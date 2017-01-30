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175 лет назад 2016
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Игорь Захаркин, ХК «Салават Юлаев»
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Текст: Владислав Уткин

Кто проклял «Салават»? Эксперты о кризисе в команде Захаркина

Эксперты Гуськов, Светлов и Прошкин порассуждали о проблемах «Салавата Юлаева» и о возможном увольнении Игоря Захаркина.
30 января 2017, понедельник. 19:00. Хоккей
Заслуженный мастер спорта, эксперт КХЛ ТВ Александр Гуськов, олимпийский чемпион Сергей Светлов и двукратный чемпион мира Виталий Прошкин порассуждали о проблемах уфимского «Салавата Юлаева», который проиграл уже семь матчей подряд и близок к тому, чтобы вылететь из кубковой восьмёрки.

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«Чтобы команда проснулась, нужен новый взгляд с тренерской позиции»


— Нужно ли оставлять сейчас Игоря Захаркина? Может, стоило бы усилить тренерский штаб Вячеславом Быковым, как предлагал Сергей Гимаев? И кто мог бы возглавить команду сейчас?

Светлов: Ситуация не очень хорошая. Бывал в таких ситуациях, когда команда не играла. Есть руководство, есть клуб. Надо, чтобы сами пришли к понимаю того, что хотят. Вопрос не ко мне, ситуация неординарная, архисложная. Нужно подумать внутри команды о проблеме.

Гуськов: Чтобы решиться на смену тренера перед плей-офф, руководителям «Салавата» надо хорошо подумать. Если смотреть сейчас на все компоненты: семь проигранных матчей плюс игра, которую показывает команда, — такие перемены могут пойти к лучшему. С другой стороны, очень мало времени, чтобы идти в плей-офф с новым тренером. Можно сделать ещё хуже и тем самым сезон убить. Убирая тренерский штаб, можно ещё больше навредить. Но вливание новой крови в тренерский штаб – это вариант. Вариант Быкова подходит как никогда лучше. Два тренера знают друг друга, это тандем, он может вытащить Уфу из кризиса, в который попала команда. Подходящий вариант, чтобы команда проснулась, и нужен новый взгляд с тренерской позиции.

Прошкин: Я не нахожусь внутри команды, так что сказать сложно. В любом случае трансферное окно закрыто, игроков новых не подписать, значит нужно что-то другое искать. Смена тренера сейчас может и положительно, и отрицательно повлиять на «Салават», смотря какой тренер придёт. Мы не знаем, готов ли сам Быков прийти и какая роль будет у Захаркина. Непонятно, как они распределят роли. Внутри команды что-то происходит, но тяжело понять что: или игроки не понимают тренера, или тренер не понимает своих подопечных.
Светлов: У руководства и тренеров, возможно, есть доверие к вратарю, он год назад хорошо сыграл в плей-офф.

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«Добровольно никто хорошего вратаря не отдаст»


— Нужно ли было клубу оставлять Никласа Сведберга или искать другого вратаря перед дедлайном?

Светлов: Много не знаю, что происходит внутри, полсезона сыграл хорошо, что сейчас с ним происходит, сложно сказать. Может, надо было менять. А кого можно найти? Какой свободный хороший вратарь свободен? Добровольно никто хорошего вратаря не отдаст. У руководства и тренеров, возможно, есть доверие к вратарю, год назад хорошо сыграл в плей-офф.

Гуськов: Сведберг играет не совсем стабильно, этим надо было заниматься раньше. На мой взгляд, команда, которая претендует на Кубок Гагарина, должна иметь двух отличных вратарей, за которых можно быть спокойным. Это не камень в огород Гаврилова, вратарская линия должна быть укомплектована на 100% в командах, которые хотят достигнуть высокого результат. Надо было думать об этом раньше.


Прошкин: Так, может быть, они искали нового голкипера и не нашли. Брать такого же вратаря по уровню или хуже не имело смысла, а найти хорошего голкипера в конце сезона очень сложно. Летом «Салават» мог подписать Коваржа, но Захаркин, видимо, поддерживает скандинавов, с ними ему удобнее работать, чем с чехами, поэтому Якуба и не подписали.

«Потеря Умарка – это катастрофа»


— Линус Умарк сломал ногу в матче с «Северсталью» и пропустит четыре недели, насколько это серьёзная потеря для команды?
Гуськов: Потеря Умарка — катастрофа для «Салавата», он один из тех, кто тащит на себе команду.
Светлов: Команда уже неудачно играет, огромная потеря. Один из лучших игроков, от него очень многое зависит. Надеюсь, что команда всё же попадёт в плей-офф, а сейчас всё на тоненького.
Гуськов: Это тяжелейший удар, поскольку это один из тех хоккеистов, которые тащат на себе команду, поэтому я бы сказал, что это катастрофа. «Салават» лишился примерно 30% от своей возможной игры с потерей Умарка, тяжелейшая ситуация, заменить его просто не кем.
Прошкин: В любом случае это лидер команды. Когда травма на ровном месте возникает и когда у команды проблемы, это серьёзная проблема. Но, несмотря на это, игроки должны собраться вместе и высказать друг другу, может быть, и в резкой форме. Всё в руках хоккеистов. Они должны взять себя в руки и сыграть ради болельщиков. Думаю, что «Салават» всё-таки выйдет в плей-офф.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Салават Юлаев Александр Гуськов Виталий Прошкин Игорь Захаркин Никлас Сведберг Сергей Светлов
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