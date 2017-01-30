В Уфе жарко: Умарк сломал ногу, Захаркин оценил работу Вайсфельда

Захаркин развернул автобус для общения с болельщиками

Захаркин: Здесь не хватило опыта и понимания людям, проводившим селекцию, «Салават Юлаев» — это не команда, которая просто играет.

Быков спешит на помощь, но не «Салавату»

«Торпедо» без Скудры выходит в плей-офф

«Йокерит» теряет важные очки

18 игроков из КХЛ сыграют со сборной России на Евротуре

Не так давно фанаты московского «Спартака» пришли в раздевалку команды и пообщались в грубой форме с игроками. «Салават Юлаев» проиграл семь матчей подряд, и после встречи в Череповце с «Северсталью» в башкирском аэропорту несколько болельщиков смогли пообщаться с командой. Этого бы не случилось без участия главного тренера«У нас была возможность уехать и не встретиться с болельщиками, и я специально развернул автобус. Это было наше с лидерами команды решение: нельзя прятаться, мы играем для болельщиков. Если бы у нас была нечиста совесть, если бы я видел, что парни не выкладываются, что кто-то бережёт себя и не играет всемсердцем, я бы выгнал такого человека из команды и играл меньшим количеством хоккеистов. Если бы я знал, что сам недорабатываю, я бы сам ушёл в этой ситуации, но в том и смысл, что команда сражается и каждый игрок понимает всю трагичность ситуации. Я уверен, что все хотят её исправить, поэтому мы и поехали говорить», — сказал специалист ТАСС.Во вторник в Уфе ожидается заседание попечительского совета, на котором, возможно, будет затронут вопрос о смене тренерского штаба. Некоторые СМИ уже сообщили о том, что одним из кандидатов является. Генеральный директор клубасообщил, что вопрос изменения тренерского штаба даже не обсуждается. В оставшихся матчах уфимцы сыграют дома с ЦСКА, СКА, «Ак Барсом» и «Ладой». Вопрос выхода в плей-офф актуален, и при самом худшем раскладе «Салават» может оказаться вне восьмёрки. Вдобавок в последнем матче сломал ногу, теперь швед пропустит 4-6 недель.Чуть позже Захаркин в эфире БСТ посетовал на проблемы с комплектованием команды и то, что в фарм-клубе «Торос» всего два игрока, которых можно поднять в главную команду. «Здесь не хватило опыта и понимания людям, проводившим селекцию, «Салават Юлаев» — это не команда, которая просто играет. Здесь должны быть игроки, которые могут показывать свои наилучшие результаты, очень большое давление на коллектив. Мы по-разному смотрим на эту должность. Мне кажется, что генеральный менеджер (Леонид Вайсфельд. – Прим. «Чемпионата») — это ежедневная работа. У нас плохо играет вратарь. Что должен делать в таком случае топ-клуб? Купить другого», — сказал Захаркин.Несколько дней назадвысказал мысль о том, что «Салавату» необходимо пригласить в тренерский штаб, но тот был назначен на пост консультанта главного тренера клуба «Фрибург», который проваливает сезон в швейцарском чемпионате.«Чуть больше буду участвовать в повседневной жизни клуба. Всё это будет происходить с согласия тренера, никогда не ставлю себя вперёд и стараюсь при надобности доносить своё видение. В любом случае консультант, с одной стороны, не несёт ответственность, а с другой — может каким-то образом помочь и взглянуть на проблемы с иной стороны. Вариант с тем, чтобы возглавить команду, не рассматривался. Как вернулся в Швейцарию, сразу сказал, что не хочу быть главным тренером, иначе бы я не уезжал из Санкт-Петербурга. В этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим», — сказал Быков.После матча со СКА главный тренер нижегородцевбыл дисквалифицирован на четыре встречи, но на игре команды это не отразилось. Во встрече со «Спартаком» Жердев вывел «Торпедо» вперёд в середине первого периода. Во втором периоде он же при равном счёте оформил дубль, а в начале третьего защитник командыдважды отличился в большинстве. Пятую шайбу за нижегородцев в этом матче забросил. После этой победы «Торпедо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ.«Йокерит» в последнее время испытывает серьёзные проблемы. После поражения от минского «Динамо» команда ухудшила свои шансы на выход в плей-офф. «Джокеры» пока идут в кубковой восьмёрке, но по потерянным очкам уступают ХК «Сочи». В отчётной встрече всё решилось в первом периоде — сначалаоткрыл счёт в большинстве, а затемудвоил преимущество минчан в меньшинстве.провёл восьмой матч в сезоне на ноль. Это поражение «Йокерита» позволило московскому «Динамо» выйти в плей-офф КХЛ.Сборные Финляндии, Чехии и Швеции объявили составы на ближайший этап Евротура – Шведские хоккейные игры, которые состоятся с 9 по 12 февраля в Гётеборге. Хозяева вызвали на турнир Виктора Фаста (ЦСКА), Оскара Фантенберга (ХК «Сочи»), Рикарда Йюнге («Нефтехимик») и Джона Нормана («Торпедо»). Финны ограничились пятью легионерами из КХЛ: Юха Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА), Томми Кивистё («Автомобилист»), Йонас Ярвинен и Томи Саллинен (оба — «Куньлунь»).Самая внушительная делегация будет у чешской сборной, сразу девять игроков из КХЛ: Павел Францоуз («Трактор»), Якуб Коварж («Северсталь»), Адам Полашек («Сибирь»), Ян Коларж («Амур»), Томаш Кундратек («Слован»), Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск), Лукаш Кашпар («Динамо» Москва), Томаш Зогорна («Амур»), Лукаш Радил («Спартак»).