Кнут Кинэна вместо пиара Захаркина. «Салавату» нужна встряска

Захаркину нет равных в антикризисном пиаре
Редко, когда эфиры региональных телеканалов вызывают такой ажиотаж. Вчерашний выпуск программы «Спортбар» на телеканале БСТ стоил того, чтобы его посмотреть. И дело не только в профессионализме башкирских телевизионщиков, которым тоже стоит отдать должное. Уникальным эфир сделало явление Игоря Захаркина – тренера, чья команда потерпела семь поражений подряд, а по потерянным очкам находится в одной неудаче от девятого места. В ситуации, когда над Захаркиным сгустились тучи и вот-вот разразится гроза, он спокойно и рассудительно общается с журналистами, отвечает на звонки болельщиков и не моргнув глазом анализирует критический сюжет о своей работе. В студии телеканала Игорь Владимирович провёл почти час, оставив немало пищи для размышлений.
По тому, как Захаркин ведёт себя в критической ситуации, он не похож ни на одного российского коллегу. Как только что-то идёт не так, типичный отечественный тренер сворачивается ёжиком и выпускает иголки. Рявкнуть на журналиста или пройти с каменным лицом мимо болельщика для него – естественная реакция. Захаркин же играет на контрасте, чуть ли не открывая публике душу. По крайней мере, такое впечатление может сложиться у неподготовленного зрителя, незнакомого с методами главного тренера юлаевцев. Будучи обаятельным человеком с хорошо поставленной речью, Игорь Владимирович может повернуть в свою сторону практически любую ситуацию, но никогда не скажет то, что в конечном итоге сыграет против него.
По мнению главного тренера уфимцев, настоящий топ-клуб не мучился бы с вратарём, а просто купил бы на его место нового.
За часовой эфир на БСТ Захаркин затронул темы травм, селекции, вратарской нестабильности Сведберга, взаимоотношений с генеральным менеджером, и многого, много другого. Главный тренер уфимцев не боялся посвятить телезрителей во внутреннюю кухню команды, тем самым вызвав доверие. Где-то он намеренно брал вину на себя, как в случае с тем, что доверился мнению помощников при выборе основного вратаря, но по ключевым моментам переводил стрелки на руководство. Причём не высшее (директора клуба Валерия Нургутдинова он подчёркнуто похвалил за созданные условия), а на Леонида Вайсфельда. В общем, использовал все классические приёмы, чтобы убедить: да, я человек и могу ошибаться, я это признаю, но в таких условиях работать невозможно.
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На самом деле, приход Захаркина в прямой эфир республиканского телеканала – это только одно звено целой PR-цепи. Выправлять информационный фон во времена смуты он начал ещё во время Недели звёзд хоккея, когда пригласил столичных журналистов в тренерскую и предложил им сыграть в гольф. Отдельно стоит сказать о встрече с болельщиками в аэропорту. Сложно сказать, как повёл бы себя главный тренер «Салавата Юлаева», будь у его команды такие фанаты, как у «Спартака», но встречу с группой миролюбивых поклонников он легко обыграл в свою пользу. Предводитель юлаевцев не только спокойно поговорил с болельщиками, но и рассказал прессе, что сам развернул автобус, чтобы посмотреть фанатам глаза. Захаркин – лучший пиарщик российского хоккея, а его специализация – самопиар, в котором он достиг небывалых высот.
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«Наезд» на Вайсфельда от привычки быть олигархом
Эфир на БСТ не сорвал все покровы, но подтвердил то, о чём в кулуарах говорят не первый месяц: между Игорем Захаркиным и Леонидом Вайсфельдом пробежала чёрная кошка. Сам тренер подчеркнул, что это нельзя назвать конфликтом, но его интонации и пояснения, в чём именно заключаются разногласия, скорее говорят об обратном. Конфликт это или рабочее недопонимание – вопрос формулировок, не более. Факт в том, что Захаркин практически самоустранился от селекции, которую в этом сезоне проводил «Салават Юлаев». По словам специалиста, он настоял только на приглашении Дениса Куляша и Константина Корнеева, тогда как на другие приобретения не влиял. В это сложно поверить, учитывая, что, например, ещё по ходу прошлого плей-офф Захаркин искренее восхищался форвардом «Авангарда» Денисом Паршиным. Неужели наставник, работавший с Паршиным ещё в ЦСКА, был против его возвращения в уфимский клуб?
