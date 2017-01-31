Кто лучший игрок в истории «Торпедо»? От Коноваленко до Галузина

Вслед за материалом о лучших игроках «Ак Барса» и «Авангарда» продолжаем наш сериал голосованием среди болельщиков «Торпедо». Горьковский хоккей начал своё восхождение с 1940-х годов, а первый и последний на сегодняшний день серьёзный успех был достигнут в 1961 году, когда «Торпедо» завоевало серебро союзного первенства. В 1982 и 1985 годах волжская команда смогла занять четвёртое место в турнирной таблице. В 80-е годы с «Торпедо» приходилось считаться лидерам советского хоккея, клуб даже получил приз «Гроза авторитетов», регулярно отбирая очки у грандов.В 90-е годы команда не забиралась в медальную зону, а главным достижением «Торпедо» в КХЛ является выход во второй раунд плей-офф. Такое случалось при, а также в прошлом сезоне, при. Напомним, что нижегородцы выбили из борьбы за трофей крепкий финский «Йокерит». В десятку лучших игроков, по мнению «Чемпионата», попали. Предлагаем вам путём голосования определить первую тройку.