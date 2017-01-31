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175 лет назад 2016
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Андрей Назаров
Фото: Александр Коваль, photo.khl.ru
Текст: Павел Панышев

Назаров разгромил «Ак Барс», «Сибирь» приблизилась к плей-офф

Скабелка опроверг конфликт Шумакова с командой, «Нефтехимик» учинил разгром «Ак Барсу», а «Адмирал» потерял важные очки.
31 января 2017, вторник. 23:15. Хоккей
→ «Сибирь» приблизится к «Куньлуню», Назаров выиграет у «Ак Барса»

«Кузня» насолила «Адмиралу»


«Металлург», доигрывающий сезон, неожиданно навязал серьёзную борьбу «Адмиралу», который борется за
каждое очко. Более того, новокузнечане выиграли матч по буллитам. В параллельной встрече в Новосибирске местные хоккеисты и болельщики радовались успехам команды Сергея Бердникова, ведь она побеждала конкурента «Сибири» за попадание в плей-офф. Примечательно, что «Кузня» отыгралась за шесть секунд до сирены об окончании третьего периода, когда Хакимова заменили на шестого полевого хоккеиста. Гол в активе Емеца. Позднее он же и его партнёр Земченко реализовали буллиты. Отметим также, что в начале первого периода до конца игры за атаку в область головы и шеи был удалён форвард «моряков» Сергей Барбашёв.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2017, вторник. 15:00 МСК
Металлург Нк
Новокузнецк
3 : 2 1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0
Адмирал
Владивосток
0:1 – Саюстов (Блум, Саболич) – 06:45 (5x4), 1:1 – Соловьёв (Земченко) – 14:11 (5x5), 1:2 – Алексеев – 33:18 (5x5), 2:2 – Емец – 59:54 (6x5), 3:2 – Земченко – 65:00 ( ПБ)

Уверенность Тейлора


Уверенная игра вратаря Дэнни Тейлора помогла «Сибири» добиться минимальной победы над «Куньлунем». Голкипер хозяев совершил в общей сложности 27 спасений. Столько же в активе его визави Томи Кархунена. Но по воротам финна нанесли на один бросок больше — именно он и оказался решающим. В большинстве отличился капитан Степан Санников. Отметим возвращение в состав сибиряков нападающего Сергея Шумакова. «Конфликт Шумакова с командой? Вы что, шутите? Зачем вы собираете слухи и задаёте мне такие вопросы? Смешно даже слушать», — прокомментировал слухи о конфликте форварда с коллективом главный тренер Андрей Скабелка. «Сибирь» продолжает гонку за плей-офф.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2017, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
1 : 0 0:0, 1:0, 0:0
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 – Санников (Шалунов, Кемппайнен) – 28:17 (5x4)

Первый дубль Кондратьева


«Наверное, первый раз в жизни удалось сделать дубль. Конечно, это приятно, жаль только, что это происходит в конце сезона», — сказал после гостевой игры с «Авангардом» защитник «Амура» Максим Кондратьев. Действительно, хабаровчане преподнесли сенсацию, выиграв в гостях у грозного соперника. Жаль, что на их турнирное положение это по большей степени не повлияет, слишком многое было упущено на старте. Четвёртый гол гостей, записанный на Владислава Ушенина, случился в момент замены Фурха в концовке третьего периода. Дважды повторить мини-подвиг «Кузни» омские «ястребы» не смогли. Ранее Бурдасов при игре 6 на 5 лишь сократил отставание до минимума. Этого оказалось недостаточно.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2017, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
2 : 4 0:2, 0:0, 2:2
Амур
Хабаровск
0:1 – Ли (Руденков, Ушенин Вячеслав) – 04:23 (5x5), 0:2 – Кондратьев (Горохов, Зогорна) – 09:09 (5x5), 0:3 – Кондратьев (Ушенин Владислав, Ушенин Вячеслав) – 44:42 (5x5), 1:3 – Густафссон (Пережогин, Анелёв) – 48:09 (5x5), 2:3 – Бурдасов – 57:39 (6x5), 2:4 – Ушенин Владислав (Ушенин Вячеслав, Крысанов) – 59:45 (en)

