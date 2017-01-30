Выбери самого яркого маскота КХЛ. Финал

«Чемпионат» уже знакомил читателей с талисманами всех клубов КХЛ. По итогам голосования маскоты «Сибири», «Трактора», «Металлурга» (Магнитогорск), «Барыса», «Авангарда», «Динамо» (Минск), «Локомотива» и «Северстали» пробились в финал. Теперь эти восемь талисманов поборются за звание «самого яркого маскота КХЛ». Голосование завершится в среду, 1 февраля, в 17:00 мск.Принять участие в голосовании также можно