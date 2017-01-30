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175 лет назад 2016
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Игорь Ларионов
Фото: РИА Новости
Текст: Павел Панышев

Ларионов: на запрос о штрафе Локтионова КХЛ проявила бескультурье

Игорь Ларионов – о списке топ-100 игроков НХЛ, проблемах «Детройта», игре Самсонова и Якупова, штрафе Локтионова и неприятной беседе с КХЛ.
30 января 2017, понедельник. 12:01. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли, а ныне известный хоккейный агент Игорь Ларионов рассказал, как относится к непопаданию в список 100 лучших игроков за историю НХЛ, похвалил четверых россиян, оказавшихся в почётном списке, а также поведал о делах своих клиентов. Также Ларионов выразил недоумение недавним наказанием, наложенным на нападающего «Локомотива» Андрея Локтионова, и посетовал, что в КХЛ чёткого объяснения случившегося не дали. «Но когда ты понимаешь, что хоккеист теряет право вообще на всё, это плохо. Защитить его никто не может, всё вытекает в полный беспредел», — подчеркнул Ларионов.

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«Нет сильной горечи, что не попал в топ-100 лучших игроков НХЛ»


— Вы не попали в список топ-100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Многие возмущены этим. Каково ваше отношение?
— Это достаточно деликатная тема. Я уже шесть лет нахожусь в комитете Зала хоккейной славы в Торонто. Знаю, что это такое и насколько сложно сделать итоговый выбор. Так что нет смысла как-то возмущаться или негодовать. Слишком много всего переплетено. Есть определённые квоты на игроков из России, Швеции, Финляндии и так далее. Это отдельный разговор. Поэтому все, кого выбрали, попали в список заслуженно, я за всех рад. У меня нет сильной горечи, что не оказался там. Можно ведь говорить и о Фетисове, и о многих других.

— Просто непопадание в топ-100 хоккеиста, завоевавшего три Кубка Стэнли, выглядит странным.
— Здесь никогда не найдёшь правды, потому что информация о выборе закрытая. Я знаю это по себе, порой ситуации бывают сложнейшие. Приходится за кого-то голосовать, выбирать в закрытом голосовании. Повторюсь, я нахожусь в похожем комитете и находился в нём, когда в Зал хоккейной славы попали Фёдоров, Буре, Макаров. Мне известны все нюансы выбора. Это очень непросто.

— В список попали Дацюк, Фёдоров, Буре и Овечкин. Игрой Александра по-прежнему восторгаются в НХЛ. Он там заслуженно?
— Безусловно. Его заслуга в развитии НХЛ значима. Он здесь проводит большую часть времени, играет 12-й сезон. Овечкин собирает полные трибуны, выступает стабильно все эти годы. Поэтому здесь вопросов не возникает. У него долгая карьера в лиге и, что важно, очень успешная.

— Сергей Фёдоров, ваш давний партнёр по «Детройту», заслужил место в когорте лучших?
— Я бы хотел сказать не про кого-то в отдельности, а про всех попавших туда россиян. Мне посчастливилось быть в начале пути всех этих игроков. С Сашей Овечкиным, когда ему было 14 лет, мы тренировались. Родители просили меня с ним поработать. Я тогда играл в «Детройте». Паша Буре и Паша Дацюк начинали свой путь в НХЛ, с Сергеем Фёдоровым я сыграл свои первые пять-шесть лет. С ним я, кстати, поиграл ещё в ЦСКА, когда ему была нужна помощь для того, чтобы перейти из детского во взрослый хоккей. Рад за всех, старался каждому помогать, давать советы в плане того, как относиться к делу.

— Павла Дацюка позвали на Матч звёзд, хотя он уже выступает в России за СКА. Это красивая история?
— Конечно, если человек попал в категорию из 100 лучших, он должен присутствовать там. Первый раз сделали такое мероприятие, нельзя не приезжать. Считаю, что Павел сделал правильный шаг, прилетев в Америку. В СКА его отпустили.

«Ситуацию в «Детройте» надо рассматривать глубоко, опоздали с перезагрузкой»


— Удаётся ли вам видеться с Владимиром Константиновым, как у него дела?
— Я Владимира часто не вижу, потому что он живёт в Детройте, а я сейчас живу в Квебеке. Встречался с ним, когда было мероприятие, посвящённое 20-летию победы в Кубке Стэнли 1997 года. Зрители встретили Константинова аплодисментами, поприветствовали его на этой церемонии. У него всё неплохо, но большего я не скажу. К сожалению, травма, которая случилась 20 лет назад, поставила крест на его карьере. Был рад встретиться.
В «Детройте» немного опоздали с перезагрузкой. Всё шло к этому, в прошлом сезоне попали в плей-офф в самом конце. Всё закономерно.

— Какие-то матчи в России у вас в ближайшее время запланированы?
— Всё зависит от Паши Буре, который этим занимается, он же президент международной Лиги легенд мирового хоккея. Сам же планирую приехать на первый раунд плей-офф КХЛ. Посмотреть на игры.

— «Детройт» постоянно попадает в плей-офф с 1991 года, но в этом сезоне рискует прервать приятную традицию. Что происходит с командой, каково ваше мнение? Может, сказался уход Дацюка?
 — Ситуацию надо оценивать более глубоко. В «Детройте» немного опоздали с перезагрузкой. Всё шло к этому, в прошлом сезоне попали в плей-офф в самом конце. Всё закономерно. Перестройка может занять год или два, а может и 10-15 лет. Я прекрасно понимаю и знаю сложившуюся ситуацию, но не в моей компетенции давать публичную информацию о том, что происходит. У них есть менеджер, есть люди, которые занимаются скаутингом. Много проблем, которые, к сожалению, не решаются.

