Жалобы Знарка на травмы – пир во время чумы. 10 выводов недели

Жалобы Знарка на состав выглядят смешно

В Уфе настало время резать по живому

«Спартак» упустил шанс сделать задел на будущее

Фото: Александр Мысякин, "Чемпионат" Алексей Ярушкин, ХК «Спартак»

КХЛ нужен клуб из Швеции, а не из Китая и Кореи

Никита Квартальнов снова перешёл грань

Рыспаеву в КХЛ больше нет места

«Витязь» не остановил даже автогол Гимаева

В России забыли про Георгиева

«Лада» останется с нами

«Северстали» не удержать Кагарлицкого

Если голосовать за лучший хоккейный анекдот недели, месяца, а то и года, жалобына глубину состава – безусловный фаворит. Тренер базового клуба сборной после двух матчей подряд жаловался журналистам на травмы, которые до неприличия сократили выбор игроков. Только вдумайтесь: всего четыре звена!Олегу Валерьевичу стоило бы посочувствовать, если не знать, что СКА – самый обеспеченный клуб лиги, а эпидемия травм в этом сезоне затронула добрую половину команд. «Торпедо», которому «армейцы» уступили в одном из последних матчей, умудрялось стабильно набирать очки, имея в лазарете столько же травмированных. И это при том, что глубина состава у «Торпедо» и СКА не идёт ни в какое сравнение.Весь сезон мучаются из-за травм «Сибирь» и «Салават Юлаев», но ни уфимцы, ни новосибирцы не могут похвастать, что в такой ситуации в третьем звене у них играли. Знарок выпускаетв нападении? Во-первых, это не такое уж ЧП, учитывая соответствующий опыт в карьере Яковлева. Во-вторых, виноват в этом сам Знарок. Главному тренеру петербуржцев ничего не мешало наигрывать молодёжь, чаще ставить в состав, привлекать парней из ВХЛ. Тем более что «СКА-Нева» и СКА-1946 – лидеры своих лиг. В итоге Знарок всё-таки вызвал, но за два матча дал сыграть талантливому форварду всего две смены. Главный тренер СКА настолько привык работать с игроками экстра-класса, что необходимость подпускать к составу середняков или молодёжь оборачивается для него чуть ли не катастрофой. Пир во время чумы, не иначе.Не сегодня, так завтра в Уфе может состояться заседание руководства, на котором будет принято решение о том, как «Салавату Юлаеву» жить дальше. Поражение в Череповце, которое стало для уфимцев седьмым подряд, стало точкой кипения. Внутри коллектива идут трения, игроки разбились на группировки, нет доверия к, о чём свидетельствуют слухи о том, чтопопросили не ставить его на игру с «Северсталью».Вот уже и болельщики решили поговорить с командой, пусть и не в такой жёсткой форме, как недавно фанаты «Спартака». Добавим к этому эпидемию травм и получим полнейший хаос в клубе, которому перед сезоном прочили как минимум финал конференции. Чистить состав поздно – окно переходов закрылось ещё 25 декабря. Проводить ротацию состава мешает заполненный лазарет. Вот и получается, что единственно возможным хирургическим вмешательством может стать смена главного тренера. Редко когда рокировки накануне плей-офф приводили к кардинальным изменениям в игре команды, но почему бы не вспомнить первый сезон КХЛ? Тогда «Авангард» в конце января сменилна, запрыгнул на подножку уходящего поезда и даже выбил «Салават» из плей-офф.В отличие от «Салавата Юлаева», московский «Спартак» за плей-офф уже не борется. Затяжная серия поражений досрочно лишила красно-белых шансов на попадание в восьмёрку. В частности, это привело к крайне неприятному и совершенно неприемлемому для клуба КХЛ «разговору» фанатов с командой. Но сегодня хотелось бы поговорить не об этом. Когда команда лишается шансов на выход в плей-офф – самое время задуматься о следующем сезоне. Наиграть молодёжь, пригласить тренера, который разобрался бы с имеющимся материалом и проверил игроков в боевых условиях.Вместо этого «Спартак» до последнего держит у руля, с которым у команды нет ни настоящего, ни будущего. Тренер, который изначально рассматривался как и.о., не только привёл команду на дно турнирной таблице, но и своим присутствием закрыл дорогу потенциальным наставникам «Спартака» образца следующего сезона. В последнем виноват, разумеется, не Ярушкин, а спартаковское руководство. Здесь и сейчас не видно, за счёт чего грядущий чемпионат для москвичей станет успешнее завершающегося.В то время пока нынешний президент КХЛчётко дозирует общение с прессой, бывший руководитель лиги знакомит хоккейную общественность с планами по расширению.остаётся членом совета директором КХЛ, а значит, осведомлён о выбранном векторе её развития. Если верить его словам, в ближайшем будущем к «Куньлуню» присоединится ещё один китайский клуб, а также команда из Южной Кореи, и вместе они образуют Тихоокеанский дивизион. Почему эта затея кажется сомнительной? Во-первых, нежелание боссов НХЛ отпускать игроков в Пхёнчхан чётко даёт понять, что они не видят этот рынок перспективным. Вряд ли мы сможем извлечь из корейской индустрии то, чего не может самая успешная хоккейная лига планеты.Не особо привлекательным видится и вариант со вторым китайским клубом. Поднебесной нужно время, чтобы привыкнуть к новому виду спорта, и уместнее сосредоточить внимание на «Куньлуне». Второй китайский клуб в КХЛ лишь разбавит наклёвывающийся ажиотаж. Да и столь же подготовленных для продвижения городов как Пекин в стране немного. Пример Шанхая, где на матчи ходило по 500-700 человек, вполне показателен. Куда уместнее было бы включение клуба из европейской хоккейной державы вроде Швеции, но всё тот же Медведев высказывается об этом варианте без энтузиазма. Однако только команда из страны, где есть собственные хоккейные кадры, может поднять спортивный уровень КХЛ.