болит, но со здоровьем всё будет нормально
19:47 Ковальчук: при 5:0 встали, забыли, что играем дома, такое больше не повторится
19:45 Дадонов: СКА не стоит обращать внимание на проклятие первого места «регулярки»
19:42 Гатиятулин: «Трактор» в этом сезоне растёт благодаря коллективу и самоотдаче
19:40 Знарок: игра получилась смазанной, потому что в третьем периоде СКА расслабился
19:37 «Салават Юлаев» уступил «Северстали», поражение стало седьмым подряд
19:33 ЦСКА одолел «Магнитку», сравняв счёт за 35 секунд до конца основного времени
19:22 «Трактор» отыграл три шайбы, но всё равно уступил СКА в Санкт-Петербурге
18:43 На ледовой арене «Северстали» подняли под своды свитер Сергея Михалёва
18:16 ЦСКА – «Металлург» Мг: Ожиганов удалён до конца матча
18:00 Ложкин: раньше в Германии можно было жить на пособие, но сейчас — вряд ли
17:26 Беттмэн: среди владельцев клубов НХЛ есть те, кто искренне ненавидит Олимпиаду
17:19 Вафина: обыграть США на студенческом уровне — хороший задел на будущее
17:09 Источник: лучший бомбардир «Фрёлунды» Тёммернес может перейти в клуб КХЛ
16:55 Сосина: хочется поблагодарить болельщиков за поддержку сборной России
16:42 Чистяков: североамериканские сборные не бывают слабыми, но наши девчонки молодцы
16:22 Шипачёв вернулся в состав СКА на матч с «Трактором»
16:16 Беттмэн: «Каролина» никуда не переезжает, пока ничего не происходит
16:14 Стали известны составы ЦСКА и «Магнитки» на очный матч КХЛ
15:50 Женская сборная России разгромила команду США в дебютном матче Универсиады
15:22 Даути: Кросби и Овечкин как минимум один раз поставят меня в дурацкое положение
14:50 Холтби: Овечкин и Кросби во многом полная противоположность друг другу
14:29 Стасенко: личная статистика — это вторично, по ней нельзя судить о пользе
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13:52 Будро: надеюсь, что Овечкин и Кросби не воспользуются своими шансами
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12:40 Бадюков: скоро вернётся Шипачёв, прилетит Дацюк, и в СКА всё наладится
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