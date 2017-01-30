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175 лет назад 2016
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Сидни Кросби и Александр Овечкин
Фото: Reuters
Текст: Максим Замятин

Гретцки, Овечкин, Кросби – лучшая команда на Матче всех звёзд

Победителем всезвёздного турнира в НХЛ стала команда Столичного дивизиона, в которой задавала тон связка Кросби-Овечкин.
30 января 2017, понедельник. 09:35. Хоккей

Тарасенко забил, но этого было мало


«Друзья ли мы с Сидни? Конечно! Лучшие друзья», — с хитрой улыбкой на лице сказал Александр Овечкин, отвечая на вопрос о том, какие отношения у капитана «Вашингтона» с капитаном «Питтсбурга». Редчайшая возможность увидеть двух суперзвёзд в одной команде,
руководить которой после самоотвода Тортореллы был призван Уэйн Гретцки, завершилась тем, чего ожидали все болельщики: Столичный дивизион стал триумфатором Матча всех звёзд, подтвердив справедливость лидерства клубов из этого подразделения во всей лиге.

Начался всезвёздный турнир с полуфинального матча между командами Западной конференции: занявшая последнее место в субботних конкурсах команда Центрального дивизиона играла с крепкими тихоокеанцами, где блистал Коннор Макдэвид. Игра получилась классической для подобной забавы: оборона отсутствовала, вратари не напрягались, а на скамейках, льду и трибунах ощущалась атмосфера раскрепощённости и праздника.

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Первого гола пришлось ждать почти три минуты, и к неудовольствию лос-анджелесской публики его автором стал представитель вражеского «Анахайма» Кэм Фаулер. Впрочем, к концу первого 10-минутного периода сборная Тихоокеанского дивизиона уже вела со счётом 5:1, а на последних секундах трибуны смогли порадоваться эффектной шайбе «своего» Дрю Даути.


Центральный дивизион не пытался навязать борьбу и второй период также провёл не слишком удачно. Первым игроком этой команды, кто смог огорчить соперников после перерыва, стал Пи Кей Суббэн, который затем взял микрофон и стал комментировать происходящее для болельщиков и телевизионной аудитории. Ближе к концу матча он помог отличиться Владимиру Тарасенко, чьё участие в конкурсах оказалось минимальным: как только россиянин подхватил шайбу в центре льду, Суббэн закричал: «Давай, Влади», и через несколько секунд шайба оказалась в воротах, которые защищал Мартин Джонс. «Я не могу комментировать такой матч серьёзно», — с широкой улыбкой сказал Тарасенко после игры.

Кросби и Овечкин сильнее Кучерова


Второй полуфинал составила восточная пара, в которой победители конкурсов из Столичного дивизиона не смогли подтвердить свой статус сильнейших. Вновь зрители увидели фейерверк голов, а главным лакомством стала игровая связка Сидни Кросби и Александра Овечкина, которых тренер Столичной сборной Уэйн Гретцки предусмотрительно выпускал вместе.

Классная игра в исполнении Никиты Кучерова, который в своём дебютном Матче звёзд набрал 4 (2+2) очка, не спасла Атлантический дивизион от поражения. Первый период завершился со счётом 3:3, но затем главные силы соперника активизировались.


Последний, 10-й, гол Столичной команды забил Овечкин с великолепной передачи Кросби на дальнюю штангу, что лишний раз подтвердило сказочность происходящего. «Да я всю игру пытался найти его передачей! Я же знаю, какой у него бросок. Конечно, я не был уверен, что он будет бросать в полную силу, но момент необходимо было создать. Это же уникальная возможность, так как обычно мы играем друг против друга», — отметил Кросби.

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«Гретцки накануне подошёл к нам и сказал, что мы с Сидом будем играть в одной тройке. Мы сразу же стали обсуждать, как будем действовать. Это было весело», — добавил Овечкин.

Немного магии от Макдэвида и один миллион для победителей


Финал между Столичным и Тихоокеанским дивизионами был больше похож на настоящий хоккей. Западная команда дважды выходила вперёд в счёте, а одну из шайб стоит отметить особо, так как этот гол стал, пожалуй, самым красивым за весь звёздный уик-энд. В середине первого периода блеснуть индивидуальными действиями удалось Коннору Макдэвиду, который, получив шайбу в средней зоне, продемонстрировал свою фирменную скорость и технику. Выход из ворот Сергея Бобровского, который попытался обокрасть Макдэвида за счёт игры клюшкой, лишь украсил эпизод, но остановить шайбу российскому голкиперу не удалось.


Во втором периоде Столичный дивизион заиграл активнее и усилиями Кэма Аткинсона и Уэйна Симмондса вырвал победу, а вместе с ней и призовой миллион. Симмондс, забивший три гола за турнир, был признан самым ценным хоккеистом уик-энда и получил в качестве подарка автомобиль. «Я просто пытался не выглядеть как идиот, не дурить, а держать шайбу на клюшке. Вокруг столько классных игроков, и мне казалось, что я буду на их фоне слишком медленным. Но получилось удачно», — сказал Симмондс, для которого это появление в Матче всех звёзд стало первым в карьере.


«В этом матче нам удалось закрыть Овечкина и Кросби. Они ведь ничего не забили на этот раз. Правда, нам это не помогло и мы проиграли. На самом деле, у клубов нашего дивизиона очень хорошая оборона, многие действуют именно в оборонительной манере, так что нам не привыкать действовать против лидеров соперника», — отметил Дрю Даути. «Как хорошо, что они снова не будут играть вместе!», — в сердцах воскликнул защитник Тихоокеанской команды Кэм Фаулер.

На этом праздник завершился. Уже в ночь со вторника на среду возобновится регулярный чемпионат НХЛ, а Матч всех звёзд — 2017 станет не более чем приятным воспоминанием.

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Овечкин Коннор Макдэвид Никита Кучеров Сергей Бобровский Сидни Кросби Уэйн Гретцки Матч звёзд НХЛ НХЛ
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