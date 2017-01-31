Назаров разгромил «Ак Барс», «Сибирь» приблизилась к плей-офф

«Кузня» насолила «Адмиралу»
«Металлург», доигрывающий сезон, неожиданно навязал серьёзную борьбу «Адмиралу», который борется за каждое очко. Более того, новокузнечане выиграли матч по буллитам. В параллельной встрече в Новосибирске местные хоккеисты и болельщики радовались успехам команды Сергея Бердникова, ведь она побеждала конкурента «Сибири» за попадание в плей-офф. Примечательно, что «Кузня» отыгралась за шесть секунд до сирены об окончании третьего периода, когда Хакимова заменили на шестого полевого хоккеиста. Гол в активе Емеца. Позднее он же и его партнёр Земченко реализовали буллиты. Отметим также, что в начале первого периода до конца игры за атаку в область головы и шеи был удалён форвард «моряков» Сергей Барбашёв.
Уверенность Тейлора
Уверенная игра вратаря Дэнни Тейлора помогла «Сибири» добиться минимальной победы над «Куньлунем». Голкипер хозяев совершил в общей сложности 27 спасений. Столько же в активе его визави Томи Кархунена. Но по воротам финна нанесли на один бросок больше — именно он и оказался решающим. В большинстве отличился капитан Степан Санников. Отметим возвращение в состав сибиряков нападающего Сергея Шумакова. «Конфликт Шумакова с командой? Вы что, шутите? Зачем вы собираете слухи и задаёте мне такие вопросы? Смешно даже слушать», — прокомментировал слухи о конфликте форварда с коллективом главный тренер Андрей Скабелка. «Сибирь» продолжает гонку за плей-офф.
Первый дубль Кондратьева
«Наверное, первый раз в жизни удалось сделать дубль. Конечно, это приятно, жаль только, что это происходит в конце сезона», — сказал после гостевой игры с «Авангардом» защитник «Амура» Максим Кондратьев. Действительно, хабаровчане преподнесли сенсацию, выиграв в гостях у грозного соперника. Жаль, что на их турнирное положение это по большей степени не повлияет, слишком многое было упущено на старте. Четвёртый гол гостей, записанный на Владислава Ушенина, случился в момент замены Фурха в концовке третьего периода. Дважды повторить мини-подвиг «Кузни» омские «ястребы» не смогли. Ранее Бурдасов при игре 6 на 5 лишь сократил отставание до минимума. Этого оказалось недостаточно.
Назаров устроил разгром «Ак Барсу»
Конечно, все понимали, что «Нефтехимику» в нынешней ситуации очки нужнее. Но мало кто предполагал, что нижнекамцы выиграют у «Ак Барса» с таким крупным счётом. Хозяева буквально разгромили «барсов» в татарстанском дерби, не оставив ни единого шанса коллективу Зинэтулы Билялетдинова. А учитывая требовательность Билялетдинова к игре в обороне, его хоккеисты наверняка получили разнос от тренера в раздевалке. Некоторые болельщики и специалисты стали говорить, что казанцы возвращают «Нефтехимику» какие-то должки, чуть ли не отдают матч и вообще рады подсобить соседям. Но это всё полный бред и ерунда.
Просто гости провалились и оказались не готовы к матчу. После трёх пропущенных шайб Гарипова заменили на Галимова, но и это казанцам не помогло. Главными героями схватки стали Андрей Сергеев (2+1), оформивший дубль, и Дэн Секстон (1+4), проявивший навыки результативности. «Ак Барс» потерпел самое крупное поражение в КХЛ за всю историю. И впервые пропустил 8 шайб — до этого было 1:7 от «Сибири» 11 марта 2014 года.
Обескровленный «Медвешчак»
Загребский клуб продолжает удивлять. Результаты этой команде вообще не нужны. И ладно в Загребе наплевали на престиж лиги, но ведь они и на собственных болельщиков плюют. До матча с московским «Динамо» «медведи» объявили, что отчётная игра станет последней для главного тренера Горди Дуайера, который перебирается на работу в Швейцарию в клуб «Амбри-Пиотта». Руководству «Медвешчака» осталось продать мыло из душевой кабины и чайные пакетики из столовой. И тогда задача на сезон точно будет выполнена. Московские динамовцы, гостившие в столице Хорватии 31 января, добились победы со счётом 6:3. Дубль оформил даже форвард Семён Кокуёв (2+1), просидевший в запасе 10 предыдущих встреч.
Мусатов тащит «Слован»
Не будем забывать, что «Словану» заканчивать регулярный чемпионат двумя подряд матчами с немотивированным «Медвешчаком». Поэтому отчётная победа над «Локомотивом» особенно ценна, она приблизила братиславцев к зоне плей-офф. Но победа эта была добыта с большим трудом, одно очко «орлы» всё же потеряли. Вели 2:0, но не смогли удержать добытое преимущество. В концовке третьего периода Брэндон Козун оформил дубль, переведя игру в овертайм. Там сильнейшего выявить не удалось, а в серии буллитов важнейшую попытку реализовал россиянин Игорь Мусатов, перехитривший Александра Судницина.