Назаров устроил разгром «Ак Барсу»


Конечно, все понимали, что «Нефтехимику» в нынешней ситуации очки нужнее. Но мало кто предполагал, что нижнекамцы выиграют у «Ак Барса» с таким крупным счётом. Хозяева буквально разгромили «барсов» в татарстанском дерби, не оставив ни единого шанса коллективу Зинэтулы Билялетдинова. А учитывая требовательность Билялетдинова к игре в обороне, его хоккеисты наверняка получили разнос от тренера в раздевалке. Некоторые болельщики и специалисты стали говорить, что казанцы возвращают «Нефтехимику» какие-то должки, чуть ли не отдают матч и вообще рады подсобить соседям. Но это всё полный бред и ерунда.

Просто гости провалились и оказались не готовы к матчу. После трёх пропущенных шайб Гарипова заменили на Галимова, но и это казанцам не помогло. Главными героями схватки стали Андрей Сергеев (2+1), оформивший дубль, и Дэн Секстон (1+4), проявивший навыки результативности. «Ак Барс» потерпел самое крупное поражение в КХЛ за всю историю. И впервые пропустил 8 шайб — до этого было 1:7 от «Сибири» 11 марта 2014 года.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2017, вторник. 19:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
8 : 2 1:1, 6:1, 1:0
Ак Барс
Казань
1:0 – Йюнге (Секстон) – 02:10 (5x5), 1:1 – Чибисов (Захарчук, Лукоянов) – 03:57 (5x5), 2:1 – Кинрейд (Сергеев, Секстон) – 20:17 (4x4), 2:2 – Малыхин (Варнаков, Обухов) – 21:43 (5x5), 3:2 – Сергеев (Кинрейд, Секстон) – 22:06 (5x4), 4:2 – Порядин (Полыгалов) – 30:52 (5x5), 5:2 – Сергеев (Кинрейд, Секстон) – 37:13 (5x3), 6:2 – Первышин (Столяров, Полыгалов) – 38:09 (5x4), 7:2 – Секстон (Коньков) – 39:14 (5x4), 8:2 – Березин (Якимов, Здунов) – 47:18 (5x5)

Обескровленный «Медвешчак»


Загребский клуб продолжает удивлять. Результаты этой команде вообще не нужны. И ладно в Загребе наплевали на престиж лиги, но ведь они и на собственных болельщиков плюют. До матча с московским «Динамо» «медведи» объявили, что отчётная игра станет последней для главного тренера Горди Дуайера, который перебирается на работу в Швейцарию в клуб «Амбри-Пиотта». Руководству «Медвешчака» осталось продать мыло из душевой кабины и чайные пакетики из столовой. И тогда задача на сезон точно будет выполнена. Московские динамовцы, гостившие в столице Хорватии 31 января, добились победы со счётом 6:3. Дубль оформил даже форвард Семён Кокуёв (2+1), просидевший в запасе 10 предыдущих встреч.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2017, вторник. 21:30 МСК
Медвешчак
Загреб
3 : 6 1:2, 0:1, 2:3
Динамо М
Москва
0:1 – Терещенко (Карпов) – 02:41 (5x5), 0:2 – Кокуёв (Сопин, Рылов) – 03:58 (5x5), 1:2 – Жиру (Крейчик, Лессио) – 08:32 (5x5), 1:3 – Никулин (Кашпар, Карпов) – 24:04 (5x5), 1:4 – Брюквин (Кокуёв) – 41:58 (5x5), 2:4 – Катич (Крейчик) – 45:25 (5x5), 2:5 – Кокуёв (Дугин, Фёдоров) – 50:43 (5x5), 3:5 – Лессио (Махбод, Воронин) – 57:45 (5x5), 3:6 – Кашпар – 58:58 (en)

Мусатов тащит «Слован»


