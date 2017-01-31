Назаров разгромил «Ак Барс», «Сибирь» приблизилась к плей-офф

«Кузня» насолила «Адмиралу»

Уверенность Тейлора

Первый дубль Кондратьева

Назаров устроил разгром «Ак Барсу»

Обескровленный «Медвешчак»

Мусатов тащит «Слован»

«Металлург», доигрывающий сезон, неожиданно навязал серьёзную борьбу «Адмиралу», который борется закаждое очко. Более того, новокузнечане выиграли матч по буллитам. В параллельной встрече в Новосибирске местные хоккеисты и болельщики радовались успехам команды, ведь она побеждала конкурента «Сибири» за попадание в плей-офф. Примечательно, что «Кузня» отыгралась за шесть секунд до сирены об окончании третьего периода, когда Хакимова заменили на шестого полевого хоккеиста. Гол в активе Емеца. Позднее он же и его партнёр Земченко реализовали буллиты. Отметим также, что в начале первого периода до конца игры за атаку в область головы и шеи был удалён форвард «моряков»Уверенная игра вратаряпомогла «Сибири» добиться минимальной победы над «Куньлунем». Голкипер хозяев совершил в общей сложности 27 спасений. Столько же в активе его визави. Но по воротам финна нанесли на один бросок больше — именно он и оказался решающим. В большинстве отличился капитан. Отметим возвращение в состав сибиряков нападающего. «Конфликт Шумакова с командой? Вы что, шутите? Зачем вы собираете слухи и задаёте мне такие вопросы? Смешно даже слушать», — прокомментировал слухи о конфликте форварда с коллективом главный тренер. «Сибирь» продолжает гонку за плей-офф.«Наверное, первый раз в жизни удалось сделать дубль. Конечно, это приятно, жаль только, что это происходит в конце сезона», — сказал после гостевой игры с «Авангардом» защитник «Амура». Действительно, хабаровчане преподнесли сенсацию, выиграв в гостях у грозного соперника. Жаль, что на их турнирное положение это по большей степени не повлияет, слишком многое было упущено на старте. Четвёртый гол гостей, записанный на, случился в момент замены Фурха в концовке третьего периода. Дважды повторить мини-подвиг «Кузни» омские «ястребы» не смогли. Ранее Бурдасов при игре 6 на 5 лишь сократил отставание до минимума. Этого оказалось недостаточно.Конечно, все понимали, что «Нефтехимику» в нынешней ситуации очки нужнее. Но мало кто предполагал, что нижнекамцы выиграют у «Ак Барса» с таким крупным счётом. Хозяева буквально разгромили «барсов» в татарстанском дерби, не оставив ни единого шанса коллективу. А учитывая требовательность Билялетдинова к игре в обороне, его хоккеисты наверняка получили разнос от тренера в раздевалке. Некоторые болельщики и специалисты стали говорить, что казанцы возвращают «Нефтехимику» какие-то должки, чуть ли не отдают матч и вообще рады подсобить соседям. Но это всё полный бред и ерунда.Просто гости провалились и оказались не готовы к матчу. После трёх пропущенных шайб Гарипова заменили на Галимова, но и это казанцам не помогло. Главными героями схватки стали(2+1), оформивший дубль, и(1+4), проявивший навыки результативности. «Ак Барс» потерпел самое крупное поражение в КХЛ за всю историю. И впервые пропустил 8 шайб — до этого было 1:7 от «Сибири» 11 марта 2014 года.Загребский клуб продолжает удивлять. Результаты этой команде вообще не нужны. И ладно в Загребе наплевали на престиж лиги, но ведь они и на собственных болельщиков плюют. До матча с московским «Динамо» «медведи» объявили, что отчётная игра станет последней для главного тренера, который перебирается на работу в Швейцарию в клуб «Амбри-Пиотта». Руководству «Медвешчака» осталось продать мыло из душевой кабины и чайные пакетики из столовой. И тогда задача на сезон точно будет выполнена. Московские динамовцы, гостившие в столице Хорватии 31 января, добились победы со счётом 6:3. Дубль оформил даже форвард Семён Кокуёв (2+1), просидевший в запасе 10 предыдущих встреч.Не будем забывать, что «Словану» заканчивать регулярный чемпионат двумя подряд матчами с немотивированным «Медвешчаком». Поэтому отчётная победа над «Локомотивом» особенно ценна, она приблизила братиславцев к зоне плей-офф. Но победа эта была добыта с большим трудом, одно очко «орлы» всё же потеряли. Вели 2:0, но не смогли удержать добытое преимущество. В концовке третьего периодаоформил дубль, переведя игру в овертайм. Там сильнейшего выявить не удалось, а в серии буллитов важнейшую попытку реализовал россиянин, перехитривший Александра Судницина.