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175 лет назад 2016
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Крэйг Андерсон
Фото: twitter.com/xonichollexo
Текст: Максим Замятин

Настоящие бойцы. Как семья Крэйга Андерсона борется с раком

Жена голкипера «Оттавы» Крэйга Андерсона успешно борется с раком. Огромную роль в этом сыграла помощь супруга, его характер и стойкость.
30 января 2017, понедельник. 16:46. Хоккей

Страшное известие


В середине октября руководство «Оттавы» обратилось к болельщикам с туманным объявлением о том, что 35-летний основной страж ворот «сенаторов» Крэйг Андерсон покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. Даты возвращения вратаря в той новости не назывались даже приблизительно, как и настоящая причина отлучки, что тут же вызвало массу слухов.
Чета Андерсонов всегда была известна своей дружностью, и было ясно, что ни о каких возможных разводах и раздорах речи не идёт. Спустя неделю генеральный менеджер «Оттавы» Пьер Дорион открыл страшную правду: голкипер уехал, потому что у его жены Николь нашли рак.

Для организации «Сенаторз» подобный диагноз, увы, знаком не понаслышке. Бывший тренер «Оттавы» Роджер Нельсон, произнесший вдохновенную речь перед пятым матчем финала Восточной конференции в сезоне-2002/03, в том же году скончался от рака костной ткани. Команда, знавшая о страшной болезни специалиста, старалась порадовать Нельсона выигрышем Кубка Стэнли, но уступила «Нью-Джерси» в семи матчах финала Востока, а ровно месяц спустя Нельсон скончался. В 2015-м году от рака пищевода погиб бывший ассистент главного тренера Марк Ридс, а в настоящее время продолжает бороться с этой болезнью и бывший генеральный менеджер клуба Брайан Мюррей, у которого диагностировали рак толстой кишки четвёртой стадии.
Я пошла к врачу, так как думала, что у меня грипп. Были все симптомы простуды, заложенность носа, мокрота. Позже на снимках обнаружили странную массу за носом, это была злокачественная опухоль

Сама Николь Андерсон рассказала, что рак носоглотки у неё обнаружили совершенно случайно. «Я пошла к врачу, так как думала, что у меня грипп. Были все симптомы простуды, заложенность носа, мокрота. Уши были заложены, как будто постоянно летишь в самолёте и слышишь частые хлопки. Врач рекомендовал мне сделать УЗИ опухших лимфоузлов на шее, а позже на снимках обнаружили странную массу за носом. Биопсия показала, что это злокачественная опухоль», — написала женщина в своём блоге.

Николь – мама двоих мальчиков, мужественно встретила страшный диагноз. Выяснилось, что появление опухоли спровоцировал детский вирус Эпштейна-Барра, который сам по себе не представляет особой опасности (по некоторым данным, около 90% жителей развитых стран являются его носителями в латентной форме), но в данном случае он послужил катализатором ухудшения.

В адрес Андерсона мгновенно стали приходить сообщения о поддержке и помощи. «Крэйг всегда вдохновлял всех нас. Мы хотим поддержать и помочь его и Николь настолько, насколько сможем», — сказал защитник «Оттавы» Дион Фанёф. Андерсон, неплохо отыгравший старт сезона, получил в клубе бессрочный отпуск, а основным голкипером «сенаторов» на время стал Эндрю Хэммонд.
Мы провели удачную игру и нашим лидером был Андерсон. Он вернулся, и все знали о том, что случилось. Он держался как мог, но в его глазах была видна боль

Шат-аут с болью в глазах


Не прошло и недели, как вратарская ситуация в «Оттаве» серьёзно ухудшилась. В одном из матчей Хэммонд получил травму, и в отсутствие двух лучших своих голкиперов скромная команды из столицы Канады могла рассчитывать лишь на связку неопытных вратарей Крис Дриджер – Мэтт О'Коннор. Однако мужественная Николь, которая тогда лишь ожидала результатов дополнительного обследования, узнав о серьёзных трудностях в команде, уговорила мужа позвонить генеральному менеджеру Пьеру Дориону. «Именно Николь убедила Крэйга позвонить мне. Они собирались вернуться в Оттаву, потому что был период ожидания диагноза. Именно тогда было решено о его временном воссоединении с командой», — заявил Дорион.

