Глюкоза, Ревва и жёны. Как болели за россиян на Матче звёзд НХЛ

Лучшие друзья
Разве где-то в другом месте можно увидеть улыбающихся вместе Овечкина и Кросби? Непримиримые соперники на льду на Матче звёзд забыли на время о конкуренции и стали лучшими друзьями.
Разговорчивый Тарасенко
Центральный дивизион, за который выступал Владимир, был разгромлен в полуфинале со счётом 3:10 Тихоокеанским. Тарасенко отметился в матче голом. Несмотря на поражение, после игры к российскому нападающему «Сент-Луиса» нашлись вопросы, и воспитанный Владимир с улыбкой на лице отвечал журналистам.
Фанат Овечкина
Александра в Лос-Анджелес приехало поддержать немало поклонников его таланта. Среди них оказался и популярный шоумен Александр Ревва. «Как же рад я тебя видеть. Ты как всегда на высоте!» — подписал фото с другом счастливый Овечкин.
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Глюкоза на хоккее
Болела на Матче звёзд за Овечкина и известная российская певица Глюкоза. Оказывается, девушка — большая фанатка хоккея. С Анастасией Шубской Глюкозе явно было о чём поговорить.
Герои мультфильма
Хоккеисты, выступавшие на Матче всех звёзд, стали героями культового американского мультсериала «South Park». Вы быстро узнали своих любимых игроков?
Из «Сибири» с любовью
Кого только не встретишь на хоккее в Лос-Анджелесе! На трибунах нашлось место даже болельщику из Новосибирска. Мужчина оказался персональным фанатом Владимира Тарасенко и вместе с женой и сыном хоккеиста наблюдал за игрой.
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Красота дня
Что же это за матч без очаровательных девушек из группы поддержки? В Голливуде от прекрасных дам не отвезти глаз!
Талисманы
Маскоты наравне с хоккеистами — главные герои Звёздного уик-энда. Именно талисманы развлекают все дни зрителей, давая понять, что хоккей — это настоящий праздник.
Сотня лучших
В пятницу состоялась церемония «100 лучших игроков в истории НХЛ», а перед самим Матчем звёзд все великие хоккеисты вышли на лёд, в свитерах клубов за которые выступали большую часть жизни.
Легенды
Яромир Ягр нечасто выкладывает фотографии в «Инстаграм», но по такому случаю 44-летный ветеран удержаться просто не мог. Памятная фотография Ягра с многолетним капитаном, а ныне владельцем «Питтсбурга» Марио Лемье и известным в прошлом хоккеистом, а сейчас генеральным менеджером «Каролины» Роном Фрэнсисом.