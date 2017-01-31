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КХЛ
Фото: Вячеслав Цуранов, photo.khl.ru
Текст: Владислав Уткин

«Медвешчак» отпустил главного тренера. Клуб позорит КХЛ?

«Медвешчак» давно продал всех своих ведущих игроков. Теперь клуб отпустил главного тренера. Нужна ли такая команда в КХЛ?
31 января 2017, вторник. 17:15. Хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников, двукратный обладатель Кубка Гагарина Алексей Бадюков и заслуженный мастер спорта Александр Гуськов поделились мнениями относительно ситуации в «Медвешчаке», который в конце регулярного чемпионата распродал своих лидеров, а также отпустил в швейцарскую лигу главного тренера Горди Дуайера. Эксперты оценили необходимость нахождения хорватского клуба в КХЛ на следующий сезон.

— «Медвешчак» продал почти всех игроков, а сейчас и тренера. Клуб позорит КХЛ?

Гуськов: Позорит – это слишком громко сказано, но такая команда не красит КХЛ. Рейтинг лиги огромен, а эта команда не считается с тем, что должна присутствовать зрелищность и популяризация хоккея в спортивном смысле – борьба до конца, уважение к болельщикам, к любителям хоккея, к лиге. Тот факт, что в конце чемпионата команда кое-как наскребает три пятёрки на игру, – это не совсем уважительно по отношению к любителям хоккея. Можно сказать, что команда закончила играть чуть раньше, чем закончился чемпионат. Конечно, в первую очередь у загребских болельщиков появился вопрос: почему они должны страдать?
Люди, которые болеют за свою команду с начала чемпионата, оказываются у разбитого корыта, потому что лидеры распроданы и она не даёт результата, а существует. Составляющая бизнеса присутствует, но это перебор, потому что игроки уезжают. Бренд «Медвешчак» разваливается. Никто не получает удовольствия от его игры.
Гуськов: Тот факт, что в конце чемпионата команда кое-как наскребает три пятёрки на игру, – это не совсем уважительно по отношению к любителям хоккея.

Бадюков: Было понятно, что «Медвешчак» не останется в следующем сезоне, они уже подали заявку в чемпионат Австрии, где раньше выступали. Что касается Горди Дуайера, то КХЛ для него была хорошей стартовой площадкой. Понятное дело, что чемпионат Австрии не для Дуайера. Может быть, когда-нибудь он появится в другом клубе КХЛ.

«Медвешчак» сейчас идёт по нисходящей. Но, несмотря на это, каждый игрок старается себя проявить, получить контракт на следующий сезон с командой из нашей лиги. Никому не хочется играть в чемпионате Австрии. В оставшихся встречах команда будет цепляться за результат. В загребском клубе собрано много североамериканцев, которые в основном прошли множество лиг, они играют уже не ради денег, а ради своего имени и удовольствия. Они всегда бьются и получают удовольствие от хоккея, несмотря на условия. И это даёт результат, так что урок многих командам КХЛ, у которых игра сразу не пошла и они поникли. «Медвешчак» не из таких, что похвально.

Кожевников: Не могу сказать, что позорит, но не так давно была информация, что клуб покидает лигу. Сейчас он продаёт своих игроков, в этом нет ничего такого. На следующий год их уже не будет в КХЛ.

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— Что позитивного принёс хорватский клуб в КХЛ?

Гуськов: Позитив, несомненно, есть. Это ещё одна европейская команда, которая в начале своего выступления в лиге многим потрепала нервы, начиная от топ-клубов, заканчивая аутсайдерами. Они играли на равных. В Загребе на уменьшенной площадке очень тяжело играть. Для гостевых команд игра с «Медвешчаком» не была лёгкой прогулкой. Порой эти игры заканчивались потерей очков для команд, которые много лет считались фаворитами нашего чемпионата. Это была проверка для наших команд. То был хороший опыт игры с европейскими командами на маленьких площадках. Мы встречались с системой игры европейской команды, с видением игры того тренера, который её возглавляет.

Бадюков: С «Медвешчаком» считаются, особенно у них дома на маленькой площадке. В Загребе команда могла любому сопернику преподнести сюрприз. Она никому не давала расслабиться, даже проигрывая с крупным счётом, все знали, что «Медвешчак» начнёт играть ещё жёстче. Загребский клуб никогда просто так руки не опускал. Это прежде всего из-за характера хоккеистов, закалённых североамериканскими лигами.

Кожевников: Да ничего. У них сейчас пошёл какой-то бизнес по продаже игроков. Бизнес, который никак не связан с КХЛ. Сейчас этот бизнес-проект закончился.

— Нужна ли такая команда в КХЛ на следующий сезон?

Гуськов: Решать не мне. Есть люди, которые обсудят этот вопрос, посмотрят на команду со всех сторон, на то, как они относятся к спортивной составляющей. Думаю, что эти люди распродажу игроков в короткие сроки, которая повлекла за собой уменьшение шансов на то, чтобы поиграть в плей-офф. Я думаю, они должны всё взвесить и принять достойное решение о существовании этого клуба.

Бадюков: В России есть много прекрасных больших городов, где с удовольствием приняли бы команду КХЛ. Если европейским городам не нужна наша лига, тогда зачем это делать? КХЛ же в первую очередь нужно воспитывать наших игроков, делать конкурентный чемпионат. «Медвешчак» являлся таким донором, североамериканцы, поиграв в Загребе, переходили в более сильные клубы КХЛ. С одной стороны, это хорошо, но я сторонник того, чтобы в первую очередь наши игроки развивались.
Бадюков: Если европейским городам не нужна наша лига, тогда зачем это делать?

Кожевников: Повторюсь – такая команда изначально не была нужна в лиге. О популяризации хоккея в Хорватии говорить не приходится, он там развит на слабом уровне. Этого вида спорта там никогда не будет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ХК Медвешчак Александр Гуськов Александр Кожевников Алексей Бадюков Горди Дуайер
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