Это не единственная шпилька, которую Захаркин отпустил в адрес Вайсфельда. В студии несколько раз поднимали тему того, является ли «Салават Юлаев» топ-клубом. По мнению главного тренера уфимцев, настоящий топ-клуб не мучился бы с вратарём, а просто купил бы на его место нового. Собственно, так, как два года назад по инициативе Быкова и Захаркина сделал СКА, «выбросив в корзину» Александра Салака и взяв на его место Микко Коскинена. Вот только мало того что СКА образца чемпионского сезона и нынешний «Салават» — команды разных весовых категорий, что показал и переход Николая Прохоркина, так ещё и такого админресурса, как у клуба из Санкт-Петербурга, у юлаевцев нет и в помине. Чтобы выдернуть Коскинена из «Сибири», петербуржцам пришлось решать вопрос на самом высоком уровне. Ни у кого, кроме разве что ЦСКА, в лиге нет подобных возможностей, в том числе и у «Салавата Юлаева». Иначе же заполучить классного вратаря с опытом КХЛ в разгар сезона практически нереально.
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Захаркин говорит, что они с Вайсфельдом по-разному понимают должность генерального менеджера. У функционера уже было недопонимание на этой почве, когда он работал с Фёдором Канарейкиным в «Атланте». Тогда Канарейкин требовал конкретных игроков, а Вайсфельд настаивал, что тренер должен только очертить позицию и требования, а кого приглашать под описание – забота генерального менеджера. Претензии Захаркина состоят в другом. Мол, если вратарь плохо играет, его надо поменять, несмотря ни на какие средства. Если травмирован центрфорвард – замена на эту позицию должна быть уже завтра. Складывается впечатление, что Игорь Владимирович просто не может смириться, что он больше не работает в команде с неограниченными возможностями, как было в старом-добром «Салавате» или СКА. Привычка получать всё, что пожелаешь, не обращая внимания на ценник, оказалась слишком пагубна.
Найдётся ли в уфимском клубе человек, способный проявить политическую волю, как когда-то Анатолий Бардин?
Вспомнить 2009-й и поступить как «Авангард»
Омский клуб в хоккейных кругах никогда не считался образцовым в плане менеджмента. На берег Иртыша то и дело привозили разномастных звёзд, но тренерская чехарда не позволяла ставить кубки на поток. Однако однажды экстравагантное решение руководства «Авангарда» оправдало себя. В 2009 году, по ходу первого сезона КХЛ, «ястребов» откровенно лихорадило. Сергей Герсонский проработал лишь до середины сентября, не сложились дела в сибирском клубе у и Уэйна Флеминга. Канадца, который видел своими глазами смерть Алексея Черепанова, сначала отстраняли от работы прямо во время матча, а затем уволили окончательно. Рокировка Флеминг – Никитин, в результате которой Игорь Никитин стал главным тренером без приставки и.о, состоялась как раз 31 января. Тогда, правда, на исправление ситуации у нового наставника было не четыре матча, а все восемь.