В очередную историю вляпался сын главного тренера ЦСКА.уже давно вышел из-под опеки отца, но его поведение на льду от этого не стало менее дерзким. Он наносит соперникам травмы, в любой момент может скинуть перчатки, а главное – умело провоцирует. Этим он славился ещё на заре карьеры, когда в серии плей-офф «Сибирь» — «Ак Барс» выводил из себяНовой жертвой Квартальнова-младшего стал форвард «Авангарда», в которого подопечныйсначала бросил шайбой на раскатке, а потом стал угрожать его семье. С одной стороны, Квартальнов в очередной раз перешёл грань дозволенного, нарушив все моральные нормы, но если разобраться, на льду порой происходит и не такое. Взять хотя бы расистские высказывания игрока «Слована» в адрес. Выходя на площадку, к подобному нужно быть готовым. Отметим, что выходка Квартальнова полностью оправдала себя: «Нефтехимик» не только добился победы в том матче, но и дисквалификация Лемтюгова составит на один матч больше. Настоящий джек-пот для провокатора.На днях вышло новое интервью с, о котором мы успели немного позабыть. Молодой тафгай, ныне выступающий в «Номаде», напомнил о том, что за время своей деятельности он не нанёс ни одной травмы, а также анонсировал пересмотр своего дела в КХЛ. В этом сезоне Рыспаев, по всей видимости, не сыграет, а если амнистия и состоится, распространяться она будет уже на следующий чемпионат. Но даже если с Дамира снимут дисквалификацию, найдётся ли ему место в КХЛ? «Барыс», которому по-прежнему принадлежат права на защитника, под руководствомиграет в атакующий и чистый хоккей, который не предполагает наличия тафгая. Духовный наставник Рыспаева, в свою очередь, нашёл в «Нефтехимике» нового протеже в лице Никиты Квартальнова, да и статус легионера практически исключает появление юного батыра в каком-либо российском клубе.Автоголв матче с «Трактором» — самый курьёзный момент минувшей недели. Шайбы, заброшенные в свои ворота, бывают разные, но вот такие, с щелчка, встретишь нечасто. Гимаев пытался сделать выброс через лицевой борт, а попал над плечом. Однако заострить внимание стоит не на этом комичном несчастье защитника, а на том, что оно никоим образом не повлияло на результат матча. Даже после такого «подарка» подопечныедовели дело до победы, которая стала для них шестой подряд.Подмосковная команда находится в шести очках от девятого места и имеет самые реальные шансы впервые в своей истории попасть в плей-офф. Белов сумел создать в Подольске крепкий коллектив, где есть не только ударное первое звено в традициях старого «Ак Барса», но и крепкий сменщик, сумевший заменить травмированного Сятери, и переживающий новую молодость ветеран, и совсем неожиданный снайперНа прошлой неделе основной голкипер финского ТПС подписал новый трёхлетний контракт. Что в этом примечательного, спросите вы? Как минимум то, что зовут этого вратаряи он обладает российским паспортом. Молодой парень, о существовании которого широкая публика узнала на прошлом МЧМ, за пару лет дорос до статуса одного из сильнейших голкиперов финского чемпионата. В лиге, откуда клубы КХЛ традиционно черпают стражей ворот, Георгиев – первый по коэффициенту надёжности и второй по проценту отражённых бросков! Во многом благодаря его игре ТПС борется за чемпионство, занимая третье место в таблице. Нет ничего удивительного, что клуб из Турку подписал с ним долгосрочный контракт, не дожидаясь окончания чемпионата. Странно другое. Почему в России, где установилась мода на молодых голкиперов, но по-прежнему нет переизбытка качественных кадров, забыли Георгиева? Даже скромные клубы КХЛ могли бы предложить ему более выгодные условия и пост первого основного вратаря.Команда из Тольятти официально лишилась шансов на плей-офф, но при этом из автомобильной столицы России приходят и хорошие новости. Вице-президент «Лады» и министр спорта Самарской областисообщил, что клуб продолжит выступление в КХЛ в следующем сезоне. В условиях, когда лига раздумывает о сокращении, а многие клубы испытывают серьёзные финансовые проблемы, этому заявлению стоит придать особое значение. Как минимум одним кандидатом на исключение из КХЛ стало меньше. Вот только в каком виде «Лада» предстанет в следующем сезоне? Похоже, что ни о каком увеличении бюджета речи не идёт, а значит, волжане и впредь будут комплектоваться по остаточному принципу без особых турнирных притязаний. Нужны ли лиге команды, ещё до сезона прощающиеся с шансами на плей-офф, большой вопрос.30 апреля истекают контракты у целого ряда заметных игроков, но большинство из них могут отправиться в НХЛ. Ковальчук, Шипачёв, Дадонов, Шалунов, Ткачёв – все они засматриваются за океан. А вот тех, кем могут усилиться российские клубы, не так уж и много.– один из первых в этом небольшом списке. 27-летний форвард впервые в карьере станет неограниченно свободным агентом и почти наверняка покинет родной Череповец. Кагарлицкий провёл за «Северсталь» три последних сезона, трижды становился лучшим бомбардиром команды, но так и не сыграл ни одного матча в плей-офф. Директор череповецкого клуба Алексей Кознев уже намекнул, что удержать Дмитрия будет крайне сложно. Одним из главных кандидатов на нападающего называется «Салават Юлаев».