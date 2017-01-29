«Салават» продолжил падение. Захаркина могут уволить?

«Салават» проиграл седьмой матч подряд

ЦСКА и «Магнитка» вспомнили финал Кубка Гагарина

СКА чуть не упустил победу над «Трактором»

Успешный старт на Универсиаде

Тёммернес приедет в КХЛ

Казалось бы, поездка в Череповец к немотивированной «Северстали» сулит «Салавату Юлаеву» лёгкие три очка. В подтверждение уже на шестой минуте встречи Линус Умарк в большинстве вывел башкирскую команду вперёд. Но во втором периоде череповчане смогли дважды отличиться, имея на одного игрока больше, и перевернули ход встречи. В ответ «Салават» выравнял положение и мог даже решить исход встречи в конце третьего периода в свою пользу. Однако в овертайме «Северсталь» играла лучше и по праву заслужила победу в этом матче. Уфимцы проиграли в седьмой раз подряд.Центральный матч дня прошёл в Москве, где встречались прошлогодние финалисты Кубка Гагарина. «Армейцы» первыми открыли счёт усилиями Джеффа Плэтта. «Магнитка» перевернула ход матча после удаления до конца игры Игоря Ожиганова. В третьем периоде Сергей Мозякин оформил дубль, набрав своё 79-е очко в этой «регулярке». До рекорда Александра Радулова ему остался всего один результативный балл. За 35 секунд до конца третьего периода Джефф Плэтт спас ЦСКА от поражения, оформив свой второй дубль во втором матче подряд. В овертайме победу москвичам принёс Ян Муршак.Эксперт Алексей Бадюков выразил мнение, что с возвращением на лёд Вадима Шипачёва всё в СКА наладится. Шипачёв после травмы, полученной четыре дня назад, вернулся уже в матче с «Трактором». В итоге к 43-й минуте встречи «армейцы» вели со счётом 5:0, дубль оформил Николай Прохоркин, а Вадим стал автором первой шайбы. Но концовку СКА смазал, позволив «Трактору» трижды отличиться. Три очка у уральцев набрал защитник Кирилл Кольцов.29 января в Алма-Ате стартовала 28-я зимняя Универсиада. Во второй игровой день хоккейного турнира женская сборная России провела матч с командой США. Встреча завершилась со счётом 7:1 в пользу команды Алексея Чистякова. Дублем в матче отметилась Анна Шохина, а россиянки перебросали соперниц со счётом 65-9. Мужская сборная сыграет свой первый матч 30 января со сборной Южной Кореи, а девушки в следующий раз выйдут на лёд 2 февраля против сборной Японии.Защитник шведского клуба «Фрёлунда» Хенрик Тёммернес может перейти в один из клубов КХЛ в ближайшее межсезонье. 26-летний швед в 39 матчах нынешнего чемпионата набрал 31 (6+25) очко и на данный момент делит первое место в клубном списке бомбардиров с нападающим Юханом Сундстрёмом. Среди возможных вариантов продолжения карьеры шведское издание Expressen называет клуб «Сочи».