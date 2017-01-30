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175 лет назад 2016
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Хоккей, итоги дня 30 января 2017 года. Обзоры матчей, видео
Фото: Александр Коркка, photo.khl.ru
Текст: Роман Соловьёв

В Уфе жарко: Умарк сломал ногу, Захаркин оценил работу Вайсфельда

«Салават» пообщался с болельщиками, «Торпедо» и московское «Динамо» обеспечили себе место в плей-офф – в итогах дня.
30 января 2017, понедельник. 23:00. Хоккей

Захаркин развернул автобус для общения с болельщиками


Не так давно фанаты московского «Спартака» пришли в раздевалку команды и пообщались в грубой форме с игроками. «Салават Юлаев» проиграл семь матчей подряд, и после встречи в Череповце с «Северсталью» в башкирском аэропорту несколько болельщиков смогли пообщаться с командой. Этого бы не случилось без участия главного тренера Игоря Захаркина.

«У нас была возможность уехать и не встретиться с болельщиками, и я специально развернул автобус. Это было наше с лидерами команды решение: нельзя прятаться, мы играем для болельщиков. Если бы у нас была нечиста совесть, если бы я видел, что парни не выкладываются, что кто-то бережёт себя и не играет всем
сердцем, я бы выгнал такого человека из команды и играл меньшим количеством хоккеистов. Если бы я знал, что сам недорабатываю, я бы сам ушёл в этой ситуации, но в том и смысл, что команда сражается и каждый игрок понимает всю трагичность ситуации. Я уверен, что все хотят её исправить, поэтому мы и поехали говорить», — сказал специалист ТАСС.

Во вторник в Уфе ожидается заседание попечительского совета, на котором, возможно, будет затронут вопрос о смене тренерского штаба. Некоторые СМИ уже сообщили о том, что одним из кандидатов является Майк Кинэн. Генеральный директор клуба Валерий Нургутдинов сообщил, что вопрос изменения тренерского штаба даже не обсуждается. В оставшихся матчах уфимцы сыграют дома с ЦСКА, СКА, «Ак Барсом» и «Ладой». Вопрос выхода в плей-офф актуален, и при самом худшем раскладе «Салават» может оказаться вне восьмёрки. Вдобавок в последнем матче сломал ногу Линус Умарк, теперь швед пропустит 4-6 недель.
Захаркин: Здесь не хватило опыта и понимания людям, проводившим селекцию, «Салават Юлаев» — это не команда, которая просто играет.
Чуть позже Захаркин в эфире БСТ посетовал на проблемы с комплектованием команды и то, что в фарм-клубе «Торос» всего два игрока, которых можно поднять в главную команду. «Здесь не хватило опыта и понимания людям, проводившим селекцию, «Салават Юлаев» — это не команда, которая просто играет. Здесь должны быть игроки, которые могут показывать свои наилучшие результаты, очень большое давление на коллектив. Мы по-разному смотрим на эту должность. Мне кажется, что генеральный менеджер (Леонид Вайсфельд. – Прим. «Чемпионата») — это ежедневная работа. У нас плохо играет вратарь. Что должен делать в таком случае топ-клуб? Купить другого», — сказал Захаркин.

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Быков спешит на помощь, но не «Салавату»


Несколько дней назад Сергей Гимаев высказал мысль о том, что «Салавату» необходимо пригласить в тренерский штаб Вячеслава Быкова, но тот был назначен на пост консультанта главного тренера клуба «Фрибург», который проваливает сезон в швейцарском чемпионате.

«Чуть больше буду участвовать в повседневной жизни клуба. Всё это будет происходить с согласия тренера, никогда не ставлю себя вперёд и стараюсь при надобности доносить своё видение. В любом случае консультант, с одной стороны, не несёт ответственность, а с другой — может каким-то образом помочь и взглянуть на проблемы с иной стороны. Вариант с тем, чтобы возглавить команду, не рассматривался. Как вернулся в Швейцарию, сразу сказал, что не хочу быть главным тренером, иначе бы я не уезжал из Санкт-Петербурга. В этом сезоне точно тренировать не буду, а дальше посмотрим», — сказал Быков.