Не будем забывать, что «Словану» заканчивать регулярный чемпионат двумя подряд матчами с немотивированным «Медвешчаком». Поэтому отчётная победа над «Локомотивом» особенно ценна, она приблизила братиславцев к зоне плей-офф. Но победа эта была добыта с большим трудом, одно очко «орлы» всё же потеряли. Вели 2:0, но не смогли удержать добытое преимущество. В концовке третьего периода Брэндон Козун оформил дубль, переведя игру в овертайм. Там сильнейшего выявить не удалось, а в серии буллитов важнейшую попытку реализовал россиянин Игорь Мусатов, перехитривший Александра Судницина.
КХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2017, вторник. 21:30 МСК
Слован
Братислава
3 : 2 1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0
Локомотив
Ярославль
1:0 – Глинка (Чичу) – 14:49 (5x5), 2:0 – Чичу (Таффе, Кундратек) – 35:05 (5x4), 2:1 – Козун (Накладал) – 53:39 (5x4), 2:2 – Козун (Пашнин, Контиола) – 55:11 (5x5), 3:2 – Мусатов – 65:00 ( ПБ)
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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1 февраля 2017, среда
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00:20 Дубль Козуна не помог «Локомотиву» одержать победу над «Слованом»
00:15 Результаты игрового дня МХЛ
31 января 2017, вторник
23:58 «Медвешчак» проиграл московскому «Динамо» и потерял шансы попасть в плей-офф
23:36 Уорд: рядом с молодёжью «Каролины» я и сам чувствую себя молодым
23:19 Секстон: пять очков в одном матче — мой новый рекорд
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22:52 Сергеев: «Нефтехимик» допускал много ошибок в обороне, но Кареев выручил нас
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22:35 Билялетдинов: сложно что-то сказать по игре с «Нефтехимиком»
22:26 Вяч. Ушенин: впервые в сезоне набрал три очка, но можно всегда так играть
21:45 Капризов: травма Умарка должна завести «Салават»
21:43 «Ак Барс» впервые за время выступления в КХЛ пропустил восемь шайб
21:40 Магнитогорский «Металлург» досрочно выиграл Восточную конференцию
21:35 «Ак Барс» разгромно проиграл «Нефтехимику», пропустив восемь шайб
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20:13 Густафссон: паники в «Авангарде» нет, нам нужно сплотиться и усердно работать
20:07 Лемтюгов смотрел матч «Авангарда» с «Амуром» с фанатской трибуны
20:00 Емец: в концовке основного времени было чувство, что «Кузня» отыграется
19:55 Земченко: смотрел за Бобковым во время буллитов и знал, что моя задумка пройдёт
19:39 Бердников: «Кузня» провела хороший кубковый матч, но нам ещё работать и работать
19:37 Андриевский: удаление Барбашёва на 5+20 не тянуло, но что уже об этом говорить
19:20 Кондратьев: первый раз в жизни удалось сделать дубль
19:14 Канарейкин: мы ждём большего от молодёжи «Авангарда»
19:07 Анастасия Легкодух выиграла конкурс «Самая красивая хоккеистка России»
18:53 Мартемьянов: спасибо игрокам «Амура», что не опускают рук
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18:49 Коллинз: Тейлор провёл великолепный матч
18:42 Юрзинов-мл.: «Куньлунь» думает не о плей-офф, а о качестве игры
18:36 Хлопотов: «Сибирь» подстегнуло то, что «Адмирал» проиграл в Новокузнецке
18:30 Поникаровский: если «Куньлунь» попадёт в плей-офф — это будет успех
18:25 Детский тренер Шипачёва: Вадиму отдавать пасы нравилось больше, чем забивать
18:25 Дубль Кондратьева помог «Амуру» взять верх над «Авангардом»
17:55 Гол Санникова и «сухарь» Тейлора принесли «Сибири» победу над «Куньлунем»
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17:50 «Кузня» одолела «Адмирал», сравняв счёт за 6 секунд до конца основного времени
17:22 Гончаров: какие разговоры о непопадании в плей-офф, если «СЮ» на пятом месте?
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