В первом же матче после вынужденного отпуска Андерсон произвёл фурор. В соперники «Оттаве» достался «горячий» «Эдмонтон», но помешать голкиперу в тот вечер не смог бы никто. Крэйг отразил все 37 бросков по своим воротам, вдохновенно отыграв на ноль и стал главным героем матча. «Мы провели удачную игру и нашим лидером был Андерсон. Он вернулся, и все знали о том, что случилось. Он держался как мог, но в его глазах была видна боль. Он вернулся и подал всем пример, без лишних. Он сделал то же самое, что и всегда — показал себя настоящим лидером», — сказал защитник Эрик Карлссон.


После этого Андерсон ещё дважды покидал расположение команды, но «Оттава», приобретя у «Питтсбурга» голкипера Майка Кондона, снизила остроту проблемы во вратарской линии. «Скажу вам честно: потерять первого номера в самом начале сезона – это абсолютно разрушительно для нашей команды. Первое время нам было очень трудно, потому что мы знали, что Крэйг не вернётся быстро. А запасных вариантов у нас тогда не было», — признался наставник Ги Буше.

В ожидании победы и возвращения


В конце января о делах семьи Андерсон стали поступать радостные известия. Совсем недавно главный тренер «Оттавы» Ги Буше заявил о том, что голкипер во время перерыва на Матч звёзд начал работать в Нью-Джерси с тренером вратарей Пьером Грулем, и если всё пойдёт как надо, то в ближайшем будущем мы увидим очередное появление Андерсона в воротах «Сенаторз». За время своего отсутствия в команде Крэйг несколько растратил игровые кондиции, и вероятной датой возвращения Андерсона на лёд называют 7 февраля, когда «Оттава» дома сыграет с «Сент-Луисом».


Николь, пройдя курс лечения в Нью-Йорке, собирается вернуться в Оттаву. В минувший четверг на своей страничке в «Твиттере» она опубликовала эмоциональное сообщение: «Я не могла бы гордиться своим супругом сильнее, чем сейчас, потому что он очень много сделал для нашей семьи. Настало время, чтобы он вернулся к своей работе», — написала Николь.


Последние медицинские тесты показали, что раковая опухоль значительно сократилась. «Мой лечащий врач даже сказал мне, что глядя на нынешние снимки он бы и не подумал, что меня рак, если бы не знал об этом раньше. Конечно, есть ещё много работы с лимфоузлами в шее. Я с нетерпением жду завершения этого этапа лечения», — написала женщина, которой вместе с химиотерапией за три месяца пришлось перенести 33 сеанса лучевой терапии.


«О прогрессе и улучшении мы предпочитаем говорить осторожно. Знаю, что на первых порах Николь не будет выходить из дома. Что касается Крэйга, то он начал заниматься с тренером индивидуально, причём это была сугубо его инициатива. Он хочет поскорей вернуться в строй, он воспрял духом и горит желанием. О борьбе за позицию стартёра скажу так: Майк Кондон в отсутствие Андерсона проделал очень хорошую работу, Эндрю Хэммонд тоже помогал. Но с самого первого дня было ясно, что Андерсон – наш вратарь номер один. Чтобы вернуться ему нужно время, которое мы ему дадим», — сказал наставник «Сенаторз».


«Многие люди спрашивали, чем они могут помочь нам в этой трудной ситуации. Мы просто просили их думать о нас, пожелать что-то хорошее в своих мыслях. А тех, кто имеет возможность, просили поддержать местное общество по исследованию и изучению рака, чтобы понять, как можно лечить это заболевание. Спасибо вам за вашу любовь и поддержку», — написали Крэйг и Николь. Практически нет сомнений в том, что ближе к лету мы станем свидетелями полного хэппи-энда в этой истории. Так стойкость характера, профессионализм врачей и поддержка со стороны смогли заставить отступить страшный недуг.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Оттава Сенаторз Крэйг Андерсон НХЛ
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