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«Торпедо» без Скудры выходит в плей-офф


После матча со СКА главный тренер нижегородцев Петерис Скудра был дисквалифицирован на четыре встречи, но на игре команды это не отразилось. Во встрече со «Спартаком» Жердев вывел «Торпедо» вперёд в середине первого периода. Во втором периоде он же при равном счёте оформил дубль, а в начале третьего защитник команды Артём Аляев дважды отличился в большинстве. Пятую шайбу за нижегородцев в этом матче забросил Евгений Мозер. После этой победы «Торпедо» обеспечило себе участие в плей-офф КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2017, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
5 : 1 1:1, 1:0, 3:0
Спартак
Москва
1:0 – Жердев (Эштон, Грачёв) – 11:33 (5x5), 1:1 – Глазачев (Радил) – 12:45 (5x5), 2:1 – Жердев (Рассказов, Баранцев) – 26:50 (5x5), 3:1 – Аляев (Даугавиньш, Фролов) – 40:29 (5x4), 4:1 – Аляев (Фролов) – 45:43 (5x4), 5:1 – Мозер (Егоршев, Норман) – 49:43 (5x5)


«Йокерит» теряет важные очки


«Йокерит» в последнее время испытывает серьёзные проблемы. После поражения от минского «Динамо» команда ухудшила свои шансы на выход в плей-офф. «Джокеры» пока идут в кубковой восьмёрке, но по потерянным очкам уступают ХК «Сочи». В отчётной встрече всё решилось в первом периоде — сначала Фредрик Петтерссон открыл счёт в большинстве, а затем Роб Клинкхаммер удвоил преимущество минчан в меньшинстве. Бен Скривенс провёл восьмой матч в сезоне на ноль. Это поражение «Йокерита» позволило московскому «Динамо» выйти в плей-офф КХЛ.
КХЛ - регулярный чемпионат
30 января 2017, понедельник. 19:30 МСК
Йокерит
Хельсинки
0 : 3 0:2, 0:0, 0:1
Динамо Мн
Минск
0:1 – Петтерссон (Клинкхаммер, Эллисон) – 14:16 (5x4), 0:2 – Клинкхаммер (Готовец, Скривенс) – 18:05 (4x5), 0:3 – Граньяни (Граборенко) – 58:45 (en)


18 игроков из КХЛ сыграют со сборной России на Евротуре


Сборные Финляндии, Чехии и Швеции объявили составы на ближайший этап Евротура – Шведские хоккейные игры, которые состоятся с 9 по 12 февраля в Гётеборге. Хозяева вызвали на турнир Виктора Фаста (ЦСКА), Оскара Фантенберга (ХК «Сочи»), Рикарда Йюнге («Нефтехимик») и Джона Нормана («Торпедо»). Финны ограничились пятью легионерами из КХЛ: Юха Метсола («Амур»), Микко Коскинен (СКА), Томми Кивистё («Автомобилист»), Йонас Ярвинен и Томи Саллинен (оба — «Куньлунь»).

Самая внушительная делегация будет у чешской сборной, сразу девять игроков из КХЛ: Павел Францоуз («Трактор»), Якуб Коварж («Северсталь»), Адам Полашек («Сибирь»), Ян Коларж («Амур»), Томаш Кундратек («Слован»), Ян Коварж («Металлург» Магнитогорск), Лукаш Кашпар («Динамо» Москва), Томаш Зогорна («Амур»), Лукаш Радил («Спартак»).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Динамо Минск ХК Йокерит ХК Салават Юлаев ХК Спартак ХК Торпедо Вячеслав Быков Игорь Захаркин Линус Умарк Обзор главных хоккейных событий дня
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