«Авангард» при Никитине не начал громить всех подряд, хотя в первом же матче омичи разбили «Сибирь» со счётом 7:1. Однако «ястребы» сумели сделать главное и запрыгнули на 16-е место, опередив «Северсталь» на одно-единственное очко! Попав в плей-офф на флажке, подопечные Никитина сотворили главную сенсацию сезона, выбив из розыгрыша Кубка Гагарина… «Салават Юлаев». То, как действующий чемпион оступился в первом же раунде, должны были хорошо запомнить в Башкирии. Пожалуй, это самый яркий пример того, что радикальные и, на первый взгляд, безумные решения накануне плей-офф могут не только гарантировать кубковую весну, но и обеспечить эмоциональный заряд на плей-офф. Положение «Салавата Юлаева» сегодня напоминает ситуацию, в которую девять лет назад угодил «Авангард», но найдётся ли в уфимском клубе человек, способный проявить политическую волю, как когда-то Анатолий Бардин?
Тандем Кинэн–Кравчук идеальный вариант для «Салавата»
В уфимском клубе всячески открещиваются от самой возможности смены главного тренера на финишной прямой регулярного чемпионата. Директор «Салавата Юлаева» Валерий Нургутдинов заявил, что этот вопрос не рассматривался, а генеральный менеджер уфимцев объяснил, что находится в Москве и не в курсе возможных перестановок. Как стал известно «Чемпионату», на днях в Уфе должно состояться внеочередное собрание высшего руководства, на котором и будет принято решение о будущем Захаркина. А одной из кандидатур ему на замену действительно должен был стать Майк Кинэн. Та информация, что накануне появилась в российских СМИ, небеспочвенна. Это один из вариантов решения уфимских проблем. Насколько известно нашему изданию, по плану компанию Железному Майку может составить Игорь Кравчук.
Почему идея с приглашением тандема Кинэн – Кравчук может спасти «Салават Юлаев»? Во-первых, Кинэн – тренер-чемпион. Он знает, как выигрывать, причём по обе стороны океана. Захаркин в качестве главного тренера не выиграл ни одного трофея. Во-вторых, Майк несколько лет проработал в России, вдоль и поперёк знает хоккей, знаком с возможностями игроков и даже имеет российский паспорт. Последнее обстоятельство может помочь обойти негласный запрет для тренеров-иностранцев, царящий в лиге. В-третьих, после этой рокировки игрокам «Салавата Юлаева» не придётся кардинально ломать себя: Кинэн, как и Захаркин, предоставляет своим подопечным много свободы и проповедует атакующий хоккей. А вот по части мотивации, поведения в коллективе они с нынешним наставником «Салавата Юлаева» скорее антиподы. Кинэн всегда славился железным характером, что отразилось в его прозвище. Боссы уфимского клуба могут сыграть на контрасте, пригласив Майка вместо интеллигентного Захаркина.
Боссы уфимского клуба могут сыграть на контрасте, пригласив Майка вместо интеллигентного Захаркина.
Конечно, Кинэн не в силах исцелить Линуса Умарка, который из-за перелома ноги выбыл на срок от трёх до пяти недель. Кто бы ни довёл «Салават» до финиша регулярного чемпионата, ему придётся обходиться без этого шведского волшебника. Железному Майку важно иметь в команде хотя бы одно ударное звено: так было в НХЛ, и в Магнитогорске. После травмы Умарка такой возможности в Уфе у него точно не будет. Главная ставка в приглашении Кинэна должна быть именно на эмоциональную встряску, а не на тактическую революцию. Тем более что наладить игру в обороне за пару недель – задача почти нереальна. Если руководство «Салавата Юлаева» решится-таки пригласить Кинэна, то одновременно с ним нужно подписывать контракт с Игорем Кравчуком. Мало того что двукратный олимпийский чемпион является уфимским воспитанником, так он ещё и играл под руководством Кинэна и имеет с ним прекрасный контакт. Кравчук мог бы стать одновременно авторитетом для местных мальчишек и проводником идей главного тренера, сыграв для него роль нового Ильи Воробьёва. Насколько успешной может быть связка канадского тренера и англоязычного помощника, однажды доказали и в Ярославле, пригласив накануне плей-офф Дэйва Кинга и приставив к нему Дмитрия Юшкевича.