— С Майком Иличем и Кеном Холландом вы обсуждали эту тему?
— Майк Илич уже не участвует, так как он в возрасте. Делами занимается Крис Илич, его сын. С Крисом мы перебросились парой слов, особо не говорили. У Кена Холланда есть группа людей, которая с ним работает. Команда потеряла свою идентичность в связи с тем, что осталось очень мало мастеров, на которых можно смотреть. Это меня пугает, так как за этим последует спад посещаемости. Народ Детройта приучен к привлекательному хоккею. К зрелищности, импровизации. Если утратится то, что мы сделали в своё время, то будет очень печально.
Заслуга Овечкина в развитии НХЛ значима. Он здесь проводит большую часть времени, играет 12-й сезон. Овечкин собирает полные трибуны, выступает стабильно все эти годы.

— Поговаривают, что в городе расцвет преступности и наркоторговли, а жить там и вовсе опасно.
— Это всё старые разговоры. Я всегда повторяю: чтобы говорить такие вещи, надо быть там. И видеть всё своими глазами. Для меня то, что сейчас происходит в Детройте, это что-то необыкновенное. Даунтаун преображается. Бывший мэр, который занимал должность много лет, воровал. Получил большой срок. А теперь пошли большие инвестиции. По-моему, это едва ли не единственный город в Северной Америке, имеющий четыре команды в главных спортивных лигах.

— Для «Ред Уингз» строится новая арена…
— Да. На ней будут играть «Ред Уингз» и баскетбольный «Детройт Пистонс». «Детройт Лайонс» имеют свой стадион на 80 000 человек — это футбольная команда из НФЛ. Своя арена есть и у бейсболистов из «Тайгерс». Плюс строится арена под соккер — в MLS. Прекрасная инфраструктура для восстановления Детройта. Приезжаешь и поражаешься, насколько всё гармонично и быстро растёт. Всё идёт к возвращению Детройту статуса одного из лучших городов США. Когда там будет Матч всех звёзд, сами всё увидите.

«Пытался узнать, за что дали штраф Локтионову – получил полный негатив и бескультурье»


— Хотелось бы поговорить о ваших клиентах. Илью Самсонова с бронзой МЧМ поздравляли?
— Илья отыграл на чемпионате мира блестяще. Сейчас заканчивается сезон. К сожалению, в России это происходит очень рано. План – пройти как можно дальше в плей-офф. Будет играть много или мало – неважно. Главное, что Илья полностью готов.

— Неплох в Ярославле Андрей Локтионов.
— Да, Андрей Локтионов радует своей игрой. Смотрел матч «Локомотива» с «Салаватом Юлаевым». Лично у меня к нему вопросов нет. Говорю сейчас не как агент, а как специалист. Он трудолюбив и прекрасно понимает игру. Недавно ему постфактум, после матча с «Магниткой», дали 5+20, до конца игры и выписали денежный штраф за колющий удар. Я посмотрел видео и не нашёл там никакого криминала. Пытался это выяснить у судейского комитета, который сейчас возглавляет Алексей Анисимов. Получил глубокий ответ в нашем русском стиле. Я, оказывается, должен набрать в департамент по связям с общественностью какой-то девочке, чтобы мне назначили интервью с Анисимовым, и он всё объяснит. А я просто хотел понять, логично ли было наказание денежным штрафом. Он не такой и большой, порядка $ 900. Непонятен сам факт решения дать такой штраф человеку, у которого нет предыстории грубых нарушений. Толкового ответа я так и не получил, а получил только полный негатив и бескультурье. Потратил время на пустой разговор. Понимаете, судья, который обслуживал матч, дал две минуты. Не было никакой травмы, человек не выбыл. А почему в итоге всё поменяли – неясно.

— Действительно, выглядит странно.
— В тот же день, когда играли «Спартак» — ЦСКА, защитнику «армейцев» Артёму Сергееву врезали в спину и толкнули в борт. После этого он подрался. Человек потом не сыграл несколько матчей. Об этом нигде ничего не сказано, к сожалению. Нет нарушения — нет рассмотрения. Многие вещи просто непонятны. Хочется понимать, что делает этот комитет. Логику его работы. И почему судья, который видит матч, даёт один штраф, а потом всё переписывают. Игроки должны понимать, за что их наказывают. Я сам за чистоту хоккея и всегда накажу игрока, пожурю его и скажу, что он не прав, если что-то случилось. Но когда ты понимаешь, что хоккеист теряет право вообще на всё, это плохо. Защитить его никто не может, всё вытекает в полный беспредел.

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— За игрой Павла Падакина в «Сочи» следите?
— Да, Пашка выполняет свою работу, мы с ним всё время на связи. Интересный мальчишка, который потихонечку начинает находить свою нишу. Его стабильность зависит от внутреннего состояния и психологии. Желание, объём работы, любовь к хоккею – это всё есть.

Наиль Якупов сработался с Кеном Хичкоком в «Сент-Луисе»?
— Здесь такая ситуация. «Сент-Луис» — команда приличная. Хичкок – человек, отработавший в лиге 20 лет. Ему 65 лет и сложно поменять восприятие. Наиль старается и работает.

— Сергей Зубов работает в системе «Блюз», с ним беседовали?
— Нет, а я его и не видел. Я обычно, если возникают какие-то вопросы, общаюсь с генеральным менеджером Дугом Армстронгом.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Детройт Ред Уингз Алексей Анисимов Андрей Локтионов Игорь Ларионов Илья Самсонов Наиль Якупов КХЛ НХЛ Хоккейное судейство
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